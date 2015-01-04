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Серхио Игита – победитель Тура Колумбии-2020

Успех команды EF Pro Cycling на Туре Колумбии-2020

 

 

  Гонщики команды EF Pro Cycling заняли весь подиум Тура Колумбии-2020, а также выиграли три из шести этапов. Дорогу к победе в генеральной классификации проложила победа на 1-м этапе, в командной гонке на время, после которой гонщики команды уже не отдали майку лидера.

 

  Первым возглавил общий зачёт Тура Колумбии 26-летний эквадорский гонщик команды EF Pro Cycling Джонатан Кайседо (Jonathan Klever Caicedo), а затем эта майка перешла 22-летнему колумбийскому гонщику Серхио Игите (Segio Higuita) после победы на 4-м этапе.

 

  Финальный, королевский горный этап, финишировавший на высоте 3290 м, выиграл 23-летний колумбийский гонщик EF Pro Cycling Даниэль Мартинес (Daniel Felipe Martínez), а Серхио Игита защитил майку лидера, финишировав на этом этапе 2-м. На вторую и третью ступень финального подиума Тура Колумбии-2020 поднялись Даниэль Мартинес и Джонатан Кайседо. Ближайший соперник, колумбийский гонщик команды Ineos Эган Берналь уступил в генеральной классификации Серхио Игите 54 секунды.

 

Ещё одним поводом для радости команды EF Pro Cycling стало возвращение в гонки после тяжёлой травмы Ригоберто Урана, который помогал товарищам по команде добиться успеха.

 

Серхио Игита – победитель Тура Колумбии-2020

 

Серхио Игита – победитель Тура Колумбии-2020

 

Серхио Игита – победитель Тура Колумбии-2020

 

  Даниэль Мартинес: «Это была такая потрясающая неделя, то, как разворачивалась гонка, как, не жалея сил, работала для нас вся команда, было феноменально. Не хватает слов благодарности для Риго (Урана), Тиджея (Ван Гардерена), Лоусона (Крэддока), Это потрясающее начало сезона, ещё более особенным успех делает то, что гонка проходила в моей родной стране.

 

  Люди здесь влюблены в велоспорт. Эта страсть настолько уникальна, не думаю, что подобная есть в другой культуре мира. Дома или за границей Колумбии, но вы всегда увидите колумбийских болельщиков на обочинах дорог. Такая страсть заражает. Невозможно сдержать улыбку, когда видишь, как поддерживают нас на гонках колумбийские болельщики.

 

  Когда я был ребёнком, попасть в велоспорт было сложно. Очень многие дети этого хотели, и конкуренция была довольно большой. Это также дорогой вид спорта. Мне было трудно, потому что у родителей не было достаточно денег, чтобы помочь мне. После школы я должен был идти продавать вещи, чтобы купить что-то из экипировки. Если я выигрывал гонку, деньги, которые получал, берёг, чтобы вложить их в новый велосипед.

 

  Прекрасно начинать сезон в Колумбии, от людей здесь получаешь огромную энергию, а гонка проходит на фоне красивейших пейзажей. Старт здесь даёт мне огромную мотивацию на весь предстоящий год».

 

  Серхио Игита: «В прошлом году в это время я выступал в Европе за другую команд, но мечтал, что однажды приму участие в гонке в моей родной стране и однажды одержу в ней победу. Невероятно, я снимаю шляпу перед всей командой, которая на этой неделе провела огромную работу. У нас очень универсальная команда, в которой сочетаются сила, опыт и молодость.

 

  Я впервые в жизни выиграл генеральную классификацию в гонке. Слава Богу, всё прошло отлично. Хочу посвятить эту победу моей семье, дядям и моей девушке, которые сейчас пришли меня поддержать».

 

  Ригоберто Уран: «Несмотря на все проблемы и трудности, которые преодолевают жители Колумбии, мы всё ещё способны быть счастливыми. Мы гордимся своей страной, я горжусь тем, что в Колумбии такая большая любовь к велоспорту. Все гонки особенные по-своему. Но эту гонку выделяет страсть болельщиков. Прекрасно, что так много крупных команд приехали в Колумбию, тренируются и выступают на наших дорога. Дороги и пейзажи здесь захватывают дух».

 

  Тиджей Ван Гардерен: «В нашей команде три колумбийца, они очень гордятся, что выступают  перед болельщиками родной страны. Меня поразило, как тепло меня здесь приветствовали, хотя я не колумбиец, но у них такая страсть к велоспорту, что они выкрикивают приветствия всем гонщикам».

 

  Джонатан Воутерс, генеральный менеджер команды EF Pro Cycling: «То, что мы увидели сегодня, было невероятно. Потрясающая командная работа в Колумбии, невероятные усилия гонщиков. Я очень счастлив за Дани, который выиграл этап, за Серхио, взявшего победу в общем зачёте. Вся неделя в Колумбии была впечатляющей».

