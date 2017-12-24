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Чемпионат мира по велоспорту на треке-2018. Индивидуальная гонка преследования. Женщины

Чемпионат мира по велоспорту на треке-2018. Индивидуальная гонка преследования. Женщины

Чемпионат мира по велоспорту на треке. Апельдорн-2018Индивидуальная гонка преследования, 3 км. Женщины 

1. Chloe Dygert (Usa) 3:20.060
2. Annemiek Van Vleuten (Ned)
3. Kelly Catlin (Usa) 3:34.658 

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Теги к статье: индивидуальная гонка преследования Чемпионат мира по велоспорту на треке UCI Track Cycling World Championships трек женский велоспорт Chloe Dygert

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  1. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 23:01 | Регистрация: 24.12.2017

    Дааа шестеренка слева какое значение имеет а ?

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Ближайшие старты

4 марта 2018

Dwars door West-Vlaanderen

4 - 11 марта 2018

Paris-Nice

7 - 13 марта 2018

Tirreno-Adriatico

17 марта 2018

Milano-Sanremo

18 - 25 марта 2018

Le Tour de Langkawi

19 - 25 марта 2018

Volta Ciclista a Catalunya

23 марта 2018

E3 Harelbeke

25 марта 2018

Gent-Wevelgem

28 марта 2018

Dwars door Vlaanderen

1 апреля 2018

Ronde van Vlaanderen


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Комментарии

  • старт-шоссе 82
    Страде Бьянке-2018. Результаты (24)
    старт-шоссе 82-Фото

    Жесткое испытание, уважуха всем кто принимал в ней участие.

  • Earl57
    Страде Бьянке-2018. Результаты (24)
    Earl57-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    И сколько же велогонщиков вне лимита (на Страде впервые такое количетсву вижу)

    А какие там имена, среди тех, кто не вписался в лимит. Томаш Марчинский, Боссон-Хаген, Джонатан Рестрепо, Лобато, Лоуренс Тен Дам.

  • дрокер
    Тьеш Бенот – победитель класси ... (6)
    дрокер-Фото

    Про футбол вспомнил своего первого тренера.

    Бывало упадешь на тренировке или в гонке, весь ободранный, кровь.

    Тренер подходит и спрашивает: "Кости целые? Ну так поднимайся и догоняй, ты же не футболист"

  • Александра
    Организаторы Тур де Франс могу ... (39)
    Александра-Фото
    Это дихотомия добра и зла.)))
  • ironharley
    Страде Бьянке-2018. Результаты (24)
    ironharley-Фото

    Самое время Дяде Славе подсуетиться. У нас таких маршрутов в смысле смеси асфальта и грязи на с-кав не меряно, + горки на любой вкус... ***доля шутки***

     

    А ваще понравилось, правда смотрел запись безкоментарной трансляции, т.к. проснулся через полчаса после финиша гонки )))) Но без руссскоязычного сопровождения даже интереснее было. Еще догадайся кто есть кто в этой грязи. 

  • fradkinshtein
    Тьеш Бенот – победитель класси ... (6)
    fradkinshtein-Фото

    Красавцы. Каков характер! Да, велоспорт гораздо круче футбола.

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Страде Бьянке-2018. Результаты (24)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото
    разве Дюмулан плохо проехал? отличная тренеровочка вышла.
    и ЖИВ ЗДОРОВ.
    у него цель другая,так что пока шаман пошаманил нормально.
    ну,лично я так считаю.
  • Roscomsport
    Тьеш Бенот – победитель класси ... (6)
    Roscomsport-Фото

    Достойно!

  • Sezar
    Организаторы Тур де Франс могу ... (39)
    Sezar-Фото

    Так если сложные вопросы решать, давая на них простые ответы (типа запретить то, что не нравится, скажем феминисткам, или для ясности, гомофобам)., то и получается война. Откуда вообще эта страсть к запрещению, это желание решать за других?

  • Sezar
    Организаторы Тур де Франс могу ... (39)
    Sezar-Фото

    Организаторы Тура в угоду своим политическим взглядам, либо избегая репутационных рисков лишают бренд ТДФ национального блеска, имеют право.. но хорошие, здоровые вещи не строятся на запретах. Тур проиграет в зрелищности, мы проиграем, сборы у оргов упадут. Свято место пусто не бывает. Какой-нибудь Олег Тиньков организует параллельную Лигу велоспорта. Можете начинать радоваться. Вместе с ASO.

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Гонщик Команда Очки
1 Импи Д. (RSA) (MTS) 800
2 Порт Р. (Aus) (BMC) 460
3 Девенинс Д. (Bel) (QST) 400
4 Улисси Д. (Ita) (UAE) 370
5 Вивиани И. (Ita) (QST) 362
6 Маккарти Д. (Aus) (BOH) 340
7 Вальверде А. (Esp) (MOV) 340
8 Слагтер Т. (Ned) (DDD) 340
9 Вальгрен М. (Den) (AST) 320
10 Келдерман В. (Ned) (SUN) 250

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