Власти Бельгии о проведении бельгийских классик

Шансы на проведение Тур Фландрии-2020 малы

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Министр спорта Бельгии Бен Вейтс (Ben Weyts) дал понять, что надежды на проведение Тура Фландрии 5 апреля нет. Организаторы фламандских классик также это приняли.

В интервью бельгийскому радио Бен Вейтс сказал: «Давайте будем честны. Не думаю, что проведение гонок осуществимо. Пелотон со всего мира должен собраться во Фландрии после 3 апреля. Мы должны также проявить ответственность».

Томас Ван Ден Шпигель (Tomas Van Den Spiegel), организатор Тура Фландрии в интервью Het Nieuwsblad подтвердил, что проведение классики 5 апреля не представляется возможным:

«Невозможно организовать такой огромный фестиваль во Фландрии 5 апреля, когда до 3 апреля нельзя ничего предпринимать. Надо понимать, что всё идёт к отмене.

Если вы слышали послание министра, то становится понятным, что обратного хода уже нет. На данный момент есть более важные вещи, чем гонка, пусть даже она является главным событием во Фландрии в это время года. Мы должны слушать людей, которые понимают в ситуации больше, чем мы. Возможность проведения Тура Фландрии 5 апреля очень невелика. После выходных мы проведём ещё одну консультацию с властями».