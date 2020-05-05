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Кристиан Прюдомм и президент UCI Лаппартьен о новом календаре велогонок

Давид Лаппартьен: «Если у нас не будет сезона 2020, то мы столкнёмся с ещё большими трудностями»

 

 

    Президент Международного союза велосипедистов (UCI)  Давид Лаппартьен после опубликования нового календаря велогонок Мирового тура на вторую часть 2020 года подчеркнул, что пересмотренный календарь остаётся в полной зависимости от развития ситуации с вирусом, а также действующими мерами предосторожности и обусловленными ими правилами поведения каждой из стран.

 

Кристиан Прюдомм и президент UCI Лаппартьен о новом календаре велогонок

 

  Давид Лаппартьен: «Я считаю, что этот календарь имеет ключевое значение для нашего спорта. Конечно, сезон 2020 года будет трудным для некоторых команд, но если этого сезона у нас не будет, то проблема станет ещё серьёзнее, и мы, возможно, потеряем ещё больше команд. Поэтому жизненно важно провести сезон 2020 года, поэтому мы так сильно старались уместить все потенциальные велогонки.

 

  В этом кризисе, во время встреч заинтересованных сторон мы всегда придерживались одной линии, всегда были единодушны. Это был вызов, однако, мы – UCI, велогонщики, команды, организаторы - единогласно приняли решения относительно календаря. Кризис нас объединил.

 

  Мы полностью осознаём, что ситуация затронула весь мир. Никто не знает, что будет через два или три месяца. Возможно, мы окажемся в таком положении, что будет не до велоспорта. Есть и такой сценарий. Мы полностью это понимаем. Однако мы верим, что в наших силах подготовиться ко второй части сезона в расчёте на то, что мы сможем её провести, мы надеемся на это».

 

  Директор Тур де Франс Кристиан Прюдомм в интервью L’Equipe назвал единогласное принятие нового календаря велогонок успехом для велоспорта: «Меня радует, что в построении календаря на эти три с половиной месяца велоспорт говорил одним голосом. Обычно между нами, организаторами, и представителями команд и гонщиков начинаются дискуссии. У нас было много совещаний, но все они были конструктивными. Мы работали сообща, чтобы создать исключительный календарь в исключительных обстоятельствах.

 

  Обычно мы выступаем против того, чтобы велогонки перекрывали друг друга. Но сейчас всё совершенно по-другому. Марк Мадьо сказал, что нам надо поставить как можно больше велогонок, чтобы в них смогли принять участие как можно больше гонщиков. Иногда командам придётся выступать на три фронта. Это шанс попасть везде, что важно для команд и гонщиков.

 

  Все согласились, что даты проведения Тур де Франс являются приоритетом. Календарь конструировали, ориентируясь на эту точку отсчёта, при внимании к правилам по мерам предосторожности, действующим в каждой стране. Арбитром стал UCI, за которым было последнее слово.

 

  Нас объединило желание найти решение, чтобы провести как можно больше гонок в короткий промежуток. Конечно, всегда есть разные мнения, но теперь в велоспорте все вместе сделали шаг вперёд, что меня радует».

 

  В интервью Le Figaro Кристиан Прюдомм добавил: «Самое важное – ситуация со здоровьем, но это в перспективе. Нужно дать велогонщикам надежду, это абсолютно необходимо. Но всё зависит от ситуации во Франции и других странах.

 

  Несомненно, мы будем действовать в соответствии с правилами. Недавно мы уже столкнулись с этой ситуацией на Париж-Ницце-2020, когда в первый день был поставлен лимит на собрание 5000 человек, затем 1000, потом 100, но мы адаптировались.

 

  Конечно, мы будем уважать решение властей. Мы провели много совещаний с министерством спорта, с разными комиссиями и рабочими группами UCI».

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Теги к статье: Кристиан Прюдомм Christian Prudhomme Давид Лаппартьен David Lappartient президент UCI президент Международного союза велосипедистов Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2020

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Комментарии

  • jerzyk
    Велогонщики команды CCC выступ ... (12)
    jerzyk-Фото
    Помню у Тинькова были идеи по этому поводу. Футбол на себя зарабатывает? Значит нужно менять(ломать) систему!
  • jerzyk
    Велогонщики команды CCC выступ ... (12)
    jerzyk-Фото
    Прям взяли и обкакали ф-цию велоспорта Польши...Нехорошо. Пишите о своей федерации, мы здесь без вас разберемся! По поводу спонсора. Г-н Милк хотел из своего офиса руководить...даже при помощи министра спорта ему это не удалось. А тренер неравнодушный к своим совершеннолетним воспитанницам сидит. Смотри в зеркало и не гадь на других.
  • Rokka
    UCI опубликовал новый календар ... (10)
    Rokka-Фото
    Похоже пора покупать второй телевизор))
  • uran
    UCI опубликовал новый календар ... (10)
    uran-Фото
    Так Европу вроде как перенесли на 21? Или это не та европа?
  • Колёсник
    UCI опубликовал новый календар ... (10)
    Колёсник-Фото
    Все классики потренируются на Туре и коллективно забьют на Джиро :)
  • sashaney
    Велогонщики команды CCC выступ ... (12)
    sashaney-Фото
    Велоспорт ДОЛЖЕН начать зарабатывать САМ.
    Тут вряд ли кто то будет спорить. Реалии же показывают то, что не одна команда не смогла этого добиться. Я не приму аргумент того, что вело команда поднимает в стоимости химическин концерн.
    Тут то и загвоздка. Понимаю, что ты имел ввиду велоспорт вообще, а не команду.
    Но, весь велоспорт смог пока что родить только одну идею: попилить деньги единственного сумевшего выстроить ответсвенную денежную систему - АСО, то бишь.
    1) Сам АСО, конечно, этому не рад и добровольно на это не пойдёт 2) маловато идей для всего сообщества. Больше похоже на "всё взять и поделить" (с) Это не работает.
  • Sezar
    UCI опубликовал новый календар ... (10)
    Sezar-Фото

    Ну если Макрона угомонят, чтобы не звонил всем с просьбами не проводить никаких соревнований, то все должно срастись. 

  • Nesh
    UCI опубликовал новый календар ... (10)
    Nesh-Фото

    Можно было б и с июля начать.

  • Николай Н.
    UCI опубликовал новый календар ... (10)
    Николай Н.-Фото

    Практически и оддохнуть негде. А как смотреть всё это, будут накладки. Придется все дни сидеть дома.

  • AlGalgalim
    UCI опубликовал новый календар ... (10)
    AlGalgalim-Фото
    Однодневки идут с такой плотностью, что практически переходят многодневку)

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