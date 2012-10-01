Мигель Анхель Лопес выигрывает «Вуэльту Каталонии 2019»





Мигель Анхель Лопес стал итоговым победителем 99-го выпуска престижной многодневной гонки Мирового Тура «Вуэльта Каталонии», которая завершилась сегодня в Барселоне. Гонщик «Астаны», поддерживаемый всей командой, сумел защитить свое лидерство по итогам 7-го этапа гонки, который прошел на сверх сложной трассе Монтжуик.

Photo credit: © Getty Images





- Я очень счастлив тому, что сумел одержать эту победу! Это что-то невероятное! Вместе с командой мы рассматривали эту гонку, как один из ключевых моментов начала сезона, и сегодня мы достигли своей цели. Это была замечательная гонка, и на протяжении всей недели у меня была великолепная поддержка моей команды. Я хорошо себя чувствовал с самого начала, но, в то же самое время, мне удалось прибавить по ходу гонки. После победы на подъеме Ла Молина я поверил, что вместе с командой мы сможем довести дело до победного конца. Я благодарю команду за эту неделю! Это наша общий успех, победа всей команды «Астана»! – сказал Мигель Анхель Лопес.



Седьмой этап «Вуэльты Каталонии» стартовал и финишировал в Барселоне (143.1 км). Этап предложил очень сложный маршрут с 8-кратным восхождением на знаменитую гору Монтжуик. Как только пелотон оказался на кругах вокруг Монтжуика, гонка тут же взорвалась атаками. Британец Адам Йейтс, второй в общем зачете, предпринял мощную атаку, на какое-то время став виртуальным лидером гонки.



Усилиями Давиде Виллеллы, Андрея Зейца и Пельо Бильбао команда «Астана» сделала все возможное для того, чтобы организовать мощное преследование Йейтса на заключительных кругах. На финальном круге группа Мигеля Анхеля Лопеса смогла догнать Йейтса, после чего все фавориты финишировали вместе.



- Мы знали, что соперники будут пытаться что-то предпринять на Монтжуике, так что мы были готовы. Рядом со мной все время были товарищи по команде, они проделали феноменальную работу! На протяжении всей гонки, даже в тот момент, когда атаковал Адам Йейтс, мы старались сохранять полное хладнокровие, отвоевывая пространство секунда за секундой. В итоге, это сработало, и мне удалось сохранить майку. Это был очень тяжелый день, но, в конце концов, я одержал итоговую победу для своей команды. И я очень рад этому! – добавил Мигель Анхель Лопес.



Итальянец Давиде Формоло стал победителем 7-го этапа после отважного сольного отрыва. Второе место на этапе занял испанец Энрик Мас, а третьим стал немец Максимилиан Шахманн. Мигель Анхель Лопес финишировал 13-м в составе группы фаворитов и, таким образом, обеспечил себе победу в генеральной классификации «Вуэльты Каталонии». Адам Йейтс стал вторым, а тройку призеров гонки замкнул колумбиец Эган Берналь.



Помимо этого, Лопес завоевал майку лучшего молодого гонщика многодневки.



Для команды «Астана» это уже 21-я победа в текущем сезоне.



- Здесь, в Каталонии у нас собралась замечательная группа гонщиков, в команде была отличная атмосфера, все полностью отдавали себя ради общей цели. Сегодня, я увидел очень сильную и сплоченную команду, где каждый сделал все, что мог, чтобы помочь Мигелю Анхелю Лопесу выиграть эту гонку. Это большой результат для нашего молодого лидера, и, конечно, это отличная победа для всей команды «Астана». Действительно, мы фантастически начали сезон и, мы до сих пор продолжаем двигаться в том же темпе! Я хочу поблагодарить всех ребят, и гонщиков, и персонал за эту великолепную неделю. И, конечно же, огромное спасибо всем спонсорам и партнерам «Астаны» за невероятную поддержку команды, особенно – нашему генеральному партнеру «Самрук Казына», - добавил Дмитрий Седун, спортивный директор «Астаны».







Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM