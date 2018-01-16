 Ричи Порт – победитель 5 этапа Тура Даун Андер-2018

Ричи Порт в пятый раз подряд побеждает на Виллунга-Хилл, Дэрил Импи надевает майку лидера Тура Даун Андер-2018

Пятый год подряд Ричи Порт (Richie Porte) не даёт соперникам шанса на королевском этапе Тура Даун Андер с финишем в подъём Виллунга. 32-летний австралийский гонщик команды BMC и в этом году не изменял свою тактику, атаковав дважды на финальной части подъёма.

Первую атаку Порт провёл за 1,8 км до финиша, и за ним смог последовать лишь Джей МакКарти (Bora-hansgrohe), а также Эган Берналь (Sky), попытавшийся переложиться. Но второе ускорение Ричи Порта за 500 м до финиша позволило ему, как и в прошлые годы, уехать от соперников и пересечь финишную черту с большим преимуществом, чему не помешал даже сильный встречный ветер. Однако, надеть майку лидера Ричи Порту не удалось.

Южноафриканский гонщик Дэрил Импи (Mitchelton-Scott) сумел финишировать вторым. Хотя в общем зачёте он показал одно время с Ричи Портом, но обошёл его сумме мест на предыдущих этапах.

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Ричи Порт: «Эта победа оказалась сложнейшей из всех. В начале подъёма команда Education First задала очень тяжёлый темп. Я чувствовал себя отлично, ребята весь день присматривали за мной, но было очень тяжело. Утром я поговорил с Саймоном Геррансом, который стал фантастическим новобранцем нашей команды.

Я не мог оглядываться, мне надо было просто ехать вперёд. Конечно, всё равно немного поворачиваешь голову назад, и я увидел ,что Джей МакКарти начал очень сильно. Но считаю, что этот этап гораздо больше подходит мне, чем ему, так что я просто продолжал работать. Должен признать, что за 300 м до финиша я почти остановился. Возможно, поехал слишком быстро.

Моя команда фантастически отработала, Роан Деннис отдал все силы. Если смотреть реально, у меня нет шансов подняться в общем зачёте. Я доволен тем, как выступил, если учитывать все обстоятельства. Вторая часть сезона прошлого года (после падения на Тур де Франс-2017) была у меня тяжёлой, так что я счастлив вернуться сюда и выиграть снова на Виллунге в пятый раз подряд.

Конечно, мне хотелось бы победить в генеральной классификации. Если бы я был достаточно силён, то мог бы выиграть сегодня на Виллунге. Снимаю шляпу перед Дэрилом Импи. Он хороший товарищ, фантастический гонщик. Сегодня всё было в моих руках, я должен был привезти ему больше времени, но у меня не хватило на это сил. Я рад ещё одной победе, и должен быть доволен вторым местом в общем зачёте.

Мне было тяжело после падения на Тур де Франс-2017, но, думаю, я смогу провести лучший сезон, я решительно настроен на это. Вернувшись на Тасманию, я много работал, классно тренировался, так что я супермотивирован. Надеюсь, что к июлю подойду на пике формы. Вокруг меня прекрасные люди – команда, жена, моя семья».

Дэрил Импи: «Не могу поверить, что у меня майка лидера. Это просто фантастика – выступать в Австралии, в австралийской команде, и принести команде майку. Помощь команды была потрясающей.

Я и раньше хорошо проходил Виллунгу. В этом году на гонке я стартовал как защищённый гонщик, думаю, в конце гонки это принесло дивиденды.

Когда Ричи атаковал, я просто сидел на колесе, использовал каждого, знал, кто из ребят борется за подиум. Я просто ехал свою гонку, в глубине всегда понимал, что должен делать во время спринта на вершине. Я только не знал, на сколько Ричи опередил на финише, но когда увидел время, то понял, что могу надеть майку лидера. Я наслаждался гонкой, и очень горжусь, что завоевал майку, теперь мы просто должны пересечь финишную черту завтра».