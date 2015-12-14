   Йон Исагирре выигрывает «Тур Страны Басков 2019»

Адриен

Тур Страны Басков-2019. Этап 6 (46) Странно... Организаторы ЯВНО ошиблись, но постарались исправить ошибку...за счет Фульсанга ! Это как в известной истине - "История не имеет сослагательного наклонения" - если по простому - что случилось, то случилось, и бесполезно рассуждать - что было бы, если бы... По ФАКТУ - третьим стал Фульсанг, его и следовало награждать. А перед Бухманом извиниться, компенсировать моральный ущерб МАТЕРИАЛЬНО, может быть удостоить СПЕЦИАЛЬНОГО приза... Ведь это прецедент, и он неоднозначный и ОПАСНЫЙ. Подумайте, а если велосипедиста вот так же "загонят" в карман не за пару сотен метров, а за 40 километров до финиша - что тогда делать ? Тоже ставить на пьедестал ? Ведь ситуации одинаковые, но выводы будут РАЗНЫЕ ! Астане надо протестовать, так как РЕАЛЬНО нарушены права её гонщика, который в ошибке организаторов не виноват и ЧЕСТНО отработал этот этап, да и всю гонку.

EL-Fenomeno

Париж-Рубэ-2019. Превью (14) Тьери Гувену, директор гонки: «С помощью мойки под давлением мы убрали грязь и заполнили просветы между камней раствором, чтобы восстановить первые 500 м сектора Аренбергского леса (Trouée d'Arenberg), которые идут под спуск.

Александра

Париж-Рубэ-2019. Превью (14) Болеть буду за Дегенкольба, а ставлю на Штыбара.

almaty1991

Йон Исагирре выигрывает «Тур С ... (3) Действительно, организаторы поступили по-свински, сначала с Бухманом, а затем и с Фульсом. Но тем не менее, гонщикам только уважение и почет. Оба красавцы!

Zhanzhak

Йон Исагирре выигрывает «Тур С ... (3) Да и не красиво все это. Я такое впервые раз вижу. Интервью Якоба думаю сдержанное в плане эмоций, но обида чувствуется.

kimi

Тур Страны Басков-2019. Этап 6 (46) не он один работал. награду дают не за процесс, а за результат, как-то так

kimi

Тур Страны Басков-2019. Этап 6 (46) оказалось что подиум его. но поддерживаю не таким способом. первые правильно проехали, а вторые сами виноваты, имхо. были бы ребята с астаны в таком положении, вряд ли орги что-то поменяли.

не все против астаны. но данный конкретный факт очень неприятен

kimi

Йон Исагирре выигрывает «Тур С ... (3) конечно бухман вкалывал и достоин многого. но кто может кинуть камень в фульса, разве он менее достоин завоеванного места. просто неспортивное решение. абсолютно



sqrudgmcduck

Тур Страны Басков-2019. Этап 6 (46) Уходили и Контадор и Нибали и Кледен и Ланда..и ко всем у меня и у болельщиков Астаны, я думаю к ним очень теплые воспоминания, да хранит их Всевышний. Дай бог им здоровья. И до сих пор я болею за Ланду и за Нибали. Если так же достойно уйдет Лопес и к нему особенно будут такие же теплые отношения . Но вот как ушел Ару, подставив команду, оставив ее без явного лидера на будущий сезон и самое главное втихую (контракт подписал еще во время Вуэльты) ..а объявил о раставании в последний день завершения трансферов...вот за это ему и нерукопожатность команды, персонала, тренеров, менеджеров и самое главное болельщиков. Так, что сам виноват. Просто хотел срубить бабла побольше а смелости отказать и сказать не оказалось. Но то что все делается, делается в лушую сторону. И по правде ему нам и команде надо сказать спасибо, что так поступил. Команда поменяла стратегию и пошли победы. Так, что пенять никому ничего не надо. Все идет как идет. Но он если честно..как гонец кончился.. Видно же. будут победы но грантуров ему не видать. Команда сделала его успешным. Вот и Вальгрен сделал такую же ошибку , уровень снизился в Дате и я думаю тоже надолго,но он хоть не обманывал никого. . Да, ладно...хоть свою семью обеспечил Ару.. А деньги это все в этом несправедливом мире..Но честь тоже надо знать.



Вы оказывается девушка! извините заранее.

Rokka

Тур Страны Басков-2019. Этап 6 (46) Цитата: Astanaforever Цитата: Rokka Фульсанг после пересмотра итогов заявил что больше никогда не приедет на тур страны басков. Сильно его задело По чесноку Фульса и Бухмана могли орги обоих на пьедестал поставить. ЧТО им двух комплектов медалей бронзового цвета жалко стало, пожалели побрекушки? Конечно обидели. Фульса Он так пахал весь этап. Можно сказать, весь спектакль он организовал. И на тебе..в конце после уж награждения лишили uci очков. Астана должна была протест подать на оргов. По чесноку Фульса и Бухмана могли орги обоих на пьедестал поставить. ЧТО им двух комплектов медалей бронзового цвета жалко стало, пожалели побрекушки? Конечно обидели. Фульса Он так пахал весь этап. Можно сказать, весь спектакль он организовал. И на тебе..в конце после уж награждения лишили uci очков. Астана должна была протест подать на оргов. Пересмотр был после церемонии награждения. И медаль наверняка оставили Якубу, вот только толку от неё теперь ноль. Поворот не туда Бухмана приравняли к поломке/падению и дали одно время с группой. Это конечно же абсурдно. Чувства Фульсанга можно понять