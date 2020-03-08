Власти Бельгии о проведении бельгийских классик

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 23:50
Шансы на проведение Тур Фландрии-2020 малы
Photo (c) Photonews
Министр спорта Бельгии Бен Вейтс (Ben Weyts) дал понять, что надежды на проведение Тура Фландрии 5 апреля нет. Организаторы фламандских классик также это приняли.
В интервью бельгийскому радио Бен Вейтс сказал: «Давайте будем честны. Не думаю, что проведение гонок осуществимо. Пелотон со всего мира должен собраться во Фландрии после 3 апреля. Мы должны также проявить ответственность».
Томас Ван Ден Шпигель (Tomas Van Den Spiegel), организатор Тура Фландрии в интервью Het Nieuwsblad подтвердил, что проведение классики 5 апреля не представляется возможным:
«Невозможно организовать такой огромный фестиваль во Фландрии 5 апреля, когда до 3 апреля нельзя ничего предпринимать. Надо понимать, что всё идёт к отмене.
Если вы слышали послание министра, то становится понятным, что обратного хода уже нет. На данный момент есть более важные вещи, чем гонка, пусть даже она является главным событием во Фландрии в это время года. Мы должны слушать людей, которые понимают в ситуации больше, чем мы. Возможность проведения Тура Фландрии 5 апреля очень невелика. После выходных мы проведём ещё одну консультацию с властями».
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (273)