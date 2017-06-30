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Горка Исагирре выигрывает общий зачет «Тура Прованса»-2019

Горка Исагирре выигрывает общий зачет «Тура Прованса»



В по-настоящему драматичном финале «Тура Прованса», гонщик команды «Астана» Горка Исагирре одержал итоговую победу в генеральной классификации французской многодневки. После финиша заключительного, 4-го этапа на улицах Экс-ан-Прованса капитана казахстанской команды и австралийца Саймона Кларка разделили всего несколько десятых долей секунды, которые, впрочем, оказались в пользу Горки Исагирре. Таким образом, «Астана» отпраздновала третью подряд победу в общем зачете многодневных гонок после триумфа Йона Исагирре на «Вуэльте Валенсии» и победы Луиса Леона Санчеса на «Вуэльте Мурсии».

 

 

Photo credit: © Getty Images



- Сегодня была очень трудная гонка. В финале я ощущал большое давление и стресс, потому что не знал, что у Саймона Кларка такое же время, как и у меня. К счастью, разницы все же хватило для того, чтобы победа досталась мне. Я очень рад этой победе, потому что все четыре дня здесь, на «Туре Прованса» получились крайне тяжелыми. Я хочу поблагодарить своих товарищей по команде и весь персонал за поддержку по ходу этой гонки. У меня получился великолепный дебют в составе «Астаны»! – сказал Горка Исагирре.

- Мне кажется, что мы прекрасно поработали на этой неделе. Финал получился напряженным, все было очень близко. Но, мы выиграли! Наша команда проделала очень хорошую работу на протяжении всей гонки. Со старта было понятно, что Горка Исагирре будет нашим лидером здесь, он был очень сфокусирован на том, чтобы выиграть «Тур Прованса». Что ж, всегда побеждает сильнейший, и сегодня это был наш гонщик. Отличная гонка в исполнении Горки Исагирре и всей команды «Астана», - добавил Дмитрий Седун, спортивный директор «Астаны».

Заключительный, 4-й этап «Тура Прованса» стартовал в Авиньоне и финишировал в Экс-ан-Провансе через 162,2 км. Борьба шла буквально на каждом километре дистанции и на каждом промежуточном спринте, где разыгрывались бонусные секунды. К финальным километрам еще ничего не было понятно. Финальный спринт и победу на этапе завоевал немецкий гонщик Джон Дегенкольб. Австралиец Саймон Кларк стал вторым, практически сравнявшись с Горкой Исагирре по времени. Но, все же, этого оказалось недостаточно для того, чтобы победа досталась австралийцу. Ну, а Горка Исагирре финишировал 12-м с тем же временем, что и победитель этапа, и этот результат привел капитана «Астаны» к победе в общем зачете «Тура Прованса». Второе место занял Саймон Кларк, а тройку призеров генеральной классификации замкнул француз Тони Галлопан.

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

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Теги к статье: Горка Исагирре Astana Тур Прованса Tour de la Provence многодневная велогонка

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 22:03 | Регистрация: 30.06.2017

    Уже четвертая победа в генерале подряд. Лопес сегодня тоже взял генерал в Колумбии. Ждем Оман и Андалусию.

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Ближайшие старты

12 - 17 февраля 2019

Colombia 2.1

16 - 21 февраля 2019

Tour of Oman

20 - 24 февраля 2019

Vuelta a Andalucia

20 - 24 февраля 2019

Volta ao Algarve

24 февраля - 2 марта 2019

UAE Tour

2 марта 2019

Omloop Het Nieuwsblad

3 марта 2019

Kuurne-Bruxelles-Kuurne


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Комментарии

  • Semen057
    Хайме Росон дисквалифицирован ... (14)
    Semen057-Фото

    Простое информационное сообщение. Но, обратите внимание как у хейтеров начало подгорать!!diablo

  • старт-шоссе 82
    Тур Колумбии-2019. Этап 6 (18)
    старт-шоссе 82-Фото

    Пересмотрев эту россыпь побед испано-говорящих гонцов от= Астаны =, невольно задаю себе вопрос : какой будет состав команды на Вуэльту Испании? ... Лопеса и команду поздравляю с победой.

