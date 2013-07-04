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Реми Каванья: Джиро д’Италия-2018 глазами дебютанта

Реми Каванья: о Джиро д’Италия-2018 глазами дебютанта

 

 

  В день отдыха перед началом решающей третьей недели Джиро д’Италия-2018 22-летний французский гонщик команды Quick Step Floors Реми Каванья (Rémi Cavagna) рассказал о своих впечатлениях от первых двух недель Гран-тура. Второй сезон  французского гонщика в бельгийской команде  стал   особенным – Реми Каванья одержал весной первую победу в профессионалах, а сейчас впервые в карьере едет трёхнедельную гонку с командой, капитан которой, Элиа Вивиани, уже  одержал три победы и должен защищать цикламеновую майку лучшего в очковой классификации.

 

 

 

Photo credit: ©Tim De Waele/ Getty Images

 

- Реми, ты впервые едешь Гран-тур. Как складывается для тебя 101-й выпуск Джиро д’Италия-2018?

 

- Потрясающий опыт. Сложно было представить весь масштаб такой гонки до того, как попал на неё. В этом году выпуск Джиро д’Италия особенный, потому что мы стартовали за пределами Европы, в Израиле. Персонал делал и продолжает выполнять огромный объём работы каждый день, чтобы всё шло гладко. Так же много работаем и мы, гонщики. Три победы (Элиа Вивиани), несколько дней в команде была белая майка (Михаэль Шахман), более двух недель удерживаем цикламеновую майку.

 

  Мои ноги немного болят, но, в общем, я в порядке, чувствую себя молодым и свежим. Возможно, этому помогают успехи команды.

 

  Джиро д’Италия – прекрасная гонка, но когда каждый день выкладываешься, то не видишь всего, что хотелось бы посмотреть. Количество болельщиков поражает, их улыбающиеся лица и скандирование в стартовых городках и финишных зонах вызывает мурашки по телу. Самым красивым местом была Сицилия, куда я хотел бы вернуться в будущем на отдых.

 

  Целая команда обеспечивает, чтобы у нас было всё необходимое. Велосипеды всегда идеальны. Чтобы спалось лучше, у нас специальные матрасы. У нас собственные шеф-повар, готовящий блюда, которые лучше всего помогают восстановиться и быть сильными. Ещё у нас самые опытные и влюблённые в свою работу спортивные директора, массажисты и так далее. Всё, что нам остаётся, - крутить педали.

 

- Чему ты научился за прошедшие две недели?

 

- Понял, что группетто – отличное место, чтобы «потусоваться». Если тебе не надо бороться за попадание в лимит времени, то там появляется возможность наслаждаться окрестностями, атмосферой гонки,  можно болтать с гонщиками разных команд.

 

  Ещё я узнал, что восстановление – ключевой фактор, когда ты едешь три недели. Поэтому я стараюсь как можно больше отдыхать перед этапами и после них. Например, смотрю сериалы Netflix. Сейчас закончил «Бумажный дом», теперь смотрю «Побег».

 

  Во время гонки понял, что важно минимизировать усилия, когда твоя работа сделана, чтобы сохранить силы. Необходимо оставаться сфокусированным и делать свою работу. Но когда задача выполнена, лучше выпасть из основной группы, даже если чувствуешь, что можешь заехать в топ-20. Я несколько раз заезжал в топ-25, но потом сказал себе, что лучше сберечь энергию ради следующего этапа, где придётся снова тянуть в полную силу.

 

- Какой настрой на финальную неделю Джиро д’Италия-2018?

 

- Я буду идти гонку день за днём. Чувствую себя хорошо. Такое часто бывает – чем дольше продолжается гонка, тем лучше себя чувствую. Прогрессирую во время гонки. Конечно, я раньше никогда не ездил Гран-туры, и всё может моментально поменяться, как было видно на примере нескольких гонщиков пелотона, но сейчас я в отличной форме.

 

- Часто видим, как ты контролируешь попытки уехать в отрыв, но тебе и самому хотелось бы уехать?

