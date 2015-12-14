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Йон Исагирре выигрывает «Тур Страны Басков 2019»

   Йон Исагирре выигрывает «Тур Страны Басков 2019»

 



 Сегодняшний день стал днем большого успеха для Йона Исагирре и всей команды «Астана». Двойная атака Йона Исагирре и Якоба Фульсанга за 67 км до финиша заключительного, 6-го этапа «Тура Страны Басков» в городе Эйбар принесла капитану «Астаны» итоговую победу в генеральной классификации многодневки!

 

 

Photo credit: © Getty Images

 



- Я очень счастлив! Это особенная победа для меня! После многих подиумов, наконец-то, я выиграл эту гонку. Для меня это очень важный день, потому что это домашняя гонка для меня, на финише была вся моя семья, друзья, которые пришли поддержать меня и нашу команду! Я очень рад разделить с ними этот великолепный успех! – сказал Йон Исагирре сразу после финиша.

После вчерашнего королевского этапа до Аррате, сегодня команда «Астана» была сверх мотивирована дать бой, чтобы попытаться кардинально изменить ситуацию в общем зачете.

Шестой этап «Тура Страны Басков» стартовал в Эйбаре с многочисленных атак, после которых образовался отрыв из 18 гонщиков, который удалось набрать около 1 минуты преимущества. Но, позднее, гонщики «Астаны» возглавили пелотон, существенно взвинтив скорость. Два коротких, но достаточно крутых подъема Кальбарио и Элькорриета были преодолены очень быстро, после чего ранний отрыв был настигнут. Именно в этот момент мощную атаку провел Якоб Фульсанг, за которым последовал Йон Исагирре. Позже, к ним присоединились Адам Йейтс, Дэн Мартин и Тадей Погачар. Этой группе лидеров удалось оторваться от преследователей более, чем на 1 минуту. В группе удалось наладить хорошую работу, а Якоб Фульсанг выглядел просто потрясающе, проводя невероятные смены впереди, помогая Йону Исагирре удерживать преимущество. За 3 км до финиша Адам Йейтс предпринял атаку, которая принесла ему победу на этапе. Буквально через секунду финишировали Дэн Мартин (2-е место), Якоб Фульсанг (3-е место) и Йон Исагирре (4-е место). Этот результат принес Исагирре победу в генеральной классификации «Тура Страны Басков».

- На этой гонке у нас очень сильная команда, и мы знали, что должны попробовать что-то сегодня, чтобы побороться за победу в общем зачете. Мы знали, что все еще возможно. У нас была отличная тактика на этап, и вся команда проделала потрясающую работу, чтобы подготовить для меня и Якоба идеальный момент для атаки. Позже, в отрыве Якоб был просто бесподобен, и я хочу поблагодарить его за сегодняшний день. Действительно, это командный успех, всю неделю мы выступали здесь как сплоченная команда и, в итоге, мы одержали эту победу! – добавил Йон Исагирре.

Группа желтой майки Эммануэля Бухманна финишировала спустя 1 минуту 24 секунды после победителя этапа. Но, сначала, из-за того, что Бухманн повернул не в ту сторону на заключительном километре дистанции, ему дали другое время, которое вывело гонщика «Астаны» Якоба Фульсанга на третье место общего зачета многодневки. Якоб принял участие во всей церемонии награждения и отпраздновал успех на подиуме, но, уже после этого, комиссары гонки пересмотрели результаты, вернули Бухманну несколько секунд и, тем самым, вывели немецкого гонщика на третье место.

- Честно говоря, это очень странное решение со стороны судей. Конечно, я расстроен этим. Я думаю, что все это не очень нормальная ситуация, когда ты участвуешь в церемонии награждения, а потом, остаешься четвертым. Я не знал, что происходило за нами, но все это выглядит неправильным и нелепым. В любом случае, я рад за Йона Исагирре, здорово, что он победил. Это было нашей целью сегодня и, в целом, на этой гонке. Сегодня мы были очень мотивированы, и мы сделали все, как и планировали. В отрыве, я отдал все силы, я работал впереди так мощно, как только мог. Я не думал о личном результате и о своей позиции в общем зачете. Для нас на этом этапе было «все или ничего для Йона», и я горжусь тем, что стал частью этой большой победы! – сказал Якоб Фульсанг, в итоге, занявший 4-е место в генеральной классификации.

После всех изменений и судейских решений, финальный подиум «Тура Страны Басков» выглядит следующим образом: Йон Исагирре – победитель, Дэн Мартин – второй (+0.29), Эмануэль Бухманн – третий (+0.31).

Для команды «Астана» это уже 22-я победа в нынешнем сезоне и 9-й успех в общих зачетах многодневок.

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

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Теги к статье: Йон Исагирре Astana Тур Страны Басков Itzulia Basque Country гонка Мирового тура многодневная велогонка

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  1. kimi

    Вчера, 23:23 | Регистрация: 2.07.2016

    конечно бухман вкалывал и достоин многого. но кто может кинуть камень в фульса, разве он менее достоин завоеванного места. просто неспортивное решение. абсолютно

  2. Имя: Жанна

    Zhanzhak

    Вчера, 23:35 | Регистрация: 14.12.2015

    Да и не красиво все это. Я такое впервые раз вижу. Интервью Якоба думаю сдержанное в плане эмоций, но обида чувствуется. 

  3. Имя: Айдын

    almaty1991

    Сегодня, 00:19 | Регистрация: 23.07.2016

    Действительно, организаторы поступили по-свински, сначала с Бухманом, а затем и с Фульсом. Но тем не менее, гонщикам только уважение и почет. Оба красавцы! 

