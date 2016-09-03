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Роберт Пауэр, Саймон Йейтс, Дэрил Импи о 3-м этапе Тура Даун Андер-2020

Роберт Пауэр, Саймон Йейтс, Дэрил Импи о 3-м этапе Тура Даун Андер-2020

 

   27-летний британский гонщик команды Mitchelton-Scott Саймон Йейтс (Simon Yates), пострадавший в завале на 2-м этапе Тура Даун Андер-2020, продолжил гонку и занял 3-е место на 3-м этапе с финишем в подъём Паракомб (Paracombe).

 

  Одиночная атака гонщика команды Trek-Segafredo Ричи Порта принесла ему победу.  Саймона  Йейтса, возглавлявшего группу, преследовавшую Порта, обошёл на последних метрах дистанции 24-летний австралийский гонщик команды Sunweb Роберт Пауэр (Robert Power).

 

  Товарищ Йейтса по команде, защищающий свой титул победителя 35-летний южноафриканский гонщик Дэрил Импи финишировал на 3-м этапе 6-м и поднялся на вторую позиции в генеральной классификации, где уступает Ричи Порту 6 секунд. Роберт Пауэр замыкает тройку сильнейших общего зачёта, проигрывая Импи 3 секунды и 9 секунд Ричи Порту.

 

 

  Роберт Пауэр: «Я очень много работал в межсезонье, поэтому знал, что подойду к старту в хорошей форме. Все ребята сегодня работали сегодня потрясающе. Джей (Хиндли) вчера падал, поэтому он сказал мне бороться на подъёме. Было довольно трудно подняться на Паракомб. Ребята отлично вывезли меня, и у подножия я чувствовал себя довольно свежим. Поэтому просто постарался сделать всё, что в моих силах от подножия до вершины.

 

  Когда мы повернули налево и попали под встречный ветер, я не был уверен, что Ричи начнёт атаковать. Но он поехал. Это была сильная атака, снимаю шляпу. До конца гонки ещё далеко, Ричи выглядит хорошо, но мы попробуем нанести удар на следующих этапах. Все ребята на это настроены».

 

   Люк Робертс, тренер команды Sunweb: «Сегодня было очень ветрено, утром шёл небольшой дождь, но во время этапа всё уже высохло. В пелотоне всё было спокойно, волнение началось на последнем круге, поэтому было трудно удерживать позиции. Ребята отлично поработали, чтобы вывезти Джея и Роба к финальному подъёму. Роб попробовал и занял отличное второе место на этапе, что теперь вывело его на позицию, где до конца недели можно бороться за подиум».

 

  Саймон Йейтс: «С коленом всё в порядке. Немного затекло утром, хорошо, что  с самого начала не было высокой скорости. А когда гонка пошла, мне становилось всё лучше и лучше. Я сделал максимум возможного на финальном подъёме. Видел, что Импи близко, поэтому я частично работал на него, частично на себя. Снимаю шляпу перед Ричи, он снова показал, что на коротких подъёмах на уровень выше остальных.

 

  Виллунга подходит мне больше, чем сегодняшний подъём. Не думаю, что когда-то выигрывал на трёхминутном подъёме. Добавьте 0 на конце, чтобы получилось 30 минут  - это будет уже лучше.

 

Также важно, как мы сработаем командой от сегодняшнего этапа и до конца».

 

  Дэрил Импи: «Лично для себя, считаю, хорошо проехал этап. Всегда сложно удержаться за этими ребятами, но я финишировал в группе, чем очень доволен. Всё время был ветер. Мне было тяжело у подножия, потом я немного собрался к вершине и выдал всё, что было до финиша. Думаю, мы в отличной ситуации. Конечно, хотелось бы надеть майку лидера, но впереди ещё много бонусных секунд, много возможностей».

 

  Мэтт Уайт, спортивный директор команды Mitchelton-Scott: «Нам надо было подождать, как Саймон проведёт ночь и сегодняшнее утро. То, что сегодня он смог вынести боль, для нас большой бонус. Ричи в выигрышном положении, но мы уже были в такой ситуации раньше. У Дэрила только 6 секунд, это означает, что мы должны выигрывать бонусные секунды. Это выполнимо. Дэрил улучшил прохождение Виллунги. Следующие пару дней прогнозируется сильный ветер, что сделает гонку довольно коварной».

 

 

Результаты 3 этапа Тура Даун Андер-2020

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Теги к статье: Роберт Пауэр Дэрил Импи Саймон Йейтс Simon Yates Mitchelton-Scott Тур Даун Андер Santos Tour Down Under гонка Мирового тура многодневная велогонка Robert Power Daryl Impey

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  1. Имя: Dmitry

    Dmitry5588

    Сегодня, 12:04 | Регистрация: 3.09.2016

    Ричи воздержался от коментов..)))

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Комментарии

  • Dmitry5588
    Роберт Пауэр, Саймон Йейтс, Дэ ... (1)
    Dmitry5588-Фото

    Ричи воздержался от коментов..)))

  • rude_rider
    Тур Даун Андер-2020. Этап 3 (5)
    rude_rider-Фото

    как обычно..Порт засветился на любой гонке и на одном этапе и дальше опять  в небытие до конца сезона..красавчик.свой хлеб отработал))))

  • motte
    Тур Даун Андер-2020. Этап 3 (5)
    motte-Фото

    Ох! Порт всегда здесь хорош был, но радостно видеть его сейчас, а то совсем в гарнир провалился.

    ЗЫ словно услышал недавние слова шкипера, что самым ценным для него был и остаётся именно Порт.

  • Walther
    Крис Фрум вернётся в гонки на ... (2)
    Walther-Фото
    Бац! Тур Омана отменен...
  • veloliveuser
    Тур Даун Андер-2020. Этап 3 (5)
    veloliveuser-Фото

    а вот и Ричи! хотелось бы посмотреть на его борьбу среди супер-фаворитов.

  • close2you
    Тур Даун Андер-2020. Этап 3 (5)
    close2you-Фото
    Ну, если серьёзно, то это первая гонка и паувер может ею воспользоваться, как не многими другими в сезоне, тут все вкатываются никто не прет на максимум. А австралийцы как всегда после нац чемпионата, немного по лучше себя чувствуют) Порт как всегда тут непобедим!)
  • Giant72
    Тур Даун Андер-2020. Этап 3 (5)
    Giant72-Фото
    И кто там говорил, что у санвеба самый никчёмный состав?) Роб Пауер так не думает)
  • Kitsune-taichou
    Герант Томас о начале карьеры, ... (10)
    Kitsune-taichou-Фото

    бедный томас! статья про него, а мы обсуждаем фрума в полотенчике!

    прости, джи, я не хотела! rofl

  • close2you
    Крис Фрум вернётся в гонки на ... (2)
    close2you-Фото
    Заждались! ???
  • SportSpirit
    Тур Даун Андер-2020. Этап 2 (10)
    SportSpirit-Фото

    Ольга, на мой взгляд, вы слишком строги к Беннету. 

     

    Каждый гонщик имеет право на ошибки, а каждый спринтер - на неудачные финиши. 

     

    Победа Беннета в первой официальной гонке за DQS после длительных терок с переходом - это просто красивая история! В нашей суровой реальности этому можно только улыбнуться - надо же, так бывает)  

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