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Калеб Юэн – победитель 2 этапа Тура Даун Андер-2020

Калеб Юэн, Нейтан Хаас, Яспер Филипсен о 2-м этапе Тура Даун Андер-2020

 

25-летний австралийский гонщик команды Lotto Soudal Калеб Юэн (Caleb Ewan) одержал победу на 2-м этапе Тура Даун Андер-2020. На этапе с финишем в тягун он опередил гонщика команды Mitchelton-Scott Дэрила Импи (Daryl Impey), защищающего титул победителя прошлого года, а также Нейтана Хааса (Nathan Haas) из команды Cofidis. Это восьмой по счёту этап в карьере, выигранный Калебом Юэном на Туре Даун Андер.

 

 В большой завал за 1,4 км до финиша, случившийся по центру узкой дороги, попали многие гонщики пелотона, в том числе Ричи Порт (Trek-Segafredo), Элиа Вивиани (Cofidis), Джей Маккарти (Bora-hansgrohe), Бен Херманс (Israel Start-Up Nation). Бен Херманс получил перелом ключицы и сошёл с гонки.

 

Калеб Юэн – победитель 2 этапа Тура Даун Андер-2020

 

Photo ©  Santos Tour Down Under

 

  Калеб Юэн: «Я так счастлив, особенно после того, что случилось вчера, когда нас не было в финале. Мы составили отличный план, обговаривали его около часа вчера после 1-го этапа. Мы проверили всё, что могли сделать лучше.

 

  Должен сказать, что ребята работали сегодня абсолютно идеально. Они сделали всё, что я просил, вывезли меня на идеальную позицию. Такую победу как сегодня нельзя назвать своей собственной. Вчера я сказал им, что если я хочу выиграть сегодняшний этап, очень трудный для меня, мне нужна их помощь. Они весь день помогали мне, вывозили в подъёмах, и я избежал неприятностей».

 

  Нейтан Хаас: «Сейчас мне очень жаль, что Элиа Вивиани попал в завал. Он был очень настроен на борьбу. Но я уверен, такой парень как он сумеет вернуться. Когда произошёл завал, я был впереди. Слева пошла большая волна. Меня даже немного прижали, пришлось тормозить, слышал, как позади начали падать. Но это было не сразу за мной, а несколькими колёсами дальше, позади. Этот сильный громкий шум, вызываемый завалом, ненавижу в велоспорте.

 

  А в том, что касается третьего места, которое я занял, для меня это высокий результат, потому что я совершенно не заботился о выборе позиции. Я просто снова почувствовал в себе силы после прошлого года, который можно назвать самым тяжёлым годом моей карьеры и жизни. Надеюсь, я смогу отплатить команде Cofidis, поверившей в меня».

 

  Яспер Филипсен (UAE Team Emirates) занял 4-е место: «На этом финише уже побеждал Диего Улисси, так что Маркато приглядывал за ним, а у меня была свободная роль. В конце многие спринтеры остались в пелотоне, Диего сидел у меня на колесе. На последних километрах была масса падений, и хотя я находился на хорошей позиции, после подъёма мне не хватило сил, чтобы продавить сильнее».

 

 

Результаты 2 этапа Тура Даун Андер-2020

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Теги к статье: Калеб Юэн Caleb Ewan Lotto Soudal Тур Даун Андер Santos Tour Down Under гонка Мирового тура многодневная велогонка

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • levonardo
    Тур Даун Андер-2020. Этап 2 (6)
    levonardo-Фото
    Факт-это то, что Беннет был 13м, не потянув финиш в гору. Остальное лирика и эмоции. Такое вот моё субъективное мнение)
  • Серафим
    Герант Томас о начале карьеры, ... (5)
    Серафим-Фото
    Если с памперсом, то можно.
  • Earl57
    Тур Даун Андер-2020. Этап 2 (6)
    Earl57-Фото
    Просто констатирую факт. Из спринтеров ни за кого не болею.
  • levonardo
    Тур Даун Андер-2020. Этап 2 (6)
    levonardo-Фото
    Такое чувство,что на Беннета вы обижены лично)
  • Earl57
    Тур Даун Андер-2020. Этап 2 (6)
    Earl57-Фото
    Ну не настолько круто там было, процентов 3-4 максимум. Филипсен вон справился же, хотя и посетовал на финиш в гору, мол из-за этого ему сил не хватило. Если для Беннета это так сложно, тогда зачем обижаться на Бору за то что они предпочли более универсального Аккермана. Все справедливо.
  • Колёсник
    Герант Томас о начале карьеры, ... (5)
    Колёсник-Фото

    главное на велик в нём не залезать :)

  • levonardo
    Тур Даун Андер-2020. Этап 2 (6)
    levonardo-Фото
    Хах, ну вообще-то Мёрков у Беннета был, Сэм даже попытался финишировать, но как встал из седла, так и сел обратно. Просто финиш в гору не его.
  • Kitsune-taichou
    Герант Томас о начале карьеры, ... (5)
    Kitsune-taichou-Фото
    не, у них там это универсальная одежда. мужикам тоже можно. по-разному наматывают просто
  • Серафим
    Герант Томас о начале карьеры, ... (5)
    Серафим-Фото
    Эти штуки, вроде бы, женщины в основном носят?
  • Earl57
    Тур Даун Андер-2020. Этап 2 (6)
    Earl57-Фото

    Когда вчера Сэм Беннет победил, сколько дифирамбов ему пропели. Сегодня он провалился - и сразу тишина... А Сэм именно провалился. Если Вивиани жестоко пострадал в завале, то Беннет был в той же группе, что и Юэн. Там человек 20 от силы оставалось и большая часть совсем не спринтеры. Свободно, просторно, дорога широкая. Калеб Юэн торпедой вылетел с пятой-шестой позиции и ему никто не мешал. А Сэм Беннет умудрился проиграть даже своему новозеландскому однофамильцу. Занял 13-е место. Развоза не было ни у кого, однако помешало это только Сэму.

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