 

- Да, хотелось бы попытаться уехать в отрыв. Но если на Джиро д’Италия уеду в отрыв, это будет для меня бонусом. Передо мной чёткая задача,  которую должен выполнить, - работать на Элиа и команду, особенно на равнинных этапах. Я должен держать отрыв на поводке и в нужный момент закрывать просветы. На этой Джиро д’Италия мы уже одержали три победы, надеюсь, на этом не остановимся. Впереди несколько интересных этапов, на которых мы настроены бороться.

 

- Каким типом гонщика видишь себя или кем хотел бы стать?

 

- Мне нравятся гонщики, уезжающие в долгие одиночные отрывы, тип раздельщика, который атакует задолго до финиша или обманывает спринтеров. Те, кто благодаря мощности могут удержать преимущество и не дать себя догнать на финальных километрах. В этой дисциплине я проявляю себя лучше всего. Перед тем, как стать профессионалом, я выиграл две разделки, на пяти гонках атаковал в одиночку за 5, 10, 15 км до финиша и удерживал такое же количество секунд преимущества над пелотоном. Но чтобы повторить такое на профессиональном уровне, необходимо что-то ещё. Надо быть не только сильным, но и умным, иногда нужна и удача. На Туре Омана я пробовал, и у меня почти получилось. Пытался на Туре Польши в прошлом году, когда меня поймали на финальных трёх километрах.

 

- Тебя называют «Тэ-жэ-вэ из Клермон-Феррана» (TGV from Clermont-Ferrand). Почему?

 

- Это приятное и забавное прозвище. «TGV» - название французской сети скоростных поездов, аббревиатура поезда, который едет очень быстро, самый скоростной поезд. А в Клермон-Ферране я живу, я из этого города. В команде у нас есть Тим «Эль Трактор» Де Клерк, Ив Лампарт «John Deere» - как бренд компании, выпускающей тракторы. Так что среди нас несколько «машин».

 

- Ты тренируешься, ориентируясь на ваттыы или по ощущениям?

 

- Использую измеритель мощности, особенно во время тренировок, потому что это хороший инструмент для специфической тренировки интервалов. Во время гонки важно не выходить за свой лимит. Когда в конце гонки даёшь полный газ, то не смотришь на мощность, но если едешь в долгий отрыва или на разделке, то можешь контролировать, не перешёл ли в красную зону.  Но нельзя концентрироваться только на ваттах, ощущения тоже важны.

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Теги к статье: Реми Каванья Remi Cavagna Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2018 Giro d'Italia Гран- тур

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 02:15 | Регистрация: 4.07.2013

    Нравится мне этот парень. Удачи, Реми!

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Gran Premio Citta di Lugano

3 - 10 июня 2018

Criterium du Dauphine


ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2018?

Комментарии

  • VeloVelo
    Реми Каванья: Джиро д’Италия-2 ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Нравится мне этот парень. Удачи, Реми!

  • ЧОРНЫЙ
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (19)
    ЧОРНЫЙ-Фото
    Да под 50км, это Вы хватили! В таком случае можно было уже не продолжать... ТД уехал и поминай как звали! Остались бы только два места - 2,3
  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (19)
    VeloVelo-Фото
    Денис, Дорога идет все время на юг. Только на финишном куске меняет направление, что несущественно.
  • EL-Fenomeno
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (19)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: dunlopss
    Жаль что TT не под 50 км.

    Как раз хорошо что ITT не под 50 км. Вот бы ещё хоть 1 категорийный холмик на дистанции (хотя бы 3-й категории) было вообще супер.

     

    Сейчас у Саймона 2 минуты с копейками перед Томом. Ожидалось, т.е. хотелось ну как минимум 2.30, так что всё может быть "тютелька в тютельку" после разделке в генерале между ними.

