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Дэрил Импи – победитель Тура Даун Андер-2018

Дэрил Импи, Ричи Порт и Том-Йелте Слагтер о Туре Даун Андер-2018

 

 

  Дэрил Импи (Daryl Impey) стал победителем юбилейного 20-го выпуска австралийской гонки Мирового тура Тур Даун Андер. Битву за генеральную классификацию 33-летний гонщик команды  Mitchelton-SCOTT  выиграл на 5-м королевском этапе Тура Даун Андер-2018, где финишировал вторым, но показал одно время с австралийским гонщиком команды BMC Ричи Портом, опередив его по сумме занятых на предыдущих этапах мест. Импи оставалось лишь избежать ошибок на 6-м этапе, что ему удалось.

 

  Это одна из самых крупных победа в карьере Дэрила Импи, который является незаменимым помощником в команде на всех рельефах. Теперь целью южноафриканского гонщика будут Арденнские классики.

 

  Ричи Порт (BMC), вернувшийся в гонки после тяжёлой травмы, полученной во время падения на Тур де Франс-2017, в четвёртый раз в карьере поднялся на вторую ступень подиума Тура Даун Андер.

 

  Третье место в общем зачёте занял 28-летний голландский гонщик Том-Йелте Слагтер (Tom-Jelte Slagter), для которого Тур Даун Андер-2018 стал дебютной гонке в качестве гонщика команды Dimension Data, куда Слагтер перешёл после 5 лет работы в Cannondale.

 

Photo © Tour Down Under / John Veage

Дэрил Импи – победитель Тура Даун Андер-2018

 

  Дэрил Импи: «Для меня было большим облегчением пересечь финишную черту 6-го этапа. Хотя утром я понимал, что всё будет в порядке, но никогда не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Я рад, что мы держали ситуацию под контролем, я был в хороших руках, особенно с такими опытными ребятами как Мэтт Хейман, Дэмьен Хаусон, которые потрясающе отработали впереди на этой неделе.  

 

  Когда носил жёлтую майку лидера на Тур де Франс (в 2013 году на 6-м и 7-м этапах), чувствовал себя как в сказке, но сегодня ощущения были очень похожими. Я очень много работал ради этой победы, понимая, как она важна для команды и спонсоров. На нас было огромное давление, от каждого ждали многого, поэтому завершить гонку победой – это нечто особенное.

 

  Для меня это шаг вверх в карьере, ты выкладываешь карьеру, постепенно поднимаясь вверх, и достигаешь высокого уровня. Я доказал себе сейчас это, потому что у меня всегда были небольшие сомнения в своих силах.

 

  Я много раз работал на капитанов команды, которые были в той же ситуации, как я сейчас, и мне было намного легче работать на кого-то, чем стартовать и для разнообразия принять ответственность на себя. Я очень счастлив, что смог справиться. Это одна из самых особенных гонок сезона, мне бы хотелось вернуться на Тур Даун Андер в следующем году, чтобы надеть майку с номером 1 на спине. Не так много возможностей сделать это.

 

  Моей следующей большой целью будут Арденнские классики. Также мне бы хотелось выиграть национальный чемпионат в следующем месяце. Ещё есть несколько этапов на Вуэльте Каталонии, которые мне подходят. Из Арденнских классик главный фокус на Амстел Голд Рэйс».

 

  Мэтт Уайт, спортивный директор команды Mitchelton-SCOTT : «Дэрил – впечатляющий гонщик, который помогал команде шесть лет от спринтов до гор, а также в командных гонках. На любой гонке он был поддержкой другим ребятам. У него было несколько больших побед, но эта – самая крупная в его карьере, и мы все очень им гордимся. На этой неделе он был самым лучшим гонщиком, потому что на протяжении шести этапов ехал стабильнее всех. Он заслужил победу.

  Думаю, несколько вещей нам помогли, например, экстремально высокая температура, которая Дэрилу подходит. Также он показал лучшее, на что способен. Если сложить это с великолепной командной работой, то мы видим, что на каждом из этапов мы финишировали не ниже 3-го места, каждый день были конкурентоспособны».

 

Photo © Tim De Waele/BMC

 

 

  Ричи Порт: «Конечно, я бы хотел выиграть, но Дэрил Импи фантастически провёл гонку. Всю неделю он ехал очень мощно, он в великолепной форме. Так что пятая победа подряд на Виллунге для меня – это очень хорошо. Думаю, наша команда сделала всё, что могла, стараясь выиграть гонку. С нетерпением жду возвращения в Европу, где по-настоящему начнётся мой сезон. Я супермотивирован на этот год.

 

  В этом году я поеду Тиррено-Адриатико, моя программа немного изменилась, но я очень рад этому. Я раньше участвовал на Тиррено, но не финишировал из-за болезни. Ради разнообразия хочу проехать эту гонку. Да, я люблю Париж-Ниццу, и она складывалась для меня хорошо за последние годы, но думаю, будет просто интересно что-то поменять. Возможно, я приму участие в Туре Швейцарии, который никогда не ездил».

 

 

 

  Том-Йелте Слагтер: «Я очень доволен и счастлив, что мы смогли удержать 3-е место. Я горжусь ребятами, благодаря которым это удалось. У нас два нео-про, молодые ребята, а также опытный Марк Рэншоу. Поэтому вести гонку было трудно. У меня была очень высокая мотивация хорошо начать сезон в новой команде, и я смогу сказать, что мы можем быть довольны тем, как проехали эту неделю».

