Вуэльта Валенсии-2020. Этап 4 Категория:

VeloRACE / VeloRESULTS |

Дата:

Вчера, 18:19 Calp - Sierra de Bernia, 170 км 1 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 4:22:03 2 Wouter Poels (Ned) Bahrain - McLaren 0:00:06 3 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Team Ineos 4 Daniel Martin (Irl) Israel Start-Up Nation 5 Jack Haig (Aus) Mitchelton - Scott 6 Dylan Teuns (Bel) Bahrain - McLaren 0:00:23 7 Ion Izagirre Insausti (Esp) Astana Pro Team 0:00:32 8 Sander Armée (Bel) Lotto Soudal 0:00:42 9 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Esp) Astana Pro Team 0:00:45 10 Ruben Fernandez (Esp) Fundación - Orbea 0:00:49 11 Mikel Bizkarra Etxegibel (Esp) Fundación - Orbea 0:00:57 12 James Knox (Gbr) Deceuninck - Quick Step 0:01:07 13 Victor De La Parte (Esp) CCC Team 0:01:12 14 Gianni Moscon (Ita) Team Ineos 15 Marc Soler (Esp) Movistar Team 0:01:14 16 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 17 Oscar Cabedo Carda (Esp) Burgos - BH 0:01:20 18 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 0:01:31 19 Pello Bilbao Lopez De Armentia (Esp) Bahrain - McLaren 0:01:39 20 Serge Pauwels (Bel) CCC Team 0:01:45 21 Greg Van Avermaet (Bel) CCC Team 0:01:50 22 Jefferson Cepeda (Ecu) Caja Rural - Seguros RGA 0:01:57 23 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 0:02:27 24 Dorian Godon (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:35 25 Rein Taaramäe (Est) Total Direct Energie 0:02:38 26 Márton Dina (Hun) Kometa - Xstra Cycling Team 0:02:47 27 Mathias Frank (Sui) AG2R La Mondiale 0:02:57 28 Matej Mohoric (Slo) Bahrain - McLaren 0:03:21 29 Txomin Juaristi Arrieta (Esp) Fundación - Orbea 0:03:41 30 Alvaro Cuadros Morata (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:03:47 31 Cristian Scaroni (Ita) Gazprom - RusVelo 0:03:49 32 Julien Simon (Fra) Total Direct Energie 33 Ben Swift (Gbr) Team Ineos 0:03:52 34 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Ineos 35 Jose Felix Parra Cuerda (Esp) Equipo Kern Pharma 0:04:01 36 Rodrigo Contreras Pinzon (Col) Astana Pro Team 0:04:15 37 Jon Agirre Egaña (Esp) Equipo Kern Pharma 0:04:42 38 Dmitrii Strakhov (Rus) Gazprom - RusVelo 39 Hugo Houle (Can) Astana Pro Team 0:04:59 40 Joan Bou Company (Esp) Fundación - Orbea 41 Simone Velasco (Ita) Gazprom - RusVelo 0:05:03 42 Francesco Romano (Ita) Bardiani CSF Faizanè 0:05:21 43 Philippe Gilbert (Bel) Lotto Soudal 0:05:28 44 Kevin Deltombe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 45 Diego Rubio Hernandez (Esp) Burgos - BH 0:05:38 46 Tim Declercq (Bel) Deceuninck - Quick Step 0:05:40 47 Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck - Quick Step 0:05:41 48 Luca Covili (Ita) Bardiani CSF Faizanè 0:05:50 49 Davide Villella (Ita) Movistar Team 0:05:53 50 Willem Jakobus Smit (Rsa) Burgos - BH 0:06:03 51 Brent Van Moer (Bel) Lotto Soudal 0:06:07 52 David De La Cruz Melgarejo (Esp) UAE Team Emirates 0:06:17 53 Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R La Mondiale 0:06:37 54 Urko Berrade Fernandez (Esp) Equipo Kern Pharma 0:06:50 55 Rémy Mertz (Bel) Lotto Soudal 0:06:56 56 Luis León Sanchez (Esp) Astana Pro Team 0:07:12 57 Nathan Van Hooydonck (Bel) CCC Team 0:07:41 58 Reto Hollenstein (Sui) Israel Start-Up Nation 0:08:11 59 Michael Schär (Sui) CCC Team 0:08:38 