    Но вопрос в другом. Дюмолан конечно явный фаворитос, но будет ли он рвать на все 200%, зная что даже в среду весьма холмистый этап, не говоря уже об этапах №18, №19 и №20, где явно будет територия Йейтса. Ну отыграет он эти 2 минуты в разделке, может даже 3 привезёт, но потом эту минуту (уже в пользу Дюмы) Саймону за 3 горных этапа будет отыграть в Тома даже легче чем эти 2 за одну ITT (ну я так думаю). Тем более а вдруг Саймон прокатит "разделку своей жизни", как тогда на ТдФ Карлос Састре и по сумме времени в генерале они будут вровень (даю все же +10 +15 сек. в пользу Тома).

     

    P.S.

    За небольшой очерк 21 этапа (он же последним был, да?) Джиро 1956 большое спасибо. Вот это наверное было зрелище, настоящие "остаться в живых"

  • Anna P.
    15-й этап Джиро д'Италия-2018 ... (3)
    Anna P.-Фото

    У него лицо человека, играющего большую и не слишком свою игру.

    Спортсмен обычно стремится к победам, иначе зачем все эти нагрузки и ограничения? Элемент честолюбия у большого спортсмена - например у Фрума - очень силён.

    А здесь не чувствуется огня...

    Новый спонсор поставил новые задачи?..

  • Гонщик
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (19)
    Гонщик-Фото

    Победителя угадать сложно , так как при дожде ,  итд , никто от падения не застрахован , а претендент на победу номер один конечно Димуля , остальные топы в разделке много не проиграют , как впрочем и Ейтс более 1.5 минуты не должен отхватить , всё решится на последних трёх горных этапах , всё ещё впереди .

  • SSS
    Крис Фрум о победе на 14-м эта ... (16)
    SSS-Фото
    Он знал, и большинство остальных, кто так говорит тоже знают))
    Крис не пойман на допинге. У него обнаружена превышение допустимой концентрации РАЗРЕШЕННОГО вещества. Возможно, он несознательно превысил.
  • Tom_Boonen
    Крис Фрум о победе на 14-м эта ... (16)
    Tom_Boonen-Фото

    Да в курсе я, что это за день. Но как в этих словах можно получить намёк, что он лишние разы воспользовалься ингалятором (кстати, это ещё не доказано, и он как раз таки пытается доказать обратное)?

    Если б он хотя бы сказал: "НАДЕЮСЬ, что сегодня всё сработало в мою пользу", то это уже как-то можно расшифровать. Значит он надеется, что его хитрость не будет известна всем и проба не даст положительный результат.

    А так получается, что он на рядовом этапе типа принял лишние дозировки сальбутамола, ничего особого не приобрёл в результате, пробу сдал, где могут обнаружить что-то нехорошее, а потом говорит "да всё отлично, всё в мою пользу". Странный парень, не? :))

  • Sergei76
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (121)
    Sergei76-Фото

    Цитата: Николай Степаныч
    Цитата: Sergei76

    Блестяще))) А вы, наверняка предпочитаете американские каналы) Где говорят правду и только правду и ничего кроме правды. )))
    И для вас видимо профессиональные соревнования где затрагивается честь стран это люди вышли прогуляться и себя показать  так что ли ?))) Конечно это спецоперации по завоеванию медалей. Это очевидно) И Мордовская школа ходьбы для вас видимо существенно важнее чем Тайсон Гэй например, открыто торгующий допингом?) Американцы принимают допинг ничуть не меньше) Более того ВАДА официально разрешила их спортсменам причем немалому количеству принимать допинг) По медицинским показаниям. (Взлом хакерами сайта ВАДА и признание потом самой ВАДА этих данных как истинных). Это ли ни утверждение преимущества англосаксов в спорте любой ценой по сравнению с Россией ?)


    Предпочитаю спортивные сайты и квалифицированную аналитику. Правда, с первыми стало плохо на волне истерии, которую пытаются оседлать российские "патриотические журналисты", к сожалению, даже спортивные. Я люблю, кстати, покритиковать СК, но он в плане дружелюбия, политики, отношения к людям из других стран - эталон адекватности, всем советую у него поучиться.

