- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 13:29
Приглашения на Вуэльту Каталонии-2020
Организаторы испанской гонки Мирового тура Вуэльта Каталонии (Volta Ciclista a Catalunya), которая пройдёт с 23 по 29 марта 2020 года, определились с приглашениями для профессиональных команд (ProTeam), которые, помимо 19 команд Мирового тура, примут участие в 100-м выпуске гонки.
Приглашения получили 6 проконтинентальных команд:
Caja Rural-Seguros RGA (Испания),
Fundacion Euskadi (Испания),
Burgos BH (Испания),
Arkea - Samsic (Франция),
Alpecin-Fenix (Бельгия),
Circus-Wanty Gobert (Бельгия).
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