60 Christian Knees (Ger) Team Ineos 0:08:48 61 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Astana Pro Team 0:09:17 62 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 0:09:20 63 José Joaquín Rojas Gil (Esp) Movistar Team 0:09:32 64 Ivan Moreno Sanchez (Esp) Equipo Kern Pharma 0:09:34 65 Tom Van Asbroeck (Bel) Israel Start-Up Nation 0:09:42 66 Matthias Brändle (Aut) Israel Start-Up Nation 0:09:49 67 Dario Cataldo (Ita) Movistar Team 0:09:59 68 Davide Ballerini (Ita) Deceuninck - Quick Step 0:10:20 69 Stijn Steels (Bel) Deceuninck - Quick Step 0:10:43 70 John Degenkolb (Ger) Lotto Soudal 0:11:12 71 Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal 72 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF Faizanè 73 Jorge Arcas (Esp) Movistar Team 0:11:15 74 Yves Lampaert (Bel) Deceuninck - Quick Step 75 Scott Davies (Gbr) Bahrain - McLaren 76 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck - Quick Step 77 Robert Stannard (Aus) Mitchelton - Scott 0:11:27 78 Christopher Juul-Jensen (Den) Mitchelton - Scott 0:12:42 79 Ivan Garcia Cortina (Esp) Bahrain - McLaren 0:12:46 80 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom - RusVelo 0:12:53 81 Jonathan Castroviejo Nicolas (Esp) Team Ineos 0:13:01 82 Michael Albasini (Sui) Mitchelton - Scott 0:13:02 83 Salvatore Puccio (Ita) Team Ineos 0:13:04 84 Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates 0:13:07 85 Joseph Lloyd Dombrowski (Usa) UAE Team Emirates 0:13:10 86 Matteo Trentin (Ita) CCC Team 87 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton - Scott 0:13:12 88 Sergio Samitier Samitier (Esp) Movistar Team 0:13:32 89 Alessandro De Marchi (Ita) CCC Team 0:13:34 90 Gonzalo Serrano Rodriguez (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:13:36 91 Tsgabu Gebremaryam Grmay (Eth) Mitchelton - Scott 0:13:43 92 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:13:49 93 Alejandro Osorio Carvajal (Col) Caja Rural - Seguros RGA 0:14:11 94 Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team 0:14:19 95 Callum Scotson (Aus) Mitchelton - Scott 0:14:36 96 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 0:15:05 97 Jorge Cubero Galvez (Esp) Burgos - BH 0:15:24 98 Jon Aberasturi Izaga (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 99 Romain Cardis (Fra) Total Direct Energie 0:15:40 100 Enrique Sanz Unzue (Esp) Equipo Kern Pharma 0:15:47 101 Fabien Grellier (Fra) Total Direct Energie 0:16:11 102 Emiel Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:16:14 103 Diego Pablo Sevilla Lopez (Esp) Kometa - Xstra Cycling Team 0:16:58 104 Guy Niv (Isr) Israel Start-Up Nation 0:17:31 105 Antonio Jesus Soto Guirao (Esp) Fundación - Orbea 0:17:38 106 Davide Cimolai (Ita) Israel Start-Up Nation 0:17:56 107 Hector Saez Benito (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:21:24 108 Cristian Rodriguez Martin (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 109 Julen Irizar Laskurain (Esp) Fundación - Orbea 0:21:35 110 Isaac Canton Serrano (Esp) Burgos - BH 0:21:38 111 Aaron Verwilst (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:22:05 112 Jos Van Emden (Ned) Team Jumbo - Visma 0:22:08 113 Cédric Beullens (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 114 Amaury Capiot (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 