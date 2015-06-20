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Алексей Луценко и команда «Астана» выигрывают «Тур Омана 2018»

Алексей Луценко и команда «Астана» выигрывают «Тур Омана-2018»

 



«Тур Омана-2018» прошел под знаком «Астаны»: гонщики казахстанской команды выиграли два этапа, Алексей Луценко одержал победу в итоговой генеральной классификации, Мигель Анхель Лопес занял второе место в общем зачете и завоевал белую майку лучшего молодого гонщика, а «Астана» выиграла общекомандный зачет.

 

Алексей Луценко и команда «Астана» выигрывают «Тур Омана 2018»

 Алексей Луценко и команда «Астана» выигрывают «Тур Омана 2018»

 

Photo credit: ©Bettiniphoto



- Сейчас, после финиша в Маскате могу сказать, что я очень счастлив этой победе. Так здорово выиграть свою первую гонку сезона! Я много работал этой зимой, моей целью было подойти в хорошей форме сразу к началу года, и вот, я здесь, на подиуме как победитель. Я не рассчитывал на то, что буду бороться за победу в Омане, но на протяжении всей недели я отлично себя чувствовал, а команда, которая была вокруг меня, была просто фантастической! Теперь я возвращаюсь в Европу, где уже в следующий уик-энд в Бельгии открою свой сезон классических гонок. Несмотря на победу на многодневке, моей главной целью на первую половину года остаются классические гонки, так что я настроен на то, чтобы добиться там успеха, - рассказал после финиша Алексей Луценко.

- Я очень доволен нашей командой и тем, как мы начали этот сезон. Действительно, мы очень продуктивно провели внесоревновательный период, проделали огромный объем работы, и теперь наша команда находится на верном пути к большим целям сезона. Команда прекрасно выглядит с первой же гонки, у нас уже целый ряд побед и призовых мест. Здесь, в Омане мы увидели сильную, единую и отлично сбалансированную команду. Я рад успеху нашего казахстанского лидера Алексея Луценко, его прогресс хорошо заметен, и я надеюсь, что ему удастся проявить себя на классических гонках. Также, Мигель Анхель Лопес продемонстрировал, что хорошо готов к сезону и тем большим целям, которые перед ним стоят. Вся команда в этой гонке была на очень высоком уровне, и наш командный успех – прямое тому доказательство, - подвел итог генеральный менеджер Александр Винокуров.

Финальный 6-й этап «Тура Омана» прошел между Аль Моуи Маскат и заливом Матрах Корниш в центре столицы Омана. На дистанции в 135,5 км гонщиков ожидали два подъема и три круга по улицам Маската. Команда «Астана» внимательно провела весь этап, держа гонку под контролем и оберегая двух лидеров – Алексея Луценко и Мигеля Анхеля Лопеса.

В финальном спринте, гонщик «Астаны» Магнус Корт, победитель 4-го этапа, финишировал четвертым вслед за тройкой призеров: Александром Кристоффом (победитель), Брайаном Кокаром (2-е место) и Джакомо Ниццоло (3-е место).

Так как этап завершился спринтом, общий зачет не претерпел изменений, поэтому сразу после финиша Алексей Луценко был провозглашен новым победителем «Тура Омана»!

 



Пресс-релиз команды Astana Pro Team

 

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Теги к статье: Алексей Луценко Astana Тур Омана Tour of Oman Asia Tour

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  1. ktilp-12

    Вчера, 18:14 | Регистрация: 20.06.2015

     Молодежь показала свое свое желание выигрывать. Молодцы! С победой.

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Ближайшие старты

21 - 25 февраля 2018

Abu Dhabi Tour

24 февраля 2018

Omloop Het Nieuwsblad

25 февраля 2018

Kuurne-Bruxelles-Kuurne

3 марта 2018

Strade Bianche

4 марта 2018

Dwars door West-Vlaanderen

4 - 11 марта 2018

Paris-Nice


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Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2017?

Комментарии

  • Denison
    Вольта Альгарве-2018. Этап 5 (5)
    Denison-Фото
    Цитата: Rokka
    Красивая победа Квято, Штыбар тоже очень хорошо держался. Комментатор конечно жёг на фамилии, весь вечер пытался бедного Оливейру сделать чемпионом Португалии и отправить в Трек, помогать Бобу Моллеме.Ну и Кунг очень порадовал))Ни в коем случае не придирки, было и весело и интересно послушать)


    Ну приятнее Отара слушать...

