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Власти Бельгии о проведении бельгийских классик

Шансы на проведение Тур Фландрии-2020 малы

 

Photo (c) Photonews

 

 

  Министр спорта Бельгии Бен Вейтс (Ben Weyts) дал понять, что надежды на проведение Тура Фландрии 5 апреля нет. Организаторы фламандских классик также это приняли.

 

  В интервью бельгийскому радио Бен Вейтс сказал: «Давайте будем честны. Не думаю, что проведение гонок осуществимо. Пелотон со всего мира должен собраться во Фландрии после 3 апреля. Мы должны также проявить ответственность».

 

  Томас Ван Ден Шпигель (Tomas Van Den Spiegel), организатор Тура Фландрии в интервью Het Nieuwsblad подтвердил, что проведение классики 5 апреля не представляется возможным:

 

  «Невозможно организовать такой огромный фестиваль во Фландрии 5 апреля, когда до 3 апреля нельзя ничего предпринимать. Надо понимать, что всё идёт к отмене.

 

  Если вы слышали послание министра, то становится понятным, что обратного хода уже нет. На данный момент есть более важные вещи, чем гонка, пусть даже она является главным событием во Фландрии в это время года. Мы должны слушать людей, которые понимают в ситуации больше, чем мы. Возможность проведения Тура Фландрии 5 апреля очень невелика. После выходных мы проведём ещё одну консультацию с властями».

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Теги к статье: Тур Фландрии Ronde Van Vlaanderen Tour des Flandres классика Монумент велоспорта велогонка Мирового тура

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Ближайшие старты

8 - 15 марта 2020

Paris - Nice

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Дата старта Джиро д’Италия-202 ... (9)
    EL-Fenomeno-Фото

    Так сложилось, что в этом году есть два больших события с мире спорта: Олимпийские игры и Чемпионат Европы по футболу. И если их отменят, что скорее ДА, чем НЕТ, то уж и в велоспорте нужно гранд-туры отменять, имеется в виду Джиро (за ТдФ пока скромно молчат, Вуэльта...да ладно). Ну не "повезло" оргам что Корса Роза проводится уже много лет весной, а тут как раз разбушевался в мире этот самый корона_вирус.

    Цитата: s75
    а как вам такой вариант - перенос в принципе возможен на осень и осенние классики будут включены в качестве этапов? #гаданиенакофейнойгуще

    Лучше объденить Тур + Джиро (если конечно ОИ в Японии 100% отменят) и провести один ГТ (2 in 1 в июле-августе) по дорогам Италии + Франции на 20 этапов, и чтобы равномерно, т.е 10 этапов на/в fra и 10 на/в  ita Старт в Милане, финиш в Париже, а Венгрии в качестве компенсации железно оставить право принять Гранде партенцу Джиро-2021

  • velodoctor
    Париж-Ницца-2020. Этап 7 (7)
    velodoctor-Фото

    Кинтана почти на 2 мин быстрее Йетса 18 года забрался. 

  • velodoctor
    Дата старта Джиро д’Италия-202 ... (9)
    velodoctor-Фото

    Все отменять. Ослабленные спортсмены на 3х недельной гонке, вирус сразу имунодефицит дает, может закончится все очень плохо. 

  • HastaManana
    Париж-Ницца-2020. Этап 7 (7)
    HastaManana-Фото

    Кинтана красавчег. Ай, молодец! Очень рад за него.

    Баргиль пока не в жилу.

  • Николай Н.
    Париж-Ницца-2020. Этап 7 (7)
    Николай Н.-Фото

    В этом году Париж-Ницца была интересной и жаль что её сократили. Шахман молодец, выдержал и победил.

  • veloster
    Роман Барде: «Не понимаю, поче ... (4)
    veloster-Фото

    Действительно, странный парень. Что-то не устраивает - езжай домой.

  • RVL
    Париж-Ницца-2020. Этап 7 (7)
    RVL-Фото
    Это всем понятно. Особенно при спринтерском завале. А осадочек от того, что Шахман сам забурился в забор на вираже не рассчитав "дорожные условия"
  • ДимаЛел
    Париж-Ницца-2020. Этап 7 (7)
    ДимаЛел-Фото
    согласно регламента гонки, на вчерашнем этапе действовало правило 3-х километров.
  • kwwk
    Париж-Ницца-2020. Этап 7 (7)
    kwwk-Фото

    Кинтаныч - красавчик, в новой команде пока впечатляет в горах (посмотрим как у него пойдет когда подтянутся записные многодневщики). Шахманна с победой, оддержался, но осадочек от решения оргов по нейтрализации его падения остался.

  • AlGalgalim
    Париж-Ницца-2020. Этап 7 (7)
    AlGalgalim-Фото
    Вот и закончилась последняя гонка короткого, но запоминающегося сезона.

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