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Вуэльта Каталонии-2019. Маршрут

Вуэльта Каталонии-2019. Маршрут и претенденты

 

 

99-й выпуск велогонки Мирового тура Вуэльта Каталонии пройдёт с 25 по 31 марта. Организаторы в этом году представили традиционный маршрут. Решающие этапы Вуэльты Каталонии-2019 - 3-й и 4-й финишируют в подъём. Финальный этап – традиционные круги с восьмикратным прохождением знаменитого подъема Монтжуик (Montjuic).

 Вуэльта Каталонии-2019. Маршрут

 

  1-й этап с набором высоты 3000 м стартует и финиширует в Калелье (Calella). 2-й этап также проложен по пересечённому рельефу с набором высоты 2100 м

  3-й этап – первый из горных, с набором высоты 4100 м и финишем в подъём высшей категории протяжённостью 11,2 км со средним градиентом 7,6%. Участники финишируют на горнолыжном курорте Вальтер 2000 (Vallter 2000) на высоте 2150 м над уровнем моря.

 

  4-й этап – с классическим для Вуэльты Каталонии финишем на Ла-Молина (La Molina). Но прежде, чем покорять Ла-Молину, участники на второй половине дистанции 171-км этапа должны будут преодолеть подъём высшей категории Port de la Creueta - высота 1920 м, протяженность  19,9 км, средний градиент - 4,7%, максимальный - 12,0%. После спуска снова подъем - вершина 1 категории, Ла-Молина (Alt de La Molina) протяженностью 11,4 км, средний градиент - 4.3%, максимальный - 13%), после прохождения которой до финишной линии этапа останется 24.6 км, половина из которых спуск, а другая половина - финальный подъём. Этап финиширует на Ла-Молина La Molina (ALP) - подъем 1 категории  - высота 1695 м, протяженность 12,1 км, средний градиент - 4,4%, максимальный - 15%. Набор высоты на этапе составит около 3600 м.

 

  5-й этап с набором высоты 2700 м и 6-й этап с набором высоты 3000 м подходят для спринтеров. Финальный, 7-й этап, это холмистые круги по Барселоне с восьмикратным прохождением знаменитого подъёма Монтжуик – 2 км со средним градиентом 5,6%.

 

 

Вуэльта Каталонии-2019. Маршрут

 

Претенденты.

 

 

  Под номером 1 стартует победитель прошлого года Алехандро Вальверде (Movistar), который будет защищать свой титул и является одним из главных претендентов на победу на Вуэльте Каталонии-2019. Команда Movistar стартует с четырьмя возможными претендентами на высокие места в общем зачёте. Помимо Алехандро Вальверде на старт выйдет Наиро Кинтана, а также Марк Солер и Ричард Карапас.

 

  Сильным составом представлена команда Mitchelton-Scott, где за победу на Вуэльте Каталонии могут бороться Адам и Саймон Йейтсы, а также Эстебан Чавес. Команда Sky также выставила сильный состав: Крис Фрум, Эган Берналь и Иван Соса (Sky)

 

Среди других претендентов – Мигель Лопес (Astana), Тибо Пино (Groupama-FDJ), Роман Барде (AG2R - La Mondiale), Дэн Мартин (UAE-Team Emirates), Энрик Мас (Deceuninck Quick Step), Стевен Крейсвейк (Jumbo-Visma), Ильнур Закарин (KATUSHA-Alpecin) и другие.

 

Этапы Вуэльты Каталонии-2019:

 

Этап 1. 25.03. Calella – Calella, 164 км

 Вуэльта Каталонии-2019. Маршрут

 

 

Этап 2. 26.03. Mataró – Sant Feliu de Guíxols, 166,7 км

  

 Вуэльта Каталонии-2019. Маршрут

 

Этап 3. 27.03. Sant Feliu de Guíxols - Vallter 2000, 179 км

 

Вуэльта Каталонии-2019. Маршрут 

 

Этап 4. 28.03. Llanars - La Molina/Alp, 150,3 км

 Вуэльта Каталонии-2019. Маршрут 

 

Этап 5. 29.03. Puigcerdà - Sant Cugat del Vallès, 188.1 км

  

  Вуэльта Каталонии-2019. Маршрут

 

Этап 6. 30.03. Valls - Vila-Seca, 169,1 км

 

 Вуэльта Каталонии-2019. Маршрут

 

Этап 7. 31.03. L’Hospitalet de Llobregat – Barcelona, 143,1 км

 

Вуэльта Каталонии-2019. Маршрут 

 

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Теги к статье: Вуэльта Каталонии Volta Ciclista a Catalunya гонка Мирового тура маршрут многодневная гонка

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  1. Бакеша

    Сегодня, 07:16 | Регистрация: 1.02.2018

    Да, вот это настоящая зрелищная многодневку должна быть! А какие составы у Мовистар, Скай, Мичельтон Скот и Астаны! Битьва титанов будет!

