Вуэльта Каталонии-2019. Маршрут и претенденты

99-й выпуск велогонки Мирового тура Вуэльта Каталонии пройдёт с 25 по 31 марта. Организаторы в этом году представили традиционный маршрут. Решающие этапы Вуэльты Каталонии-2019 - 3-й и 4-й финишируют в подъём. Финальный этап – традиционные круги с восьмикратным прохождением знаменитого подъема Монтжуик (Montjuic).

1-й этап с набором высоты 3000 м стартует и финиширует в Калелье (Calella). 2-й этап также проложен по пересечённому рельефу с набором высоты 2100 м.

3-й этап – первый из горных, с набором высоты 4100 м и финишем в подъём высшей категории протяжённостью 11,2 км со средним градиентом 7,6%. Участники финишируют на горнолыжном курорте Вальтер 2000 (Vallter 2000) на высоте 2150 м над уровнем моря.

4-й этап – с классическим для Вуэльты Каталонии финишем на Ла-Молина (La Molina). Но прежде, чем покорять Ла-Молину, участники на второй половине дистанции 171-км этапа должны будут преодолеть подъём высшей категории Port de la Creueta - высота 1920 м, протяженность 19,9 км, средний градиент - 4,7%, максимальный - 12,0%. После спуска снова подъем - вершина 1 категории, Ла-Молина (Alt de La Molina) протяженностью 11,4 км, средний градиент - 4.3%, максимальный - 13%), после прохождения которой до финишной линии этапа останется 24.6 км, половина из которых спуск, а другая половина - финальный подъём. Этап финиширует на Ла-Молина La Molina (ALP) - подъем 1 категории - высота 1695 м, протяженность 12,1 км, средний градиент - 4,4%, максимальный - 15%. Набор высоты на этапе составит около 3600 м.

5-й этап с набором высоты 2700 м и 6-й этап с набором высоты 3000 м подходят для спринтеров. Финальный, 7-й этап, это холмистые круги по Барселоне с восьмикратным прохождением знаменитого подъёма Монтжуик – 2 км со средним градиентом 5,6%.

Претенденты.

Под номером 1 стартует победитель прошлого года Алехандро Вальверде (Movistar), который будет защищать свой титул и является одним из главных претендентов на победу на Вуэльте Каталонии-2019. Команда Movistar стартует с четырьмя возможными претендентами на высокие места в общем зачёте. Помимо Алехандро Вальверде на старт выйдет Наиро Кинтана, а также Марк Солер и Ричард Карапас.

Сильным составом представлена команда Mitchelton-Scott, где за победу на Вуэльте Каталонии могут бороться Адам и Саймон Йейтсы, а также Эстебан Чавес. Команда Sky также выставила сильный состав: Крис Фрум, Эган Берналь и Иван Соса (Sky)

Среди других претендентов – Мигель Лопес (Astana), Тибо Пино (Groupama-FDJ), Роман Барде (AG2R - La Mondiale), Дэн Мартин (UAE-Team Emirates), Энрик Мас (Deceuninck Quick Step), Стевен Крейсвейк (Jumbo-Visma), Ильнур Закарин (KATUSHA-Alpecin) и другие.

Этапы Вуэльты Каталонии-2019:

Этап 1. 25.03. Calella – Calella, 164 км

Этап 2. 26.03. Mataró – Sant Feliu de Guíxols, 166,7 км

Этап 3. 27.03. Sant Feliu de Guíxols - Vallter 2000, 179 км

Этап 4. 28.03. Llanars - La Molina/Alp, 150,3 км

Этап 5. 29.03. Puigcerdà - Sant Cugat del Vallès, 188.1 км

Этап 6. 30.03. Valls - Vila-Seca, 169,1 км

Этап 7. 31.03. L’Hospitalet de Llobregat – Barcelona, 143,1 км