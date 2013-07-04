Реми Каванья: Джиро д’Италия-2018 глазами дебютанта

- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Вчера, 23:55
Реми Каванья: о Джиро д’Италия-2018 глазами дебютанта
В день отдыха перед началом решающей третьей недели Джиро д’Италия-2018 22-летний французский гонщик команды Quick Step Floors Реми Каванья (Rémi Cavagna) рассказал о своих впечатлениях от первых двух недель Гран-тура. Второй сезон французского гонщика в бельгийской команде стал особенным – Реми Каванья одержал весной первую победу в профессионалах, а сейчас впервые в карьере едет трёхнедельную гонку с командой, капитан которой, Элиа Вивиани, уже одержал три победы и должен защищать цикламеновую майку лучшего в очковой классификации.
Photo credit: ©Tim De Waele/ Getty Images
- Реми, ты впервые едешь Гран-тур. Как складывается для тебя 101-й выпуск Джиро д’Италия-2018?
- Потрясающий опыт. Сложно было представить весь масштаб такой гонки до того, как попал на неё. В этом году выпуск Джиро д’Италия особенный, потому что мы стартовали за пределами Европы, в Израиле. Персонал делал и продолжает выполнять огромный объём работы каждый день, чтобы всё шло гладко. Так же много работаем и мы, гонщики. Три победы (Элиа Вивиани), несколько дней в команде была белая майка (Михаэль Шахман), более двух недель удерживаем цикламеновую майку.
Мои ноги немного болят, но, в общем, я в порядке, чувствую себя молодым и свежим. Возможно, этому помогают успехи команды.
Джиро д’Италия – прекрасная гонка, но когда каждый день выкладываешься, то не видишь всего, что хотелось бы посмотреть. Количество болельщиков поражает, их улыбающиеся лица и скандирование в стартовых городках и финишных зонах вызывает мурашки по телу. Самым красивым местом была Сицилия, куда я хотел бы вернуться в будущем на отдых.
Целая команда обеспечивает, чтобы у нас было всё необходимое. Велосипеды всегда идеальны. Чтобы спалось лучше, у нас специальные матрасы. У нас собственные шеф-повар, готовящий блюда, которые лучше всего помогают восстановиться и быть сильными. Ещё у нас самые опытные и влюблённые в свою работу спортивные директора, массажисты и так далее. Всё, что нам остаётся, - крутить педали.
- Чему ты научился за прошедшие две недели?
- Понял, что группетто – отличное место, чтобы «потусоваться». Если тебе не надо бороться за попадание в лимит времени, то там появляется возможность наслаждаться окрестностями, атмосферой гонки, можно болтать с гонщиками разных команд.
Ещё я узнал, что восстановление – ключевой фактор, когда ты едешь три недели. Поэтому я стараюсь как можно больше отдыхать перед этапами и после них. Например, смотрю сериалы Netflix. Сейчас закончил «Бумажный дом», теперь смотрю «Побег».
Во время гонки понял, что важно минимизировать усилия, когда твоя работа сделана, чтобы сохранить силы. Необходимо оставаться сфокусированным и делать свою работу. Но когда задача выполнена, лучше выпасть из основной группы, даже если чувствуешь, что можешь заехать в топ-20. Я несколько раз заезжал в топ-25, но потом сказал себе, что лучше сберечь энергию ради следующего этапа, где придётся снова тянуть в полную силу.
- Какой настрой на финальную неделю Джиро д’Италия-2018?
- Я буду идти гонку день за днём. Чувствую себя хорошо. Такое часто бывает – чем дольше продолжается гонка, тем лучше себя чувствую. Прогрессирую во время гонки. Конечно, я раньше никогда не ездил Гран-туры, и всё может моментально поменяться, как было видно на примере нескольких гонщиков пелотона, но сейчас я в отличной форме.
- Часто видим, как ты контролируешь попытки уехать в отрыв, но тебе и самому хотелось бы уехать?
- Да, хотелось бы попытаться уехать в отрыв. Но если на Джиро д’Италия уеду в отрыв, это будет для меня бонусом. Передо мной чёткая задача, которую должен выполнить, - работать на Элиа и команду, особенно на равнинных этапах. Я должен держать отрыв на поводке и в нужный момент закрывать просветы. На этой Джиро д’Италия мы уже одержали три победы, надеюсь, на этом не остановимся. Впереди несколько интересных этапов, на которых мы настроены бороться.
- Каким типом гонщика видишь себя или кем хотел бы стать?
- Мне нравятся гонщики, уезжающие в долгие одиночные отрывы, тип раздельщика, который атакует задолго до финиша или обманывает спринтеров. Те, кто благодаря мощности могут удержать преимущество и не дать себя догнать на финальных километрах. В этой дисциплине я проявляю себя лучше всего. Перед тем, как стать профессионалом, я выиграл две разделки, на пяти гонках атаковал в одиночку за 5, 10, 15 км до финиша и удерживал такое же количество секунд преимущества над пелотоном. Но чтобы повторить такое на профессиональном уровне, необходимо что-то ещё. Надо быть не только сильным, но и умным, иногда нужна и удача. На Туре Омана я пробовал, и у меня почти получилось. Пытался на Туре Польши в прошлом году, когда меня поймали на финальных трёх километрах.
- Тебя называют «Тэ-жэ-вэ из Клермон-Феррана» (TGV from Clermont-Ferrand). Почему?
- Это приятное и забавное прозвище. «TGV» - название французской сети скоростных поездов, аббревиатура поезда, который едет очень быстро, самый скоростной поезд. А в Клермон-Ферране я живу, я из этого города. В команде у нас есть Тим «Эль Трактор» Де Клерк, Ив Лампарт «John Deere» - как бренд компании, выпускающей тракторы. Так что среди нас несколько «машин».
- Ты тренируешься, ориентируясь на ваттыы или по ощущениям?
- Использую измеритель мощности, особенно во время тренировок, потому что это хороший инструмент для специфической тренировки интервалов. Во время гонки важно не выходить за свой лимит. Когда в конце гонки даёшь полный газ, то не смотришь на мощность, но если едешь в долгий отрыва или на разделке, то можешь контролировать, не перешёл ли в красную зону. Но нельзя концентрироваться только на ваттах, ощущения тоже важны.
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