 Алексей Луценко и команда «Астана» выигрывают «Тур Омана 2018»

Denison

Вольта Альгарве-2018. Этап 5 (5) Цитата: Rokka Красивая победа Квято, Штыбар тоже очень хорошо держался. Комментатор конечно жёг на фамилии, весь вечер пытался бедного Оливейру сделать чемпионом Португалии и отправить в Трек, помогать Бобу Моллеме.Ну и Кунг очень порадовал))Ни в коем случае не придирки, было и весело и интересно послушать)



Ну приятнее Отара слушать...



Цитата: Denison Цитата: Rokka Красивая победа Квято, Штыбар тоже очень хорошо держался. Комментатор конечно жёг на фамилии, весь вечер пытался бедного Оливейру сделать чемпионом Португалии и отправить в Трек, помогать Бобу Моллеме.Ну и Кунг очень порадовал))Ни в коем случае не придирки, было и весело и интересно послушать)



Ну приятнее, чемОтара слушать... Ну приятнее, чемОтара слушать... Цитата: Denison Цитата: Rokka Красивая победа Квято, Штыбар тоже очень хорошо держался. Комментатор конечно жёг на фамилии, весь вечер пытался бедного Оливейру сделать чемпионом Португалии и отправить в Трек, помогать Бобу Моллеме.Ну и Кунг очень порадовал))Ни в коем случае не придирки, было и весело и интересно послушать)



Ну приятнее Отара слушать... Ну приятнее Отара слушать... Ну приятнее Отара слушать...

VeloVelo

Тур Омана-2018. Этап 6 (16) Рад за Луценко

Но, это не предел для него. Удачи, Лёша!

EL-Fenomeno

Вольта Альгарве-2018. Этап 5 (5) Вуэльта Альгарве - 100% КВЯТОтовская гонка. И не только в этом году. Португалия любит поляка, а он её, т.е. гонку) Да и вся СКАЙ выглядела мощно на этом Туре.

EL-Fenomeno

Тур Омана-2018. Этап 6 (16) будут, но смотря какой у вас Евроспорт, ибо на одном только ОИ до 25 февраля, а на другом (с тем же названием канала) всё остальное кроме ОИ.

Я так понял разница только в" приставке" HD ибо и там, и сям пишет EUROSPORT 1

GTX

Вуэльта Андалусии-2018. Этап 5 (6) Цитата: veloster Да уж... Разделка это была или что вообще такое?

Разделка в стиле кросскантри Разделка в стиле кросскантри

motte

Вольта Альгарве-2018. Этап 5 (5) Цитата: RVL Квято двинул в свою гору и поделом!

Кто каким номером шел...неизвестно, но они взяли свое...на Омане Астана, здесь скай...я о генподиуме Зы вот как Моллему скинул с подиума Тиджей..да уж.

RVL

Вольта Альгарве-2018. Этап 5 (5) даже ни Оливейру, а Оливьеру (новый год недавно, а китайский на днях..оливье))). до того, на Андалусии был некий Фульсганг...и кого то еще переименовал. ну и понравилось Воут Пульс...

просто Пульс. Пульс -это по-нашему. а то попробуй вычитай как там его))

но в целом неплохо, Квято двинул в свою гору и поделом!

Rokka

Вольта Альгарве-2018. Этап 5 (5) Красивая победа Квято, Штыбар тоже очень хорошо держался. Комментатор конечно жёг на фамилии, весь вечер пытался бедного Оливейру сделать чемпионом Португалии и отправить в Трек, помогать Бобу Моллеме. Ну и Кунг очень порадовал)) Ни в коем случае не придирки, было и весело и интересно послушать)

hodorik

Тур Омана-2018. Этап 6 (16) [quote=Юджин]У меня вопрос к администрации сайта.



Раньше вы всегда выкладывали видео, обзор этапа или только финиш. Потом видео начали банить, за нарушение прав.



Понимаю, что можно и самому найти в гугл. Но не факт что получится.



Может для удобства пользователей будете размещать ссылки где можно посмотреть хотя бы финиш?



А в представлении маршрута гонки ссылку на сайт где будет прямая трансляция?



Если конечно вы знаете где их найти.



К примеру хотел найти прямую трансляцию тура Омана, час времени - так и не нашел. В ютубе видео появляется через полдня.



Уверен, что мою просьбу поддержат многие пользователи вашего замечательного сайта.





[/ прани смотрите в одноклассниках там по часу , а то и по два трансляции есть и до и после .

Бакеша

Вуэльта Андалусии-2018. Этап 5 (6) И Веленс и Пулс молодцы! Защитили свои призовые места. Ланда опустился с 3го на 6е. Зато Марк Солер сделал прыжок на подиум