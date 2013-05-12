Давид Лаппартьен об ограничении радиосвязи и уменьшении количества гонщиков на Гран-турах

Президент UCI хочет ограничить радиосвязь в гонках и уменьшить до 6 количество гонщиков в команде на Гран-турах

Недавно избранный президент Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лаппартьен (David Lappartient) в числе своих планов на новом посту назвал сокращение числа гонщиков в командах на Гран-турах до 6. Об этом он сказал в интервью французской радиостанции RMC.

Напомним, что со следующего года количество гонщиков в составе команды на Гран-турах будет сокращено с 9 до 8.

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Давид Лаппартьен: «Были времена, когда в составе команды стартовало 10 гонщиков, и нам удалось сократить их до 9. Но я собираюсь пойти дальше – 6 гонщиков на команду было бы ещё лучше».

В интервью Het Laatste Niuews Лаппарьен также заявлял, что, по его мнению, в гонках стоит ввести запрет на использование радиосвязи. Президента UCI волнует потенциальный риск договорных гонок как результат незаконных ставок:

«Можно общаться с гонщиком напрямую в гонке. Официально разрешена коммуникация гонщика и технички команды. Но технологически ничто не препятствует мне или вам позвонить обладателю жёлтой майки во время этапа Тур де Франс.

Не хочу, чтобы настал день, когда мы, выкарабкавшись из допинговых скандалов и успешно сражаясь с механическим допингом, оказались бы вовлечены в коррупцию и скандалы со ставками».