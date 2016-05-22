Faun-Ardeche Classic-2020

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Вчера, 18:39
|Guilherand-Granges - Guilherand-Granges, 184.4 км
|1
|CAVAGNA Rémi (Fra) DECEUNINCK - QUICK - STEP
|5:13:10
|2
|KANGERT Tanel (Est) EF PRO CYCLING
|0:02:51
|3
|MARTIN Guillaume (Fra) COFIDIS
|0:02:55
|4
|BARGUIL Warren (Fra) TEAM ARKEA - SAMSIC
|0:03:24
|5
|EDET Nicolas (Fra) COFIDIS
|0:04:35
|6
|ROTA Lorenzo (Ita) VINI ZABU' KTM
|0:05:07
|7
|HONORÉ Mikkel Frølich (Den) DECEUNINCK - QUICK - STEP
|0:05:22
|8
|KING Benjamin (Usa) NTT PRO CYCLING TEAM
|0:05:36
|9
|PETERS Nans (Fra) AG2R LA MONDIALE
|0:05:38
|10
|BAGIOLI Andrea (Ita) DECEUNINCK - QUICK - STEP
|0:05:43
|11
|CALMEJANE Lilian (Fra) TOTAL DIRECT ENERGIE
|0:05:49
|12
|GEBREIGZABHIER Amanuel (Eri) NTT PRO CYCLING TEAM
|0:05:53
|13
|LIVYNS Arjen (Bel) WALLONIE BRUXELLES
|0:05:55
|14
|KREUZIGER Roman (Cze) NTT PRO CYCLING TEAM
|15
|QUINTANA Dayer (Col) TEAM ARKEA - SAMSIC
|16
|PARET PEINTRE Aurélien (Fra) AG2R LA MONDIALE
|0:06:39
|17
|NIBALI Vincenzo (Ita) TREK - SEGAFREDO
|0:07:58
|18
|MARTIN SANZ Gotzon (Esp) FUNDACION - ORBEA
|0:08:07
|19
|COURTEILLE Arnaud (Fra) B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P / B KTM
|0:08:51
|20
|PETILLI Simone (Ita) CIRCUS - WANTY GOBERT
|21
|SERRANO RODRIGUEZ Gonzalo (Esp) CAJA RURAL - SEGUROS RGA
|0:09:31
|22
|JUARISTI ARRIETA Txomin (Esp) FUNDACION - ORBEA
|0:09:46
|23
|BROWN Nathan (Usa) RALLY CYCLING
|0:10:51
|24
|BOUET Maxime (Fra) TEAM ARKEA - SAMSIC
|0:11:21
|25
|AASVOLD Kristian (Nor) RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM
|26
|BENNETT Sean (Usa) EF PRO CYCLING
|27
|VINJEBO Emil Nygaard (Den) RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM
|28
|MORTIER Julien (Bel) WALLONIE BRUXELLES
|0:11:43
|29
|OSORIO ARBOLEDA Juan Felipe (Col) BURGOS - BH
|30
|ZARDINI Edoardo (Ita) VINI ZABU' KTM
|0:11:57
|31
|PEREZ Anthony (Fra) COFIDIS
|32
|GAUTIER Cyril (Fra) B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P / B KTM
|0:13:55
|33
|DOUBEY Fabien (Fra) CIRCUS - WANTY GOBERT
|0:16:05
|34
|CHEVALIER Maxime (Fra) B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P / B KTM
|0:17:33
|35
