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Саймон Йейтс пострадал в завале на 2-м этапе Тура Даун Андер-2020

Дэрил Импи – 2-й на 2-м этапе Тура Даун Андер-2020, Саймон Йейтс получил травму колена в завале

 

 

  Победитель Тура Даун Андер двух прошлых лет, 35-летний южноафриканский гонщик команды Mitchelton-Scott Дэрил Импи (Daryl Impey) занял на 2-м этапе Тура Даун Андер-2020 второе место,  проиграв бывшему товарищу по команде, гонщику Lotto Soudal Калебу Юэну.

 

Этап был омрачён завалом, случившимся на двух последних километрах дистанции. В него попали многие гонщики пелотона, включая Саймона Йейтса, который финишировал, но получил травму левого колена.

 

Photo (c) Mitchelton-Scott

 

  Дэрил Импи: «Подходя к финалу со всеми этими спринтерами, я подумал, что будет довольно сложно взять сегодня бонусные секунды. Мы рискнули и не стали бороться за них на промежуточных спринтах, поставив всё на финиш, потому что такой спринт мне больше подходит. Теперь у нас 6 секунд, это приятный результат, особенно после всей той тяжёлой работы, которую ребята проделали до конца этапа. Теперь у меня 9 секунд, это хорошее преимущество над некоторыми горняками, но остаётся ещё много претендентов. В этом году гораздо больше гонщиков находятся в форме, но лучше иметь в запасе 9 секунд, чем ничего. Завтра будет трудный день, когда эти секунды можно потерять, главное, сократить потери на финише».

 

  Мэтт Уайт, спортивный директор команды: «Сегодня мы взяли бонусы, потому что на этом этапе Дэрил всегда выступает отлично. Если сегодня мы справились, то завтра будет довольно тяжело. Но 6 секунд и 9 секунд в общей сложности – очень успешный день для Дэрила.

 

  Сегодня вечером посмотрим, как будет чувствовать себя Саймон, Его здоровье – наш приоритет. Он может стартовать, а может и не стартовать завтра. В любом случае,  завтра  Дэрил должен пройти Паракомб как можно быстрее».

 

 

 

 

 

Результаты 2 этапа Тура Даун Андер-2020

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Теги к статье: Дэрил Импи Daryl Impey Саймон Йейтс Simon Yates Mitchelton-Scott Тур Даун Андер Santos Tour Down Under гонка Мирового тура многодневная велогонка

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Комментарии

  • levonardo
    Тур Даун Андер-2020. Этап 2 (6)
    levonardo-Фото
    Факт-это то, что Беннет был 13м, не потянув финиш в гору. Остальное лирика и эмоции. Такое вот моё субъективное мнение)
  • Серафим
    Герант Томас о начале карьеры, ... (5)
    Серафим-Фото
    Если с памперсом, то можно.
  • Earl57
    Тур Даун Андер-2020. Этап 2 (6)
    Earl57-Фото
    Просто констатирую факт. Из спринтеров ни за кого не болею.
  • levonardo
    Тур Даун Андер-2020. Этап 2 (6)
    levonardo-Фото
    Такое чувство,что на Беннета вы обижены лично)
  • Earl57
    Тур Даун Андер-2020. Этап 2 (6)
    Earl57-Фото
    Ну не настолько круто там было, процентов 3-4 максимум. Филипсен вон справился же, хотя и посетовал на финиш в гору, мол из-за этого ему сил не хватило. Если для Беннета это так сложно, тогда зачем обижаться на Бору за то что они предпочли более универсального Аккермана. Все справедливо.
  • Колёсник
    Герант Томас о начале карьеры, ... (5)
    Колёсник-Фото

    главное на велик в нём не залезать :)

  • levonardo
    Тур Даун Андер-2020. Этап 2 (6)
    levonardo-Фото
    Хах, ну вообще-то Мёрков у Беннета был, Сэм даже попытался финишировать, но как встал из седла, так и сел обратно. Просто финиш в гору не его.
  • Kitsune-taichou
    Герант Томас о начале карьеры, ... (5)
    Kitsune-taichou-Фото
    не, у них там это универсальная одежда. мужикам тоже можно. по-разному наматывают просто
  • Серафим
    Герант Томас о начале карьеры, ... (5)
    Серафим-Фото
    Эти штуки, вроде бы, женщины в основном носят?
  • Earl57
    Тур Даун Андер-2020. Этап 2 (6)
    Earl57-Фото

    Когда вчера Сэм Беннет победил, сколько дифирамбов ему пропели. Сегодня он провалился - и сразу тишина... А Сэм именно провалился. Если Вивиани жестоко пострадал в завале, то Беннет был в той же группе, что и Юэн. Там человек 20 от силы оставалось и большая часть совсем не спринтеры. Свободно, просторно, дорога широкая. Калеб Юэн торпедой вылетел с пятой-шестой позиции и ему никто не мешал. А Сэм Беннет умудрился проиграть даже своему новозеландскому однофамильцу. Занял 13-е место. Развоза не было ни у кого, однако помешало это только Сэму.

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