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Давид Лаппартьен об ограничении радиосвязи и уменьшении количества гонщиков на Гран-турах

Президент UCI хочет ограничить радиосвязь в гонках и уменьшить до 6 количество гонщиков в команде на Гран-турах

 

  Недавно избранный президент Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лаппартьен (David Lappartient) в числе своих планов на новом посту назвал сокращение числа гонщиков в командах на Гран-турах до 6. Об этом он сказал в интервью французской радиостанции RMC.

 

  Напомним, что со следующего года количество гонщиков в составе команды на Гран-турах будет сокращено с 9 до 8.

 

Давид Лаппартьен об ограничении радиосвязи и уменьшении количества гонщиков на Гран-турах

 Photo © FFC

 

 

   Давид Лаппартьен: «Были времена, когда в составе команды стартовало 10 гонщиков, и нам удалось сократить их до 9. Но я собираюсь пойти дальше – 6 гонщиков на команду было бы ещё лучше».

 

  В интервью Het Laatste Niuews Лаппарьен также заявлял, что, по его мнению, в гонках стоит ввести запрет на использование радиосвязи. Президента UCI волнует потенциальный риск договорных гонок как результат незаконных ставок:

 

  «Можно общаться с гонщиком напрямую в гонке. Официально разрешена коммуникация гонщика и технички команды. Но технологически ничто не препятствует мне или вам позвонить обладателю жёлтой майки во время этапа Тур де Франс.

 

  Не хочу, чтобы настал день, когда мы, выкарабкавшись из допинговых скандалов и успешно сражаясь с механическим допингом, оказались бы вовлечены в коррупцию и скандалы со ставками».

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Теги к статье: Давид Лаппартьен David Lappartient UCI

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  1. Имя: Сергей

    Brodyazhnik

    Сегодня, 00:29 | Регистрация: 12.05.2013

    Ух ты, какая чудесная идея оставить кучу гонцов без работы :) 

  2. Имя: sasha

    sashaney

    Сегодня, 00:50 | Регистрация: 19.09.2014

    Ещё один новый мечтатель хочет радио запретить. Ему надо этот Тур Де Франс Шкода критериум - официальное название между прочим, посмотреть. Раций там не было - так обошлись.

  3. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 01:52 | Регистрация: 17.05.2015

    Зачем начинать бороться против того, чего пока нет, а только возможно ? Были факты употребления допинга, были случаи применения моторчиков  - что же, меры борьба с этим злом оправданы.  А зачем же запрещать радиосвязь, когда фактов о договорных результатах нет ? Появятся - тогда и надо будет решать.

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Комментарии

  • Адриен
    Давид Лаппартьен об ограничени ... (3)
    Адриен-Фото

    Зачем начинать бороться против того, чего пока нет, а только возможно ? Были факты употребления допинга, были случаи применения моторчиков  - что же, меры борьба с этим злом оправданы.  А зачем же запрещать радиосвязь, когда фактов о договорных результатах нет ? Появятся - тогда и надо будет решать.

  • sashaney
    Давид Лаппартьен об ограничени ... (3)
    sashaney-Фото

    Ещё один новый мечтатель хочет радио запретить. Ему надо этот Тур Де Франс Шкода критериум - официальное название между прочим, посмотреть. Раций там не было - так обошлись.

  • sashaney
    Крис Фрум – победитель критери ... (12)
    sashaney-Фото
    Да уж, зря не посмотрел - было на что. Поезд Квиков не могущий добрать отрыв из генералов, Босс уступивший в спринте Контадору, ускорение на финише Баргиля. И всё это уместилось в 60км. Нам показали Гран Тур за 1час и 20мин. Гонка будущего, короче. Незачем сиднем сидеть по 5 часов в день - всё то же самое делается за 1 час. А ещё там один новый мечтатель хочет радио запретить. Ему надо этот Тур Де Франс Шкода критериум - официальное название между прочим, посмотреть. Раций не было - так обошлись.
  • Brodyazhnik
    Давид Лаппартьен об ограничени ... (3)
    Brodyazhnik-Фото

    Ух ты, какая чудесная идея оставить кучу гонцов без работы :) 

  • Гонщик
    Крис Фрум – победитель критери ... (12)
    Гонщик-Фото

    Фрумыч , величайший гонщик современности 

  • rdktr
    Альберто Контадор: "Сегодня ... (9)
    rdktr-Фото

    Цитата: RVL
    крутой гонщик

     чистая правда

  • Shalam s Urala
    Адам Хансен: "Точно поеду Джи ... (2)
    Shalam s Urala-Фото

    всё правильно. пора поберечь себя. 20 подряд ГТ - это уже вполне кругло и, наверное, неповторимо даже в большей степени, чем 7 турдефрансов Великого и Ужасного moil

  • sashkool
    Марк Падун подписал контракт с ... (5)
    sashkool-Фото

    Ну вот, еще один украинец в ПРО. Молодчага

  • Yuriy 17
    Эган Берналь: "Моя первая зад ... (2)
    Yuriy 17-Фото

    Для человека, родившегося и выросшего (как и его предки) на высоте 2650 м, показатель VO2max 88,8 мл/кг не очень и удивителен.

    Наверное, половина молодежи с родины Берналя может достичь этого результата.



    Цитата: VeloVelo
    Зачем писать "позволил", когда все понимают, что выгодно продал.

    Савио здесь в интервью прямо и сказал: "Думаю, справедливо, что наша работа финансово оценена".

  • velodoctor
    Марк Падун подписал контракт с ... (5)
    velodoctor-Фото

    Есть 2 года чтобы зарекомендовать себя, удачи.

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