|SHAW James (Gbr) RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM
|0:18:55
|36
|GIBBONS Ryan (Rsa) NTT PRO CYCLING TEAM
|0:19:16
|37
|BARBERO Carlos (Esp) NTT PRO CYCLING TEAM
|38
|GARRISON Ian (Usa) DECEUNINCK - QUICK - STEP
|39
|COSNEFROY Benoit (Fra) AG2R LA MONDIALE
|40
|SICARD Romain (Fra) TOTAL DIRECT ENERGIE
|41
|LAMMERTINK Maurits (Ned) CIRCUS - WANTY GOBERT
|42
|NIBALI Antonio (Ita) TREK - SEGAFREDO
|43
|SCHÖNBERGER Sebastian (Aut) B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P / B KTM
|0:19:37
|DNF
|GAILLARD Marlon (Fra) TOTAL DIRECT
|ENERGIE
|DNF
|COUSIN Jerome (Fra) TOTAL DIRECT
|DNF
|GRELLIER Fabien (Fra) TOTAL DIRECT
|DNF
|HIVERT Jonathan (Fra) TOTAL DIRECT
|DNF
|SIMON Julien (Fra) TOTAL DIRECT
|DNF
|ALAPHILIPPE Julian (Fra) DECEUNINCK - QUICK -
|STEP
|DNF
|DEVENYNS Dries (Bel) DECEUNINCK - QUICK -
|DNF
|BERNARD Julien (Fra) TREK -
|SEGAFREDO
|DNF
|KAMP Alexander (Den) TREK -
|DNF
|MOLLEMA Bauke (Ned) TREK -
|DNF
|RIES Michel (Lux) TREK -
|DNF
|VINCENT Léo (Fra) GROUPAMA -
|FDJ
|DNF
|LADAGNOUS Matthieu (Fra) GROUPAMA -
|DNF
|FRANKINY Kilian (Sui) GROUPAMA -
|DNF
|GUGLIELMI Simon (Fra) GROUPAMA -
|DNF
|MADOUAS Valentin (Fra) GROUPAMA -
|DNF
|REICHENBACH Sébastien (Sui) GROUPAMA -
|DNF
|ROUX Anthony (Fra) GROUPAMA -
|DNF
|HOWES Alex (Usa) EF PRO
|CYCLING
|DNF
|CAICEDO Jonathan (Ecu) EF PRO
|DNF
|CLARKE Simon (Aus) EF PRO
|DNF
|WHELAN James (Aus) EF PRO
|DNF
|MÄDER Gino (Sui) NTT PRO CYCLING
|TEAM
|DNF
|SOBRERO Matteo (Ita) NTT PRO CYCLING
|DNF
|LAFAY Victor (Fra)
|COFIDIS
|DNF
|LE TURNIER Mathias (Fra)
|DNF
|FINE Eddy (Fra)
|DNF
|PERICHON Pierre Luc (Fra)
|DNF
|HUYS Laurens (Bel) WALLONIE
|BRUXELLES
|DNF
|PEYSKENS Dimitri (Bel) WALLONIE
|DNF
|VANENDERT Jelle (Bel) WALLONIE
|DNF
|WIRTGEN Luc (Lux) WALLONIE
|DNF
|CHEREL Mikael (Fra) AG2R LA
|MONDIALE
|DNF
|GENIEZ Alexandre (Fra) AG2R LA
|DNF
|FRANK Mathias (Sui) AG2R LA
|DNF
|GASTAUER Ben (Lux) AG2R LA
|DNF
|DELAPLACE Anthony (Fra) TEAM ARKEA -
|SAMSIC
|DNF
|LE ROUX Romain (Fra) TEAM ARKEA -
|DNF
|OWSIAN Lukasz (Pol) TEAM ARKEA -
|DNF
|PICHON Laurent (Fra) TEAM ARKEA -
|DNF
|BARBIER Pierre (Fra) NIPPO DELKO
|PROVENCE
|DNF
|SISKEVICIUS Evaldas (Ltu) NIPPO DELKO
|DNF
|BEPPU Fumiyuki (Jpn) NIPPO DELKO
|DNF
|MINALI Riccardo (Ita) NIPPO DELKO
|DNF
|FEDELI Alessandro (Ita) NIPPO DELKO