115 Ivan Rovny (Rus) Gazprom - RusVelo 116 Maarten Wynants (Bel) Team Jumbo - Visma 117 Daniel Navarro Garcia (Esp) Israel Start-Up Nation 118 Kevin Inkelaar (Ned) Bahrain - McLaren 119 Julien Duval (Fra) AG2R La Mondiale 120 Jaime Castrillo Zapater (Esp) Equipo Kern Pharma 0:22:16 121 Lawrence Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 0:22:20 122 Filippo Zana (Ita) Bardiani CSF Faizanè 123 Umberto Orsini (Ita) Bardiani CSF Faizanè 0:22:22 124 Sergio Nestor Araiz Michel (Esp) Equipo Kern Pharma 0:22:34 125 Simon Sellier (Fra) Total Direct Energie 0:22:50 126 Kenny De Ketele (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:22:54 127 Pascal Eenkhoorn (Ned) Team Jumbo - Visma 0:22:56 128 Jaume Sureda Morey (Esp) Burgos - BH 0:22:58 129 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF Faizanè 0:23:22 130 Paul Martens (Ger) Team Jumbo - Visma 0:23:26 131 Christoph Pfingsten (Ger) Team Jumbo - Visma 132 Juan José Lobato Del Valle (Esp) Fundación - Orbea 0:23:27 133 Dylan Groenewegen (Ned) Team Jumbo - Visma 134 Giacomo Garavaglia (Ita) Kometa - Xstra Cycling Team 0:23:32 135 Jérémy Cabot (Fra) Total Direct Energie 0:23:34 136 Daniel Viegas (Por) Kometa - Xstra Cycling Team 137 Antonio Puppio (Ita) Kometa - Xstra Cycling Team 0:24:35 Генеральная классификация после 4 этапа: 1 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 16:38:28 2 Jack Haig (Aus) Mitchelton - Scott 0:00:06 3 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Team Ineos 4 Daniel Martin (Irl) Israel Start-Up Nation 0:00:13 5 Dylan Teuns (Bel) Bahrain - McLaren 0:00:23 6 Wouter Poels (Ned) Bahrain - McLaren 0:00:25 7 Ion Izagirre Insausti (Esp) Astana Pro Team 0:00:32 8 Ruben Fernandez (Esp) Fundación - Orbea 0:00:49 9 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Esp) Astana Pro Team 0:01:11 10 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 0:01:14 11 Gianni Moscon (Ita) Team Ineos 0:01:19 12 Marc Soler (Esp) Movistar Team 0:01:22 13 James Knox (Gbr) Deceuninck - Quick Step 14 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 0:01:36 15 Sander Armée (Bel) Lotto Soudal 0:01:43 16 Mikel Bizkarra Etxegibel (Esp) Fundación - Orbea 0:01:46 17 Victor De La Parte (Esp) CCC Team 0:01:47 18 Pello Bilbao Lopez De Armentia (Esp) Bahrain - McLaren 0:01:49 19 Oscar Cabedo Carda (Esp) Burgos - BH 0:01:53 20 Greg Van Avermaet (Bel) CCC Team 0:01:55 21 Serge Pauwels (Bel) CCC Team 0:02:11 22 Jefferson Cepeda (Ecu) Caja Rural - Seguros RGA 0:02:58 23 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 0:03:09 24 Matej Mohoric (Slo) Bahrain - McLaren 0:03:23 25 Márton Dina (Hun) Kometa - Xstra Cycling Team 0:03:27 26 Rein Taaramäe (Est) Total Direct Energie 0:03:36 27 Mathias Frank (Sui) AG2R La Mondiale 0:03:39 28 Julien Simon (Fra) Total Direct Energie 0:04:08 29 Ben Swift (Gbr) Team Ineos 0:04:44 30 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Ineos 0:04:49 31 Rodrigo Contreras Pinzon (Col) Astana Pro Team 0:05:04 32 Jon Agirre Egaña (Esp) Equipo Kern Pharma 0:05:40 33 Joan Bou Company (Esp) Fundación - Orbea 0:05:57 34 Kevin Deltombe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:06:10 35 Davide Villella (Ita) Movistar Team 0:06:22 36 Philippe Gilbert (Bel) Lotto Soudal 0:06:23 37 David De La Cruz