Приглашения на Вуэльту Каталонии-2020

все правильно. Юмбо с Инеосом на Туре поиздеваются друг над другом. На Джиро дышать легче будет..считай пару лет в карму )))

да и ОИ И ЧМ не проходные старты. разложился по дитанции сезона грамотно. На результат посмотрим. Но, то что он не последний чел в пелотоне это факт