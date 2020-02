Тур Прованса-2020. Этап 2 Категория:

Сегодня, 18:58 Aubagne - La Ciotat/Route des Crêtes, 174,9 км 1 Aleksandr Vlasov (Rus) Astana Pro Team 4:30:57 2 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 0:00:24 3 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 4 Magnus Cort Nielsen (Den) EF Pro Cycling 5 Andrea Bagioli (Ita) Deceuninck-Quickstep 6 Edward Dunbar (Irl) Team Ineos 7 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 8 Nairo Quintana (Col) Team Arkea-Samsic 9 Aurélien Paret Peintre (Fra) AG2R la Mondiale 10 David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ 11 Alex Aranburu Deba (Spa) Astana Pro Team 12 Pavel Sivakov (Rus) Team Ineos 0:00:28 13 Jesus Herrada (Spa) Cofidis 14 Julien El Fares (Fra) Nippo Delko Provence 15 Hugh Carthy (Gbr) EF Pro Cycling 16 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 17 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Astana Pro Team 18 Sepp Kuss (Usa) Team Jumbo-Visma 19 Attila Valter (Hun) CCC Team 20 Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ 21 Fausto Masnada (Ita) CCC Team 0:00:32 22 Mikael Cherel (Fra) AG2R la Mondiale 23 Dries Devenyns (Bel) Deceuninck-Quickstep 24 Tanel Kangert (Est) EF Pro Cycling 0:00:34 25 Robert Gesink (Ned) Team Jumbo-Visma 0:00:36 26 Gianni Moscon (Ita) Team Ineos 0:00:38 27 Jonathan Hivert (Fra) Total Direct Energie 28 François Bidard (Fra) AG2R la Mondiale 0:00:41 29 Fabien Doubey (Fra) Circus-Wanty Gobert 0:00:44 30 Warren Barguil (Fra) Team Arkea-Samsic 31 Domenico Pozzovivo (Ita) NTT Pro Cycling 32 Rémy Rochas (Fra) Nippo Delko Provence 0:00:50 33 Ruben Guerreiro (Por) EF Pro Cycling 0:00:55 34 Gijs Leemreize (Ned) Team Jumbo-Visma 35 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 0:00:58 36 Romain Combaud (Fra) Nippo Delko Provence 37 Amanuel Gebreigzabhier (Eri) NTT Pro Cycling 0:01:07 38 Marc Hirschi (Swi) Team Sunweb 0:01:12 39 Eduard Prades Reverter (Spa) Movistar Team 0:01:15 40 Mathias De Witte (Bel) Natura4ever-Roubaix-Lille Metropole 0:01:18 41 Jaakko Hanninen (Fin) AG2R la Mondiale 0:01:29 42 Davide Villella (Ita) Movistar Team 0:01:36 43 Jesper Hansen (Den) Cofidis 0:01:38 44 Roman Kreuziger (Cze) NTT Pro Cycling 45 Pieter Serry (Bel) Deceuninck-Quickstep 46 Chad Haga (Usa) Team Sunweb 47 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 0:01:43 48 Chris Harper (Aus) Team Jumbo-Visma 0:01:59 49 Tom-Jelte Slagter (Ned) B&B Hotels-Vital Concept 0:02:14 50 Luis Guillermo Mas Bonet (Spa) Movistar Team 0:02:21 51 Anthony Maldonado (Fra) St Michel-Auber 93 0:02:26 52 Michal Paluta (Pol) CCC Team 0:02:34 53 Winner Andrew Anacona (Col) Team Arkea-Samsic 0:02:58 54 Rein Taaramäe (Est) Total Direct Energie 0:03:02 55 Guy Niv (Isr) Israel Start-Up Nation 0:03:10 56 Fernando Barcelo Aragon (Spa) Cofidis 57 Jacopo Mosca (Ita) Trek-Segafredo 0:03:12 58 Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo 59 William Barta (Usa) CCC Team 60 Hugo Hofstetter (Fra) Israel Start-Up Nation 0:04:04 61 Julien Vermote (Bel) Cofidis 62 Nico Denz (Ger) Team Sunweb 63 Martin Salmon (Ger) Team Sunweb 64 Nans Peters (Fra) AG2R la Mondiale 65 Michal Golas (Pol) Team Ineos 66 Merhawi Kudus (Eri) Astana Pro Team 67 Owain Doull (Gbr) Team Ineos 68 Matteo Sobrero (Ita) NTT Pro Cycling 69 Danilo Wyss (Swi) NTT Pro Cycling 70 Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-Quickstep 71 Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-Quickstep 72 Ian Garrison (Usa) Deceuninck-Quickstep 73 Pierre Idjouadiene (Fra) Natura4ever-Roubaix-Lille Metropole 74 Jeremy Bellicaud (Fra) Circus-Wanty Gobert 75 Sean Bennett (Usa) EF Pro Cycling 76 Fabio Felline (Ita) Astana Pro Team 77 Flavien Maurelet (Fra) St Michel-Auber 93 78 Kinfe Hailemichael (Eth) Nippo Delko Provence 0:05:04 79 Thomas Degand (Bel) Circus-Wanty Gobert 80 Anthony Roux (Fra) Groupama-FDJ 0:05:35 81 Louis Louvet (Fra) St Michel-Auber 93 0:05:41 82 Quinn Simmons (Usa) Trek-Segafredo 83 Cyril Barthe (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 84 Sebastian Mora Vedri (Spa) Movistar Team 0:06:28 85 Maxime Bouet (Fra) Team Arkea-Samsic 0:06:35 86 Maarten Wynants (Bel) Team Jumbo-Visma 0:06:56 87 Pascal Eenkhoorn (Ned) Team Jumbo-Visma 88 Jérémy Leveau (Fra) Natura4ever-Roubaix-Lille Metropole 89 Jan Hirt (Cze) CCC Team 90 Alexis Renard (Fra) Israel Start-Up Nation 91 Antoine Duchesne (Can) Groupama-FDJ 0:07:01 92 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama-FDJ 93 Thibault Ferasse (Fra) Natura4ever-Roubaix-Lille Metropole 94 Arnaud Courteille (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 95 Connor Swift (Gbr) Team Arkea-Samsic 0:07:24 96 Marlon Gaillard (Fra) Total Direct Energie 0:07:51 97 Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama-FDJ 0:07:53 98 Luis Ricardo Villalobos Hernandez (Mex) EF Pro Cycling 0:08:13 99 Guy Sagiv (Isr) Israel Start-Up Nation 100 Rasmus Tiller (Nor) NTT Pro Cycling 101 Giacomo Nizzolo (Ita) NTT Pro Cycling 102 Evaldas Siskevicius (Ltu) Nippo Delko Provence 103 Alexander Kamp (Den) Trek-Segafredo 104 Krists Neilands (Lat) Israel Start-Up Nation 105 José Gonçalves (Por) Nippo Delko Provence 106 Jonas Koch (Ger) CCC Team 107 Damien Touze (Fra) Cofidis 0:09:01 108 Pierre Luc Perichon (Fra) Cofidis 0:09:26 109 Julien Antomarchi (Fra) Natura4ever-Roubaix-Lille Metropole 0:10:02 110 Julien Duval (Fra) AG2R la Mondiale 0:10:21 111 Tony Hurel (Fra) St Michel-Auber 93 0:10:23 112 Frederik Backaert (Bel) B&B Hotels-Vital Concept 113 Ian Stannard (Gbr) Team Ineos 114 Vadim Pronskiy (Kaz) Astana Pro Team 115 Christopher Lawless (Gbr) Team Ineos 116 Ivan Centrone (Lux) Natura4ever-Roubaix-Lille Metropole 117 Jeremy Cabot (Fra) Total Direct Energie 118 Sep Vanmarcke (Bel) EF Pro Cycling 0:11:42 119 Timothy Dupont (Bel) Circus-Wanty Gobert 0:13:21 120 Johan Jacobs (Swi) Movistar Team 121 Kevin Van Melsen (Bel) Circus-Wanty Gobert 122 Iljo Keisse (Bel) Deceuninck-Quickstep 123 Bryan Alaphilippe (Fra) St Michel-Auber 93 124 Yoann Offredo (Fra) Circus-Wanty Gobert 125 Baptiste Constantin (Fra) St Michel-Auber 93 126 Gabriel Cullaigh (Gbr) Movistar Team 127 Morné Van Niekerk (Rsa) St Michel-Auber 93 128 Juri Hollmann (Ger) Movistar Team 129 Lorrenzo Manzin (Fra) Total Direct Energie 130 Florian Maitre (Fra) Total Direct Energie 131 Bram Welten (Ned) Team Arkea-Samsic 132 Jakub Mareczko (Ita) CCC Team 133 Pierre Barbier (Fra) Nippo Delko Provence 134 Christophe Masson (Fra) Natura4ever-Roubaix-Lille Metropole 135 Luca Mozzato (Ita) B&B Hotels-Vital Concept 136 Bert De Backer (Bel) B&B Hotels-Vital Concept 137 Nacer Bouhanni (Fra) Team Arkea-Samsic 138 Victor Lafay (Fra) Cofidis 139 Matthias Brändle (Aut) Israel Start-Up Nation 140 Leonardo Bonifazio (Ita) Total Direct Energie 141 Norman Vahtra (Est) Israel Start-Up Nation 142 Charles Quarterman (Gbr) Trek-Segafredo 0:22:39 DNF Alexandre