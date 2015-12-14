- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 22:56
Йон Исагирре выигрывает «Тур Страны Басков 2019»
Сегодняшний день стал днем большого успеха для Йона Исагирре и всей команды «Астана». Двойная атака Йона Исагирре и Якоба Фульсанга за 67 км до финиша заключительного, 6-го этапа «Тура Страны Басков» в городе Эйбар принесла капитану «Астаны» итоговую победу в генеральной классификации многодневки!
Photo credit: © Getty Images
- Я очень счастлив! Это особенная победа для меня! После многих подиумов, наконец-то, я выиграл эту гонку. Для меня это очень важный день, потому что это домашняя гонка для меня, на финише была вся моя семья, друзья, которые пришли поддержать меня и нашу команду! Я очень рад разделить с ними этот великолепный успех! – сказал Йон Исагирре сразу после финиша.
После вчерашнего королевского этапа до Аррате, сегодня команда «Астана» была сверх мотивирована дать бой, чтобы попытаться кардинально изменить ситуацию в общем зачете.
Шестой этап «Тура Страны Басков» стартовал в Эйбаре с многочисленных атак, после которых образовался отрыв из 18 гонщиков, который удалось набрать около 1 минуты преимущества. Но, позднее, гонщики «Астаны» возглавили пелотон, существенно взвинтив скорость. Два коротких, но достаточно крутых подъема Кальбарио и Элькорриета были преодолены очень быстро, после чего ранний отрыв был настигнут. Именно в этот момент мощную атаку провел Якоб Фульсанг, за которым последовал Йон Исагирре. Позже, к ним присоединились Адам Йейтс, Дэн Мартин и Тадей Погачар. Этой группе лидеров удалось оторваться от преследователей более, чем на 1 минуту. В группе удалось наладить хорошую работу, а Якоб Фульсанг выглядел просто потрясающе, проводя невероятные смены впереди, помогая Йону Исагирре удерживать преимущество. За 3 км до финиша Адам Йейтс предпринял атаку, которая принесла ему победу на этапе. Буквально через секунду финишировали Дэн Мартин (2-е место), Якоб Фульсанг (3-е место) и Йон Исагирре (4-е место). Этот результат принес Исагирре победу в генеральной классификации «Тура Страны Басков».
- На этой гонке у нас очень сильная команда, и мы знали, что должны попробовать что-то сегодня, чтобы побороться за победу в общем зачете. Мы знали, что все еще возможно. У нас была отличная тактика на этап, и вся команда проделала потрясающую работу, чтобы подготовить для меня и Якоба идеальный момент для атаки. Позже, в отрыве Якоб был просто бесподобен, и я хочу поблагодарить его за сегодняшний день. Действительно, это командный успех, всю неделю мы выступали здесь как сплоченная команда и, в итоге, мы одержали эту победу! – добавил Йон Исагирре.
Группа желтой майки Эммануэля Бухманна финишировала спустя 1 минуту 24 секунды после победителя этапа. Но, сначала, из-за того, что Бухманн повернул не в ту сторону на заключительном километре дистанции, ему дали другое время, которое вывело гонщика «Астаны» Якоба Фульсанга на третье место общего зачета многодневки. Якоб принял участие во всей церемонии награждения и отпраздновал успех на подиуме, но, уже после этого, комиссары гонки пересмотрели результаты, вернули Бухманну несколько секунд и, тем самым, вывели немецкого гонщика на третье место.
- Честно говоря, это очень странное решение со стороны судей. Конечно, я расстроен этим. Я думаю, что все это не очень нормальная ситуация, когда ты участвуешь в церемонии награждения, а потом, остаешься четвертым. Я не знал, что происходило за нами, но все это выглядит неправильным и нелепым. В любом случае, я рад за Йона Исагирре, здорово, что он победил. Это было нашей целью сегодня и, в целом, на этой гонке. Сегодня мы были очень мотивированы, и мы сделали все, как и планировали. В отрыве, я отдал все силы, я работал впереди так мощно, как только мог. Я не думал о личном результате и о своей позиции в общем зачете. Для нас на этом этапе было «все или ничего для Йона», и я горжусь тем, что стал частью этой большой победы! – сказал Якоб Фульсанг, в итоге, занявший 4-е место в генеральной классификации.
После всех изменений и судейских решений, финальный подиум «Тура Страны Басков» выглядит следующим образом: Йон Исагирре – победитель, Дэн Мартин – второй (+0.29), Эмануэль Бухманн – третий (+0.31).
Для команды «Астана» это уже 22-я победа в нынешнем сезоне и 9-й успех в общих зачетах многодневок.
Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (3)
- Просмотров
- (428)