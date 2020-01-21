Приглашения на Критериум Дофине-2020

господа, извиняюсь, если задел кого то, ничего личного, и удачи Фруму.



но , что за новости? все покидают сбор рано или поздно. если покинул досрочно по причине здоровья, как было сказано ранее-это одно. если просто покинул-это другое.ну а если уж покинул последним и в боевой готовности!!!-это совсем третья история)))

и это об одном и том же событии несколько версий из одного источника!



что дальше напишут?



у них там просто язык уже заплетается. и я читая такие новости чувствую себя как то "необычно".