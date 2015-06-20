- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 17:35
Алексей Луценко и команда «Астана» выигрывают «Тур Омана-2018»
«Тур Омана-2018» прошел под знаком «Астаны»: гонщики казахстанской команды выиграли два этапа, Алексей Луценко одержал победу в итоговой генеральной классификации, Мигель Анхель Лопес занял второе место в общем зачете и завоевал белую майку лучшего молодого гонщика, а «Астана» выиграла общекомандный зачет.
Photo credit: ©Bettiniphoto
- Сейчас, после финиша в Маскате могу сказать, что я очень счастлив этой победе. Так здорово выиграть свою первую гонку сезона! Я много работал этой зимой, моей целью было подойти в хорошей форме сразу к началу года, и вот, я здесь, на подиуме как победитель. Я не рассчитывал на то, что буду бороться за победу в Омане, но на протяжении всей недели я отлично себя чувствовал, а команда, которая была вокруг меня, была просто фантастической! Теперь я возвращаюсь в Европу, где уже в следующий уик-энд в Бельгии открою свой сезон классических гонок. Несмотря на победу на многодневке, моей главной целью на первую половину года остаются классические гонки, так что я настроен на то, чтобы добиться там успеха, - рассказал после финиша Алексей Луценко.
- Я очень доволен нашей командой и тем, как мы начали этот сезон. Действительно, мы очень продуктивно провели внесоревновательный период, проделали огромный объем работы, и теперь наша команда находится на верном пути к большим целям сезона. Команда прекрасно выглядит с первой же гонки, у нас уже целый ряд побед и призовых мест. Здесь, в Омане мы увидели сильную, единую и отлично сбалансированную команду. Я рад успеху нашего казахстанского лидера Алексея Луценко, его прогресс хорошо заметен, и я надеюсь, что ему удастся проявить себя на классических гонках. Также, Мигель Анхель Лопес продемонстрировал, что хорошо готов к сезону и тем большим целям, которые перед ним стоят. Вся команда в этой гонке была на очень высоком уровне, и наш командный успех – прямое тому доказательство, - подвел итог генеральный менеджер Александр Винокуров.
Финальный 6-й этап «Тура Омана» прошел между Аль Моуи Маскат и заливом Матрах Корниш в центре столицы Омана. На дистанции в 135,5 км гонщиков ожидали два подъема и три круга по улицам Маската. Команда «Астана» внимательно провела весь этап, держа гонку под контролем и оберегая двух лидеров – Алексея Луценко и Мигеля Анхеля Лопеса.
В финальном спринте, гонщик «Астаны» Магнус Корт, победитель 4-го этапа, финишировал четвертым вслед за тройкой призеров: Александром Кристоффом (победитель), Брайаном Кокаром (2-е место) и Джакомо Ниццоло (3-е место).
Так как этап завершился спринтом, общий зачет не претерпел изменений, поэтому сразу после финиша Алексей Луценко был провозглашен новым победителем «Тура Омана»!
Пресс-релиз команды Astana Pro Team
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