 

 

Результаты 6 этапа Тура Колумбии-2020

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Теги к статье: Серхио Игита Sergio Higuita EF Pro Cycling Даниэль Мартинес Daniel Martinez Тур Колумбии Tour Colombia 2.1 многодневная велогонка велогонка категории 2.1.

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  1. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 10:36 | Регистрация: 4.01.2015

    EF команда то американская, но по составу (и может даже по духу) точно колумбийская). Весь подиум (на последнем этапе) + половина победных этапов + ГЕНЕРАЛ + разноцветные майки, наверное ещё взяли и первое место в командном зачёте, короче говоря Тур Колумбии 2020 для всех Эдьюкейшенцев удался на славу.

    colom

    Теперь вот хоть половину этого южно-американского успеха им бы повторить на евро-гонках/многодневках

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Серхио Игита – победитель Тура ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    EF команда то американская, но по составу (и может даже по духу) точно колумбийская). Весь подиум (на последнем этапе) + половина победных этапов + ГЕНЕРАЛ + разноцветные майки, наверное ещё взяли и первое место в командном зачёте, короче говоря Тур Колумбии 2020 для всех Эдьюкейшенцев удался на славу.

    colom

    Теперь вот хоть половину этого южно-американского успеха им бы повторить на евро-гонках/многодневках

  • veloliveuser
    Тур Колумбии-2020. Этап 6 (7)
    veloliveuser-Фото

    даже с вычетом разделки ЕФ сделали Инеос.

    интересно, это заявка на весь сезон?

    а квики провалили гонку - !?

     

    в командах было по 6 гонцов - повлияло ли это на ход гонки? ведь гегемония Инеос состоит в длинной скамейке.

  • veloliveuser
    Тур Колумбии-2020. Этап 1 (11)
    veloliveuser-Фото

    для тех, кто упустил:

    https://www.youtube.com/watch?v=zXjhtQnLKz4



    впервые заметил латвийскую команду с любопытным названием - Amore e Vita.

    кроме названия она чем-нибудь отметилась?

  • veloliveuser
    Тур Колумбии-2020. Этап 5 (2)
    veloliveuser-Фото

    https://www.youtube.com/watch?v=d8kAVCr51Z8

  • veloliveuser
    Тур Колумбии-2020. Этап 4 (6)
    veloliveuser-Фото

    https://www.youtube.com/watch?v=-NBV-sDFFD8

     

  • motte
    Тур Колумбии-2020. Этап 6 (7)
    motte-Фото

    Ольга, спасибо!

    Госпожа Удача уже с нибали на Джиро 2020, я ранее ещё говорил об этом

    Второго шанса нибали не даст карапасу, ни в коем случае, иначе это будет трагедией, на ножи, как с рогличем ,он не впряжется более.

  • uran
    Clasica de Almeria-2020 (2)
    uran-Фото
    Спринты в этом году на гранд турах будут изюминкой. Столько высококлассных спринтеров и нет доминатора.
  • Earl57
    Тур Колумбии-2020. Этап 6 (7)
    Earl57-Фото
    Пока называют только Халворсена, Ван Гардерена, Кангерта и Хью Карти. Игита, Мартинес и Уран планируют ехать Тур.
  • rude_rider
    Тур Колумбии-2020. Этап 6 (7)
    rude_rider-Фото

    а от розовых кто на Джиро то едут?

     

  • Earl57
    Тур Колумбии-2020. Этап 6 (7)
    Earl57-Фото

    Цитата: motte
    Спасибо!
    Это фиаско...скай...родной тур берналя.

    Фактически кроме Карапаса Берналя никто не поддерживал. Если Себастьян Энао хоть в отрывы пару раз ездил, то Ривера и Нарваес просто массовка. Весь пелотон едет и они едут. Начинаются атаки, пелотон рвется - они в отвалившейся части. Бассо проехал полтора этапа и сошел. Но с ним всё понятно - он недавно проехал Сан-Хуан и вышел на замену травмированного Сосы. 

    Судя по тому, что я увидела, шансы Карапаса на Джиро выглядят совсем призрачными. И дело даже не в его нынешней форме. Для того чтобы сделать разрыв ему надо уезжать заранее. И сильно заранее, потому что разрыв ему нужен большой. Разделка у него заметно хуже чем у Нибали и Саймона Йейтса. И на 3-х разделках он будет терять время, а не приобретать. Однако одно дело уезжать, когда фавориты смотрят друг на друга, и совсем другое - когда он сам в статусе фаворита. Реагировать соперники будут мгновенно, далеко уехать не дадут.

    Кроме Карапаса в предварительной заявке на Джиро у Инеос Деннис, Геоган Харт, Ганна и Данбар. Деннис вероятнее всего в перерывах между разделками будет просто отдыхать, он тренируется к Токио. С Ганной наверно будет тоже самое. Геоган Харт явно не Ланда, как и Данбар. На три недели их усилий явно не хватит.

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
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8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
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