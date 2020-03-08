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Тиш Беноот и Серхио Игита - призёры Париж-Ницца-2020

Тиш Беноот и Серхио Игита на подиуме велогонки Париж-Ницца-2020

 

 

  26-летний бельгийский велогонщик  команды Sunweb Тиш Беноот (Tiesj Benoot) и 22-летний колумбийский велогонщик команды EF Pro Cycling Серхио Игита (Sergio Higuita) поднялись на вторую и третью ступень подиума гонки Париж-Ницца-2020. Тиш Беноот также выиграл зелёную майку в очковой классификации, а Серхио Игита стал лучшим молодым гонщиком.  После финиша заключительного этапа гонщики подвели итоги выступления.

 

 

 

  Тиш Беноот в интервью Sporza сказал: «Мы не должны жаловаться на форс-мажор (по поводу отмены велогонок в марте). Жаль, что не смогу поехать на классики с такой ногой, но здесь ничего поделать не могу. Другие гонщики проклинают эту ситуацию сильнее меня.

 

  Я на высоком уровне. Во время тренировочного лагеря на Тенерифе отшлифовал некоторые детали. Этой зимой сделал шаг вперёд. Команда положительно влияла на меня. Я счастлив, что сделал такой выбор (переход в команду Sunweb из Lotto Soudal), потому что многие со стороны сомневались, что я правильно поступил.

 

  Должен ли я был атаковать на финальном подъёме раньше? Сам об этом думал. Я быстро набрал хорошее преимущество, но потом разрыв застыл. Я показал свой лучший результат на многодневной велогонке, поднялся ступень выше – занял 2-е место в генеральной классификации Париж-Ницца-2020 и выиграл этап. Для меня это уже прекрасный итог.  Многие гонщики тоже прикладывали большие усилия, но не получили результата.

 

Дальше команда будет решать в отношении моей программы. Изначально в ней были Амстел Голд Рэйс и Льеж-Бастонь-Льеж».

 

 

  Серхио Игита: «Думаю, эта прекрасная гонка прошла отлично. На первых этапах Сеп, Том и Беттиоль, которые являются классиками, оказали мне потрясающую поддержку, помогали с лёгкостью продвигаться в пелотоне на этапах, которые для меня были очень сложными. Быть рядом с этими ребятами, учиться у них было великолепно. На этапах, где мы могли потерять много времени, мы ничего не потеряли.

 

Из этапа с разделкой я тоже извлёк урок как лучше подготовиться. Потом на последних двух этапах пошла серьёзная борьба. В финале 7 этапа почувствовал, что мне не хватил сил для атаки на последних километрах, но я счастлив, что мы добились подиума.

 

В общем у меня получился хороший старт сезона от чемпионата Колумбии до этого дня.

 

После Париж-Ницца по плану я должен был отдыхать, и сейчас отправляюсь домой, в Колумбию, потому что с января выступал в полную силу и начинаю ощущать количество интенсивной работы нескольких последних месяцев.

 

Теперь отдых и возвращение к тренировкам. Надеюсь, что всё разрешится, быстро найдётся решение с вирусом, чтобы все могли скорее вернуться в гонки».

 

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Теги к статье: Тиш Беноот Tiesj Benoot Sunweb Серхио Игита Sergio Higuita EF Pro Cycling Париж-Ницца Paris-Nice Париж-Ницца-2020 многодневная велогонка гонка Мирового тура

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Ближайшие старты

8 - 15 марта 2020

Paris - Nice

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • SportSpirit
    Дата старта Джиро д’Италия-202 ... (11)
    SportSpirit-Фото

    А я бы пофантазировала за 2-хнедельный TDF без скучных спинтерских этапов. 

     

    Если общая обстановка в мире будет позволять, то отменять все и совсем... как тогда быть спонсорам команд-середнячков? 

     

     

  • Серафим
    Дата старта Джиро д’Италия-202 ... (11)
    Серафим-Фото

    Проводить гранд-тур без подводящих гонок, без достаточного количества гоночных километров - мучение для участников. Даже лучшие тренировки не заменят нужных гоночных объемов. 

      Поэтому проведение трехнедельной гонки вне графика со сбитой подготовкой даже просто опасно для здоровья.

      По моему скромному мнению.

  • SportSpirit
    Максимилиан Шахманн – победите ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Очень рада и за Бору, и за Шахманна. Когда смотрела разделку, отметила, что он стал менее мышечный в ногах и спине, чем прошлой весной, а значит теоретически может лучше держаться в горах. Практика подтвердила)  

  • EL-Fenomeno
    Дата старта Джиро д’Италия-202 ... (11)
    EL-Fenomeno-Фото

    Так сложилось, что в этом году есть два больших события с мире спорта: Олимпийские игры и Чемпионат Европы по футболу. И если их отменят, что скорее ДА, чем НЕТ, то уж и в велоспорте нужно гранд-туры отменять, имеется в виду Джиро (за ТдФ пока скромно молчат, Вуэльта...да ладно). Ну не "повезло" оргам что Корса Роза проводится уже много лет весной, а тут как раз разбушевался в мире этот самый корона_вирус.

    Цитата: s75
    а как вам такой вариант - перенос в принципе возможен на осень и осенние классики будут включены в качестве этапов? #гаданиенакофейнойгуще

    Лучше объденить Тур + Джиро (если конечно ОИ в Японии 100% отменят) и провести один ГТ (2 in 1 в июле-августе) по дорогам Италии + Франции на 20 этапов, и чтобы равномерно, т.е 10 этапов на/в fra и 10 на/в  ita Старт в Милане, финиш в Париже, а Венгрии в качестве компенсации железно оставить право принять Гранде партенцу Джиро-2021

  • velodoctor
    Париж-Ницца-2020. Этап 7 (7)
    velodoctor-Фото

    Кинтана почти на 2 мин быстрее Йетса 18 года забрался. 

  • velodoctor
    Дата старта Джиро д’Италия-202 ... (11)
    velodoctor-Фото

    Все отменять. Ослабленные спортсмены на 3х недельной гонке, вирус сразу имунодефицит дает, может закончится все очень плохо. 

  • HastaManana
    Париж-Ницца-2020. Этап 7 (7)
    HastaManana-Фото

    Кинтана красавчег. Ай, молодец! Очень рад за него.

    Баргиль пока не в жилу.

  • Николай Н.
    Париж-Ницца-2020. Этап 7 (7)
    Николай Н.-Фото

    В этом году Париж-Ницца была интересной и жаль что её сократили. Шахман молодец, выдержал и победил.

  • veloster
    Роман Барде: «Не понимаю, поче ... (4)
    veloster-Фото

    Действительно, странный парень. Что-то не устраивает - езжай домой.

  • RVL
    Париж-Ницца-2020. Этап 7 (7)
    RVL-Фото
    Это всем понятно. Особенно при спринтерском завале. А осадочек от того, что Шахман сам забурился в забор на вираже не рассчитав "дорожные условия"

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