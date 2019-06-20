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Давид Лаппартьен о новых датах проведения отложенных классик-Монументов и Джиро д’Италия-2020

Президент UCI о возможных датах проведения отложенных велогонок в 2020 году

 

 

 

 

  Президент Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лаппартьен (David Lappartient) сейчас занят вдвойне, так как помимо обязанностей президента Международного союза велосипедистов является мэром коммуны Сарзо (Sarzeau) департамента Морбиан. Но он выделил время для интервью France tv sport, в котором напомнил, что все велогонки отменены до 30 апреля, и рассказал, когда планируется провести, по крайней мере, часть из несостоявшихся весной велогонок.

 

 

 - Париж-Рубэ, Флеш Валлонь и Льеж-Бастонь-Льеж отложены, будут ли они проведены?

 

- Я надеюсь на это! Напоминаю, что все велогонки отменены до 30 апреля! У меня состоялась видеоконференция с организаторами, которые проявили большую ответственность. Каждый из них понимает, что ситуация влияет на всех. В ближайшие недели мы продолжим работать над переформированием календаря, конечно, руководствуясь развитием ситуации с эпидемией. Первая возможность – перенос даты проведения классик  - Монументов велоспорта на осень. Мы можем отложить окончание сезона до 31 октября. Отталкиваясь от этого, будем изучать, как конкретно распределить даты проведения гонок, чтобы всем хватило места. Однако, если проведение Олимпиады отложат до осени, это как предположение, то нам будет невозможно выполнить этот план. Но я в такое не верю.

 

- Теоретически гонки могут возобновиться в мае, начиная с Критериума Дофине. Вам это кажется реалистичным?

 

- Конечно, уверенности нет. Особенно учитывая, что решение проводить или не проводить многодневную гонку должно быть принято за 3 недели до старта, чтобы было время обеспечить соблюдение правил безопасности. Один из вопросов, например, будут ли в распоряжении организаторов необходимые силы полиции для обеспечения безопасности на дорогах. Префектурам придётся принимать решение в соответствии с ситуацией по развитию эпидемии. Соответственно, если гонка стартует 30 мая, вопросы должны быть решены в начале мая.

 

- И не забудем о Джиро д’Италия, которая на данный момент отменена.

 

- Мы работаем с RCS Sport, организаторами гонки, чтобы найти дату проведения. Без сомнения, это осень. Маршрут, возможно, придётся локализовать, и, возможно, протяжённость гонки изменится, но Джиро, как и классики, - наш приоритет. Мы надеемся, что они состоятся. Что касается Тур де Франс-2020, пока ничего не меняется.

 

- Олимпийские игры, отменённые гонки. Будет ли этот сезон иметь серьёзные последствия для UCI, который не имеет таких резервов как FIFA или UEFA?

 

- Конечно, последствия будут, но не катастрофические. Нет. Мы много говорили о страховом возмещении c Международным олимпийским комитетом. Каждый олимпийский год Международный олимпийских комитет переводит нам 25 миллионов евро в знак олимпийской солидарности, что позволяет нам финансировать Международный центр велоспорта в Эгле, куда федерации со всего мира отправляют молодых гонщиков на тренировочные курсы. Если Олимпийские игры отменят, мы всё равно получим 10 миллионов евро по страховке. В этот неопределённый период я понял, что 250 000 евро страховых взносов, которые мы сделали, оказались правильным решением. Но, надеюсь, нам не придётся их использовать, но я могу спать более спокойно.

 

- А что с остальными?

 

- Для остальных отмена многих гонок означает нехватку доходов. Мы должны будем мобилизовать наши резервы. Несмотря ни на что, UCI с ежегодным бюджетом в 40 миллионов евро, остаётся федерацией крупного спорта, но это не больше, чем у определённых больших команд. 

 

 Почти все наши квалификации прошли нормально, особенно на треке. В BMX состоялось 85% календаря, где мы решили заморозить квалификацию на текущей дате.

 

- А если Олимпийские игры пройдут как планировалось?

 

- Если Олимпиада пройдёт, как планировалось этим летом, возникает проблема с состоянием физической формы и подготовкой спортсменов. Например, во Франции, несмотря на запрет выходить из дома, наши ребята могут тренироваться на улице почти как обычно. В Испании же правила более жёсткие, никто не имеет права выезжать на велосипеде. Если это продлится месяц, если затронет и другие страны, то не получится соревноваться на равных в конце июля. Но сейчас приоритетом является здоровье всех, включая велогонщиков. Этим мы руководствуемся в наших решениях.