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 08:53 | Регистрация: 30.06.2017

    Составы просто бомба. Кто капитан в Скай, Фруми или Берналь? Только бы Курдюков комментировал.

    1. Имя: Александр

      kwwk

      Сегодня, 09:14 | Регистрация: 31.05.2014

      Вряд ли Фрум, ему форма нужна к лету.

  3. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 09:17 | Регистрация: 4.07.2011

    Какая прелесть и с первого же этапа!

  4. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 09:25 | Регистрация: 27.05.2017

    Да ничего не будет, обкатка составов и капитанов, не более. Солировать должны 3-е номера.

  5. Имя: Анна П.

    Anna P.

    Сегодня, 10:41 | Регистрация: 25.06.2016

    Едем в отпуск на неделю в Барселону, конечно, постараемся что-то увидеть в последний день (и, может, финиш в пятый). 

    Пожелайте удачи и хороших снимков!

  6. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 11:22 | Регистрация: 4.07.2011

    Цитата: Anna P.
    Едем в отпуск на неделю в Барселону, конечно, постараемся что-то увидеть в последний день (и, может, финиш в пятый). 
    Пожелайте удачи и хороших снимков!

    До ниццы, а там авто а аренду и прыжок на 650 км в Барселону,  так ? Места шик. ...good

    Удачи и фото фото фото...много фото!

    drinks

  7. Имя: Роман

    mered

    Сегодня, 13:05 | Регистрация: 7.09.2014

    А где ее можно посмотреть будет?, по-моему Евроспорт транслировать не будет?

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Ближайшие старты

25 - 31 марта 2019

Volta Ciclista a Catalunya

27 марта 2019

Driedaagse Brugge-De Panne


ОПРОС

Какая гонка понравилась больше: Париж-Ницца-2019 или Тиррено-Адриатико-2019?

Комментарии

  • Astanaforever
    Фабио Ару пропустит Джиро д’Ит ... (4)
    Astanaforever-Фото
    [quote=Yuriy 17]Я так и думал, в что дело в этом!
    [/ Я думаю он реабилитировался и перед командой и перед болельщиками....а самое главное перед владельцем клуба. Я думаю сейчас он доволен в глубине души от безысходности, что так случилось с его ногой, как бы не крути, хоть звучит это колко и жестоко. Почти два года без побед, а это уже следствие, но не причина отговорок.
  • mered
    Вуэльта Каталонии-2019. Маршру ... (8)
    mered-Фото
    А где ее можно посмотреть будет?, по-моему Евроспорт транслировать не будет?
  • Student
    Фабио Ару пропустит Джиро д’Ит ... (4)
    Student-Фото
    Удачи тебе Фабио, как бы к тебе кто не относился, настрадался порядочно.
  • veloster
    Матей Мохорич и Винченцо Нибал ... (1)
    veloster-Фото

    Что за бред? Ну и отмазка у Мохорича...

  • Shalam s Urala
    Фабио Ару пропустит Джиро д’Ит ... (4)
    Shalam s Urala-Фото

    вообще, и без велоспорта есть жизнь pioneer

  • Yuriy 17
    Фабио Ару пропустит Джиро д’Ит ... (4)
    Yuriy 17-Фото

    Я так и думал, в что дело в этом!

  • motte
    Вуэльта Каталонии-2019. Маршру ... (8)
    motte-Фото

    Цитата: Anna P.
    Едем в отпуск на неделю в Барселону, конечно, постараемся что-то увидеть в последний день (и, может, финиш в пятый). 
    Пожелайте удачи и хороших снимков!

    До ниццы, а там авто а аренду и прыжок на 650 км в Барселону,  так ? Места шик. ...good

    Удачи и фото фото фото...много фото!

    drinks

  • veloster
    Милан - Сан-Ремо-2019. Результ ... (27)
    veloster-Фото

    Больше всего в этом году поражает Наесен. Сначала на последнем этапы Париж-Ниццы просидел весь этап в отрыве, не разу из него не выпадая, рядом с горняками. Теперь и тут уже едет с бигами, и почти выигрывает.

  • Серафим
    Милан - Сан-Ремо-2019. Результ ... (27)
    Серафим-Фото
    Том вообще молодец, работал на команду как супергрегари, когда больше некому было - сам попытался довезти Мэтьюза до отрыва. И у него почти ведь получилось! Мэтьюз сам в конце не потянул, это уже не вина Тома.
    Интересно, в этой гонке еще кто-нибудь из топовых генеральщиков работал на команду?
  • Anna P.
    Вуэльта Каталонии-2019. Маршру ... (8)
    Anna P.-Фото

    Едем в отпуск на неделю в Барселону, конечно, постараемся что-то увидеть в последний день (и, может, финиш в пятый). 

    Пожелайте удачи и хороших снимков!

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