  • EL-Fenomeno
    Тур Омана-2019. Этап 2 (9)
    EL-Fenomeno-Фото

    Да уж, улётный получился уик-энд для АСТАНЫ. Победы в разных странах, на разных этапах/гонках и украшение от Горки (генерал) kaz Этот февраль Вино и его команда точно будут вспоминать ещё не раз.

  • veloster
    Тур Колумбии-2019. Этап 6 (18)
    veloster-Фото
    Куда бы чего там Алафилип тянул? Парочка впереди работала сменами. А Карапасу нафиг не сдалось тащить Алафилипа на финиш, он вообще там ничего не приобретал толком - особого стимула не было. И добрали только благодаря подъехавшему более свежему Лопесу, которому как раз было чего терять и приобретать. Сегодняшний финал это только подтвердил.
  • motte
    Тур Колумбии-2019. Этап 6 (18)
    motte-Фото

    Сегодня утром я был прав?  Скай предпринял? Или я ошибаюсь?

  • Astanaforever
    Тур Колумбии-2019. Этап 6 (18)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Парень мне очень нравится я его по молодым помню на Розиер в 14 году когда майку лавенир одел. и я не очерняю его а только говорю о том что винокуров ,я надеюсь, ему укажет на его ошибки и все будет тип топ. Если в финише с Созой подведет цепь или расчёт проскочит или он бы смог иметь 10 метров преимущества то был бы без победы ,а вчера можно было бы быть так же вторым ,потому что алафилип тянул бы , но с меньшими тратами. Вот и все .
    Да вчера он мог точку поставить, поздно дернул. Что то медлил, сомневался. Единственное что напрягает в нем, постоянно оборачивается. Какая та неуверенность проскальзывает. А соперники читают все эти движения.Лишь бы он вышел в пик перед Джиро. Если так же будет разбираться технично с соперниками, может и взять генерал.
  • Astanaforever
    Горка Исагирре выигрывает общи ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Уже четвертая победа в генерале подряд. Лопес сегодня тоже взял генерал в Колумбии. Ждем Оман и Андалусию.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Колумбии-2019. Этап 6 (18)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Парень мне очень нравится я его по молодым помню на Розиер в 14 году когда майку лавенир одел. и я не очерняю его а только говорю о том что винокуров ,я надеюсь, ему укажет на его ошибки и все будет тип топ. Если в финише с Созой подведет цепь или расчёт проскочит или он бы смог иметь 10 метров преимущества то был бы без победы ,а вчера можно было бы быть так же вторым ,потому что алафилип тянул бы , но с меньшими тратами. Вот и все .
  • veloster
    Тур Колумбии-2019. Этап 6 (18)
    veloster-Фото
    Были демоны, мы этого не отрицаем. Но они самоликвидировались. (с)
    Молод был, неопытен.
    Смотрел два последних этапа. Все очень четко, раз дернул, два дернул и уехал.
    А ведь на одном из этапов уехал в непонятный отрыв и набрал несколько бонусных секунд на промежуточных спринтах. Многие еще посмеялись. А в итоге, эти секунды и сделали общую победу.
  • Astanaforever
    Тур Колумбии-2019. Этап 6 (18)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Я говорил , и ещё повторяю,у него с тактикой проблема , но сегодня молодец .)))))
    Он поступил по мужски, а это дорого стоит. Мужает парняга. Пора и гран туры брать, начать с Вуэльты. Хорошего помощника ему подогнали в лице Контрераса.

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Bernhard Eisel (Dimension Data)

18 февраля

Fabio Sabatini (Deceuninck - Quick Step)

Jos Van Emden (Team Jumbo - Visma)

Luis Carlos Chia Bermudez (Manzana Postobon)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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