Geniez (Fra) AG2R la Mondiale DNF Martijn Tusveld (Ned) Team Sunweb DNS Ludwig De Winter (Bel) Circus-Wanty Gobert Генеральная классификация после 2 этапа 1 Aleksandr Vlasov (Rus) Astana Pro Team 7:47:22 2 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 0:00:28 3 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 0:00:30 4 Magnus Cort Nielsen (Den) EF Pro Cycling 0:00:34 5 Alex Aranburu Deba (Spa) Astana Pro Team 6 Aurélien Paret Peintre (Fra) AG2R la Mondiale 7 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 8 Nairo Quintana (Col) Team Arkea-Samsic 9 Edward Dunbar (Irl) Team Ineos 10 David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ 11 Andrea Bagioli (Ita) Deceuninck-Quickstep 12 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 0:00:38 13 Pavel Sivakov (Rus) Team Ineos 14 Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ 15 Julien El Fares (Fra) Nippo Delko Provence 16 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Astana Pro Team 17 Hugh Carthy (Gbr) EF Pro Cycling 18 Sepp Kuss (Usa) Team Jumbo-Visma 19 Jesus Herrada (Spa) Cofidis 20 Attila Valter (Hun) CCC Team 21 Mikael Cherel (Fra) AG2R la Mondiale 0:00:42 22 Fausto Masnada (Ita) CCC Team 23 Dries Devenyns (Bel) Deceuninck-Quickstep 24 Tanel Kangert (Est) EF Pro Cycling 0:00:44 25 Robert Gesink (Ned) Team Jumbo-Visma 0:00:46 26 Gianni Moscon (Ita) Team Ineos 0:00:48 27 Jonathan Hivert (Fra) Total Direct Energie 28 François Bidard (Fra) AG2R la Mondiale 0:00:51 29 Fabien Doubey (Fra) Circus-Wanty Gobert 0:00:54 30 Warren Barguil (Fra) Team Arkea-Samsic 31 Domenico Pozzovivo (Ita) NTT Pro Cycling 32 Rémy Rochas (Fra) Nippo Delko Provence 0:01:00 33 Ruben Guerreiro (Por) EF Pro Cycling 0:01:05 34 Gijs Leemreize (Ned) Team Jumbo-Visma 35 Romain Combaud (Fra) Nippo Delko Provence 0:01:07 36 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 0:01:08 37 Amanuel Gebreigzabhier (Eri) NTT Pro Cycling 0:01:17 38 Marc Hirschi (Swi) Team Sunweb 0:01:22 39 Eduard Prades Reverter (Spa) Movistar Team 0:01:25 40 Mathias De Witte (Bel) Natura4ever-Roubaix-Lille Metropole 0:01:28 41 Jaakko Hanninen (Fin) AG2R la Mondiale 0:01:39 42 Davide Villella (Ita) Movistar Team 0:01:46 43 Jesper Hansen (Den) Cofidis 0:01:48 44 Pieter Serry (Bel) Deceuninck-Quickstep 45 Roman Kreuziger (Cze) NTT Pro Cycling 46 Chad Haga (Usa) Team Sunweb 47 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 0:01:53 48 Chris Harper (Aus) Team Jumbo-Visma 0:02:09 49 Tom-Jelte Slagter (Ned) B&B Hotels-Vital Concept 0:02:24 50 Luis Guillermo Mas Bonet (Spa) Movistar Team 0:02:31 51 Michal Paluta (Pol) CCC Team 0:02:44 52 Winner Andrew Anacona (Col) Team Arkea-Samsic 0:03:08 53 Rein Taaramäe (Est) Total Direct Energie 0:03:12 54 Fernando Barcelo Aragon (Spa) Cofidis 0:03:20 55 Jacopo Mosca (Ita) Trek-Segafredo 0:03:22 56 William Barta (Usa) CCC Team 57 Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo 58 Hugo Hofstetter (Fra) Israel Start-Up Nation 0:04:14 59 Nico Denz (Ger) Team Sunweb 60 Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-Quickstep 61 Fabio Felline (Ita) Astana Pro Team 62 Martin Salmon (Ger) Team Sunweb 63 Matteo Sobrero (Ita) NTT Pro Cycling 64 Sean Bennett (Usa) EF Pro Cycling 65 Merhawi Kudus (Eri) Astana Pro Team 66 Nans Peters (Fra) AG2R la Mondiale 67 Owain Doull (Gbr) Team Ineos 68 Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-Quickstep 69 Pierre Idjouadiene (Fra) Natura4ever-Roubaix-Lille Metropole 70 Flavien Maurelet (Fra) St Michel-Auber 93 71 Julien Vermote (Bel) Cofidis 72 Jeremy Bellicaud (Fra) Circus-Wanty Gobert 73 Michal Golas (Pol) Team Ineos 74 Ian Garrison (Usa) Deceuninck-Quickstep 75 Danilo Wyss (Swi) NTT Pro Cycling 76 Guy Niv (Isr) Israel Start-Up Nation 0:04:18 77 Anthony Maldonado (Fra) St Michel-Auber 93 0:04:30 78 Kinfe Hailemichael (Eth) Nippo Delko Provence 0:05:14 79 Thomas Degand (Bel) Circus-Wanty Gobert 80 Anthony Roux (Fra) Groupama-FDJ 0:05:45 81 Cyril Barthe (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 0:05:46 82 Louis Louvet (Fra) St Michel-Auber 93 0:05:48 83 Quinn Simmons (Usa) Trek-Segafredo 0:05:51 84 Sebastian Mora Vedri (Spa) Movistar Team 0:06:38 85 Jérémy Leveau (Fra) Natura4ever-Roubaix-Lille Metropole 0:07:06 86 Pascal Eenkhoorn (Ned) Team Jumbo-Visma 87 Jan Hirt (Cze) CCC Team 88 Maarten Wynants (Bel) Team Jumbo-Visma 89 Arnaud Courteille (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 0:07:11 90 Antoine Duchesne (Can) Groupama-FDJ 91 Thibault Ferasse (Fra) Natura4ever-Roubaix-Lille Metropole 92 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama-FDJ 93 Connor Swift (Gbr) Team Arkea-Samsic 0:07:34 94 Alexis Renard (Fra) Israel Start-Up Nation 0:07:55 95 Marlon Gaillard (Fra) Total Direct Energie 0:08:01 96 Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama-FDJ 0:08:03 97 Maxime Bouet (Fra) Team Arkea-Samsic 0:08:10 98 Jonas Koch (Ger) CCC Team 0:08:18 99 Giacomo Nizzolo (Ita) NTT Pro Cycling 0:08:19 100 Krists Neilands (Lat) Israel Start-Up Nation 0:08:23 101 Alexander Kamp (Den) Trek-Segafredo 102 Evaldas Siskevicius (Ltu) Nippo Delko Provence 103 Luis Ricardo Villalobos Hernandez (Mex) EF Pro Cycling 104 José Gonçalves (Por) Nippo Delko Provence 105 Guy Sagiv (Isr) Israel Start-Up Nation 106 Rasmus Tiller (Nor) NTT Pro Cycling 107 Damien Touze (Fra) Cofidis 0:09:11 108 Pierre Luc Perichon (Fra) Cofidis 0:09:36 109 Julien Antomarchi (Fra) Natura4ever-Roubaix-Lille Metropole 0:10:12 110 Julien Duval (Fra) AG2R la Mondiale 0:10:31 111 Christopher Lawless (Gbr) Team Ineos 0:10:33 112 Vadim Pronskiy (Kaz) Astana Pro Team 113 Frederik Backaert (Bel) B&B Hotels-Vital Concept 114 Ivan Centrone (Lux) Natura4ever-Roubaix-Lille Metropole 115 Ian Stannard (Gbr) Team Ineos 116 Jeremy Cabot (Fra) Total Direct Energie 117 Tony Hurel (Fra) St Michel-Auber 93 118 Sep Vanmarcke (Bel) EF Pro Cycling 0:11:52 119 Nacer Bouhanni (Fra) Team Arkea-Samsic 0:13:21 120 Jakub Mareczko (Ita) CCC Team 0:13:25 121 Johan Jacobs (Swi) Movistar Team 0:13:27 122 Victor Lafay (Fra) Cofidis 0:13:29 123 Timothy Dupont (Bel) Circus-Wanty Gobert 0:13:31 124 Pierre Barbier (Fra) Nippo Delko Provence 125 Gabriel Cullaigh (Gbr) Movistar Team 126 Bryan Alaphilippe (Fra) St Michel-Auber 93 127 Lorrenzo Manzin (Fra) Total Direct Energie 128 Luca Mozzato (Ita) B&B Hotels-Vital Concept 129 Yoann Offredo (Fra) Circus-Wanty Gobert 130 Juri Hollmann (Ger) Movistar Team 131 Norman Vahtra (Est) Israel Start-Up Nation 132 Morné Van Niekerk (Rsa) St Michel-Auber 93 133 Florian Maitre (Fra) Total Direct Energie 134 Bert De Backer (Bel) B&B Hotels-Vital Concept 135 Leonardo Bonifazio (Ita) Total Direct Energie 136 Christophe Masson (Fra) Natura4ever-Roubaix-Lille Metropole 137 Kevin Van Melsen (Bel) Circus-Wanty Gobert 138 Baptiste Constantin (Fra) St Michel-Auber 93 139 Matthias Brändle (Aut) Israel Start-Up Nation 140 Bram Welten (Ned) Team Arkea-Samsic Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. 