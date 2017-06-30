Горка Исагирре выигрывает общий зачет «Тура Прованса»-2019

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 21:50
Горка Исагирре выигрывает общий зачет «Тура Прованса»
В по-настоящему драматичном финале «Тура Прованса», гонщик команды «Астана» Горка Исагирре одержал итоговую победу в генеральной классификации французской многодневки. После финиша заключительного, 4-го этапа на улицах Экс-ан-Прованса капитана казахстанской команды и австралийца Саймона Кларка разделили всего несколько десятых долей секунды, которые, впрочем, оказались в пользу Горки Исагирре. Таким образом, «Астана» отпраздновала третью подряд победу в общем зачете многодневных гонок после триумфа Йона Исагирре на «Вуэльте Валенсии» и победы Луиса Леона Санчеса на «Вуэльте Мурсии».
Photo credit: © Getty Images
- Сегодня была очень трудная гонка. В финале я ощущал большое давление и стресс, потому что не знал, что у Саймона Кларка такое же время, как и у меня. К счастью, разницы все же хватило для того, чтобы победа досталась мне. Я очень рад этой победе, потому что все четыре дня здесь, на «Туре Прованса» получились крайне тяжелыми. Я хочу поблагодарить своих товарищей по команде и весь персонал за поддержку по ходу этой гонки. У меня получился великолепный дебют в составе «Астаны»! – сказал Горка Исагирре.
- Мне кажется, что мы прекрасно поработали на этой неделе. Финал получился напряженным, все было очень близко. Но, мы выиграли! Наша команда проделала очень хорошую работу на протяжении всей гонки. Со старта было понятно, что Горка Исагирре будет нашим лидером здесь, он был очень сфокусирован на том, чтобы выиграть «Тур Прованса». Что ж, всегда побеждает сильнейший, и сегодня это был наш гонщик. Отличная гонка в исполнении Горки Исагирре и всей команды «Астана», - добавил Дмитрий Седун, спортивный директор «Астаны».
Заключительный, 4-й этап «Тура Прованса» стартовал в Авиньоне и финишировал в Экс-ан-Провансе через 162,2 км. Борьба шла буквально на каждом километре дистанции и на каждом промежуточном спринте, где разыгрывались бонусные секунды. К финальным километрам еще ничего не было понятно. Финальный спринт и победу на этапе завоевал немецкий гонщик Джон Дегенкольб. Австралиец Саймон Кларк стал вторым, практически сравнявшись с Горкой Исагирре по времени. Но, все же, этого оказалось недостаточно для того, чтобы победа досталась австралийцу. Ну, а Горка Исагирре финишировал 12-м с тем же временем, что и победитель этапа, и этот результат привел капитана «Астаны» к победе в общем зачете «Тура Прованса». Второе место занял Саймон Кларк, а тройку призеров генеральной классификации замкнул француз Тони Галлопан.
Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM
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