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Калеб Юэн – победитель 2 этапа Тура Даун Андер-2018

Калеб Юэн, Дэрил Импи, Джей МакКарти и Петер Саган о 2-м этапе Тура Даун Андер-2018

 

 

 Калеб Юэн (Caleb Ewan) одержал победу на 2-м этапе Тура Даун Андер-2018 и возглавил генеральную классификацию. Это седьмая в карьере победа 23-летнего австралийского гонщика команды Mitchelton-Scott на этапах Тура Даун Андер.

 

  Когда последний из гонщиков отрыва был пойман пелотоном за 15 км до финиша, началась борьба за позиции, пелотон порвался. Андре Грайпель (Lotto Soudal), победитель 1 этапа и лидер общего зачёта, оказался во второй группе.

 

  На финише в тягун поезд Mitchelton-Scott отработал на своего капитана, Дэрил Импи финишировал вторым вслед за Калебом Юэном.

Джей МакКарти и Петер Саган (Bora-Hansgrohe) финишировали 3-м и 4-м соответственно, МакКарти смог отыграть ценные для генеральной классификации секунды.

 

Калеб Юэн – победитель 2 этапа Тура Даун Андер-2018

Photo © Tour Down Under / John Veage

 

  Калеб Юэн: «Я очень взволнован, наверное, это самая волнующая победа на этапе, потому что был не уверен, получится ли у меня на таком коварном финише. Я не знал, смогу ли удержаться или нет, не хотел, чтобы развоз начинали с подножия. Я просто сидел в группе и старался сберечь как можно больше сил. Увидел, что Дэрил Импи рядом, сказал ему, чтобы он начинал развоз за 300 м, и когда он вывез нас, я спуртовал к финишу.

 

Думаю, это моя лучшая победа на этапе Тура Даун Андер, потому что такой финиш мне не подходил, он был больше под Петера Сагана. И то, что мне удалось его обойти, это бонус.

 

Чувствовал себя отлично, я проезжал эти круги раньше, поэтому знал, где можно расслабиться, а где надо находиться впереди.

 

По радио я услышал, что на последнем подъёме Грайпель выпал, я рад, что надел майку лидера. В последний раз на Туре Даун Андер я надевал жёлтую майку перед горным этапом, поэтому не имел возможности удержать её больше одного дня. Великолепно, что постараюсь сохранить её завтра».

 

 

Дэрил Импи: «Я не знал, что Калеб рядом со мной. Увидел белую майку и подумал, что это Саган, а когда подъехал ближе, понял, что это Калеб. И то, что мы оказались вместе на той позиции, помогло. Результат показывает, насколько мы свежие. Приятно финишировать вторым, это было неожиданно. Думаю, все очень рады, мы не могли бы выступить лучше сегодня».

 

 

Калеб Юэн – победитель 2 этапа Тура Даун Андер-2018

 Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

 

  Петер Саган: «День был очень жарким, гонка прошла так, как мы ожидали. Мы сделали, что могли в финале, но Калеб Юэн был сильнее. Я рад, что Джей взял ценные бонусные секунды, у нас впереди ещё четыре этапа, чтобы выложиться по максимуму».

 

  Джей МакКарти: «Мы стартовали сегодня с двумя задачами. Команда работала на Петера и на меня в надежде завоевать несколько секунд для общего зачёта. За 300 м до финиша один из гонщиков команды FDJ обошёл и закрыл меня. Калеб и Импи прошли, а Петер оказался позади них. Когда я увидел, что Петер не сможет бороться за победу, то поехал за бонусными секундами, которые будут важны позже. Я подвинулся на 4-е место в общем зачёте, и должен бороться каждый день. Вчера мне пришлось сражаться с Натаном Хаасом за секунду, которая разыгрывалась в спринте. В прошлом году я попал на подиум лишь благодаря тем секундам, которые выиграл в течение недели. Так что для нас все секунды представляют большую ценность».

 

 

Результаты 2 этапа Тура Даун Андер-2018

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Теги к статье: Калеб Юэн Caleb Ewan Mitchelton-Scott Тур Даун Андер Santos Tour Down Under гонка Мирового тура

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Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Проблема с почками как основа ... (52)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Лапартье сегодня в конце своего интервью одному цюрихскому изданию сказал: что если бы Скай была в MPCC ,в движении за чистоту велоспорта то фрум был бы дисквалифицирован , и это было бы прекрасно(!!!!!!) Но это к сожалению невозможно...
  • motte
    Проблема с почками как основа ... (52)
    motte-Фото

    Цитата: Berdok
    а мы тут не привередливые и администрация Вам поможет, я так думаю)

    Истинно!

    И мы чем сможем поможем...главное лидера нам надо, а там поддтолкнем состав, и всем будет в радость и темы сможем тогда сами же создавать на площадке ресурса...понимаете? Дискуссии, мнения, разбор полетов и прочее...нами же созданного топика...класс!

    Администрация, как вы смотрите? Можем?



    Кристофер загрузил свои показатели на страву! Это что то!

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    Профессиональный атлет

    Монако

  • velodoctor
    Команды Мирового Тура 2018: T ... (3)
    velodoctor-Фото

    Я вижу 2ух фабио феллинов) И где Брамбилла тот самый, которому выше отмерили 0,5 от генеральщика.

  • ungvar
    Команды Мирового Тура 2018: T ... (3)
    ungvar-Фото
    Хороший? Смотря для чего. На ГК 1,5 человека.
  • Zhanzhak
    8 лет порталу "Новости велосп ... (11)
    Zhanzhak-Фото
    От души, примите поздравления! У меня утро начинается с Вами и перед сном не могу удержаться, что бы не заглянуть сюда! Знайте, Вы лучшие в своём деле! Респект!
  • Berdok
    Проблема с почками как основа ... (52)
    Berdok-Фото
    а мы тут не привередливые и администрация Вам поможет, я так думаю)
  • Berdok
    Проблема с почками как основа ... (52)
    Berdok-Фото
    я же и говорю - полные карманы благородства
  • Earl57
    Проблема с почками как основа ... (52)
    Earl57-Фото

    Цитата: error
    А почему бы вам не постить переводы «знаковых» статей из буржуазной прессы в разделе публикации? Лайв насколько знаю приветствует подобные инициативы.

    О нет, я не настолько свободно владею английским. Понять, что они пишут, я худо-бедно могу, но не более того.

  • motte
    Проблема с почками как основа ... (52)
    motte-Фото

    Цитата: error
    А почему бы вам не постить переводы «знаковых» статей из буржуазной прессы в разделе публикации? Лайв насколько знаю приветствует подобные инициативы.

    Так, вроде как, уже подошли к этому-:)

  • error
    Проблема с почками как основа ... (52)
    error-Фото
    А почему бы вам не постить переводы «знаковых» статей из буржуазной прессы в разделе публикации? Лайв насколько знаю приветствует подобные инициативы.

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