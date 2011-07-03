UCI отложил объявление пересмотренного календаря велогонок

Новый календарь велогонок UCI на 2020 год может быть объявлен 5 мая

Международный союз велосипедистов (UCI) отменил планируемую на 29 апреля встречу со всеми заинтересованными сторонами и отложил объявление о новом пересмотренном календаре велогонок из-за неопределённой ситуации по снятию ограничений на передвижение в разных странах Европы. Ожидается, что о новом календаре гонок UCI объявит 5 мая.

В заявлении UCI говорится: «Было решено, что опубликование пересмотренного календаря велогонок Мирового тура (мужских и женских), изначально планировавшееся сегодня, 29 апреля, в интересах всех вовлечённых сторон будет отложено на начало следующей недели.

UCI и его партнёры должны продолжать работу, так как сейчас остаётся неопределённость ситуации со здоровьем в мире. При составлении пересмотренного международного календаря гонок UCI наша федерация должна принимать во внимание меры, принятые правительствами стран Европы в отношении ограничения проведения массовых спортивных мероприятий.

UCI и велосипедная семья (организаторы велогонок, объединения команд и гонщиков) нацелена опубликовать календари гонок 5 мая после обсуждения с Советом по профессиональному велоспорту (Professional Cycling Council (PCC), ответственному за календарь Мирового тура».

После объявления премьер-министра Франции о запрете на проведение всех спортивных мероприятий до 1 сентября, La Gazzetta dello Sport, владеющая Джиро д’Италия и частью гонок RCS Meida Group, предположила, что будет невозможно снова перенести даты проведения Тур де Франс-2020: «Если Тур де Франс не стартует 29 августа, он будет отменён».

Представитель министерства спорта Франции в интервью Eurosport отметил, что пока решение о новом переносе дат или отмене французского Гранд-тура не принято: «Пока рано говорить, на данный момент не предполагается ни перенос, ни отмена. Но это не отменяет мер по значительному ограничению количества зрителей».

Организаторы гонок Мирового тура Классики Сан-Себастьяна и Тура Страны Басков объявили, что в этом году гонки проводиться не будут. Первоначально планировалось перенести проведение этих весенних гонок на начало августа, но теперь в связи со строгими ограничениями и запрету на массовые мероприятия в Испании до конца августа провести гонки невозможно.

Организаторы Тура Германии, гонки категории 2. Pro, объявили об отмене гонки, которая должна была пройти с 20 по 23 августа. В 2021 году гонка будет проведена по маршруту 2020 года.