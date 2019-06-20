Давид Лаппартьен о новых датах проведения отложенных классик-Монументов и Джиро д’Италия-2020

Президент UCI о возможных датах проведения отложенных велогонок в 2020 году

Президент Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лаппартьен (David Lappartient) сейчас занят вдвойне, так как помимо обязанностей президента Международного союза велосипедистов является мэром коммуны Сарзо (Sarzeau) департамента Морбиан. Но он выделил время для интервью France tv sport, в котором напомнил, что все велогонки отменены до 30 апреля, и рассказал, когда планируется провести, по крайней мере, часть из несостоявшихся весной велогонок.

- Париж-Рубэ, Флеш Валлонь и Льеж-Бастонь-Льеж отложены, будут ли они проведены?

- Я надеюсь на это! Напоминаю, что все велогонки отменены до 30 апреля! У меня состоялась видеоконференция с организаторами, которые проявили большую ответственность. Каждый из них понимает, что ситуация влияет на всех. В ближайшие недели мы продолжим работать над переформированием календаря, конечно, руководствуясь развитием ситуации с эпидемией. Первая возможность – перенос даты проведения классик - Монументов велоспорта на осень. Мы можем отложить окончание сезона до 31 октября. Отталкиваясь от этого, будем изучать, как конкретно распределить даты проведения гонок, чтобы всем хватило места. Однако, если проведение Олимпиады отложат до осени, это как предположение, то нам будет невозможно выполнить этот план. Но я в такое не верю.

- Теоретически гонки могут возобновиться в мае, начиная с Критериума Дофине. Вам это кажется реалистичным?

- Конечно, уверенности нет. Особенно учитывая, что решение проводить или не проводить многодневную гонку должно быть принято за 3 недели до старта, чтобы было время обеспечить соблюдение правил безопасности. Один из вопросов, например, будут ли в распоряжении организаторов необходимые силы полиции для обеспечения безопасности на дорогах. Префектурам придётся принимать решение в соответствии с ситуацией по развитию эпидемии. Соответственно, если гонка стартует 30 мая, вопросы должны быть решены в начале мая.

- И не забудем о Джиро д’Италия, которая на данный момент отменена.

- Мы работаем с RCS Sport, организаторами гонки, чтобы найти дату проведения. Без сомнения, это осень. Маршрут, возможно, придётся локализовать, и, возможно, протяжённость гонки изменится, но Джиро, как и классики, - наш приоритет. Мы надеемся, что они состоятся. Что касается Тур де Франс-2020, пока ничего не меняется.

- Олимпийские игры, отменённые гонки. Будет ли этот сезон иметь серьёзные последствия для UCI, который не имеет таких резервов как FIFA или UEFA?

- Конечно, последствия будут, но не катастрофические. Нет. Мы много говорили о страховом возмещении c Международным олимпийским комитетом. Каждый олимпийский год Международный олимпийских комитет переводит нам 25 миллионов евро в знак олимпийской солидарности, что позволяет нам финансировать Международный центр велоспорта в Эгле, куда федерации со всего мира отправляют молодых гонщиков на тренировочные курсы. Если Олимпийские игры отменят, мы всё равно получим 10 миллионов евро по страховке. В этот неопределённый период я понял, что 250 000 евро страховых взносов, которые мы сделали, оказались правильным решением. Но, надеюсь, нам не придётся их использовать, но я могу спать более спокойно.

- А что с остальными?

- Для остальных отмена многих гонок означает нехватку доходов. Мы должны будем мобилизовать наши резервы. Несмотря ни на что, UCI с ежегодным бюджетом в 40 миллионов евро, остаётся федерацией крупного спорта, но это не больше, чем у определённых больших команд.

Почти все наши квалификации прошли нормально, особенно на треке. В BMX состоялось 85% календаря, где мы решили заморозить квалификацию на текущей дате.

- А если Олимпийские игры пройдут как планировалось?

- Если Олимпиада пройдёт, как планировалось этим летом, возникает проблема с состоянием физической формы и подготовкой спортсменов. Например, во Франции, несмотря на запрет выходить из дома, наши ребята могут тренироваться на улице почти как обычно. В Испании же правила более жёсткие, никто не имеет права выезжать на велосипеде. Если это продлится месяц, если затронет и другие страны, то не получится соревноваться на равных в конце июля. Но сейчас приоритетом является здоровье всех, включая велогонщиков. Этим мы руководствуемся в наших решениях.