Ив Лампарт – победитель 8 этапа Тура Швейцарии-2019

28-летний бельгийский гонщик команды Deceuninck-Quick Step Ив Лампарт одержал победу в индивидуальной гонке на время на 8-м этапе Тура Швейцарии-2019. За 21 минуту и 58 секунд он проехал 19,2 км со средней скоростью 52,443 км/ч. На промежуточной отсечке он также был первым, показав время 12 минут и 36 сек, первые 10,9 км со средней скоростью 51,904 км/ч. На финише он опередил своего товарища по команде Каспера Асгрена на 5 секунд.

Лидирующий в общем зачёте Тура Швейцарии-2019 22-летний колумбийский гонщик команды Ineos Эган Берналь смог удержать свою жёлтую майку под напором действующего чемпиона мира, 29-летнего австралийского гонщика команды Bahrain-Merida Роана Денниса. Из 41 секунды преимущества в генеральной классификации, которые были у Эгана Берналя перед началом этапа, у него осталось 22 секунды. На промежуточной отсечке времени Деннис опережал Берналя на 19 секунд, и в итоге на финише данный разрыв сохранился. Заключительную часть дистанции оба спортсмена прошли со средней скоростью 52.51 км/ч.

Ив Лампарт: «Не ожидал победы. Перед стартом подумал, что чувствую себя не лучшим образом, но выдал всё, что мог, ехал на полной скорости. Просто невероятно, что я сумел опередить стольких специалистов этой дисциплины, включая чемпиона мира в разделке. Победа придаёт мне уверенности перед чемпионатом Бельгии, который пройдёт на следующей неделе. Это моя первая победа в разделке на гонке Мирового тура, просто с ума сойти. Я поражён, но в то же время счастлив».

