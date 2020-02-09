Дрис Девенинс – победитель Cadel Evans Road Race-2020

Дрис Девенинс: "Это был мой шанс, я сделал всё от меня зависящее"

36-летний бельгийский гонщик команды Deceuninck-Quick Step Дрис Девенинс (Dries Devenyns) одержал победу на гонке Мирового тура Cadel Evans Road Race-2020. Чаще всего работая на команду, чем на себя, Дрис Девенинс не упустил свой шанс и взял первую за четыре года и седьмую в карьере победу.

Сразу после старта Cadel Evans Road Race-2020 пелотон распался на группы. Команда Deceuninck-Quick Step воспользовалась ситуацией, задавая темп, но, несмотря на усилия нескольких команд, пелотон собрался через 50 км. Решающие действия начались за 26 км до финиша, когда из-за высокого темпа гонки впереди осталась лишь группа из 17 гонщиков. Дрис Девенинс находился в ней. Когда за 5 км до финиша из этой группы атаковал российский гонщик команды Ineos Павел Сиваков, Девенинс стал единственным из группы, кто к нему переложился на последних 4 км. Преимущество Сивакова и Девенинса составляло 7 секунд. На финальных метрах Девенинс обошёл Сивакова перед последним поворотом и первым пересёк финишную черту.

Эта победа стала для команды Quick Step 750-й с момента основания в 2003 году.

© Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

Дрис Девенинс: «Для меня это особенный день. Мне очень нравятся такие гонки, люблю выступать в Австралии, всегда хорошо здесь чувствую себя. В прошлом у меня была пара хороших результатов, поэтому победа принесла мне огромное удовлетворение. Не только победа делает меня счастливым, но также тот факт, что я сегодня смог вписать эту победу в историю команды.

Гонка шла очень агрессивно с самого старта, довольно быстро пелотон развалился на группы. Когда это случилось, я находился позади, но не потерял спокойствия, знал, что вскоре пелотон снова соберётся. Так и получилось.

За 2 круга до финиша гонка раскололась снова, но на этот раз я был уже впереди. Видел, что у многих команд в группе осталось по несколько гонщиков, у них было больше возможностей. Но я также знал, что у меня хорошо идёт нога, поэтому не терял уверенности, даже когда они задали очень высокую скорость на вершине подъёма. Когда атаковал Сиваков, я решил поехать за ним.

Мы выдали всё, что было. Я не имел понятия, насколько он хорош в спринте, но собрался и выдал хороший рывок. Это был мой шанс, я сделал всё от меня зависящее. Счастлив, что смог принести победу для «Волчьей Стаи»!