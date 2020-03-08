VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Тиш Беноот - победитель 6 этапа Париж-Ницца-2020

Тиш Беноот, Майкл Мэттьюс, Максимилиан Шахманн о 6-м этапе Париж-Ницца-2020

 

 

  26-летний бельгийский гонщик команды Sunweb Тиш Беноот (Tiesj Benoot) одержал победу на 6-м этапе гонки Париж-Ницца-2020, выиграв его из одиночного отрыва, а его товарищ по команде Майкл Мэттьюс (Michael Matthews) занял на этом этапе 2-е место, выиграв спринт из небольшой группы преследователей.

 

  На старт предпоследнего этапа Париж-Ницца-2020, который сокращён из-за эпидемии коронавируса, вышли 109 гонщиков. Команда Bahrain-McLaren, а также Калеб Юэн, Элиа Вивиани, Яспер де Бёйст, Руди Барбье и Кристс Нейландс сошли с гонки. 

 

  С самого старта поехали на высокой скорости, атаки продолжались на протяжении перввых 50 км, затем в отрыв уехали семь гонщиков, которых не отпускали больше чем на 1 минуту 45 секунд. На финальных 50 км гонки отрыв начал распадаться. Сёрен Краг Андерсен (Sunweb) прошёл гонщиков отрыва, добрал ехавших впереди Романа Барде (AG2R La Mondiale) и Николя Эде (Cofidis).

 

  За 15 км до финиша начались атаки из группы догоняющих отрыв. Тиш Беноот отреагировал на атаку Винченцо Нибали (Trek-Segafredo), сел ему на колесо, а затем уехал от него и переложился к своему товарищу по команде. Сёрен Краг Андерсен помог Бенооту, проведя мощную протяжку, после чего бельгийский гонщик поехал в одиночку. На спуске Тиш Беноот увеличил своё преимущество и на финише опередил ближайшую группу на 22 секунды.


Максимилиан Шахманн (Bora-hansgrohe) сохранил на плечах майку лидера, хотя менее чем за километр до финиша упал, не вписавшись в поворот.

 

 

 

 

   Тиш Беноот: «Сегодня был очень трудный день, со старта дали полный газ. Команда Quick Step сразу начала тянуть. Я знал, что ситуация для меня выгодная, и нога шла хорошо. Мне нравятся такие этапы, когда надо продавливать целый день, а сегодня был именно такой. Я контратаковал с Нибали, почувствовал, что у меня ещё остались силы, поэтому поехал на максимуме и переложился к Сёрену. После его протяжки до финиша мне оставалось только 10 км.

 

  Я очень счастлив, что принёс команде победу. Мы очень тщательно готовились, приложили массу усилий, чтобы в состав вошли гонщики-классики. К сожалению, в этом году мы не сможем проехать классики, но уверен, что в будущем добьёмся на них высоких результатов».

 

  Майкл Мэттьюс: «Гонка сложилась не так, как мы ожидали. Мы думали, что уедет большой отрыв, особенно при том, что в начале этапа был боковой ветер. После того, как отрыв отобрался, Quick Step взяли контроль на себя, что нам было выгодно. Это означало, что нам не придётся работать, мы могли сохранить как можно больше ребят до финала. За 50 км до финиша мы отправили вперёд Никиаса, чтобы он заложил основу для атаки Сёрена.

 

  Сёрен какое-то время ехал в одиночку, потому к нему переложился Тиш, который в свою очередь в сольном отрыве доехал до финиша и взял победу. Я смог зацепиться за группу лучших горняков и спринтовать за второе место. В общем, сегодня у нас был хороший день. Думаю, мы показали, что являемся сплочённой и сильной командой. Первое и второе места на таком этапе – невозможно просить большего».

 

  Максимилиан Шахманн: «Я упал за 800 м до финиша, но я в порядке. Гонка шла на высокой скорости. Ребята ехали на максимуме. Появился небольшой просвет, и когда я возвращабся, думаю, поехал слишком быстро. Я ошибся, но смог вернуться на велосипед. Жёлтая майка всё ещё на мне. Завтра будет трудный этап, но я хорошо чувствую себя на длинных подъёмах. Сегодня мы ехали от защиты, но завтра, без сомнения, силы жалеть не будем».

 

 

Результаты 6 этапа Париж-Ницца-2020

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тиш Беноот Tiesj Benoot Sunweb Париж-Ницца Paris-Nice Париж-Ницца-2020 многодневная велогонка гонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

8 - 15 марта 2020

Paris - Nice

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • VeloVelo
    Тиджей ван Гардерен сошёл с Па ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Верить CNN можно с очень большим натягом )

  • Earl57
    Дата старта Джиро д’Италия-202 ... (6)
    Earl57-Фото
    Конечно, откуда RCS Sport знать как организовать и провести Джиро. Первый же раз этим занимаются и кроме Веньи с несколькими помощниками там никого нет...
  • litxaa
    Дата старта Джиро д’Италия-202 ... (6)
    litxaa-Фото
    Здравствуйте! Кажется речь идет о сложностях именно переноса гонки и о том, что скорее всего под переносом мягко так сообщают об отмене. Но я не Автор и не могу поручаться за истинность своего прочтения его поста.
  • Hansmer
    Дата старта Джиро д’Италия-202 ... (6)
    Hansmer-Фото

    Цитата: close2you
    что вы пишите??? больще 1000 людей погибло уже в италии. Закрыли все школы по европе! все региональные гонки отменили, закрыли все музеи! Что вы вообще несете такое??? какое грандиозное событие???

    Не надо читать так как хочется это прочитать, куда то вас понесло, вам так не кажется?! Суть в том что перенести Джиро не возможно. Соревнования отменили в связи с ситуацией! Грандиозное событие это масштабное, если вы не понимаете. 

  • close2you
    Дата старта Джиро д’Италия-202 ... (6)
    close2you-Фото
    что вы пишите??? больще 1000 людей погибло уже в италии. Закрыли все школы по европе! все региональные гонки отменили, закрыли все музеи! Что вы вообще несете такое??? какое грандиозное событие???
  • kwwk
    Париж-Ницца-2020. Этап 6 (7)
    kwwk-Фото
    Полностью согласен, его ошибка.
  • Earl57
    Париж-Ницца-2020 завершится 14 ... (8)
    Earl57-Фото

    В субботу еще одна команда не выйдет на старт. Они уже попрощались с ПН в своем твиттере. Гонщики разъезжаются по домам.

  • RVL
    Париж-Ницца-2020. Этап 6 (7)
    RVL-Фото
    Как видим падение не досадное
  • RVL
    Париж-Ницца-2020. Этап 6 (7)
    RVL-Фото
    Я так и предполагал, что его жесты на финише об этом. Но...это ну не завал финишный в классическом виде. Он же сам ошибся
  • kwwk
    Париж-Ницца-2020. Этап 6 (7)
    kwwk-Фото
    упс, а Шахманну ставят общее время, видно попал под нейтрализацию?

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

14 марта

Mathias Le Turnier (Cofidis)

Elmar Reinders (Riwal - Readynez Cycling Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Март 2020 (65)
Февраль 2020 (154)
Январь 2020 (111)
Декабрь 2019 (72)
Ноябрь 2019 (83)
Октябрь 2019 (123)