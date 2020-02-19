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Волта Алгарве-2020. Этап 4. Мигель Анхель Лопес побеждает на Алто ду Мальяо

Волта Алгарве. Этап 4. Мигель Анхель Лопес побеждает на Алто ду Мальяо



  Атаковав за 500 метров до финиша на крутом участке финального подъема Мальяо, Мигель Анхель Лопес записал на свой счет первый успех в году, выиграв 4-й этап многодневной гонки «Волта Алгарве».

 



 


Photo credit: © Getty Images



- Я нацеливался на этот этап, потому что знал, что могу показать хороший результат на финальном подъеме. Действительно, гора достаточно короткая, но, при этом, очень крутая и сложная. Было много атак в финале, но я решил подождать до последних 500 метров, после чего атаковал сам из группы лидеров. Я создал просвет, после чего на заключительных 200 метрах сделал все возможное для того, чтобы сохранить преимущество. Я очень рад, что одержал победу, она означает, что вся та огромная работа, которая была проделана зимой, была сделана правильно. Это моя первая гонка в году, и она является важным тестом на старте сезона. Вся команда сегодня великолепно отработала, товарищи оказали мне мощную поддержку, и я рад завершить их усилия победой. Завтра у меня будет еще один важный тест на индивидуальной гонке, я хочу проехать ее как можно лучше, - сказал Мигель Анхель Лопес.

- Мы настраивались попробовать что-то сделать на этом этапе, потому что знали, что Мигель Анхель находится в хорошей форме после двух тренировочных сборов в январе и феврале. Огромный объем работы был выполнен, и мы хотели увидеть его уровень в этой точке сезона. Команда очень здорово выступила сегодня, ребята были рядом с Мигелем Анхелем, когда мы проходили Мальяо в первый раз, и позднее, на опасном и технически сложном спуске. В финале все зависело от силы в ногах, и наш лидер продемонстрировал, что он очень силен. Мы все очень рады этой победе, для нашей команды это отличный старт сезона! – добавил спортивный директор Бруно Ченьялта.

  Четвертый этап многодневки «Волта Алгарве» стал последним горным этапом гонки: пелотон преодолел 169.7 км от Албуфейры до Мальяао с пятью категорийными подъемами на дистанции. Когда гонка достигла Алто ду Мальяо в первый раз, отрыв дня был настигнут, после чего сразу же начались атаки фаворитов. Однако, никому убежать не удалось, и основная группа воссоединилась на спуске перед тем, как разыграть победу на этапе на финальном восхождении к Мальяо.

  До заключительного километра основные фавориты держались вместе, а решающая атака последовала со стороны капитана «Астана Про Тим» Мигеля Анхеля Лопеса за 500 метров до финиша.

После своей победы лидер «Астана Про Тим» поднялся на 4-е место в генеральной классификации. Перед заключительным этапом Лопес уступает всего 1 секунду текущему лидеру Ремко Эвенпулу, который сегодня финишировал третьим.

Последний, 5-й этап многодневки пройдет завтра: это будет индивидуальная гонка на 20.3 км в городе Лагоа.

 

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

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Теги к статье: Miguel Lopez Мигель Лопес Astana Вольта Альгарве Volta ao Algarve многодневная велогонка велогонка категории 2. Pro

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ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • atacama
    Вольта Альгарве-2020. Этап 4 (8)
    atacama-Фото

    Есть сомнения?

  • Astanaforever
    Тур Объединённых Арабских Эмир ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Звезд зашквал,...-рельефы, отстой. Не интересен тур. Два торчка не в счёт. Смотреть нудно...катят и катят. Оргам минус...Жирный.
  • YuraHist
    Вольта Альгарве-2020. Этап 4 (8)
    YuraHist-Фото

    Эвенпул берет разделку?

  • YuraHist
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (4)
    YuraHist-Фото
    Кинтаныч в действии, посмотрим за дальнейшим перерождением...
  • gadu4ka
    «Тур Колумбии-2020» глазами ег ... (9)
    gadu4ka-Фото

    Статья просто читается на одном дыхание! Парни большие молодцы, колумбийские горы - испытание не из лёгких, особенно когда ты хороший трековый гонщик,имеющий мышечную массу, что для трека большой +. Думаю тут есть коментаторы которые прекрасно сидят на диване, смотрят эти гонки, и кроме как зависти, что дальше выезда на дачу им не светит, пишут про какой то туризм, другие же кроме как пальцами тыкать по клавишам врятли вообще что то умеют, а что такое интервью знаю только из телевизора, ну и конечно же "Апалон" который выглядит лучше всех, знает как надо выглядить другим 

  • Адриен
    Вольта Альгарве-2020. Этап 4 (8)
    Адриен-Фото


    = Он стал хитрецом и более опытным =

    Давно пора ...

  • Sezar
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (4)
    Sezar-Фото

    Удивительно то, что на пологой Коль д' Эз он умудрился выиграть 40 секунд. Дорвался..

  • veloster
    Вуэльта Андалусии-2020. Этап 4 (9)
    veloster-Фото

    Видимо Фульс побаивался своего коллегу в разделке.

  • velodoctor
    Вуэльта Андалусии-2020. Этап 4 (9)
    velodoctor-Фото

    Некрасов упал или что, кто знает все нормально с ним?

  • Astanaforever
    Вольта Альгарве-2020. Этап 4 (8)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: veloster
    Как-раз короткие горки никогда не были его сильной стороной.
    Видать, Супермен подготовился.
    100% + Согласен полностью .Ему нужны крутые и длинные горы.Я аж сам удивился как он выстрелил.Он позавчера готов был, но с передачей был косяк какой то на финише.Он стал хитрецом и более опытным. Весь этап ехал где то позади..не видно было.Вот жук)((

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3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
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