 

 

Результаты Тура Даун Андер-2018

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Теги к статье: Дэрил Импи Daryl Impey Тур Даун Андер Tour Down Under Tour Down Under-2018 гонка Мирового тура

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Комментарии

  • jerzyk
    Тур Даун Андер-2018. Этап 6 (15)
    jerzyk-Фото
    Да он просто со сна...подпух! :)
  • motte
    Винченцо Нибали не стартует на ... (1)
    motte-Фото

    Твою...

  • motte
    Тур Даун Андер-2018. Этап 6 (15)
    motte-Фото

    Цитата: Earl57
    Цитата: motte
    Цитата: Earl57


    По Славику не соскучились?


    Не совсем.....в смысле, не совсем догоняю-:(

    На Сан-Хуане он, теперь в качестве спортдиректора Трека
     

    Где то догадывался...теперь свет пролился...прямо скажу...чужд он мне

  • EL-Fenomeno
    Тур Даун Андер-2018. Этап 6 (15)
    EL-Fenomeno-Фото

    Чем нам запомнисят ТДА 2018 (кроме 20-ки юбилея и фотками велогонщиков (как всегда) со зверюшками):

     - триумвиратом спринтеров АГ, ПС и КЮ (начали соперничать за право считаться ЛУЧШИМ СПРИНТЕРОМ ТДА 2018 ещё с самого Критериума Пипл Чойса

     - очередной победой Р.Порт на королевском этапе (подиумом в итоге)

     - ликование южно-африканцев (Импи всегда был рядом и "на_чеку" посему заслуженно и №1 в генерале, а незнакомый никому Дламини - горный король ТДА)

     - ну и наверное ещё СКАЙевским новичком Берналем. Молодой впервые серьезно показал себя на 1-й же гонке категории WT.

    Да, погоду мы тоже не забудем, все-таки Австралия и январь это всегда под 40 и за 40 (по Цельсию)

  • Гонщик
    Давид Лаппартьен и Джанни Бунь ... (25)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Крайний
    Цитата: Roscomsport
    Сальбутамол, так  же как кленбутерол (в котором обвиняли Контадора) ни в какой дозе не являются допингом, как всегда в жизни медицинскими проблемами занимаются дилетанты. Жаль, что от этого зависят судьбы гонщиков. Проблемами допинга в спорте должны заниматься врачи и биохимики со спортивным прошлым и спортивной квалификацией не ниже МС

    О как! Солидно.
     
    А вы в курсе что проблема наказания Фрума лежит в плоскости нарушения им же принятых правил участия в соревнованиях?
    Принял правила игры? Играй. Нарушил их? Получай наказание.
    Завтра а антидопинговые правила внесут предельное содержание витамина С.
    Те, кто согласятся гоняться на таких условиях должны будут неукоснительно их соблюдать. Или получать бан за нарушения.
    Могли ещё пробы подменить , взять на испуг , потому как все про всех зают , либо догадываются .



    Цитата: Roscomsport
    Сальбутамол, так  же как кленбутерол (в котором обвиняли Контадора) ни в какой дозе не являются допингом, как всегда в жизни медицинскими проблемами занимаются дилетанты. Жаль, что от этого зависят судьбы гонщиков. Проблемами допинга в спорте должны заниматься врачи и биохимики со спортивным прошлым и спортивной квалификацией не ниже МС
    милдронат тоже не является , однако...  , честный спорт был давно и не правда .

  • error
    Тур Даун Андер-2018. Этап 6 (15)
    error-Фото

    Горилла монстрюга конечно. В прямой спринт даже и не знаю кто кроме Кита может тягаться на тупо силу. Кристоф уже не может. 

  • ROSt
    Тур Даун Андер-2018. Этап 6 (15)
    ROSt-Фото

    Дуже !!!

    Але він робе все ЯК треба !

    ukrgood

     

  • RVL
    Тур Даун Андер-2018. Этап 6 (15)
    RVL-Фото
    пресс подкачал и щоки..;)
  • Earl57
    Тур Даун Андер-2018. Этап 6 (15)
    Earl57-Фото

    Цитата: motte
    Цитата: Earl57


    По Славику не соскучились?


    Не совсем.....в смысле, не совсем догоняю-:(

    На Сан-Хуане он, теперь в качестве спортдиректора Трека

     

  • motte
    Тур Даун Андер-2018. Этап 6 (15)
    motte-Фото

    Цитата: Earl57


    По Славику не соскучились?

    Не совсем.....в смысле, не совсем догоняю-:(

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Hamish Schreurs (Israel Cycling Academy)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Импи Д. (RSA) (MTS) 585
2 Порт Р. (Aus) (BMC) 460
3 Слагтер Т. (Ned) (DDD) 335
4 Улисси Д. (Ita) (UAE) 275
5 Девенинс Д. (Bel) (QST) 225
6 Берналь Э. (Col) (SKY) 175
7 Исагирре Г. (Spa) (TBM) 150
8 Санчес Л-Л. (Spa) (AST) 135
9 Юин К. (Aus) (MTS) 115
10 Геррейро Р. (Por) (TFS) 100

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