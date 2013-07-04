Реми Каванья: Джиро д’Италия-2018 глазами дебютанта

VeloVelo

Реми Каванья: Джиро д’Италия-2 ... (1) Нравится мне этот парень. Удачи, Реми!

ЧОРНЫЙ

Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (19) Да под 50км, это Вы хватили! В таком случае можно было уже не продолжать... ТД уехал и поминай как звали! Остались бы только два места - 2,3

VeloVelo

Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (19) Денис, Дорога идет все время на юг. Только на финишном куске меняет направление, что несущественно.

EL-Fenomeno

Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (19) Цитата: dunlopss Жаль что TT не под 50 км. Как раз хорошо что ITT не под 50 км. Вот бы ещё хоть 1 категорийный холмик на дистанции (хотя бы 3-й категории) было вообще супер. Сейчас у Саймона 2 минуты с копейками перед Томом. Ожидалось, т.е. хотелось ну как минимум 2.30, так что всё может быть "тютелька в тютельку" после разделке в генерале между ними. Но вопрос в другом. Дюмолан конечно явный фаворитос, но будет ли он рвать на все 200%, зная что даже в среду весьма холмистый этап, не говоря уже об этапах №18, №19 и №20, где явно будет територия Йейтса. Ну отыграет он эти 2 минуты в разделке, может даже 3 привезёт, но потом эту минуту (уже в пользу Дюмы) Саймону за 3 горных этапа будет отыграть в Тома даже легче чем эти 2 за одну ITT (ну я так думаю). Тем более а вдруг Саймон прокатит "разделку своей жизни", как тогда на ТдФ Карлос Састре и по сумме времени в генерале они будут вровень (даю все же +10 +15 сек. в пользу Тома). P.S. За небольшой очерк 21 этапа (он же последним был, да?) Джиро 1956 большое спасибо. Вот это наверное было зрелище, настоящие "остаться в живых"

Anna P.

15-й этап Джиро д'Италия-2018 ... (3) У него лицо человека, играющего большую и не слишком свою игру. Спортсмен обычно стремится к победам, иначе зачем все эти нагрузки и ограничения? Элемент честолюбия у большого спортсмена - например у Фрума - очень силён. А здесь не чувствуется огня... Новый спонсор поставил новые задачи?..

Гонщик

Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (19) Победителя угадать сложно , так как при дожде , итд , никто от падения не застрахован , а претендент на победу номер один конечно Димуля , остальные топы в разделке много не проиграют , как впрочем и Ейтс более 1.5 минуты не должен отхватить , всё решится на последних трёх горных этапах , всё ещё впереди .

SSS

Крис Фрум о победе на 14-м эта ... (16) Он знал, и большинство остальных, кто так говорит тоже знают))

Крис не пойман на допинге. У него обнаружена превышение допустимой концентрации РАЗРЕШЕННОГО вещества. Возможно, он несознательно превысил.

Tom_Boonen

Крис Фрум о победе на 14-м эта ... (16) Да в курсе я, что это за день. Но как в этих словах можно получить намёк, что он лишние разы воспользовалься ингалятором (кстати, это ещё не доказано, и он как раз таки пытается доказать обратное)? Если б он хотя бы сказал: "НАДЕЮСЬ, что сегодня всё сработало в мою пользу", то это уже как-то можно расшифровать. Значит он надеется, что его хитрость не будет известна всем и проба не даст положительный результат. А так получается, что он на рядовом этапе типа принял лишние дозировки сальбутамола, ничего особого не приобрёл в результате, пробу сдал, где могут обнаружить что-то нехорошее, а потом говорит "да всё отлично, всё в мою пользу". Странный парень, не? :))

Sergei76

Джиро д'Италия-2018. Результа ... (121) Цитата: Николай Степаныч Цитата: Sergei76

Блестяще))) А вы, наверняка предпочитаете американские каналы) Где говорят правду и только правду и ничего кроме правды. )))

И для вас видимо профессиональные соревнования где затрагивается честь стран это люди вышли прогуляться и себя показать так что ли ?))) Конечно это спецоперации по завоеванию медалей. Это очевидно) И Мордовская школа ходьбы для вас видимо существенно важнее чем Тайсон Гэй например, открыто торгующий допингом?) Американцы принимают допинг ничуть не меньше) Более того ВАДА официально разрешила их спортсменам причем немалому количеству принимать допинг) По медицинским показаниям. (Взлом хакерами сайта ВАДА и признание потом самой ВАДА этих данных как истинных). Это ли ни утверждение преимущества англосаксов в спорте любой ценой по сравнению с Россией ?)





Предпочитаю спортивные сайты и квалифицированную аналитику. Правда, с первыми стало плохо на волне истерии, которую пытаются оседлать российские "патриотические журналисты", к сожалению, даже спортивные. Я люблю, кстати, покритиковать СК, но он в плане дружелюбия, политики, отношения к людям из других стран - эталон адекватности, всем советую у него поучиться.



