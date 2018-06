Календарь велогонок UCI WorldTour на 2019 год

Международный союз велосипедистов одобрил календарь гонок Мирового тура на 2019 год

Международный союз велосипедистов (UCI) после заседания Совета по профессиональному велоспорту (Professional Cycling Council) одобрил календарь велогонок Мирового тура (UCI WorldTour) на 2019 год.

Всего в календарь Мирового тура включено 37 велогонок, которые пройдут в 18 странах и на четырёх континентах с января по конец октября 2019 года.

Основное изменение коснулось Тура Дубая (Dubai Tour) и Тура Абу-Даби (Abu Dhabi Tour), объединяющихся в одну гонку – Тур Объединённых Арабских Эмиратов (UAE Tour), который пройдёт с 25 февраля по 2 марта.

Гран-туры 2019 года:

Джиро д’Италия-2019 пройдёт с 11 мая по 2 июня, Тур де Франс-2018 – с 6 по 28 июля, Вуэльта Испании-2019 – с 24 августа по 15 сентября.

Календарь гонок Мирового тура UCI на 2019 год:

15-20 января: Santos Tour Down Under (Australia)

27 января: Cadel Evans Great Ocean Road Race (Australia)

25 февраля-2 марта: UAE Tour (United Arab Emirates)

2 марта: Omloop Het Nieuwsblad Elite (Belgium)

9 марта: Strade Bianche (Italy)

10-17 марта: Paris-Nice (France)

13-19 марта: Tirreno-Adriatico (Italy)

23 марта: Milano-Sanremo (Italy)

25-31 марта: Volta Ciclista a Catalunya (Spain)

29 марта: E3 Harelbeke (Belgium)

31 марта: Gent-Wevelgem in Flanders Fields (Belgium)

3 апреля: Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre (Belgium)

7 апреля: Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres (Belgium)

8-13 апреля: Itzulia Basque Country (Spain)

14 апреля: Paris-Roubaix (France)

21 апреля: Amstel Gold Race (the Netherlands)

24 апреля: La Flèche Wallonne (Belgium)

28 апреля: Liège-Bastogne-Liège (Belgium)

30 апреля-5 мая: Tour de Romandie (Switzerland)

1 мая: Eschborn-Frankfurt (Germany)

11 мая-2 июня: Giro d'Italia (Italy)

12-18 мая: Amgen Tour of California (United States)

9-16 июня: Critérium du Dauphiné (France)

15-23 июня: Tour de Suisse (Switzerland)

6-28 июля: Tour de France (France)

3 августа: Clasica Ciclista San Sebastian (Spain)

3-9 августа: Tour de Pologne (Poland)

4 августа: Prudential RideLondon-Surrey Classic (Great Britain)

12-18 августа: BinckBank Tour

24 августа-15 сентября: La Vuelta Ciclista a España (Spain)

25 августа: EuroEyes Cyclassics Hamburg (Germany)

1 сентября: Bretagne Classic - Ouest-France (France)

13 сентября: Grand Prix Cycliste de Québec (Canada)

15 сентября: Grand Prix Cycliste de Montréal (Canada)

12 октября: Il Lombardia (Italy)

15-20 октября: Gree - Tour of Guangxi (China)

22-27 октября: Presidential Cycling Tour of Turkey (Turkey)