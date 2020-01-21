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Приглашения на Вуэльту Каталонии-2020

Приглашения на Вуэльту Каталонии-2020

 

 

Организаторы испанской гонки Мирового тура Вуэльта Каталонии (Volta Ciclista a Catalunya), которая пройдёт с 23 по 29 марта 2020 года, определились с приглашениями для профессиональных команд (ProTeam), которые, помимо 19 команд Мирового тура, примут участие в 100-м выпуске гонки.

Приглашения получили 6 проконтинентальных команд:

Caja Rural-Seguros RGA (Испания),

Fundacion Euskadi (Испания),

Burgos BH (Испания),

Arkea - Samsic (Франция),

Alpecin-Fenix (Бельгия), 

Circus-Wanty Gobert (Бельгия). 

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Теги к статье: Вуэльта Каталонии Volta Ciclista a Catalunya приглашения команд гонка Мирового тура многодневная гонка велоспорт велолайв ProTeam проконти

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Rokka
    Винченцо Нибали о мотивации, в ... (2)
    Rokka-Фото
    Неужели старику Ченцо не могли выделить ещё один разделочник в Бахрейне?)
  • RVL
    Винченцо Нибали о мотивации, в ... (2)
    RVL-Фото

    все правильно. Юмбо с Инеосом на Туре поиздеваются друг над другом. На Джиро дышать легче будет..считай пару лет в карму )))

    да и ОИ И ЧМ не проходные старты. разложился по дитанции сезона грамотно. На результат посмотрим. Но, то что он не последний чел в пелотоне это факт

  • Student
    Команда Jumbo-Visma о разработ ... (4)
    Student-Фото
    Цитата: Astanaforever
    С тремя охотниками погонишься, ни одного зайца не поймаешь.)))Да уж Тур будет убийственный. Такие имена! Такие звезды! Победители Гран туров. Фруми. Кинтана. Дюмолон. Роглич Берналь.Томас. Вальверде. Йейтс.Призеры. Кройсвайк. Ланда. Чавес.Лопес. Барде...Просто зашквал супер имен. Орги и рекламные компании разживутся немеренно.Это будет видимо самый громкий Тур за последнее десятилетие. Да и фанам велоспорта кайфовая услада гарантирована.
    Барде вроде же аут.

    Цитата: SportSpirit
    А ведь действительно, в тактических играх JV пока выигрывает Ineos. Полная определенность по многим напавлениям и почти равноправие 3-х лидеров.

    У Ineos гораздо больше неизвестных: физическое восстановление Фрума, вхождение в сезон "разленившегося" Томаса, новые грегари.
    Нечего Берналь зарешает)
  • Freejazz
    Alpecin-Fenix – новое название ... (17)
    Freejazz-Фото
    Первая часть фразы лишняя. По второй части - все опубликовано - Гугл, сайклингньюс в руки. Плохо если ребра ломаются и втыкаются в органы, а если просто трещина без смещения - то почему это невозможно?
  • jerzyk
    Alpecin-Fenix – новое название ... (17)
    jerzyk-Фото
    То за бред? На самом деле с 4 сломаными ребрами можно или лежать в больнице или в морге.
  • SportSpirit
    Команда Jumbo-Visma о разработ ... (4)
    SportSpirit-Фото
    А ведь действительно, в тактических играх JV пока выигрывает Ineos. Полная определенность по многим напавлениям и почти равноправие 3-х лидеров.

    У Ineos гораздо больше неизвестных: физическое восстановление Фрума, вхождение в сезон "разленившегося" Томаса, новые грегари.
  • motte
    Команда Jumbo-Visma о разработ ... (4)
    motte-Фото

    Или обломите гегемонию ская на тдф или обломитесь сами...третьего не дано....но прессинг с самого ногового года... до начала сезона 2020...красиво!

  • EL-Fenomeno
    Alpecin-Fenix – новое название ... (17)
    EL-Fenomeno-Фото

    Удачи МВДП в новом сезоне, а гоняться он и его комрады будут на Кэньйонах

  • Astanaforever
    Команда Jumbo-Visma о разработ ... (4)
    Astanaforever-Фото
    С тремя охотниками погонишься, ни одного зайца не поймаешь.))) Да уж Тур будет убийственный. Такие имена! Такие звезды! Победители Гран туров. Фруми. Кинтана. Дюмолон. Роглич Берналь.Томас. Вальверде. Йейтс.Призеры. Кройсвайк. Ланда. Чавес.Лопес. Барде... Просто зашквал супер имен. Орги и рекламные компании разживутся немеренно. Это будет видимо самый громкий Тур за последнее десятилетие. Да и фанам велоспорта кайфовая услада гарантирована.
  • Freejazz
    Alpecin-Fenix – новое название ... (17)
    Freejazz-Фото
    Та гонка вообще была очень хороша. (Но лучшего мы видели). Тон молодец на следующей гонке и то, что вообще доехал. Том - веселы парень, ездящий в кайф (последняя гона подтверждение). Но велокросс - гонка до одной ошибки и Тон её сделал. Это не невезение, это просто ошибка. Сам Матье такие ошибки делал в прошлых сезонах в дуэлях с Ван Артом. Этим кросс и интересен.

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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