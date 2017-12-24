- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Вчера, 22:45
Чемпионат мира по велоспорту на треке-2018. Индивидуальная гонка преследования. Женщины
Индивидуальная гонка преследования, 3 км. Женщины
1. Chloe Dygert (Usa) 3:20.060
2. Annemiek Van Vleuten (Ned)
3. Kelly Catlin (Usa) 3:34.658
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