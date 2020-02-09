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Дрис Девенинс – победитель Cadel Evans Road Race-2020

Дрис Девенинс: "Это был мой шанс, я сделал всё от меня зависящее"

 

 

  36-летний бельгийский гонщик команды Deceuninck-Quick Step Дрис Девенинс (Dries Devenyns) одержал победу на гонке Мирового тура Cadel Evans Road Race-2020. Чаще всего работая на команду, чем на себя, Дрис Девенинс не упустил свой шанс и взял первую за четыре года и седьмую в карьере победу.

 

  Сразу после старта Cadel Evans Road Race-2020 пелотон распался на группы. Команда Deceuninck-Quick Step воспользовалась ситуацией, задавая темп, но, несмотря на усилия нескольких команд, пелотон собрался через 50 км. Решающие действия начались за 26 км до финиша, когда из-за высокого темпа гонки впереди осталась лишь группа из 17 гонщиков. Дрис Девенинс находился в ней. Когда за 5 км до финиша из этой группы атаковал российский гонщик команды Ineos Павел Сиваков, Девенинс стал единственным из группы, кто к нему переложился на последних 4 км. Преимущество Сивакова и Девенинса составляло 7 секунд. На финальных метрах Девенинс обошёл Сивакова перед последним поворотом и первым пересёк финишную черту.

 

Эта победа стала для команды Quick Step 750-й с момента основания в 2003 году.

 

Дрис Девенинс – победитель Cadel Evans Road Race-2020

 

Дрис Девенинс – победитель Cadel Evans Road Race-2020

© Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

 

  Дрис Девенинс: «Для меня это особенный день. Мне очень нравятся такие гонки, люблю выступать в Австралии, всегда хорошо здесь чувствую себя. В прошлом у меня была пара хороших результатов, поэтому победа принесла мне огромное удовлетворение. Не только победа делает меня счастливым, но также тот факт, что я сегодня смог вписать эту победу в историю команды.

 

  Гонка шла очень агрессивно с самого старта, довольно быстро пелотон развалился на группы. Когда это случилось, я находился позади, но не потерял спокойствия, знал, что вскоре пелотон снова соберётся. Так и получилось.

 

  За 2 круга до финиша гонка раскололась снова, но на этот раз я был уже впереди. Видел, что у многих команд в группе осталось по несколько гонщиков, у них было больше возможностей. Но я также знал, что у меня хорошо идёт нога, поэтому не терял уверенности, даже когда они задали очень высокую скорость на вершине подъёма. Когда атаковал Сиваков, я решил поехать за ним.

 

  Мы выдали всё, что было. Я не имел понятия, насколько он хорош в спринте, но собрался и выдал хороший рывок. Это был мой шанс, я сделал всё от меня зависящее. Счастлив, что смог принести победу для «Волчьей Стаи»!

 

Результаты Cadel Evans Great Ocean Road Race-2020

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Теги к статье: Дрис Девенинс Dries Devenyns Deceuninck-Quick Step Cadel Evans Road Race-2020 гонка Мирового тура

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • s75
    Павел Сиваков – призёр гонки C ... (1)
    s75-Фото

    У нашей команды не было спринтеров


    ...где-то в дальнем углу автобуса всхлипнул Лаулесс...

  • Earl57
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (2)
    Earl57-Фото

    Он пусть у топов Вольта Альгарве заберет в конце февраля. И кто кого догонять будет - Ремко Матье или Матье Ремко?

     

    Квято и Томас на Альгарве побеждали в генерале по два раза каждый. Квято также 3 раза был вторым, Томас 2 раза. Так что они могут считать эту гонку своей вотчиной)) Тем более что у Инеос до сих нет побед и надо исправлять ситуацию...

  • Ice
    Cadel Evans Great Ocean Road R ... (3)
    Ice-Фото

    У квиков выиграть может любой. Они не зациклены на условном ван Авермате или ком-то еще. Всегда есть варианты. Раньше работали все на Бонена, он, конечно, побеждал, но Лефевр придумал вариант штамповки побед на потоке, чтобы не зависеть от состояния одного лидера и по сути создал новую стратегию, которая выстрелила так, что он и сам, скорее всего не ожидал. Всегда по хорошему удивляла их селекция - собирают отличную команду и затраты несоизмеримы с другими топовыми командами.

  • Ice
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (2)
    Ice-Фото

    Кто там сомневался, что Эвенпул без проблем генерал заберет?)))

  • SportSpirit
    Mallorca Challenge-2020. Trofe ... (4)
    SportSpirit-Фото

    Бухманн легок и свеж) не слишком ли хорошая форма для начала сезона? 

  • SportSpirit
    Cadel Evans Great Ocean Road R ... (3)
    SportSpirit-Фото

    DQS славно разгоняют счетчик побед на старте сезона! 

  • motte
    Mallorca Challenge-2020. Trofe ... (3)
    motte-Фото
    Дима!
    +1
  • Sezar
    Mallorca Challenge-2020. Trofe ... (3)
    Sezar-Фото

    Солер прогрессирует медленно, но верно. Как и ребята из Боры, которых стало очень много в последнее время в десятке.

  • motte
    Mallorca Challenge-2020. Trofe ... (3)
    motte-Фото

    А вот и Марк!

    Альберто улыбнулся-:)

  • motte
    Cadel Evans Great Ocean Road R ... (3)
    motte-Фото

    Квики по всем фронтам бьют

    Но, Павел? Класс! Начало сезона и Павел!

    Как говорил ранее, у сегодняшней молодежи своя гонка...ох , сезон будет!

     

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