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Ив Лампарт – победитель 8 этапа Тура Швейцарии-2019

Ив Лампарт, Эган Берналь, Роан Деннис о 8-м этапе Тура Швейцарии-2019

 

 

  28-летний бельгийский гонщик команды Deceuninck-Quick Step Ив Лампарт одержал победу в индивидуальной гонке на время на 8-м этапе Тура Швейцарии-2019. За 21 минуту и 58 секунд он проехал 19,2 км со средней скоростью 52,443 км/ч.  На промежуточной отсечке он также был первым, показав время 12 минут и 36 сек, первые 10,9 км со средней скоростью 51,904 км/ч. На финише он опередил своего товарища по команде Каспера Асгрена на 5 секунд.

 

 Лидирующий в общем зачёте Тура Швейцарии-2019 22-летний колумбийский гонщик команды Ineos Эган Берналь смог удержать свою жёлтую майку под напором действующего чемпиона мира, 29-летнего австралийского гонщика команды Bahrain-Merida Роана Денниса. Из 41 секунды преимущества в генеральной классификации, которые были у Эгана Берналя перед началом этапа, у него осталось 22 секунды. На промежуточной отсечке времени Деннис опережал Берналя на 19 секунд, и в итоге на финише данный разрыв сохранился. Заключительную часть дистанции оба спортсмена прошли со средней скоростью 52.51 км/ч.

 

Ив Лампарт – победитель 8 этапа Тура Швейцарии-2019

 Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele/ Getty Images

 

  Ив Лампарт: «Не ожидал победы. Перед стартом подумал, что чувствую себя не лучшим образом, но выдал всё, что мог, ехал на полной скорости. Просто невероятно, что я сумел опередить стольких специалистов этой дисциплины, включая чемпиона мира в разделке. Победа придаёт мне уверенности перед чемпионатом Бельгии, который пройдёт на следующей неделе. Это моя первая победа в разделке на гонке Мирового тура, просто с ума сойти. Я поражён, но в то же время счастлив».

 

Ив Лампарт – победитель 8 этапа Тура Швейцарии-2019

 

 

 

 

 

  Эган Берналь: «Конечно, для меня сюрприз, что я остался в жёлтой майке. Этим утром подумал, что, наверное, её потеряю. А теперь я в ней здесь. Я боролся за эту майку с чемпионом мира в разделке, поэтому счастлив тем, как выступил.

 

  Поворачивая налево, я едва не упал. Немного испугался, потому что зашёл в поворот очень быстро. Я рисковал, но, думаю, выиграл там пару секунд.

 

  Завтра мы должны постараться удержать майку, не делать ничего безумного. До конца гонки остался один день. Если команда Bahrain-Merida хочет выиграть, они должны что-то предпринять, а нам же надо просто держаться».

 

  Роан Деннис: «Конечно, я бы хотел сегодня выиграть, но победа не всегда возможна. Многое шло хорошо на этой неделе, и быть вторым в общем зачёте – это великолепный результат. Думал, что тренировался хорошо, но не осознавал, что настолько».

 

 

Результаты 8 этапа Тура Швейцарии-2019

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Теги к статье: Ив Лампарт Yves Lampaert Эган Берналь Тур Швейцарии Tour de Suisse гонка Мирового тура ITT разделка индивидуальная гонка на время

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Tour de Suisse

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Tour de France

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Комментарии

  • motte
    Тур Швейцарии-2019. Этап 8 (14)
    motte-Фото

    Молодые колумбийцы ская сегодня взяли все, где статовали,  соса так же

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Giro Ciclistico d’Italia-2019. ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Хороший этап ,был разыгран с отрыва, трековики отметились))))

    Этап почти домашний для них)))
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Heylen Vastgoed Heistse Pijl-2 ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Битва молодёжи)))) Ходег против Филипсена))))
  • дрокер
    Тур Словении-2019. Этап 4 (5)
    дрокер-Фото

    Приятно было видеть какой просев устроил Газпром в горе, осталось 5 человек.

    С приходом Меньшова и Петрова команда воспряла. Надеюсь увидеть Власова в Мировом туре в следуюшем году

  • uran
    Тур Швейцарии-2019. Этап 8 (14)
    uran-Фото
    Цитата: velodoctor
    В горах Роан добавил, но разделку что-то подзапустил. Берналю 22 сейчас, интересно как пройдёт его карьера. 
    Теряем в разделке выигрываем в гору: это правило даже Фрума не обошло
  • SportSpirit
    La Route d’Occitanie - La Depe ... (3)
    SportSpirit-Фото

    Когда в бой идут не одни старики) Удивительный контраст: у Сосы с Вальведе 17 лет разница в возрасте.

  • SportSpirit
    Тур Швейцарии-2019. Этап 8 (14)
    SportSpirit-Фото

    Чемпионы мира-2018 в ТТТ оказались сильнее Денниса и всех остальных. 

     

    Завтра будет интересно в т.ч. за 3-е место в генерале.

  • Gottliche_Recht
    La Route d’Occitanie - La Depe ... (3)
    Gottliche_Recht-Фото
    Тони хорош
  • Anatoli Babkin
    Тур Швейцарии-2019. Этап 8 (14)
    Anatoli Babkin-Фото
    Тур де франс ,это не джиро и Берналь его не выйграет, просто не позволят, молод ещё, победитель будет по опытнее и постарше.
  • Sezar
    La Route d’Occitanie - La Depe ... (3)
    Sezar-Фото

    Соса-загадка. То он Джиро едет невидимкой, то заезжает с топами вполноги объехав Сивакова. То ли он в тренировочном режиме готовился к ТДФ, то ли у него в принципе отвращение к работе на кого-то.

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