Чемпионат мира по велоспорту на треке-2018. Индивидуальная гонка преследования. Женщины

Самое время Дяде Славе подсуетиться. У нас таких маршрутов в смысле смеси асфальта и грязи на с-кав не меряно, + горки на любой вкус... ***доля шутки***

А ваще понравилось, правда смотрел запись безкоментарной трансляции, т.к. проснулся через полчаса после финиша гонки )))) Но без руссскоязычного сопровождения даже интереснее было. Еще догадайся кто есть кто в этой грязи.