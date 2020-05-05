Кристиан Прюдомм и президент UCI Лаппартьен о новом календаре велогонок

Давид Лаппартьен: «Если у нас не будет сезона 2020, то мы столкнёмся с ещё большими трудностями»

Президент Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лаппартьен после опубликования нового календаря велогонок Мирового тура на вторую часть 2020 года подчеркнул, что пересмотренный календарь остаётся в полной зависимости от развития ситуации с вирусом, а также действующими мерами предосторожности и обусловленными ими правилами поведения каждой из стран.

Давид Лаппартьен: «Я считаю, что этот календарь имеет ключевое значение для нашего спорта. Конечно, сезон 2020 года будет трудным для некоторых команд, но если этого сезона у нас не будет, то проблема станет ещё серьёзнее, и мы, возможно, потеряем ещё больше команд. Поэтому жизненно важно провести сезон 2020 года, поэтому мы так сильно старались уместить все потенциальные велогонки.

В этом кризисе, во время встреч заинтересованных сторон мы всегда придерживались одной линии, всегда были единодушны. Это был вызов, однако, мы – UCI, велогонщики, команды, организаторы - единогласно приняли решения относительно календаря. Кризис нас объединил.

Мы полностью осознаём, что ситуация затронула весь мир. Никто не знает, что будет через два или три месяца. Возможно, мы окажемся в таком положении, что будет не до велоспорта. Есть и такой сценарий. Мы полностью это понимаем. Однако мы верим, что в наших силах подготовиться ко второй части сезона в расчёте на то, что мы сможем её провести, мы надеемся на это».

Директор Тур де Франс Кристиан Прюдомм в интервью L’Equipe назвал единогласное принятие нового календаря велогонок успехом для велоспорта: «Меня радует, что в построении календаря на эти три с половиной месяца велоспорт говорил одним голосом. Обычно между нами, организаторами, и представителями команд и гонщиков начинаются дискуссии. У нас было много совещаний, но все они были конструктивными. Мы работали сообща, чтобы создать исключительный календарь в исключительных обстоятельствах.

Обычно мы выступаем против того, чтобы велогонки перекрывали друг друга. Но сейчас всё совершенно по-другому. Марк Мадьо сказал, что нам надо поставить как можно больше велогонок, чтобы в них смогли принять участие как можно больше гонщиков. Иногда командам придётся выступать на три фронта. Это шанс попасть везде, что важно для команд и гонщиков.

Все согласились, что даты проведения Тур де Франс являются приоритетом. Календарь конструировали, ориентируясь на эту точку отсчёта, при внимании к правилам по мерам предосторожности, действующим в каждой стране. Арбитром стал UCI, за которым было последнее слово.

Нас объединило желание найти решение, чтобы провести как можно больше гонок в короткий промежуток. Конечно, всегда есть разные мнения, но теперь в велоспорте все вместе сделали шаг вперёд, что меня радует».

В интервью Le Figaro Кристиан Прюдомм добавил: «Самое важное – ситуация со здоровьем, но это в перспективе. Нужно дать велогонщикам надежду, это абсолютно необходимо. Но всё зависит от ситуации во Франции и других странах.

Несомненно, мы будем действовать в соответствии с правилами. Недавно мы уже столкнулись с этой ситуацией на Париж-Ницце-2020, когда в первый день был поставлен лимит на собрание 5000 человек, затем 1000, потом 100, но мы адаптировались.

Конечно, мы будем уважать решение властей. Мы провели много совещаний с министерством спорта, с разными комиссиями и рабочими группами UCI».