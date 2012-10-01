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Мигель Анхель Лопес выигрывает «Вуэльту Каталонии 2019»

Мигель Анхель Лопес выигрывает «Вуэльту Каталонии 2019»

 



  Мигель Анхель Лопес стал итоговым победителем 99-го выпуска престижной многодневной гонки Мирового Тура «Вуэльта Каталонии», которая завершилась сегодня в Барселоне. Гонщик «Астаны», поддерживаемый всей командой, сумел защитить свое лидерство по итогам 7-го этапа гонки, который прошел на сверх сложной трассе Монтжуик.

 

Мигель Анхель Лопес выигрывает «Вуэльту Каталонии 2019»

 

Photo credit: © Getty Images



- Я очень счастлив тому, что сумел одержать эту победу! Это что-то невероятное! Вместе с командой мы рассматривали эту гонку, как один из ключевых моментов начала сезона, и сегодня мы достигли своей цели. Это была замечательная гонка, и на протяжении всей недели у меня была великолепная поддержка моей команды. Я хорошо себя чувствовал с самого начала, но, в то же самое время, мне удалось прибавить по ходу гонки. После победы на подъеме Ла Молина я поверил, что вместе с командой мы сможем довести дело до победного конца. Я благодарю команду за эту неделю! Это наша общий успех, победа всей команды «Астана»! – сказал Мигель Анхель Лопес.

Седьмой этап «Вуэльты Каталонии» стартовал и финишировал в Барселоне (143.1 км). Этап предложил очень сложный маршрут с 8-кратным восхождением на знаменитую гору Монтжуик. Как только пелотон оказался на кругах вокруг Монтжуика, гонка тут же взорвалась атаками. Британец Адам Йейтс, второй в общем зачете, предпринял мощную атаку, на какое-то время став виртуальным лидером гонки.

Усилиями Давиде Виллеллы, Андрея Зейца и Пельо Бильбао команда «Астана» сделала все возможное для того, чтобы организовать мощное преследование Йейтса на заключительных кругах. На финальном круге группа Мигеля Анхеля Лопеса смогла догнать Йейтса, после чего все фавориты финишировали вместе.

- Мы знали, что соперники будут пытаться что-то предпринять на Монтжуике, так что мы были готовы. Рядом со мной все время были товарищи по команде, они проделали феноменальную работу! На протяжении всей гонки, даже в тот момент, когда атаковал Адам Йейтс, мы старались сохранять полное хладнокровие, отвоевывая пространство секунда за секундой. В итоге, это сработало, и мне удалось сохранить майку. Это был очень тяжелый день, но, в конце концов, я одержал итоговую победу для своей команды. И я очень рад этому! – добавил Мигель Анхель Лопес.

Итальянец Давиде Формоло стал победителем 7-го этапа после отважного сольного отрыва. Второе место на этапе занял испанец Энрик Мас, а третьим стал немец Максимилиан Шахманн. Мигель Анхель Лопес финишировал 13-м в составе группы фаворитов и, таким образом, обеспечил себе победу в генеральной классификации «Вуэльты Каталонии». Адам Йейтс стал вторым, а тройку призеров гонки замкнул колумбиец Эган Берналь.

Помимо этого, Лопес завоевал майку лучшего молодого гонщика многодневки.

Для команды «Астана» это уже 21-я победа в текущем сезоне.

- Здесь, в Каталонии у нас собралась замечательная группа гонщиков, в команде была отличная атмосфера, все полностью отдавали себя ради общей цели. Сегодня, я увидел очень сильную и сплоченную команду, где каждый сделал все, что мог, чтобы помочь Мигелю Анхелю Лопесу выиграть эту гонку. Это большой результат для нашего молодого лидера, и, конечно, это отличная победа для всей команды «Астана». Действительно, мы фантастически начали сезон и, мы до сих пор продолжаем двигаться в том же темпе! Я хочу поблагодарить всех ребят, и гонщиков, и персонал за эту великолепную неделю. И, конечно же, огромное спасибо всем спонсорам и партнерам «Астаны» за невероятную поддержку команды, особенно – нашему генеральному партнеру «Самрук Казына», - добавил Дмитрий Седун, спортивный директор «Астаны».


Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

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Теги к статье: Miguel Lopez Мигель Лопес Astana Вуэльта Каталонии Volta Ciclista a Catalunya гонка Мирового тура многодневная велогонка

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  1. Бакеша

    Вчера, 20:08 | Регистрация: 1.02.2018

    Респект и уважуха ребятам! Так держать!

  2. ktilp-12

    Вчера, 20:21 | Регистрация: 20.06.2015

     Поздравляю!!!!!!! Молодцы!!!!!!!!!!!! Дальше продолжайте в том же духе.

