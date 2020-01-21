Приглашения на Критериум Дофине-2020

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Сегодня, 15:39
Критериум Дофине (Criterium du Dauphine), многодневная гонка категории Мировой Тур (UCI World Tour), пройдёт с 31 мая по 7 июня 2020 года. Организаторы гонки, ASO, объявили команды, которые получили приглашения на гонку и примут в ней участие вместе с 19 командами Мирового Тура (UCI World Tour) и французская профессиональная команда Total Direct Energie. Это французские команды B&B Hôtels – Vital Concept и Arkéa – Samsic и бельгийская Circus – Wanty Gobert.
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