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UCI отложил объявление пересмотренного календаря велогонок

Новый календарь велогонок UCI на 2020 год может быть объявлен 5 мая

 

  Международный союз велосипедистов (UCI) отменил планируемую на 29 апреля встречу со всеми заинтересованными сторонами и отложил объявление о новом пересмотренном календаре велогонок из-за неопределённой ситуации по снятию ограничений на передвижение в разных странах Европы. Ожидается, что о новом календаре гонок UCI объявит 5 мая.

 

  В заявлении UCI говорится: «Было решено, что опубликование пересмотренного календаря велогонок Мирового тура (мужских и женских), изначально планировавшееся сегодня, 29 апреля, в интересах всех вовлечённых сторон будет отложено на начало следующей недели.

 

  UCI и его партнёры должны продолжать работу, так как сейчас остаётся неопределённость ситуации со здоровьем в мире. При составлении пересмотренного международного календаря гонок UCI наша федерация должна принимать во внимание меры, принятые правительствами стран Европы в отношении ограничения проведения массовых спортивных мероприятий.

 

  UCI и велосипедная семья (организаторы велогонок, объединения команд и гонщиков) нацелена опубликовать календари гонок 5 мая после обсуждения с Советом по профессиональному велоспорту (Professional Cycling Council (PCC), ответственному за календарь Мирового тура».

 

  После объявления премьер-министра Франции о запрете на проведение всех спортивных мероприятий до 1 сентября, La Gazzetta dello Sport, владеющая Джиро д’Италия и частью гонок RCS Meida Group, предположила, что будет невозможно снова перенести даты проведения Тур де Франс-2020: «Если Тур де Франс не стартует 29 августа, он будет отменён».

 

  Представитель министерства спорта Франции в интервью Eurosport отметил, что пока решение о новом переносе дат или отмене французского Гранд-тура не принято: «Пока рано говорить, на данный момент не предполагается ни перенос, ни отмена. Но это не отменяет мер по значительному ограничению количества зрителей».

 

  Организаторы гонок Мирового тура Классики Сан-Себастьяна и Тура Страны Басков объявили, что в этом году гонки проводиться не будут. Первоначально планировалось перенести проведение этих весенних гонок на начало августа, но теперь в связи со строгими ограничениями и запрету на массовые мероприятия в Испании до конца августа провести гонки невозможно.

 

  Организаторы Тура Германии, гонки категории 2. Pro, объявили об отмене гонки, которая должна была пройти с 20 по 23 августа. В 2021 году гонка будет проведена по маршруту 2020 года.

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Теги к статье: UCI Международный союз велосипедистов календарь велогонок

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  1. Имя: Матвей

    paindoc

    Вчера, 22:49 | Регистрация: 21.12.2019

    Да Ситуация все ещё непонятна Неизвестно, будет ли ещё всплеск инфекции или нет Думаю этот сезон потерян, даже при попытках провести бельгийские, к примеру, однодневки ближе к осени, не говоря уже о гранд турах. Не знаю как для других, но для меня Тур Фландрии в осенних листьях смотрелся бы странно. Хотя, может быть лучше что-то, чем вообще ничего.

  2. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Сегодня, 00:50 | Регистрация: 3.07.2011

    Мда, устроить всеобщий паралич не то же самое, что из него вылезти. Дурное дело всегда нехитрое. Надеюсь однажды в отношении ВОЗ и близких к ним фигурантов будет проведено расследование на предмет того чем руководствовались, каких "результатов" достигли и т п. Мне даже интересно под какими предлогами они будут запрещать соревнования и в 2021 году. Насколько долго им будут прощать все косяки и как далеко в этом они смогут зайти.

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ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Sezar
    UCI отложил объявление пересмо ... (2)
    Sezar-Фото

    Мда, устроить всеобщий паралич не то же самое, что из него вылезти. Дурное дело всегда нехитрое. Надеюсь однажды в отношении ВОЗ и близких к ним фигурантов будет проведено расследование на предмет того чем руководствовались, каких "результатов" достигли и т п. Мне даже интересно под какими предлогами они будут запрещать соревнования и в 2021 году. Насколько долго им будут прощать все косяки и как далеко в этом они смогут зайти.

  • paindoc
    UCI отложил объявление пересмо ... (2)
    paindoc-Фото
    Да Ситуация все ещё непонятна Неизвестно, будет ли ещё всплеск инфекции или нет Думаю этот сезон потерян, даже при попытках провести бельгийские, к примеру, однодневки ближе к осени, не говоря уже о гранд турах. Не знаю как для других, но для меня Тур Фландрии в осенних листьях смотрелся бы странно. Хотя, может быть лучше что-то, чем вообще ничего.
  • litxaa
    Второй вызов Ремко Эвенепула: ... (5)
    litxaa-Фото
    Для слаборазвитых районов...)))
  • drevgen
    Старт Тур де Франс-2020 может ... (4)
    drevgen-Фото

    Ничего не будет. Они, чиновники и есть такое хорошее укринское слово "очильники", говоря, прямым текстом, всрались. И теперь принципиально все будут запрещать. И не надейтесь.

  • AvA
    Крис Фрум готов бороться за пя ... (4)
    AvA-Фото

    Цитата: chrisfroome
    Эта отсрочка просто принесла мне чуть больше дополнительного времени, чтобы разработать правую ногу, правую сторону тела, чтобы они работали как надо до того, как начну по-настоящему их нагружать.

    а кто-то об этом чуть ранее и говорил... prankster

  • raspik
    Второй вызов Ремко Эвенепула: ... (5)
    raspik-Фото
    "Мюр ван Гераардсберген всего 475 м длиной, но средний градиент составляет 9,3%, а на самых крутых участках – 20%"

    Получается, что перепад высот за один подъем примерно 44 метра. За 50 - 2200м.
  • Kitsune-taichou
    Крис Фрум готов бороться за пя ... (4)
    Kitsune-taichou-Фото

    ох, псих сумасшедший, я тебя обожаю!

  • cmap_nep
    Второй вызов Ремко Эвенепула: ... (5)
    cmap_nep-Фото
    Настоящий Superman.
  • paindoc
    Эпидемиологи сомневаются в воз ... (15)
    paindoc-Фото
    Цитата: VeloVelo
    Где вы увидели Л.К.?
    Эпидемиолог итальянский очень похож, если очки снять. Почему то сразу так показалось.
  • uran
    Второй вызов Ремко Эвенепула: ... (5)
    uran-Фото
    Посадить всех велосипедистов на динамо-машину, пусть энергию вырабатывают в период карантина.

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