    Тайсон Гэй, если он торгует допингом (не знаю, не слышал об этом раньше), мерзавец, безусловно. Мордовская и другие доморощенные школы и лаборатории меня волнуют побольше, потому что это мошенничество, которое проводится на мои деньги как налогоплательщика, которое очерняет меня, когда происходит под моим флагом. И все ради того, чтобы потешить самолюбие первых лиц и толпы фанатов, которым нужно топливо для национальной гордости.

    А я спорт люблю. И спортсменов. С интересными историями и достойными характерами. Симпатичных чем-то. Вне зависимости от того, какой там флаг в крохотном окошке трансляции высвечивается.

    Согласен с Вами насчет приличных, достойных людей - спортсменов вне зависимости от флага. Сам нередко болею за иностранных спортсменов. Ну а на счет допинга - у меня несколько иное мнение. Как и в автоспорте, где помимо мастерства и воли пилота результат в немалой степени зависит от автомобиля, так и сейчас в спорте высших достижений люди давно уже перешли те пороги за которыми их сердечно сосудистая и другие системы вряд ли могут работать в подобных режимах без серьезных последствий для здоровья. Поэтому боюсь что без препаратов никак. Все зависит от того что назвать допингом а что нет. И кому разрешить а кому нет. Безусловно уровень здоровья разный и некоторым нужно существенно меньше подпитки чем остальным. Впрочем как говорит один наш сотрудник - "Как хорошо что в мире существует много различных мнений". Я высказал свое мнение.

    С аналитикой согласен с Вами - приятно когда человек, дающий характеристики спортивным событиям, тонко понимает то о чем говорит и саму суть явлений. СК я очень уважаю и ему верю как мастеру данного вида спорта.

    Насчет ходоков наших - больно было слышать про весь этот сканадл. Вы считаете что это не подтасовка фактов? Там действительно все настолько было очевидно с допингом? Я просто не совсем верю тем источникам из которых слышал про весь этот скандал. Ваши источники надежные ?



    Цитата: veloQazaQ
    Цитата: Николай Степаныч
    американские каналы) Где говорят правду и тол
    все эти каналы... амереканские или российские или вьетнамский  или британские... у всех пропоганда.. за всеми стоят люди... оних кормят те а других эти. а кто ищет правду, от нее и мирает... короче. Налево пойдеш коня потеряеш на право конь потеряет тебя или как там

    То есть по Вашему верить нельзя никакой информации из ящика совсем ?) Если серьезно - я иной раз прихожу к тому же выводу ( Но все же жить в мире, в котором ничему нельзя верить страшновато)

     



    Цитата: SSS
    Какая нафиг честь стран там затрагивается, в профессиональных соревнованиях? Это шоу и не более того. Меньше зомбоящик смотрите!
     
    TUE оформляют не только т.н. англосаксам. У нашей стране тоже немало спортсменов с TUE. Саша Легков-англосакс?
    Никто не мешает воспользоваться этими лазейками в антидопинговом кодексе и оформить TUE, если есть такая общемировая практика. Но мы скорее напролом пойдем, наширяемся ЭПО или засадим стероидов, и авось пронесет.

    Знаете, Вы во многом правы, кроме одной маленькой детали. Англосаксам справки дадут намного быстрее и легче чем кому - то еще. А Сашу Легкова не пустили на Олимпиаду несмотря ни на какие спецальные разрешения, не так ли ?

  • Anna P.
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (19)
    Anna P.-Фото

    Нахожусь в Тренто.

    Во-первых, к началу этапа обещают дождик, а к старту лидеров и довольно сильный дождь. А ветра не обещают и 24 градуса тепла.

    Во-вторых, брусчатка очень неровная и даже с выбоинами. Возможны неожиданности, имхо.

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2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1682
3 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
4 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1211
5 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 1198
6 Вальгрен М. (Den) (AST) 1195
7 Берналь Э. (Col) (SKY) 1063
8 Бенот Т. (Bel) (LTS) 1010
9 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 993
10 Импи Д. (RSA) (MTS) 941

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