Тиш Беноот и Серхио Игита - призёры Париж-Ницца-2020

Тиш Беноот и Серхио Игита на подиуме велогонки Париж-Ницца-2020

26-летний бельгийский велогонщик команды Sunweb Тиш Беноот (Tiesj Benoot) и 22-летний колумбийский велогонщик команды EF Pro Cycling Серхио Игита (Sergio Higuita) поднялись на вторую и третью ступень подиума гонки Париж-Ницца-2020. Тиш Беноот также выиграл зелёную майку в очковой классификации, а Серхио Игита стал лучшим молодым гонщиком. После финиша заключительного этапа гонщики подвели итоги выступления.

Тиш Беноот в интервью Sporza сказал: «Мы не должны жаловаться на форс-мажор (по поводу отмены велогонок в марте). Жаль, что не смогу поехать на классики с такой ногой, но здесь ничего поделать не могу. Другие гонщики проклинают эту ситуацию сильнее меня.

Я на высоком уровне. Во время тренировочного лагеря на Тенерифе отшлифовал некоторые детали. Этой зимой сделал шаг вперёд. Команда положительно влияла на меня. Я счастлив, что сделал такой выбор (переход в команду Sunweb из Lotto Soudal), потому что многие со стороны сомневались, что я правильно поступил.

Должен ли я был атаковать на финальном подъёме раньше? Сам об этом думал. Я быстро набрал хорошее преимущество, но потом разрыв застыл. Я показал свой лучший результат на многодневной велогонке, поднялся ступень выше – занял 2-е место в генеральной классификации Париж-Ницца-2020 и выиграл этап. Для меня это уже прекрасный итог. Многие гонщики тоже прикладывали большие усилия, но не получили результата.

Дальше команда будет решать в отношении моей программы. Изначально в ней были Амстел Голд Рэйс и Льеж-Бастонь-Льеж».

Серхио Игита: «Думаю, эта прекрасная гонка прошла отлично. На первых этапах Сеп, Том и Беттиоль, которые являются классиками, оказали мне потрясающую поддержку, помогали с лёгкостью продвигаться в пелотоне на этапах, которые для меня были очень сложными. Быть рядом с этими ребятами, учиться у них было великолепно. На этапах, где мы могли потерять много времени, мы ничего не потеряли.

Из этапа с разделкой я тоже извлёк урок как лучше подготовиться. Потом на последних двух этапах пошла серьёзная борьба. В финале 7 этапа почувствовал, что мне не хватил сил для атаки на последних километрах, но я счастлив, что мы добились подиума.

В общем у меня получился хороший старт сезона от чемпионата Колумбии до этого дня.

После Париж-Ницца по плану я должен был отдыхать, и сейчас отправляюсь домой, в Колумбию, потому что с января выступал в полную силу и начинаю ощущать количество интенсивной работы нескольких последних месяцев.

Теперь отдых и возвращение к тренировкам. Надеюсь, что всё разрешится, быстро найдётся решение с вирусом, чтобы все могли скорее вернуться в гонки».