|DNF
|NAVARDAUSKAS Ramunas (Ltu) NIPPO DELKO
|DNF
|TRARIEUX Julien (Fra) NIPPO DELKO
|DNF
|CAM Maxime (Fra) B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P / B
|KTM
|DNF
|PACHER Quentin (Fra) B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P / B
|DNF
|ROLLAND Pierre (Fra) B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P / B
|DNF
|MOLENAAR Alex (Ned) BURGOS -
|BH
|DNF
|GUERRERO BONILLA Pablo (Esp) BURGOS -
|DNF
|RUBIO HERNANDEZ Diego (Esp) BURGOS -
|DNF
|BOL Jetse (Ned) BURGOS -
|DNF
|VILELA Ricardo (Por) BURGOS -
|DNF
|CANAL BLANCO Carlos (Esp) BURGOS -
|DNF
|ARISTI GARDOKI Mikel (Esp) FUNDACION -
|ORBEA
|DNF
|IRIZAR LASKURAIN Julen (Esp) FUNDACION -
|DNF
|BRAVO OIARBIDE Garikoitz (Esp) FUNDACION -
|DNF
|GOIKOETXEA GOIOGANA Peio (Esp) FUNDACION -
|DNF
|AZURMENDI SAGASTIBELTZA Ibai (Esp) FUNDACION -
|DNF
|BASSETT Stephen (Usa) RALLY
|CYCLING
|DNF
|DAL-CIN Matteo (Can) RALLY
|DNF
|ELLSAY Nigel (Can) RALLY
|DNF
|COTE Pier Andre (Can) RALLY
|DNF
|ORONTE Emerson (Usa) RALLY
|DNF
|ZUKOWSKY Nickolas (Can) RALLY
|DNF
|BEVILACQUA Mattia (Ita) VINI ZABU'
|KTM
|DNF
|FRAPPORTI Marco (Ita) VINI ZABU'
|DNF
|BUSATO Matteo (Ita) VINI ZABU'
|DNF
|IACCHI Alessandro (Ita) VINI ZABU'
|DNF
|WACKERMANN Luca (Ita) VINI ZABU'
|DNF
|CUADROS MORATA Alvaro (Esp) CAJA RURAL - SEGUROS
|RGA
|DNF
|LAZKANO LOPEZ Oier (Esp) CAJA RURAL - SEGUROS
|DNF
|NICOLAU BELTRAN Joel (Esp) CAJA RURAL - SEGUROS
|DNF
|CAÑELLAS SANCHEZ Xavier (Esp) CAJA RURAL - SEGUROS
|DNF
|IRISARRI RICON Jon (Esp) CAJA RURAL - SEGUROS
|DNF
|URBANO FONTIVEROS Carmelo (Esp) CAJA RURAL - SEGUROS
|DNF
|DE PLUS Jasper (Bel) CIRCUS - WANTY
|GOBERT
|DNF
|DEGAND Thomas (Bel) CIRCUS - WANTY
|DNF
|MEURISSE Xandro (Bel) CIRCUS - WANTY
|DNF
|LUNKE Sindre Skjøstad (Nor) RIWAL READYNEZ CYCLING
|TEAM
|DNF
|MAGNUSSON Kim (Swe) RIWAL READYNEZ CYCLING
|DNF
|VEYHE Torkil (Den) RIWAL READYNEZ CYCLING
|DNF
|BLEIER Baptiste (Fra) ST MICHEL - AUBER
|93
|DNF
|CONSTANTIN Baptiste (Fra) ST MICHEL - AUBER
|DNF
|ALAPHILIPPE Bryan (Fra) ST MICHEL - AUBER
|DNF
|HUREL Tony (Fra) ST MICHEL - AUBER
|DNF
|MAURELET Flavien (Fra) ST MICHEL - AUBER
|DNF
|PAILLOT Yoann (Fra) ST MICHEL - AUBER
|DNF
|VAN NIEKERK Morné (Rsa) ST MICHEL - AUBER
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