Melgarejo (Esp) UAE Team Emirates 0:06:43 38 Dmitrii Strakhov (Rus) Gazprom - RusVelo 0:06:47 39 Hugo Houle (Can) Astana Pro Team 0:07:04 40 Luca Covili (Ita) Bardiani CSF Faizanè 0:07:25 41 Willem Jakobus Smit (Rsa) Burgos - BH 0:07:48 42 Luis León Sanchez (Esp) Astana Pro Team 0:07:50 43 Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R La Mondiale 0:08:06 44 Txomin Juaristi Arrieta (Esp) Fundación - Orbea 0:08:21 45 Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck - Quick Step 0:08:41 46 Urko Berrade Fernandez (Esp) Equipo Kern Pharma 0:08:59 47 Dorian Godon (Fra) AG2R La Mondiale 0:09:26 48 Nathan Van Hooydonck (Bel) CCC Team 0:10:20 49 Reto Hollenstein (Sui) Israel Start-Up Nation 0:10:34 50 Michael Schär (Sui) CCC Team 0:11:01 51 Tim Declercq (Bel) Deceuninck - Quick Step 0:11:09 52 Davide Ballerini (Ita) Deceuninck - Quick Step 0:11:39 53 Tom Van Asbroeck (Bel) Israel Start-Up Nation 0:11:40 54 Francesco Romano (Ita) Bardiani CSF Faizanè 0:11:46 55 Matthias Brändle (Aut) Israel Start-Up Nation 0:12:19 56 Ivan Moreno Sanchez (Esp) Equipo Kern Pharma 0:12:34 57 José Joaquín Rojas Gil (Esp) Movistar Team 0:13:04 58 Robert Stannard (Aus) Mitchelton - Scott 0:13:29 59 Cristian Scaroni (Ita) Gazprom - RusVelo 0:13:33 60 Brent Van Moer (Bel) Lotto Soudal 0:14:16 61 Gonzalo Serrano Rodriguez (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:14:28 62 Stijn Steels (Bel) Deceuninck - Quick Step 0:14:37 63 Dario Cataldo (Ita) Movistar Team 0:14:39 64 Jose Felix Parra Cuerda (Esp) Equipo Kern Pharma 0:14:41 65 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom - RusVelo 0:14:51 66 Simone Velasco (Ita) Gazprom - RusVelo 0:15:34 67 John Degenkolb (Ger) Lotto Soudal 0:15:42 68 Christopher Juul-Jensen (Den) Mitchelton - Scott 0:15:45 69 Alvaro Cuadros Morata (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:16:13 70 Ivan Garcia Cortina (Esp) Bahrain - McLaren 0:16:20 71 Diego Rubio Hernandez (Esp) Burgos - BH 0:16:29 72 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Astana Pro Team 0:16:49 73 Christian Knees (Ger) Team Ineos 0:16:53 74 Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal 0:17:08 75 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck - Quick Step 0:17:35 76 Matteo Trentin (Ita) CCC Team 0:17:40 77 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton - Scott 0:17:42 78 Salvatore Puccio (Ita) Team Ineos 0:17:44 79 Yves Lampaert (Bel) Deceuninck - Quick Step 0:17:48 80 Tsgabu Gebremaryam Grmay (Eth) Mitchelton - Scott 0:18:03 81 Alejandro Osorio Carvajal (Col) Caja Rural - Seguros RGA 0:18:31 82 Jon Aberasturi Izaga (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:18:53 83 Romain Cardis (Fra) Total Direct Energie 0:19:26 84 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:19:30 85 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 0:19:35 86 Rémy Mertz (Bel) Lotto Soudal 0:19:56 87 Michael Albasini (Sui) Mitchelton - Scott 0:19:59 88 Fabien Grellier (Fra) Total Direct Energie 0:20:20 89 Callum Scotson (Aus) Mitchelton - Scott 0:21:16 90 Antonio Jesus Soto Guirao (Esp) Fundación - Orbea 0:21:17 91 Jorge Arcas (Esp) Movistar Team 0:21:55 92 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 0:22:00 93 Daniel Navarro Garcia (Esp) Israel Start-Up Nation 0:22:46 94 Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates 0:22:47 95 Guy Niv (Isr) Israel Start-Up Nation 0:22:48 96 Ivan Rovny (Rus) Gazprom - RusVelo 0:23:23 97 Aaron Verwilst (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:23:51 98 Jaume Sureda Morey (Esp) Burgos - BH 0:24:07 99 Davide Cimolai (Ita) Israel Start-Up Nation 0:24:13 100 Lawrence Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 0:24:22 101 Scott Davies (Gbr) Bahrain - McLaren 0:24:30 102 Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team 0:24:59 103 Amaury Capiot (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:25:05 104 Umberto Orsini (Ita) Bardiani CSF Faizanè 105 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF Faizanè 0:25:13 106 Enrique Sanz Unzue (Esp) Equipo Kern Pharma 0:25:39 107 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF Faizanè 0:26:00 108 Jonathan Castroviejo Nicolas (Esp) Team Ineos 0:26:38 109 Julien Duval (Fra) AG2R La Mondiale 0:27:25 110 Daniel Viegas (Por) Kometa - Xstra Cycling Team 0:27:29 111 Filippo Zana (Ita) Bardiani CSF Faizanè 0:27:36 112 Joseph Lloyd Dombrowski (Usa) UAE Team Emirates 0:27:38 113 Maarten Wynants (Bel) Team Jumbo - Visma 0:27:42 114 Alessandro De Marchi (Ita) CCC Team 0:27:47 115 Juan José Lobato Del Valle (Esp) Fundación - Orbea 0:27:57 116 Cristian Rodriguez Martin (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:28:00 117 Christoph Pfingsten (Ger) Team Jumbo - Visma 0:28:06 118 Sergio Samitier Samitier (Esp) Movistar Team 0:28:14 119 Simon Sellier (Fra) Total Direct Energie 0:28:42 120 Cédric Beullens (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:28:56 121 Jos Van Emden (Ned) Team Jumbo - Visma 0:29:00 122 Jorge Cubero Galvez (Esp) Burgos - BH 0:29:13 123 Paul Martens (Ger) Team Jumbo - Visma 0:29:47 124 Kevin Inkelaar (Ned) Bahrain - McLaren 0:31:00 125 Isaac Canton Serrano (Esp) Burgos - BH 0:31:55 126 Diego Pablo Sevilla Lopez (Esp) Kometa - Xstra Cycling Team 0:32:18 127 Jaime Castrillo Zapater (Esp) Equipo Kern Pharma 0:32:56 128 Dylan Groenewegen (Ned) Team Jumbo - Visma 0:33:20 129 Hector Saez Benito (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:33:36 130 Jérémy Cabot (Fra) Total Direct Energie 0:33:53 131 Pascal Eenkhoorn (Ned) Team Jumbo - Visma 0:34:28 132 Julen Irizar Laskurain (Esp) Fundación - Orbea 0:34:37 133 Sergio Nestor Araiz Michel (Esp) Equipo Kern Pharma 0:34:43 134 Antonio Puppio (Ita) Kometa - Xstra Cycling Team 0:34:56 135 Kenny De Ketele (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:34:57 136 Emiel Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:35:53 137 Giacomo Garavaglia (Ita) Kometa - Xstra Cycling Team 0:40:56 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Вуэльта Валенсии Volta a la Comunitat Valenciana многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



Комментариев

(5)

Просмотров

(752)

В тему: Вуэльта Валенсии-2020. Этап 3

Вуэльта Валенсии-2020. Этап 2

Вуэльта Валенсии-2020. Этап 1

Schwalbe Classic-2020

Вуэльта Испании-2019. Результаты 20 этапа

Вуэльта Испании-2019. Результаты 19 этапа

Вуэльта Испании-2019. Результаты 13 этапа

Вуэльта Испании-2019. Результаты 9 этапа

Тур Страны Басков-2019. Этап 6

Gran Premio Miguel Indurain-2019

Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.