  3. Имя: Андрей

    Student

    Вчера, 20:35 | Регистрация: 1.10.2012

    Хотелось бы увидеть рейтинг среди команд и среди наций, как было раньше...

    1. Имя: Veloster

      veloster

      Вчера, 20:56 | Регистрация: 4.01.2018

      Так кто ж не дает? Внизу каждой страницы ВЛ есть ссылка на рейтинг ЮСИ. Жмем ссылочку "Все рейтинги"! Могу ошибаться, но мне показалось, что рейтинг ЮСИ обновляет еженедельно.

  4. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 21:03 | Регистрация: 30.06.2017

    В мировом рейтинге Астана вышла на третье место. По сезону занимает второе. По числу побед в сезоне, первая.

  5. Имя: Андрей

    Student

    Вчера, 22:07 | Регистрация: 1.10.2012

    С мобильного телефона, полная версия сайта. Нет ни каких ссылок на рейтинг.

  6. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Вчера, 23:23 | Регистрация: 4.01.2015

    Отличным (даже очень) получился этот Тур Каталонии. Мне даже больше понравился нежели ТА и ПН, может потому что тут было два по настоящему высокогорных этапа и вот такая развязка среди горняков-генеральщиков на Монжуик(е).
    Интересно, захотят ли в будущем орги Вуэльты Каталонии поставить (поменять) вместо какого то равнинного этапа индивидуальную (может даже командную как на "большой" Вуэльте) разделку?

    Астана и Мигелито, а также БОРА молодцы, ну а кубок Каталонии напоминает трофей Романдии)

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
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Giro di Sicilia

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8 - 13 апреля 2019

Itzulia Basque Country

10 апреля 2019

Scheldeprijs

14 апреля 2019

Paris-Roubaix


ОПРОС

Кто станет победителем Тура Фландрии-2019?

Комментарии

  • uran
    Падение гонщиков на 7-м этапе ... (4)
    uran-Фото
    У Симона как ключицу вывернуло, бедняга, боль наверняка ужасная.
  • uran
    Гент-Вевельгем-2019. Результат ... (24)
    uran-Фото
    Квики сегодня сделали большую часть работы по догону отрывов, все поставили на Элиа а он не смог. Бывает. Тем лучше для Кристофа.
  • EL-Fenomeno
    Гент-Вевельгем-2019. Результат ... (24)
    EL-Fenomeno-Фото

    Такой массовый спринт (столько человек) и это после 250км.! Правда только "чистые" спринтеры совсем не вмешались в рассборки.

    Алекс хорош, на силище давил и не подпустил никого...додавил и победил!!

    Но молодняк Ван Аэрт и Ван дер Пёль наступают, а вот ГВА чё то не пошло, всё-таки наелся 2 дня назад когда напахался похоже больше всхе на Е3.

    Цитата: gaaga777
    Лефевр наваляет своим сегодня

    ещё как)) Лампаерт 77-й в итоге и последний по времени))

    Так сказать: "Будет больно - терпи! Будут слёзы - сотри"

  • EL-Fenomeno
    Мигель Анхель Лопес выигрывает ... (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    Отличным (даже очень) получился этот Тур Каталонии. Мне даже больше понравился нежели ТА и ПН, может потому что тут было два по настоящему высокогорных этапа и вот такая развязка среди горняков-генеральщиков на Монжуик(е).
    Интересно, захотят ли в будущем орги Вуэльты Каталонии поставить (поменять) вместо какого то равнинного этапа индивидуальную (может даже командную как на "большой" Вуэльте) разделку?

    Астана и Мигелито, а также БОРА молодцы, ну а кубок Каталонии напоминает трофей Романдии)

  • Camel
    Гент-Вевельгем-2019. Результат ... (24)
    Camel-Фото
    Кристофф просто красив!
  • Student
    Мигель Анхель Лопес выигрывает ... (7)
    Student-Фото

    С мобильного телефона, полная версия сайта. Нет ни каких ссылок на рейтинг.

  • ROSt
    Гент-Вевельгем-2019. Андеры. (1)
    ROSt-Фото

    Засилье Эстонцев и Латвийцев...

    По ходу новая фарма подъехала...

    Это наблюдается и по зимним видам ,в частности биатлону.

  • ROSt
    Гент-Вевельгем-2019. Юниоры (1)
    ROSt-Фото
    Латвия & Эстония ... Аттакантэ... 😗
  • gaaga777
    Гент-Вевельгем-2019. Результат ... (24)
    gaaga777-Фото

    Лефевр наваляет своим сегодня

  • старт-шоссе 82
    Вуэльта Каталонии-2019. Этап 7 (17)
    старт-шоссе 82-Фото

    Мои поздравления Лопесу и Астане. Достойная и заслуженная победа.

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