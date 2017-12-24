Айгуль Гареева и Антонио Тибери – через тернии к майке чемпионов мира по велоспорту-2019

Айгуль Гареева и Антонио Тибери – через тернии к радужной майке чемпионов мира по велоспорту-2019 в индивидуальной гонке на время среди юниоров

В индивидуальной гонке на время среди юниоров на чемпионате мира по велоспорту на шоссе-2019 победу одержали россиянка Айгуль Гареева и итальянец Антонио Тибери. Но во время выступления на дистанции и Айгуль Гареевой, и Антонио Тибери пришлось пройти через дополнительные испытания на пути к золотым медалям.

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Энди Хиндли (Andy Hindley), исполнительный директор «Йоркшир-2019»: «Сегодня мы стали свидетелями потрясающих спортивных историй. Айгуль, Антонио и Элинор – все испытали трудности во время выступления, но они не сдались. Их отношение очень воодушевляло, особенно учитывая, что мы видели выступление таких молодых гонщиков. Каждый из случаев добавил драматизма. Не могу припомнить, чтобы две индивидуальных гонки были такими захватывающими, как сегодня».

Российская велогонщица Айгуль Гареева была в числе предстартовых фаворитов среди юниорок. На дистанции 13,7 км на отсечке 6,3 км Айгуль Гареева показала лучшее время, опережая ближайших соперниц, британскую велогонщицу Элинор Бэкстедт (Elynor Bäckstedt) на 79 сотых секунды, а голландскую гонщицу Ширин ван Анрой (Shirin van Anrooij) на 11 секунд и 52 сотых. Но у финиша Айгуль Гареева, не увидев сигнала маршала гонки, продолжила двигаться по прямой, пропустив поворот направо. Она быстро развернулась и поехала к финишу, потеряв при этом около 10 секунд, но запаса времени хватило, чтобы в итоге опередить голландскую велогонщицу на 3 секунды и 61 сотых. Британская гонщица финишировала третьей, уступив Айгуль Гареевой 10 секунд и 93 сотых.

А итальянскому гонщику Антонио Тибери (Antonio Tiberi) пришлось потерять время в самом начале 27,6 км дистанции, где он сразу после старта на первом же повороте поменял велосипед из-за механических проблем. По результатам на отсечках Тибери видно, как он наращивал преимущество - был 25-м на первой отсечке, 6-м на второй и 4-м на третьей. На финише Антонио Тибери опередил ближайшего соперника, нидерландского гонщика Энзо Лейнсе (Enzo Leijnse) на 7 секунд и 79 сотых, а немецкого гонщика Марко Бреннера (Marco Brenner) на 12 секунд и 62 сотых.

Photo © SWPix.com

Айгуль Гареева: «Я была на абсолютном пределе, когда приближалась к финальному повороту, и поехала, следуя за белыми полосками на дороге, вместо того, чтобы взглянуть, куда еду. На том повороте я ничего не видела, всё как будто исчезло, видела только белые полоски на дороге. Это была моя ошибка, и когда я всё же выиграла, испытала огромное облегчение. Для меня это был очень эмоциональный момент. Я очень горжусь, что надела радужную майку.

Самым важным для меня было хорошо проехать ради людей, которые верили в меня, работали ради меня, помогали мне на пути к победе. Если честно, быть чемпионом мира не так важно. Важнее помочь людям поверить в то, что можно жить лучше, делать ошибки, но потом достигать лучших результатов, добиваться чего-то значительного в жизни».

Антонио Тибери: «Фантастика. У меня возникла проблема с велосипедом, начала трещать цепь – сломался кривошип. К счастью, я смог подъехать к техничке, поменять велосипед. В тот момент подумал, что всё кончено, что шансов на победу нет, но я снова сфокусировался, выкладывался по полной до последнего сантиметра.

Я сумел вернуть время и выиграл. Это невероятно. Я удивился, когда увидел потом, что лидирую. Мне трудно поверить, что я стал новым чемпионом. В этом сезоне я ни разу не смог обойти Андреа Пикколи, но сегодня это сделал. Я очень счастлив. Победа даёт мне огромную мотивацию».