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Теги к статье: Давид Лаппартьен David Lappartient президент UCI президент Международного союза велосипедистов Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2020 Giro d'Italia Гран-тур

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  1. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 16:17 | Регистрация: 20.06.2019

    Если бы в Европе изначально адекватно отреагировали на вирус и ввели толковые профилактические меры, не было бы этого цирка. А то реально правительство Италии обделалось по полной, начали бороться с опозданием, плюс итерику в стране развели, от которой все вокруг вдруг ошалели. А продажные журналюги только и пишут о новых вспышках почему-то забывая, что Китай по сути задушил пандемию у себя и можно брать пример с тех, кто удачно борется))) 7 000 умерших за пару месяцев, и это проблема мирового масштаба? Сколько за это время детей от голода умерло? Можно просто заморочиться, почитать статистику по смертности от разных причин и станет понятно, что коронавирус далеко не самая вероятная причина смерти для среднестатистического человека.

  2. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 18:19 | Регистрация: 20.06.2019

    В дополнение))) ПРишел перепуганный товарищ - мол в Италии в день по 250 человек умирает. Открыли вместе статистику - средний возраст умерших 79,4 года, только у двух не было хронических проблем со здоровьем. Моложе 40 двое - мужчина с диабетом и ожирением и женщина с онкологией. У него сразу возник вывод из разряда "И смех, и грех" - наверное, вирус пенсионный фонд разработал. Пожилым людям нужно беречься, если здоровье в порядке, истерить глупо)

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Ближайшие старты

8 - 15 марта 2020

Paris - Nice

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Ice
    Давид Лаппартьен о новых датах ... (2)
    Ice-Фото

    В дополнение))) ПРишел перепуганный товарищ - мол в Италии в день по 250 человек умирает. Открыли вместе статистику - средний возраст умерших 79,4 года, только у двух не было хронических проблем со здоровьем. Моложе 40 двое - мужчина с диабетом и ожирением и женщина с онкологией. У него сразу возник вывод из разряда "И смех, и грех" - наверное, вирус пенсионный фонд разработал. Пожилым людям нужно беречься, если здоровье в порядке, истерить глупо)

  • Cristal
    Тур Романдии-2020 отменён, Тур ... (7)
    Cristal-Фото

    Цитата: Адриен
    В пору вообще ВСЕ спортивные телеканалы закрывать... И организовать новый  - "СПОРТ-НОСТАЛЬГИЯ"...
    У нас как раз коллекция записей есть )) Можем продавать абонемент на просмотр ))))))))

  • Ice
    Давид Лаппартьен о новых датах ... (2)
    Ice-Фото

    Если бы в Европе изначально адекватно отреагировали на вирус и ввели толковые профилактические меры, не было бы этого цирка. А то реально правительство Италии обделалось по полной, начали бороться с опозданием, плюс итерику в стране развели, от которой все вокруг вдруг ошалели. А продажные журналюги только и пишут о новых вспышках почему-то забывая, что Китай по сути задушил пандемию у себя и можно брать пример с тех, кто удачно борется))) 7 000 умерших за пару месяцев, и это проблема мирового масштаба? Сколько за это время детей от голода умерло? Можно просто заморочиться, почитать статистику по смертности от разных причин и станет понятно, что коронавирус далеко не самая вероятная причина смерти для среднестатистического человека.

  • ruslanhovatov
    Париж-Рубэ, Флеш Валлонь, Льеж ... (3)
    ruslanhovatov-Фото

    Париж-Рубе 1940, 1941, 1942 года не проводилась из-за Второй мировой войны, а сейчас что - не понятно?

  • SVS
    Париж-Рубэ, Флеш Валлонь, Льеж ... (3)
    SVS-Фото
    Ага. И RER. И бордели :-). И кстати, а чего автобусы не?
  • Адриен
    У Приможа Роглича появился дво ... (5)
    Адриен-Фото
    А допустим "динамит" в ногах есть. Но он так же остался и у соперников. Вот тут будут очень кстати крупицы, которые дает улучшенная аэродинамика. Сами знаете, иногда победу приносит разница в полтрубки.
  • Ice
    У Приможа Роглича появился дво ... (5)
    Ice-Фото

    Про спринтеров они погорячились конечно. Для того, чтобы ехать весь этап в глубине группы, десятые доли процентов в улучшении аэродинамики вообще не нужны. А на финише, если нет динамита в ногах, то даже самый технологичный костюм не даст вообще ничего (если, конечно, это не костюм железного человека)))

  • SportSpirit
    Марк Мадьо о неопределённости ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Мадьо - мудрый дядька!

    Одно то, как он уболтал Тибо на очередное воскрешение - бесценно) 

  • olvo
    У Приможа Роглича появился дво ... (5)
    olvo-Фото
    Это не просто 3D модель. Это аватар Роглича! В условиях пандемии гонки не отменяются. Роглич - на станке. Аватар - на старте. Мы у экрана Eurosport Player. Все довольны. Будущее наступило.
  • Yuriy 17
    Париж-Рубэ, Флеш Валлонь, Льеж ... (3)
    Yuriy 17-Фото

    Тогда и закройте метро в Париже

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
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5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
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