Дэрил Импи – победитель Тура Даун Андер-2018

Дэрил Импи, Ричи Порт и Том-Йелте Слагтер о Туре Даун Андер-2018

Дэрил Импи (Daryl Impey) стал победителем юбилейного 20-го выпуска австралийской гонки Мирового тура Тур Даун Андер. Битву за генеральную классификацию 33-летний гонщик команды Mitchelton-SCOTT выиграл на 5-м королевском этапе Тура Даун Андер-2018, где финишировал вторым, но показал одно время с австралийским гонщиком команды BMC Ричи Портом, опередив его по сумме занятых на предыдущих этапах мест. Импи оставалось лишь избежать ошибок на 6-м этапе, что ему удалось.

Это одна из самых крупных победа в карьере Дэрила Импи, который является незаменимым помощником в команде на всех рельефах. Теперь целью южноафриканского гонщика будут Арденнские классики.

Ричи Порт (BMC), вернувшийся в гонки после тяжёлой травмы, полученной во время падения на Тур де Франс-2017, в четвёртый раз в карьере поднялся на вторую ступень подиума Тура Даун Андер.

Третье место в общем зачёте занял 28-летний голландский гонщик Том-Йелте Слагтер (Tom-Jelte Slagter), для которого Тур Даун Андер-2018 стал дебютной гонке в качестве гонщика команды Dimension Data, куда Слагтер перешёл после 5 лет работы в Cannondale.

Photo © Tour Down Under / John Veage

Дэрил Импи: «Для меня было большим облегчением пересечь финишную черту 6-го этапа. Хотя утром я понимал, что всё будет в порядке, но никогда не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Я рад, что мы держали ситуацию под контролем, я был в хороших руках, особенно с такими опытными ребятами как Мэтт Хейман, Дэмьен Хаусон, которые потрясающе отработали впереди на этой неделе.

Когда носил жёлтую майку лидера на Тур де Франс (в 2013 году на 6-м и 7-м этапах), чувствовал себя как в сказке, но сегодня ощущения были очень похожими. Я очень много работал ради этой победы, понимая, как она важна для команды и спонсоров. На нас было огромное давление, от каждого ждали многого, поэтому завершить гонку победой – это нечто особенное.

Для меня это шаг вверх в карьере, ты выкладываешь карьеру, постепенно поднимаясь вверх, и достигаешь высокого уровня. Я доказал себе сейчас это, потому что у меня всегда были небольшие сомнения в своих силах.

Я много раз работал на капитанов команды, которые были в той же ситуации, как я сейчас, и мне было намного легче работать на кого-то, чем стартовать и для разнообразия принять ответственность на себя. Я очень счастлив, что смог справиться. Это одна из самых особенных гонок сезона, мне бы хотелось вернуться на Тур Даун Андер в следующем году, чтобы надеть майку с номером 1 на спине. Не так много возможностей сделать это.

Моей следующей большой целью будут Арденнские классики. Также мне бы хотелось выиграть национальный чемпионат в следующем месяце. Ещё есть несколько этапов на Вуэльте Каталонии, которые мне подходят. Из Арденнских классик главный фокус на Амстел Голд Рэйс».

Мэтт Уайт, спортивный директор команды Mitchelton-SCOTT : «Дэрил – впечатляющий гонщик, который помогал команде шесть лет от спринтов до гор, а также в командных гонках. На любой гонке он был поддержкой другим ребятам. У него было несколько больших побед, но эта – самая крупная в его карьере, и мы все очень им гордимся. На этой неделе он был самым лучшим гонщиком, потому что на протяжении шести этапов ехал стабильнее всех. Он заслужил победу.

Думаю, несколько вещей нам помогли, например, экстремально высокая температура, которая Дэрилу подходит. Также он показал лучшее, на что способен. Если сложить это с великолепной командной работой, то мы видим, что на каждом из этапов мы финишировали не ниже 3-го места, каждый день были конкурентоспособны».

Photo © Tim De Waele/BMC

Ричи Порт: «Конечно, я бы хотел выиграть, но Дэрил Импи фантастически провёл гонку. Всю неделю он ехал очень мощно, он в великолепной форме. Так что пятая победа подряд на Виллунге для меня – это очень хорошо. Думаю, наша команда сделала всё, что могла, стараясь выиграть гонку. С нетерпением жду возвращения в Европу, где по-настоящему начнётся мой сезон. Я супермотивирован на этот год.

В этом году я поеду Тиррено-Адриатико, моя программа немного изменилась, но я очень рад этому. Я раньше участвовал на Тиррено, но не финишировал из-за болезни. Ради разнообразия хочу проехать эту гонку. Да, я люблю Париж-Ниццу, и она складывалась для меня хорошо за последние годы, но думаю, будет просто интересно что-то поменять. Возможно, я приму участие в Туре Швейцарии, который никогда не ездил».

Том-Йелте Слагтер: «Я очень доволен и счастлив, что мы смогли удержать 3-е место. Я горжусь ребятами, благодаря которым это удалось. У нас два нео-про, молодые ребята, а также опытный Марк Рэншоу. Поэтому вести гонку было трудно. У меня была очень высокая мотивация хорошо начать сезон в новой команде, и я смогу сказать, что мы можем быть довольны тем, как проехали эту неделю».