Тайсон Гэй, если он торгует допингом (не знаю, не слышал об этом раньше), мерзавец, безусловно. Мордовская и другие доморощенные школы и лаборатории меня волнуют побольше, потому что это мошенничество, которое проводится на мои деньги как налогоплательщика, которое очерняет меня, когда происходит под моим флагом. И все ради того, чтобы потешить самолюбие первых лиц и толпы фанатов, которым нужно топливо для национальной гордости.



А я спорт люблю. И спортсменов. С интересными историями и достойными характерами. Симпатичных чем-то. Вне зависимости от того, какой там флаг в крохотном окошке трансляции высвечивается. Предпочитаю спортивные сайты и квалифицированную аналитику. Правда, с первыми стало плохо на волне истерии, которую пытаются оседлать российские "патриотические журналисты", к сожалению, даже спортивные. Я люблю, кстати, покритиковать СК, но он в плане дружелюбия, политики, отношения к людям из других стран - эталон адекватности, всем советую у него поучиться.Тайсон Гэй, если он торгует допингом (не знаю, не слышал об этом раньше), мерзавец, безусловно. Мордовская и другие доморощенные школы и лаборатории меня волнуют побольше, потому что это мошенничество, которое проводится на мои деньги как налогоплательщика, которое очерняет меня, когда происходит под моим флагом. И все ради того, чтобы потешить самолюбие первых лиц и толпы фанатов, которым нужно топливо для национальной гордости.А я спорт люблю. И спортсменов. С интересными историями и достойными характерами. Симпатичных чем-то. Вне зависимости от того, какой там флаг в крохотном окошке трансляции высвечивается. Согласен с Вами насчет приличных, достойных людей - спортсменов вне зависимости от флага. Сам нередко болею за иностранных спортсменов. Ну а на счет допинга - у меня несколько иное мнение. Как и в автоспорте, где помимо мастерства и воли пилота результат в немалой степени зависит от автомобиля, так и сейчас в спорте высших достижений люди давно уже перешли те пороги за которыми их сердечно сосудистая и другие системы вряд ли могут работать в подобных режимах без серьезных последствий для здоровья. Поэтому боюсь что без препаратов никак. Все зависит от того что назвать допингом а что нет. И кому разрешить а кому нет. Безусловно уровень здоровья разный и некоторым нужно существенно меньше подпитки чем остальным. Впрочем как говорит один наш сотрудник - "Как хорошо что в мире существует много различных мнений". Я высказал свое мнение. С аналитикой согласен с Вами - приятно когда человек, дающий характеристики спортивным событиям, тонко понимает то о чем говорит и саму суть явлений. СК я очень уважаю и ему верю как мастеру данного вида спорта. Насчет ходоков наших - больно было слышать про весь этот сканадл. Вы считаете что это не подтасовка фактов? Там действительно все настолько было очевидно с допингом? Я просто не совсем верю тем источникам из которых слышал про весь этот скандал. Ваши источники надежные ?



Цитата: veloQazaQ Цитата: Николай Степаныч американские каналы) Где говорят правду и тол все эти каналы... амереканские или российские или вьетнамский или британские... у всех пропоганда.. за всеми стоят люди... оних кормят те а других эти. а кто ищет правду, от нее и мирает... короче. Налево пойдеш коня потеряеш на право конь потеряет тебя или как там

все эти каналы... амереканские или российские или вьетнамский или британские... у всех пропоганда.. за всеми стоят люди... оних кормят те а других эти. а кто ищет правду, от нее и мирает... короче. Налево пойдеш коня потеряеш на право конь потеряет тебя или как там То есть по Вашему верить нельзя никакой информации из ящика совсем ?) Если серьезно - я иной раз прихожу к тому же выводу ( Но все же жить в мире, в котором ничему нельзя верить страшновато)



Цитата: SSS Какая нафиг честь стран там затрагивается, в профессиональных соревнованиях? Это шоу и не более того. Меньше зомбоящик смотрите!



TUE оформляют не только т.н. англосаксам. У нашей стране тоже немало спортсменов с TUE. Саша Легков-англосакс?

Никто не мешает воспользоваться этими лазейками в антидопинговом кодексе и оформить TUE, если есть такая общемировая практика. Но мы скорее напролом пойдем, наширяемся ЭПО или засадим стероидов, и авось пронесет.

Знаете, Вы во многом правы, кроме одной маленькой детали. Англосаксам справки дадут намного быстрее и легче чем кому - то еще. А Сашу Легкова не пустили на Олимпиаду несмотря ни на какие спецальные разрешения, не так ли ?

Anna P.

Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (19) Нахожусь в Тренто. Во-первых, к началу этапа обещают дождик, а к старту лидеров и довольно сильный дождь. А ветра не обещают и 24 градуса тепла. Во-вторых, брусчатка очень неровная и даже с выбоинами. Возможны неожиданности, имхо.