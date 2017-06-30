Горка Исагирре выигрывает общий зачет «Тура Прованса»-2019

Semen057

Хайме Росон дисквалифицирован ... (14) Простое информационное сообщение. Но, обратите внимание как у хейтеров начало подгорать!!

старт-шоссе 82

Тур Колумбии-2019. Этап 6 (18) Пересмотрев эту россыпь побед испано-говорящих гонцов от= Астаны =, невольно задаю себе вопрос : какой будет состав команды на Вуэльту Испании? ... Лопеса и команду поздравляю с победой.

EL-Fenomeno

Тур Омана-2019. Этап 2 (9) Да уж, улётный получился уик-энд для АСТАНЫ. Победы в разных странах, на разных этапах/гонках и украшение от Горки (генерал) Этот февраль Вино и его команда точно будут вспоминать ещё не раз.

veloster

Тур Колумбии-2019. Этап 6 (18) Куда бы чего там Алафилип тянул? Парочка впереди работала сменами. А Карапасу нафиг не сдалось тащить Алафилипа на финиш, он вообще там ничего не приобретал толком - особого стимула не было. И добрали только благодаря подъехавшему более свежему Лопесу, которому как раз было чего терять и приобретать. Сегодняшний финал это только подтвердил.

motte

Тур Колумбии-2019. Этап 6 (18) Сегодня утром я был прав? Скай предпринял? Или я ошибаюсь?

Astanaforever

Тур Колумбии-2019. Этап 6 (18) Цитата: Сейтмеметов сейтхалил Парень мне очень нравится я его по молодым помню на Розиер в 14 году когда майку лавенир одел. и я не очерняю его а только говорю о том что винокуров ,я надеюсь, ему укажет на его ошибки и все будет тип топ. Если в финише с Созой подведет цепь или расчёт проскочит или он бы смог иметь 10 метров преимущества то был бы без победы ,а вчера можно было бы быть так же вторым ,потому что алафилип тянул бы , но с меньшими тратами. Вот и все . Да вчера он мог точку поставить, поздно дернул. Что то медлил, сомневался. Единственное что напрягает в нем, постоянно оборачивается. Какая та неуверенность проскальзывает. А соперники читают все эти движения.Лишь бы он вышел в пик перед Джиро. Если так же будет разбираться технично с соперниками, может и взять генерал. Да вчера он мог точку поставить, поздно дернул. Что то медлил, сомневался. Единственное что напрягает в нем, постоянно оборачивается. Какая та неуверенность проскальзывает. А соперники читают все эти движения.Лишь бы он вышел в пик перед Джиро. Если так же будет разбираться технично с соперниками, может и взять генерал.

Astanaforever

Горка Исагирре выигрывает общи ... (1) Уже четвертая победа в генерале подряд. Лопес сегодня тоже взял генерал в Колумбии. Ждем Оман и Андалусию.

Сейтмеметов сейтхалил

Тур Колумбии-2019. Этап 6 (18) Парень мне очень нравится я его по молодым помню на Розиер в 14 году когда майку лавенир одел. и я не очерняю его а только говорю о том что винокуров ,я надеюсь, ему укажет на его ошибки и все будет тип топ. Если в финише с Созой подведет цепь или расчёт проскочит или он бы смог иметь 10 метров преимущества то был бы без победы ,а вчера можно было бы быть так же вторым ,потому что алафилип тянул бы , но с меньшими тратами. Вот и все .

veloster

Тур Колумбии-2019. Этап 6 (18) Были демоны, мы этого не отрицаем. Но они самоликвидировались. (с)

Молод был, неопытен.

Смотрел два последних этапа. Все очень четко, раз дернул, два дернул и уехал.

А ведь на одном из этапов уехал в непонятный отрыв и набрал несколько бонусных секунд на промежуточных спринтах. Многие еще посмеялись. А в итоге, эти секунды и сделали общую победу.

Astanaforever

Тур Колумбии-2019. Этап 6 (18) Цитата: Сейтмеметов сейтхалил Я говорил , и ещё повторяю,у него с тактикой проблема , но сегодня молодец .))))) Он поступил по мужски, а это дорого стоит. Мужает парняга. Пора и гран туры брать, начать с Вуэльты. Хорошего помощника ему подогнали в лице Контрераса. Он поступил по мужски, а это дорого стоит. Мужает парняга. Пора и гран туры брать, начать с Вуэльты. Хорошего помощника ему подогнали в лице Контрераса.