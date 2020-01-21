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Приглашения на Критериум Дофине-2020

Приглашение на Критериум Дофине-2020Критериум Дофине (Criterium du Dauphine), многодневная гонка категории Мировой Тур (UCI World Tour), пройдёт с 31 мая по 7 июня 2020 года. Организаторы гонки, ASO, объявили команды, которые получили приглашения на гонку и примут в ней участие вместе с 19 командами Мирового Тура (UCI World Tour) и французская профессиональная команда Total Direct Energie. Это французские команды B&B Hôtels – Vital Concept и Arkéa – Samsic и бельгийская Circus – Wanty Gobert.

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Теги к статье: Total Direct Energie Arkea-Samsic приглашения команд wild card Circus – Wanty Gobert Критериум Дофине 2020 Мировой Тур многодневная гонка Vital Concept

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ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Колёсник
    Приглашения на Тур де Франс-20 ... (2)
    Колёсник-Фото
    А что газпрому там делать? Массовки и без них хватает
  • Astanaforever
    Приглашения на Тур де Франс-20 ... (2)
    Astanaforever-Фото
    19 команд ворлд тура уменьшили шансы попадания на мировые гонки Газпром Русвело на 25 %.
  • motte
    Дэйв Брэйлсфорд: «Не надо недо ... (10)
    motte-Фото

    Может даже и сорвусь в Ниццу, как в 2017 на финиш ПН , где Альберто жег, но чуть пошло у меня не так, будучи уже там.

  • RVL
    Дэйв Брэйлсфорд: «Не надо недо ... (10)
    RVL-Фото
    речь не о Фруме, а о подаче и качестве новостей.
  • RVL
    Дэйв Брэйлсфорд: «Не надо недо ... (10)
    RVL-Фото

    господа, извиняюсь, если задел кого то, ничего личного, и удачи Фруму.

    но , что за новости? все покидают сбор рано или поздно. если покинул досрочно по причине здоровья, как было сказано ранее-это одно. если просто покинул-это другое.ну а если уж покинул последним и в боевой готовности!!!-это совсем третья история)))

    и это об одном и том же событии несколько версий из одного источника!

    что дальше напишут?

    у них там просто язык уже заплетается. и я читая такие новости чувствую себя как то "необычно".

  • RVL
    Дэйв Брэйлсфорд: «Не надо недо ... (10)
    RVL-Фото

     

  • Cha
    Крис Фрум досрочно покинул тре ... (9)
    Cha-Фото
    Чионе делает вброс. Подумайте почему. Если это было знать не положено, то никто и не узнал бы. Все проглотили и начинают делать выводы вселенской значимости.
  • motte
    Дэйв Брэйлсфорд: «Не надо недо ... (10)
    motte-Фото
    Он возьмёт 5 ТДФ, я просто верю и уверен.
  • Roscomsport
    Дэйв Брэйлсфорд: «Не надо недо ... (10)
    Roscomsport-Фото

     

    1. Если он вернется и выиграет еще один ТДФ его пример даст силы и укрепит дух не только юных гонщиков, но всех людей переживщих катастрофу. 

    2. Знаю о чем говорю, я врач и внительно следил за всеми аспектами истории болезни Фруми. Травмы настолько тяжелые, что просто чудо, что он не умер на месте от болевого шока (нет вседений, вкололи ли ему наркотики ex tempore) Мог умереть и по пути в больницу... 

    4. Фрум великий гонщик и человек. Точка.

  • rude_rider
    Дэйв Брэйлсфорд: «Не надо недо ... (10)
    rude_rider-Фото

    если учесть все что с ним случилось в прошлом сезоне то да..нужно только пожелать ему удачи

    это не просто внезапная старость и типа как в песне ну не шмогла я ..

    тут серьезное что то по здоровью

     

     

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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