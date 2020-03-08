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Президент UCI: «Отмена Джиро д’Италия и Тур де Франс будет катастрофой для велоспорта»

 Давид Лаппартьен и эксперты в области международного здравоохранения о ситуации с коронавирусом и проведением Гранд-туров

 

 

  Два ведущих эксперта в области международного здравоохранения и инфекционных заболеваний Деви Шридхар (Devi Sridhar), профессор и заведующая кафедрой глобального общественного здравоохранения в Эдинбургском университете, и Адам Кухарский (Adam Kucharski), доцент кафедры эпидемиологии инфекционных заболеваний Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней, дали мрачный прогноз в отношении проведения двух Гранд-туров – Джиро д’Италия и Тур де Франс-2020.

 

 

 

  Деви Шридхар в интервью Cyclingnews сказала: «Нет доказательств, поддерживающих предположение, что на распространение коронавируса окажет воздействие улучшение погоды. Откладывание спортивных мероприятий – разумный шаг до тех пор, пока мы точно не узнаем, где есть вирус, а где его нет.

 

  В реальности мы видим только одно – количество случаев заболевания снижается, когда ограничивается вероятность передачи его от человека к человеку.

 

  Другие спортивные мероприятия могут проходить без зрителей, но велоспорт является более открытым для посещений видом спорта, поэтому в нём труднее руководствоваться теми же мерами.

 

  Ключевой вопрос (в отношении Джиро д’Италия и Тур де Франс) будет ли вирус распространяться в тех областях, где должна пройти гонка. Если будет выявлена одна или несколько таких областей, то имеет смысл отложить гонку, пока мы точно не определим, где есть вирус, а где его нет.

 

  В идеале мы должны увидеть ежедневное снижение количества случаев новых заражений. Тогда будет ясно, что пик пройден. Стратегия – сохранять дистанцию между людьми, избегая скопления людей. Но сейчас трудно делать предположения, потому что сейчас количество заболеваний в Европе продолжает расти».

 

  Адам Кухарский: «Мы обнаружили, что при передаче таких заболеваний как Covid-19 самым важным является тесный контакт. Надо подумать не только о том, как проходит заражение, но и где оно случается. Думать о том, каким образом сократить риск».

 

  Президент Международного союза велосипедистов Давид Лаппартьен сказал в интервью агентству Reuters: «Если мы не сможем провести Джиро д’Италия или Тур де Франс-2020, для нашего спорта, конечно, это будет катастрофой.

 

  Мы надеемся, что эти гонки будут проведены. Но из-за ситуации в Италии сейчас мы больше обеспокоены положением Джиро д’Италия.

 

  Мы знаем, что итальянское правительство наложило запрет на проведение всех мероприятий до 3 апреля, но кто знает, какой будет ситуация после. Так что существует потенциальный риск отмены Джиро д’Италия-2020».

 

  Мауро Веньи, директор RCS Sport: «Отмена Джиро д’Италия создаст очень сложную ситуацию не только для велоспорта, но и для страны в целом. Я даже не хочу думать о таком. Ущерб будет огромным».

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Теги к статье: Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2020 Giro d'Italia Гран-тур Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020

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8 - 15 марта 2020

Paris - Nice

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • SportSpirit
    Париж-Ницца-2020. Этап 3 (5)
    SportSpirit-Фото

    Любопытно наблюдать за внутрикомандными коммуникациями в Боре. Саган много работает на команду, Шахманн постоянно благодарит его в интервью. Возможно, для Петера это какая-то новая ипостась в гонках, на данном этапе более интересная, чем личные победы. Пи этом в генерале идет в 10-ке, выше Пино, например.

     

    Шахманн, когда попадает в кадр, очень часто что-то жует - полезная привычка для потенциального генеральщика) 

     

    Паскаль тактически упустил победу на 2-м этапе, непривычно ему без Зелига. 

  • Sezar
    ASO ограничивает зрителям дост ... (4)
    Sezar-Фото

    Ну хоть что-то делают. Сработает не сработает, но это лучше чем сидеть на одном месте и надеяться что само пройдет как итальянцы.

  • Серафим
    Париж-Ницца-2020. Этап 3 (5)
    Серафим-Фото

      Кстати, насчет Гарсии. Давно жду, когда он перейдет на более высокий уровень. Талант спринтера виден давно, надо реализовывать.

  • Николай Н.
    Париж-Ницца-2020. Этап 3 (5)
    Николай Н.-Фото

    Саган сегодня смотрелся классно, без развоза был вторым. Начинает набирать форму. А вот волчья стая что то делает не то. За 20км устроили такой развоз, а в итоге провалились.

  • patar
    Париж-Ницца-2020. Этап 3 (5)
    patar-Фото

    А мне вот что интересно - вчера Саган развозил Акерманна, а сегодня у Боры вообще никакого поезда не было. Саган зацепился за чужое колесо (вот в чем он поистине лучший) и в спринте поучаствовал. А где же сам Паскаль делся? Пропустил я где он отпал... и неужели Бора так работала на Шахмана, что даже от спринта (где они традиционно ильны) отказались?

     

    А для КвикСтепа вообще трагедия какая-то. Первый этап - Алафилип в секундах от подиума, второй этап - похоронка для генерала, эшелоны, спринта нет. И вот третий этап - развоз некудышний, или сам Беннет потерялся. Вроде сперва казалось, что он впереди, а потом он резко потерял позицию, ушел глубже (кстати, тот же Саган, что сидел у Бенета на колесе, тут же бросил его и "пересел" к Юэну), потом падение... что с ним знает кто-то? За руку держался не обнадеживающе.

  • RVL
    Париж-Ницца-2020. Этап 3 (5)
    RVL-Фото

    Завалы последние абышто.



    Один притерся как чайник, второй выстегнулся так,что из седла вылетел. И кегельбан

  • EL-Fenomeno
    ASO ограничивает зрителям дост ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Вчера матч ещё был, но при пустых трибунах (до 1 апреля).
    А насчёт недисциплинированности, то да, показывали по ТВ что тамошние бизнесмены порой очень негодуют на все те ограничения, что связанны с вирусом. Увы, но деньги поВсюду для некоторых в мире (не хочу говорить большинства) на первом месте, причём за всякую цену, даже выходить"смертную" (?) fool

  • Kitsune-taichou
    ASO ограничивает зрителям дост ... (4)
    Kitsune-taichou-Фото

    больше 1000? а если 999, уже безопасно?

  • Серафим
    ASO ограничивает зрителям дост ... (4)
    Серафим-Фото

     Лучше так, чем в Италии. Вчера запретили проведение всех спортивных мероприятий, вплоть до неприкасаемой серии"А". Впрочем, итальянцы удивительно недисциплинированные, отсюда и проблемы. Опять вспоминаю, что за Джиро стало что-то беспокойно. 

  • levonardo
    Париж-Ницца-2020. Этап 2 (5)
    levonardo-Фото
    Цитата: Николай Н.
    Что то в этом году Ницца не похожа на предыдущие. Второй этап, а такие разборки. Сегодня как будто равнинный этап, а получились эшелоны.
    В прошлом году было то же самое.

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