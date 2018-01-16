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Ричи Порт – победитель 5 этапа Тура Даун Андер-2018

Ричи Порт в пятый раз подряд побеждает на Виллунга-Хилл, Дэрил Импи надевает майку лидера Тура Даун Андер-2018

 

 

  Пятый год подряд Ричи Порт (Richie Porte) не даёт соперникам шанса на королевском этапе Тура Даун Андер с финишем в подъём Виллунга. 32-летний австралийский гонщик команды BMC и в этом году не изменял свою тактику, атаковав дважды на финальной части подъёма.

 

  Первую атаку Порт провёл за 1,8 км до финиша, и за ним смог последовать лишь Джей МакКарти (Bora-hansgrohe), а также Эган Берналь (Sky), попытавшийся переложиться. Но второе ускорение Ричи Порта за 500 м до финиша позволило ему, как и в прошлые годы, уехать от соперников и пересечь финишную черту с большим преимуществом, чему не помешал даже сильный встречный ветер. Однако, надеть майку лидера Ричи Порту не удалось.

 

  Южноафриканский гонщик Дэрил Импи (Mitchelton-Scott) сумел финишировать вторым. Хотя в общем зачёте он показал одно время с Ричи Портом, но обошёл его сумме мест на предыдущих этапах.

 

Ричи Порт – победитель 5 этапа Тура Даун Андер-2018

 Ричи Порт – победитель 5 этапа Тура Даун Андер-2018

  Photo © (c) Chris Auld Photography

 

  Ричи Порт: «Эта победа оказалась сложнейшей из всех. В начале подъёма команда Education First задала очень тяжёлый темп. Я чувствовал себя отлично, ребята весь день присматривали за мной, но было очень тяжело. Утром я поговорил с Саймоном Геррансом, который стал фантастическим новобранцем нашей команды.

 

  Я не мог оглядываться, мне надо было просто ехать вперёд. Конечно, всё равно немного поворачиваешь голову назад, и я увидел ,что Джей МакКарти начал очень сильно. Но считаю, что этот этап гораздо больше подходит мне, чем ему, так что я просто продолжал работать. Должен признать, что за 300 м до финиша я почти остановился. Возможно, поехал слишком быстро.

 

  Моя команда фантастически отработала, Роан Деннис отдал все силы. Если смотреть реально, у меня нет шансов подняться в общем зачёте. Я доволен тем, как выступил, если учитывать все обстоятельства. Вторая часть сезона прошлого года (после падения на Тур де Франс-2017) была у меня тяжёлой, так что я счастлив вернуться сюда и выиграть снова на Виллунге в пятый раз подряд.  

 

 Конечно, мне хотелось бы победить в генеральной классификации. Если бы я был достаточно силён, то мог бы выиграть сегодня на Виллунге. Снимаю шляпу перед Дэрилом Импи. Он хороший товарищ, фантастический гонщик. Сегодня всё было в моих руках, я должен был привезти ему больше времени, но у меня не хватило на это сил. Я рад ещё одной победе, и должен быть доволен вторым местом в общем зачёте.

 

  Мне было тяжело после падения на Тур де Франс-2017, но, думаю, я смогу провести лучший сезон, я решительно настроен на это. Вернувшись на Тасманию, я много работал, классно тренировался, так что я супермотивирован. Надеюсь, что к июлю подойду на пике формы. Вокруг меня прекрасные люди – команда, жена, моя семья».

 

  Дэрил Импи: «Не могу поверить, что у меня майка лидера. Это просто фантастика – выступать в Австралии, в австралийской команде, и принести команде майку. Помощь команды была потрясающей.

 

Я и раньше хорошо проходил Виллунгу. В этом году на гонке я стартовал как защищённый гонщик, думаю, в конце гонки это принесло дивиденды.  

 

  Когда Ричи атаковал,  я просто сидел на колесе, использовал каждого, знал, кто из ребят борется за подиум. Я просто ехал свою гонку, в глубине всегда понимал, что должен делать во время спринта на вершине. Я только не знал, на сколько Ричи опередил на финише, но когда увидел время, то понял, что могу надеть майку лидера. Я наслаждался гонкой, и очень горжусь, что завоевал майку, теперь мы просто должны пересечь финишную черту завтра».

 

 

Результаты 5 этапа Тура Даун Андер-2018

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Теги к статье: Ричи Порт Richie Porte BMC Тур Даун Андер Tour Down Under Tour Down Under-2018 гонка Мирового тура

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Комментарии

  • kwwk
    Тур Даун Андер-2018. Этап 5 (5)
    kwwk-Фото
    Просто Скай отправил к черту на кулички тех, кого не жаль
  • velodoctor
    Тур Даун Андер-2018. Этап 5 (5)
    velodoctor-Фото
    Да все еще вкатываются, плюс там жара адская стоит многие жаловались.
  • jerzyk
    Тур Даун Андер-2018. Этап 5 (5)
    jerzyk-Фото

    У Ская или горючее кончилось или боятся еще попалиться из-за Фрума! :)

     

  • Earl57
    Тур Даун Андер-2018. Этап 5 (5)
    Earl57-Фото

    Цитата: motte
    О как! Порт в своем стиле
    А молодой то новобранец ская, колумбиец и лучший среди молодых этого тура и в генерале в шестерочку заехал...но еще один этапчик впереди, а молодой и одаренный Пьер Латур на пятки наступает, отставая на 4 сек в зачете молодых.
     

    Колумбиец в одиночку борется за место под солнцем. Если практически у всех команд в первой группе два-три представителя, то Берналь всегда один выживает. На 4-м этапе молодой скаевец Джонатан Диббен был единственным, кто не вписался в лимит времени. И это на этапе протяженностью 128 км. И только за счет успешного выступления Берналя на 5-м этапе Скай в командном зачете отодвинулся с предпоследнего 18-го места на 17-е. И то за счет того, что у Лотто судаль с горняками ну совсем плохо.

    Командно Бахрейн никому шансов не дает. Триумвират лидеров из Поццовиво и братьев Изагирре отлично сработались и всегда в числе первых. В итоге оба брата в десятке генерала, и Поццовиво недалеко по времени.

  • motte
    Тур Даун Андер-2018. Этап 5 (5)
    motte-Фото

    О как! Порт в своем стиле

    А молодой то новобранец ская, колумбиец и лучший среди молодых этого тура и в генерале в шестерочку заехал...но еще один этапчик впереди, а молодой и одаренный Пьер Латур на пятки наступает, отставая на 4 сек в зачете молодых.

     

  • RVL
    Давид Лаппартьен и Джанни Бунь ... (19)
    RVL-Фото
    мать Тереза была успешна...она в пуле...за бабки ибо )
  • RVL
    Давид Лаппартьен и Джанни Бунь ... (19)
    RVL-Фото

    тег #Скай   #Редис   #Василий   неважная логическая цепочка.

    я бы "Василия" лучше не упоминал...ну чтоб не сглазить..
    тьфу тьфу тьфу

  • rude_rider
    Календарь гонок Алехандро Валь ... (3)
    rude_rider-Фото

    если опять на ардены то не интересно ..опять все заберет))))

  • sab
    Тур Даун Андер-2018. Этап 4 (2)
    sab-Фото
    Петя красава. Как всегда хладнокровен
  • motte
    Давид Лаппартьен и Джанни Бунь ... (19)
    motte-Фото

    Цитата: ezhachok

    -------------------------

    Цитата: hodorik
    Цитата: motte
    Владимир, привет!
    Сменил аватарку? Или я путаю?
    -:)
    смотря кому адресовано )))?!

    Ему, см. выше-:)

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