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Faun-Ardeche Classic-2020

Faun-Ardeche Classic-2020

Faun-Ardeche Classic-2020

 

 

 

 

 

  Guilherand-Granges - Guilherand-Granges, 184.4 км  
  1   CAVAGNA Rémi (Fra) DECEUNINCK - QUICK - STEP   5:13:10  
  2   KANGERT Tanel (Est) EF PRO CYCLING   0:02:51  
  3   MARTIN Guillaume (Fra) COFIDIS   0:02:55  
  4   BARGUIL Warren (Fra) TEAM ARKEA - SAMSIC   0:03:24  
  5   EDET Nicolas (Fra) COFIDIS   0:04:35  
  6   ROTA Lorenzo (Ita) VINI ZABU' KTM   0:05:07  
  7   HONORÉ Mikkel Frølich (Den) DECEUNINCK - QUICK - STEP   0:05:22  
  8   KING Benjamin (Usa) NTT PRO CYCLING TEAM   0:05:36  
  9   PETERS Nans (Fra) AG2R LA MONDIALE   0:05:38  
  10   BAGIOLI Andrea (Ita) DECEUNINCK - QUICK - STEP   0:05:43  
  11   CALMEJANE Lilian (Fra) TOTAL DIRECT ENERGIE   0:05:49  
  12   GEBREIGZABHIER Amanuel (Eri) NTT PRO CYCLING TEAM   0:05:53  
  13   LIVYNS Arjen (Bel) WALLONIE BRUXELLES   0:05:55  
  14   KREUZIGER Roman (Cze) NTT PRO CYCLING TEAM      
  15   QUINTANA Dayer (Col) TEAM ARKEA - SAMSIC      
  16   PARET PEINTRE Aurélien (Fra) AG2R LA MONDIALE   0:06:39  
  17   NIBALI Vincenzo (Ita) TREK - SEGAFREDO   0:07:58  
  18   MARTIN SANZ Gotzon (Esp) FUNDACION - ORBEA   0:08:07  
  19   COURTEILLE Arnaud (Fra) B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P / B KTM   0:08:51  
  20   PETILLI Simone (Ita) CIRCUS - WANTY GOBERT      
  21   SERRANO RODRIGUEZ Gonzalo (Esp) CAJA RURAL - SEGUROS RGA   0:09:31  
  22   JUARISTI ARRIETA Txomin (Esp) FUNDACION - ORBEA   0:09:46  
  23   BROWN Nathan (Usa) RALLY CYCLING   0:10:51  
  24   BOUET Maxime (Fra) TEAM ARKEA - SAMSIC   0:11:21  
  25   AASVOLD Kristian (Nor) RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM      
  26   BENNETT Sean (Usa) EF PRO CYCLING      
  27   VINJEBO Emil Nygaard (Den) RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM      
  28   MORTIER Julien (Bel) WALLONIE BRUXELLES   0:11:43  
  29   OSORIO ARBOLEDA Juan Felipe (Col) BURGOS - BH      
  30   ZARDINI Edoardo (Ita) VINI ZABU' KTM   0:11:57  
  31   PEREZ Anthony (Fra) COFIDIS      
  32   GAUTIER Cyril (Fra) B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P / B KTM   0:13:55  
  33   DOUBEY Fabien (Fra) CIRCUS - WANTY GOBERT   0:16:05  
  34   CHEVALIER Maxime (Fra) B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P / B KTM   0:17:33  
  35   SHAW James (Gbr) RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM   0:18:55  
  36   GIBBONS Ryan (Rsa) NTT PRO CYCLING TEAM   0:19:16  
  37   BARBERO Carlos (Esp) NTT PRO CYCLING TEAM      
  38   GARRISON Ian (Usa) DECEUNINCK - QUICK - STEP      
  39   COSNEFROY Benoit (Fra) AG2R LA MONDIALE      
