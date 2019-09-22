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Миккель Бьерг – трёхкратный чемпион мира в индивидуальной гонке среди андеров

Миккель Бьерг – чемпион мира-2019 в индивидуальной гонке на время среди андеров

 

 

  20-летний датский велогонщик Миккель Бьерг (Mikkel Bjerg) третий год подряд стал чемпионом мира в индивидуальной гонке на время среди андеров (гонщиков до 23 лет).  Йоркшир встретил участников проливным дождём и потоками воды на дороге. Но Миккель Бьерг, стартовавший последним как защищающий титул, учёл все сложности трассы и захватил лидерство уже на первой отсечке, где вёз своему ближайшему сопернику, американскому гонщику Иэну Гаррисону (Ian Garrison) 44 секунды, а Брэндона МакНалти (Brandon McNulty) опережал на 41 секунду.

 

  В итоге на финише Миккель Бьерг, проехавший 30,3 км дистанцию со скоростью 45,067 км/ч, опередил Гаррисона, занявшего второе место, на 26,45 секунды, а Брэндона МакНалти, ставшего третьим, на  27,69 секунды.

 

 

Миккель Бьерг – трёхкратный чемпион мира в индивидуальной гонке среди андеров

 

Миккель Бьерг – трёхкратный чемпион мира в индивидуальной гонке среди андеров

 

Миккель Бьерг – трёхкратный чемпион мира в индивидуальной гонке среди андеров

 

Миккель Бьерг – трёхкратный чемпион мира в индивидуальной гонке среди андеров

 

Photo © SWpix.com

 

 

   Миккель Бьерг: «Сегодня была просто безумная гонка. Погода совершенно ужасная, но я справился. За пять минут до старта мне сказали, что на дороге большие лужи. Тренер сказал мне, чтобы я выбирал самую лёгкую траекторию. Он сказал: «Ты просто держи руль, смотри вперёд и дави на педали изо всех сил».

 

  Я ни разу не поскользнулся, не было ни одного проскальзывания. Я на седьмом небе от счастья. Давление было таким огромным, но я бы сказал, что больше всех давил на себя я сам. Очень счастлив, что взял третий титул. Если честно, теперь после гонки чувствую себя ужасно, кружится голова».

 

 

 

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Теги к статье: Миккель Бьерг Mikkel Bjerg андеры ITT Чемпионат мира по велоспорту-2019 чемпионат мира по велоспорту Road Cycling World Championships UCI Road Cycling World Championships

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