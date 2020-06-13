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Дистанции фламандских классик будут сокращены

Мюр ван Гераардсберген не войдёт в маршрут Тура Фландрии-2020

 

Дистанции Flanders Classics будут сокращены

 

  Организаторы фламандских классик объявили о сокращении дистанций классических однодневных велогонок, перенесённых на осень. Так, в маршрут Тура Фландрии (18 октября) не войдёт прохождение Мюр ван Гераардсбергена, а дистанция мужской гонки сократится до 241 км, женской – до 135 км. Решающая связка Ауде Кваремонт и Патерберг с финишем в Ауденаарде останутся в маршруте.

 

 Сокращена и дистанция классик Brabantse Pijl (7 октября) – до 184 км, Гент-Вевельгем (11 октября) до 238 км и Scheldeprijs (14 октября) до 183 км.

 

  В заявлении организаторов говорится: «В новом календаре велогонки пойдут одна за другой, что потребует от команд дополнительных усилий при организации. Чтобы обеспечить велокомандам и гонщикам достаточно времени для отдыха между гонками, мы после консультаций с командами решили слегка сократить дистанции классик».

 

   Томас Ван ден Шпигель (Tomas Van den Spiegel), глава совета по организации фламандских классик: «Я понимаю тех, кто недоволен (сокращением маршрута), но мы сделали это ради гонщиков. Многие команды выразили обеспокоенность слишком плотным графиком гонок. Сокращением нашей гонки мы хотим всем облегчить жизнь в эти трудные времена. Будем надеяться, что мы сможем организовать Тур Фландрии и другие велогонки в полном объёме в 2021 году».

 

  Арденнские классики также пройдут осенью – Флеш Валлонь 30 сентября, Льеж-Бастонь-Льеж 4 октября, Амстел Голд Рэйс 10 октября. Париж-Рубэ завершит марафон классик 25 октября.

 

 

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Теги к статье: Тур Фландрии Ronde Van Vlaanderen Tour des Flandres классика Монумент велоспорта велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • Earl57
    Митч Докер о влиянии стресса н ... (1)
    Earl57-Фото

    «Сейчас у молодых гонщиков потребность в том, на кого можно положиться, кто даст им совет, намного больше, чем раньше. Им важно правильно вернуться в гонки в плане психологического настроя – быть спокойным, но готовым справиться с тем, что ждёт впереди».

     

    На Сайклингньюс последние пару лет перед началом сезона спрашивают у опытных гонщиков, какие советы они дали бы молодым гонщикам. Обычно это Де Гент, Хаусслер и Адам Хансен. Так они дружно отбрыкиваются, говорят что нынешних молодых не интересует ни их опыт, ни их советы. Другое поколение, другой менталитет.

    Нынешние 20-летние сами готовы кого угодно учить чему угодно)) Они амбициозные и самоуверенные. Потренировался, погулял с собакой, встретился с подружкой, потусовался в инстаграме и твиттере - какие проблемы? Ну разве что на тренировку в 9 утра выехать - это подвиг!

    "I was proud of myself this morning. I set off for me ride at 9 am. I just remembered I used to start school at 8:45! how was that possible??"

  • close2you
    Велокоманда Mitchelton-Scott м ... (4)
    close2you-Фото
    Ах варьете варьете...
  • Адриен
    Команда «Астана Про Тим» готов ... (2)
    Адриен-Фото

    Все это - надеюсь что  ПОКА - писано по воде вилами. Так что капитанство на Вуэльте - вопрос десятый, быть бы самой Вуэльте - а капитан найдется. Вон в Пекине новая очаговая вспышка - ни с того , ни с сего. Так что надо ждать и тешить себя надеждами. Заявления астанинцев - из этой оперы, а с другой стороны - что еще делать ?

  • Astanaforever
    Велокоманда Mitchelton-Scott м ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Щас топовые испанцы ломанутся в эту команду скопом мувикам конкуренцию составлять. Видать большие бабки есть у них раз мичлтон скотов стерли в названии без намеков о них.
  • Astanaforever
    Команда «Астана Про Тим» готов ... (2)
    Astanaforever-Фото
    На Вуэльте кто?
  • ЧОРНЫЙ
    Велокоманда Mitchelton-Scott м ... (4)
    ЧОРНЫЙ-Фото

    Откуда деньги? — Зина... И куда деваться австралийцам?

  • poshtet
    Бернар Ино о шансах Криса Фрум ... (16)
    poshtet-Фото
    Цитата: Shalam s Urala

    после 7-кратного "просветления" на всё это общество и чихается семикратно
    7 туров позволяют быть самодостаточным и иметь своё общество )

    Какое общество?? Он живет в уединении на своем ранчо в Техассе. Его никто никуда не приглашает! Даже его творение по борьбе с раком "The Lance Armstrong Foundation" у него отобрали (его от туда выгнали) и переименовали в "Livestrong Foundation". Поэтому ему только и остается чихать на свои 7 маек
  • poshtet
    Бернар Ино о шансах Криса Фрум ... (16)
    poshtet-Фото
    Как бы это печально не звучало, но Фрум - отработанный материал...
  • poshtet
    Бернар Ино о шансах Криса Фрум ... (16)
    poshtet-Фото
    >воистину семикратному совершенно плевать на дядек в костюмах,
    >которые думают, что что-то там у него отобрали. лежит он себе
    >на диване на глазах всего мира да посматривает на все СВОИ семь
    >жёлтых маек ))
    Он может думать, что хочет. Но! все призовые деньги у него отобрали. Живет он сейчас за счет того, что в свое время удачно вложил 100 000$ в мало-известную развивающуюся компанию Uber. И ни на какие вело-мероприятия его не приглашают в качестве гостя (как например приглашают Ино, Индурайна, Меркса, Лемонда и т.д.). То есть можно сказать, что авторитетом он не пользуется ;-)
  • svan
    Велокоманда Mitchelton-Scott м ... (4)
    svan-Фото

    Некоммерческая организация - спонсор команды, очень интересно! Manuela Fundación - отмывочная контора (прачечная)? интересны подробности.

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