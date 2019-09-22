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Хлоэ Дайгерт – чемпионка мира по велоспорту-2019 в индивидуальной гонке на время

Хлоэ Дайгерт-Оуэн – чемпионка мира по велоспорту-2019 в индивидуальной гонке на время

 

 

  Американская велогонщица Хлоэ Дайгерт-Оуэн (Chloé Dygert Owen) одержала победу в индивидуальной гонке на время на чемпионате мира по велоспорту-2019 в Йоркшире. Из-за проливного дождя организаторы на 40 минут задержали старт гонки с раздельным стартом у женщин и сократили промежуток между стартом гонщиц с полутора минут до 1 минуты.

 

После финиша Хлоэ Дайгерт-Оуэн на дистанции находились ещё 19 велогонщиц, но никто из них не сумел превзойти результат американской спортсменки.

 

Дистанцию 30,3 км Хлоэ Дайгерт-Оуэн преодолела за 42 минуты 11 секунд со скоростью 43,088 км/ч. На отсечке 14,2 км она  привезла защищавшей свой титул чемпионки мира нидерландской гонщице Аннемик ван Флётен (Annemiek van Vleuten) 1 минуту и 10 секунд, а её соотечественнице Анне ван дер Брегген (Anna van der Breggen) 1 минуту 11,6 секунд.

 

На финише Хлоэ Дайгерт-Оуэн опередила Анну ван дер Брегген на 1 минуту 32 секунды, а Аннемик ван Флётен на 1 минуту 52 секунды.

 

В прошлом году Хлоэ Дайгерт пропустила  чемпионат мира, так как получила сотрясение мозга во время Тура Калифорнии. К соревнованиям 22-летняя американская велогонщица вернулась только в апреле этого года.   

 

 

 

 

Photo © SWpix.com

 

  Хлоэ Дайгерт-Оуэн: «Майка с радужными полосками всегда особенная, я много  работала ради неё. У меня было сотрясение мозга, из-за которого я пропустила чемпионат мира прошлого года. Так что к этому чемпионату готовилась специально, и эта победа для меня особенная.

 

  Я сама очень удивлена результатом. Думаю, самое большое моё преимущество, что сегодня я ехала без измерителя мощности. Когда в этом году вернулась в гонки и сила только начала ко мне возвращаться,  помню, я взглянула на измеритель мощности и подумала, что прикладываюсь слишком мощно, что надо ехать полегче. А сегодня у меня не было измерителя, я не смотрела на все эти цифры, не говорила себе «сбрось скорость», а просто давила по полной от самого старта.

 

Возможно, поехала слишком быстро. Но я смогла удержать скорость на второй половине дистанции и у меня всё получилось».

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Теги к статье: Хлоэ Дайгерт Chloe Dygert ITT разделка индивидуальная гонка на время Чемпионат мира по велоспорту-2019 чемпионат мира по велоспорту Road Cycling World Championships UCI Road Cycling World Championships

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