    Цитата: Denison
    Цитата: Rokka
    Красивая победа Квято, Штыбар тоже очень хорошо держался. Комментатор конечно жёг на фамилии, весь вечер пытался бедного Оливейру сделать чемпионом Португалии и отправить в Трек, помогать Бобу Моллеме.Ну и Кунг очень порадовал))Ни в коем случае не придирки, было и весело и интересно послушать)


    Ну приятнее, чемОтара слушать...
    Цитата: Denison
    Цитата: Rokka
    Красивая победа Квято, Штыбар тоже очень хорошо держался. Комментатор конечно жёг на фамилии, весь вечер пытался бедного Оливейру сделать чемпионом Португалии и отправить в Трек, помогать Бобу Моллеме.Ну и Кунг очень порадовал))Ни в коем случае не придирки, было и весело и интересно послушать)


    Ну приятнее Отара слушать...
  • VeloVelo
    Тур Омана-2018. Этап 6 (16)
    VeloVelo-Фото

    Рад за Луценко
    Но, это не предел для него. Удачи, Лёша!

  • EL-Fenomeno
    Вольта Альгарве-2018. Этап 5 (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Вуэльта Альгарве - 100% КВЯТОтовская гонка. И не только в этом году. Португалия любит поляка, а он её, т.е. гонку) Да и вся СКАЙ выглядела мощно на этом Туре.

  • EL-Fenomeno
    Тур Омана-2018. Этап 6 (16)
    EL-Fenomeno-Фото

    будут, но смотря какой у вас Евроспорт, ибо на одном только ОИ до 25 февраля, а на другом (с тем же названием канала) всё остальное кроме ОИ.
    Я так понял разница только в" приставке" HD ибо и там, и сям пишет EUROSPORT 1

  • GTX
    Вуэльта Андалусии-2018. Этап 5 (6)
    GTX-Фото
    Цитата: veloster
    Да уж... Разделка это была или что вообще такое?
    Разделка в стиле кросскантри
  • motte
    Вольта Альгарве-2018. Этап 5 (5)
    motte-Фото

    Цитата: RVL
    Квято двинул в свою гору и поделом!

    Кто каким номером шел...неизвестно, но они взяли свое...на Омане Астана, здесь скай...я о генподиуме

    Зы вот как Моллему скинул с подиума Тиджей..да уж.

  • RVL
    Вольта Альгарве-2018. Этап 5 (5)
    RVL-Фото

    даже ни Оливейру, а Оливьеру (новый год недавно, а китайский на днях..оливье))). до того, на Андалусии был некий Фульсганг...и кого то еще переименовал. ну и понравилось Воут Пульс...
    просто Пульс. Пульс -это по-нашему. а то попробуй вычитай как там его))
    но в целом неплохо, Квято двинул в свою гору и поделом!

  • Rokka
    Вольта Альгарве-2018. Этап 5 (5)
    Rokka-Фото
    Красивая победа Квято, Штыбар тоже очень хорошо держался. Комментатор конечно жёг на фамилии, весь вечер пытался бедного Оливейру сделать чемпионом Португалии и отправить в Трек, помогать Бобу Моллеме. Ну и Кунг очень порадовал)) Ни в коем случае не придирки, было и весело и интересно послушать)
  • hodorik
    Тур Омана-2018. Этап 6 (16)
    hodorik-Фото

    [quote=Юджин]У меня вопрос к администрации сайта.
     
    Раньше вы всегда выкладывали видео, обзор этапа или только финиш. Потом видео начали банить, за нарушение прав.
     
    Понимаю, что можно и самому найти в гугл. Но не факт что получится.
     
    Может для удобства пользователей будете размещать ссылки где можно посмотреть хотя бы финиш?
     
    А в представлении маршрута гонки ссылку на сайт где будет прямая трансляция?
     
    Если конечно вы знаете где их найти.
     
    К примеру хотел найти прямую трансляцию тура Омана, час времени - так и не нашел. В ютубе видео появляется через полдня.
     
    Уверен, что мою просьбу поддержат многие пользователи вашего замечательного сайта. 
     
     
    [/ прани смотрите в одноклассниках там по часу , а то и по два трансляции есть и до и после .

  • Бакеша
    Вуэльта Андалусии-2018. Этап 5 (6)
    Бакеша-Фото
    И Веленс и Пулс молодцы! Защитили свои призовые места. Ланда опустился с 3го на 6е. Зато Марк Солер сделал прыжок на подиум

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Jelle Vanendert (Lotto Soudal)

Nicola Bagioli (Nippo - Vini Fantini)

20 февраля

Lawson Craddock (EF Education First-Drapac)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Импи Д. (RSA) (MTS) 800
2 Порт Р. (Aus) (BMC) 460
3 Девенинс Д. (Bel) (QST) 400
4 Маккарти Д. (Aus) (BOH) 340
5 Слагтер Т. (Ned) (DDD) 340
6 Вивиани И. (Ita) (QST) 310
7 Улисси Д. (Ita) (UAE) 275
8 Берналь Э. (Col) (SKY) 175
9 Исагирре Г. (Spa) (TBM) 150
10 Юин К. (Aus) (MTS) 140

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