  40   SICARD Romain (Fra) TOTAL DIRECT ENERGIE      
  41   LAMMERTINK Maurits (Ned) CIRCUS - WANTY GOBERT      
  42   NIBALI Antonio (Ita) TREK - SEGAFREDO      
  43   SCHÖNBERGER Sebastian (Aut) B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P / B KTM   0:19:37  
  DNF   GAILLARD Marlon (Fra) TOTAL DIRECT   ENERGIE  
  DNF   COUSIN Jerome (Fra) TOTAL DIRECT      
  DNF   GRELLIER Fabien (Fra) TOTAL DIRECT      
  DNF   HIVERT Jonathan (Fra) TOTAL DIRECT      
  DNF   SIMON Julien (Fra) TOTAL DIRECT      
  DNF   ALAPHILIPPE Julian (Fra) DECEUNINCK - QUICK -   STEP  
  DNF   DEVENYNS Dries (Bel) DECEUNINCK - QUICK -      
  DNF   BERNARD Julien (Fra) TREK -   SEGAFREDO  
  DNF   KAMP Alexander (Den) TREK -      
  DNF   MOLLEMA Bauke (Ned) TREK -      
  DNF   RIES Michel (Lux) TREK -      
  DNF   VINCENT Léo (Fra) GROUPAMA -   FDJ  
  DNF   LADAGNOUS Matthieu (Fra) GROUPAMA -      
  DNF   FRANKINY Kilian (Sui) GROUPAMA -      
  DNF   GUGLIELMI Simon (Fra) GROUPAMA -      
  DNF   MADOUAS Valentin (Fra) GROUPAMA -      
  DNF   REICHENBACH Sébastien (Sui) GROUPAMA -      
  DNF   ROUX Anthony (Fra) GROUPAMA -      
  DNF   HOWES Alex (Usa) EF PRO   CYCLING  
  DNF   CAICEDO Jonathan (Ecu) EF PRO      
  DNF   CLARKE Simon (Aus) EF PRO      
  DNF   WHELAN James (Aus) EF PRO      
  DNF   MÄDER Gino (Sui) NTT PRO CYCLING   TEAM  
  DNF   SOBRERO Matteo (Ita) NTT PRO CYCLING      
  DNF   LAFAY Victor (Fra)   COFIDIS  
  DNF   LE TURNIER Mathias (Fra)      
  DNF   FINE Eddy (Fra)      
  DNF   PERICHON Pierre Luc (Fra)      
  DNF   HUYS Laurens (Bel) WALLONIE   BRUXELLES  
  DNF   PEYSKENS Dimitri (Bel) WALLONIE      
  DNF   VANENDERT Jelle (Bel) WALLONIE      
  DNF   WIRTGEN Luc (Lux) WALLONIE      
  DNF   CHEREL Mikael (Fra) AG2R LA   MONDIALE  
  DNF   GENIEZ Alexandre (Fra) AG2R LA      
  DNF   FRANK Mathias (Sui) AG2R LA      
  DNF   GASTAUER Ben (Lux) AG2R LA      
  DNF   DELAPLACE Anthony (Fra) TEAM ARKEA -   SAMSIC  
  DNF   LE ROUX Romain (Fra) TEAM ARKEA -      
  DNF   OWSIAN Lukasz (Pol) TEAM ARKEA -      
  DNF   PICHON Laurent (Fra) TEAM ARKEA -      
  DNF   BARBIER Pierre (Fra) NIPPO DELKO   PROVENCE  
  DNF   SISKEVICIUS Evaldas (Ltu) NIPPO DELKO      
  DNF   BEPPU Fumiyuki (Jpn) NIPPO DELKO      
  DNF   MINALI Riccardo (Ita) NIPPO DELKO      
  DNF   FEDELI Alessandro (Ita) NIPPO DELKO      
  DNF   NAVARDAUSKAS Ramunas (Ltu) NIPPO DELKO      
  DNF   TRARIEUX Julien (Fra) NIPPO DELKO      
  DNF   CAM Maxime (Fra) B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P / B   KTM  
  DNF   PACHER Quentin (Fra) B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P / B      
