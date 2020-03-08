Тиш Беноот - победитель 6 этапа Париж-Ницца-2020

Тиш Беноот, Майкл Мэттьюс, Максимилиан Шахманн о 6-м этапе Париж-Ницца-2020

26-летний бельгийский гонщик команды Sunweb Тиш Беноот (Tiesj Benoot) одержал победу на 6-м этапе гонки Париж-Ницца-2020, выиграв его из одиночного отрыва, а его товарищ по команде Майкл Мэттьюс (Michael Matthews) занял на этом этапе 2-е место, выиграв спринт из небольшой группы преследователей.

На старт предпоследнего этапа Париж-Ницца-2020, который сокращён из-за эпидемии коронавируса, вышли 109 гонщиков. Команда Bahrain-McLaren, а также Калеб Юэн, Элиа Вивиани, Яспер де Бёйст, Руди Барбье и Кристс Нейландс сошли с гонки.

С самого старта поехали на высокой скорости, атаки продолжались на протяжении перввых 50 км, затем в отрыв уехали семь гонщиков, которых не отпускали больше чем на 1 минуту 45 секунд. На финальных 50 км гонки отрыв начал распадаться. Сёрен Краг Андерсен (Sunweb) прошёл гонщиков отрыва, добрал ехавших впереди Романа Барде (AG2R La Mondiale) и Николя Эде (Cofidis).

За 15 км до финиша начались атаки из группы догоняющих отрыв. Тиш Беноот отреагировал на атаку Винченцо Нибали (Trek-Segafredo), сел ему на колесо, а затем уехал от него и переложился к своему товарищу по команде. Сёрен Краг Андерсен помог Бенооту, проведя мощную протяжку, после чего бельгийский гонщик поехал в одиночку. На спуске Тиш Беноот увеличил своё преимущество и на финише опередил ближайшую группу на 22 секунды.



Максимилиан Шахманн (Bora-hansgrohe) сохранил на плечах майку лидера, хотя менее чем за километр до финиша упал, не вписавшись в поворот.

Тиш Беноот: «Сегодня был очень трудный день, со старта дали полный газ. Команда Quick Step сразу начала тянуть. Я знал, что ситуация для меня выгодная, и нога шла хорошо. Мне нравятся такие этапы, когда надо продавливать целый день, а сегодня был именно такой. Я контратаковал с Нибали, почувствовал, что у меня ещё остались силы, поэтому поехал на максимуме и переложился к Сёрену. После его протяжки до финиша мне оставалось только 10 км.

Я очень счастлив, что принёс команде победу. Мы очень тщательно готовились, приложили массу усилий, чтобы в состав вошли гонщики-классики. К сожалению, в этом году мы не сможем проехать классики, но уверен, что в будущем добьёмся на них высоких результатов».

Майкл Мэттьюс: «Гонка сложилась не так, как мы ожидали. Мы думали, что уедет большой отрыв, особенно при том, что в начале этапа был боковой ветер. После того, как отрыв отобрался, Quick Step взяли контроль на себя, что нам было выгодно. Это означало, что нам не придётся работать, мы могли сохранить как можно больше ребят до финала. За 50 км до финиша мы отправили вперёд Никиаса, чтобы он заложил основу для атаки Сёрена.

Сёрен какое-то время ехал в одиночку, потому к нему переложился Тиш, который в свою очередь в сольном отрыве доехал до финиша и взял победу. Я смог зацепиться за группу лучших горняков и спринтовать за второе место. В общем, сегодня у нас был хороший день. Думаю, мы показали, что являемся сплочённой и сильной командой. Первое и второе места на таком этапе – невозможно просить большего».

Максимилиан Шахманн: «Я упал за 800 м до финиша, но я в порядке. Гонка шла на высокой скорости. Ребята ехали на максимуме. Появился небольшой просвет, и когда я возвращабся, думаю, поехал слишком быстро. Я ошибся, но смог вернуться на велосипед. Жёлтая майка всё ещё на мне. Завтра будет трудный этап, но я хорошо чувствую себя на длинных подъёмах. Сегодня мы ехали от защиты, но завтра, без сомнения, силы жалеть не будем».