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30 апреля - 5 мая 2019

Tour de Romandie


ОПРОС

Кто станет победителем Париж-Рубэ-2019?

Комментарии

  • Адриен
    Тур Страны Басков-2019. Этап 6 (46)
    Адриен-Фото

    Странно... Организаторы ЯВНО ошиблись, но постарались исправить ошибку...за счет Фульсанга ! Это как в известной истине - "История не имеет сослагательного наклонения" - если по простому - что случилось, то случилось, и бесполезно рассуждать - что было бы, если бы... По ФАКТУ - третьим стал Фульсанг, его и следовало награждать. А перед Бухманом извиниться, компенсировать моральный ущерб МАТЕРИАЛЬНО, может быть удостоить СПЕЦИАЛЬНОГО приза... Ведь это прецедент, и он неоднозначный и ОПАСНЫЙ. Подумайте, а если велосипедиста вот так же "загонят" в карман не за пару сотен метров, а за 40 километров до финиша - что тогда делать ? Тоже ставить на пьедестал ?  Ведь ситуации одинаковые, но выводы будут РАЗНЫЕ ! Астане надо протестовать, так как РЕАЛЬНО нарушены права её гонщика, который в ошибке организаторов не виноват и ЧЕСТНО отработал этот этап, да и всю гонку.

  • EL-Fenomeno
    Париж-Рубэ-2019. Превью (14)
    EL-Fenomeno-Фото

    Тьери Гувену, директор гонки: «С помощью мойки под давлением мы убрали грязь и заполнили просветы между камней раствором, чтобы восстановить первые 500 м сектора Аренбергского леса (Trouée d'Arenberg), которые идут под спуск.

  • Александра
    Париж-Рубэ-2019. Превью (14)
    Александра-Фото

    Болеть буду за Дегенкольба, а ставлю на Штыбара.

  • almaty1991
    Йон Исагирре выигрывает «Тур С ... (3)
    almaty1991-Фото

    Действительно, организаторы поступили по-свински, сначала с Бухманом, а затем и с Фульсом. Но тем не менее, гонщикам только уважение и почет. Оба красавцы! 

  • Zhanzhak
    Йон Исагирре выигрывает «Тур С ... (3)
    Zhanzhak-Фото

    Да и не красиво все это. Я такое впервые раз вижу. Интервью Якоба думаю сдержанное в плане эмоций, но обида чувствуется. 

  • kimi
    Тур Страны Басков-2019. Этап 6 (46)
    kimi-Фото
    не он один работал. награду дают не за процесс, а за результат, как-то так
  • kimi
    Тур Страны Басков-2019. Этап 6 (46)
    kimi-Фото
    оказалось что подиум его. но поддерживаю не таким способом. первые правильно проехали, а вторые сами виноваты, имхо. были бы ребята с астаны в таком положении, вряд ли орги что-то поменяли.
    не все против астаны. но данный конкретный факт очень неприятен
  • kimi
    Йон Исагирре выигрывает «Тур С ... (3)
    kimi-Фото
    конечно бухман вкалывал и достоин многого. но кто может кинуть камень в фульса, разве он менее достоин завоеванного места. просто неспортивное решение. абсолютно
  • sqrudgmcduck
    Тур Страны Басков-2019. Этап 6 (46)
    sqrudgmcduck-Фото
    Уходили и Контадор и Нибали и Кледен и Ланда..и ко всем у меня и у болельщиков Астаны, я думаю к ним очень теплые воспоминания, да хранит их Всевышний. Дай бог им здоровья. И до сих пор я болею за Ланду и за Нибали. Если так же достойно уйдет Лопес и к нему особенно будут такие же теплые отношения . Но вот как ушел Ару, подставив команду, оставив ее без явного лидера на будущий сезон и самое главное втихую (контракт подписал еще во время Вуэльты) ..а объявил о раставании в последний день завершения трансферов...вот за это ему и нерукопожатность команды, персонала, тренеров, менеджеров и самое главное болельщиков. Так, что сам виноват. Просто хотел срубить бабла побольше а смелости отказать и сказать не оказалось. Но то что все делается, делается в лушую сторону. И по правде ему нам и команде надо сказать спасибо, что так поступил. Команда поменяла стратегию и пошли победы. Так, что пенять никому ничего не надо. Все идет как идет. Но он если честно..как гонец кончился.. Видно же. будут победы но грантуров ему не видать. Команда сделала его успешным. Вот и Вальгрен сделал такую же ошибку , уровень снизился в Дате и я думаю тоже надолго,но он хоть не обманывал никого. . Да, ладно...хоть свою семью обеспечил Ару.. А деньги это все в этом несправедливом мире..Но честь тоже надо знать.

    Вы оказывается девушка! извините заранее.
  • Rokka
    Тур Страны Басков-2019. Этап 6 (46)
    Rokka-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Цитата: Rokka
    Фульсанг после пересмотра итогов заявил что больше никогда не приедет на тур страны басков. Сильно его задело
    По чесноку Фульса и Бухмана могли орги обоих на пьедестал поставить. ЧТО им двух комплектов медалей бронзового цвета жалко стало, пожалели побрекушки? Конечно обидели. Фульса Он так пахал весь этап. Можно сказать, весь спектакль он организовал. И на тебе..в конце после уж награждения лишили uci очков. Астана должна была протест подать на оргов.
    Пересмотр был после церемонии награждения. И медаль наверняка оставили Якубу, вот только толку от неё теперь ноль. Поворот не туда Бухмана приравняли к поломке/падению и дали одно время с группой. Это конечно же абсурдно. Чувства Фульсанга можно понять

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