  DNF   ROLLAND Pierre (Fra) B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P / B      
  DNF   MOLENAAR Alex (Ned) BURGOS -   BH  
  DNF   GUERRERO BONILLA Pablo (Esp) BURGOS -      
  DNF   RUBIO HERNANDEZ Diego (Esp) BURGOS -      
  DNF   BOL Jetse (Ned) BURGOS -      
  DNF   VILELA Ricardo (Por) BURGOS -      
  DNF   CANAL BLANCO Carlos (Esp) BURGOS -      
  DNF   ARISTI GARDOKI Mikel (Esp) FUNDACION -   ORBEA  
  DNF   IRIZAR LASKURAIN Julen (Esp) FUNDACION -      
  DNF   BRAVO OIARBIDE Garikoitz (Esp) FUNDACION -      
  DNF   GOIKOETXEA GOIOGANA Peio (Esp) FUNDACION -      
  DNF   AZURMENDI SAGASTIBELTZA Ibai (Esp) FUNDACION -      
  DNF   BASSETT Stephen (Usa) RALLY   CYCLING  
  DNF   DAL-CIN Matteo (Can) RALLY      
  DNF   ELLSAY Nigel (Can) RALLY      
  DNF   COTE Pier Andre (Can) RALLY      
  DNF   ORONTE Emerson (Usa) RALLY      
  DNF   ZUKOWSKY Nickolas (Can) RALLY      
  DNF   BEVILACQUA Mattia (Ita) VINI ZABU'   KTM  
  DNF   FRAPPORTI Marco (Ita) VINI ZABU'      
  DNF   BUSATO Matteo (Ita) VINI ZABU'      
  DNF   IACCHI Alessandro (Ita) VINI ZABU'      
  DNF   WACKERMANN Luca (Ita) VINI ZABU'      
  DNF   CUADROS MORATA Alvaro (Esp) CAJA RURAL - SEGUROS   RGA  
  DNF   LAZKANO LOPEZ Oier (Esp) CAJA RURAL - SEGUROS      
  DNF   NICOLAU BELTRAN Joel (Esp) CAJA RURAL - SEGUROS      
  DNF   CAÑELLAS SANCHEZ Xavier (Esp) CAJA RURAL - SEGUROS      
  DNF   IRISARRI RICON Jon (Esp) CAJA RURAL - SEGUROS      
  DNF   URBANO FONTIVEROS Carmelo (Esp) CAJA RURAL - SEGUROS      
  DNF   DE PLUS Jasper (Bel) CIRCUS - WANTY   GOBERT  
  DNF   DEGAND Thomas (Bel) CIRCUS - WANTY      
  DNF   MEURISSE Xandro (Bel) CIRCUS - WANTY      
  DNF   LUNKE Sindre Skjøstad (Nor) RIWAL READYNEZ CYCLING   TEAM  
  DNF   MAGNUSSON Kim (Swe) RIWAL READYNEZ CYCLING      
  DNF   VEYHE Torkil (Den) RIWAL READYNEZ CYCLING      
  DNF   BLEIER Baptiste (Fra) ST MICHEL - AUBER   93  
  DNF   CONSTANTIN Baptiste (Fra) ST MICHEL - AUBER      
  DNF   ALAPHILIPPE Bryan (Fra) ST MICHEL - AUBER      
  DNF   HUREL Tony (Fra) ST MICHEL - AUBER      
  DNF   MAURELET Flavien (Fra) ST MICHEL - AUBER      
  DNF   PAILLOT Yoann (Fra) ST MICHEL - AUBER      
  DNF   VAN NIEKERK Morné (Rsa) ST MICHEL - AUBER      

 

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  1. Имя: Юра

    GTX

    Вчера, 20:31 | Регистрация: 22.05.2016

    Походу жесткая гонка была

  2. Имя: Палтос Края

    56X11

    Вчера, 21:19 | Регистрация: 18.06.2019

    Новый томас де генд?

  3. Имя: SportSpirit

    SportSpirit

    Вчера, 23:15 | Регистрация: 4.05.2019

    TGV из Клермон-Феррана знатно проехал по рельефу и соперникам) 

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