Ив Лампарт – победитель 8 этапа Тура Швейцарии-2019

Ив Лампарт, Эган Берналь, Роан Деннис о 8-м этапе Тура Швейцарии-2019

28-летний бельгийский гонщик команды Deceuninck-Quick Step Ив Лампарт одержал победу в индивидуальной гонке на время на 8-м этапе Тура Швейцарии-2019. За 21 минуту и 58 секунд он проехал 19,2 км со средней скоростью 52,443 км/ч. На промежуточной отсечке он также был первым, показав время 12 минут и 36 сек, первые 10,9 км со средней скоростью 51,904 км/ч. На финише он опередил своего товарища по команде Каспера Асгрена на 5 секунд.

Лидирующий в общем зачёте Тура Швейцарии-2019 22-летний колумбийский гонщик команды Ineos Эган Берналь смог удержать свою жёлтую майку под напором действующего чемпиона мира, 29-летнего австралийского гонщика команды Bahrain-Merida Роана Денниса. Из 41 секунды преимущества в генеральной классификации, которые были у Эгана Берналя перед началом этапа, у него осталось 22 секунды. На промежуточной отсечке времени Деннис опережал Берналя на 19 секунд, и в итоге на финише данный разрыв сохранился. Заключительную часть дистанции оба спортсмена прошли со средней скоростью 52.51 км/ч.

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele/ Getty Images

Ив Лампарт: «Не ожидал победы. Перед стартом подумал, что чувствую себя не лучшим образом, но выдал всё, что мог, ехал на полной скорости. Просто невероятно, что я сумел опередить стольких специалистов этой дисциплины, включая чемпиона мира в разделке. Победа придаёт мне уверенности перед чемпионатом Бельгии, который пройдёт на следующей неделе. Это моя первая победа в разделке на гонке Мирового тура, просто с ума сойти. Я поражён, но в то же время счастлив».

Эган Берналь: «Конечно, для меня сюрприз, что я остался в жёлтой майке. Этим утром подумал, что, наверное, её потеряю. А теперь я в ней здесь. Я боролся за эту майку с чемпионом мира в разделке, поэтому счастлив тем, как выступил.

Поворачивая налево, я едва не упал. Немного испугался, потому что зашёл в поворот очень быстро. Я рисковал, но, думаю, выиграл там пару секунд.

Завтра мы должны постараться удержать майку, не делать ничего безумного. До конца гонки остался один день. Если команда Bahrain-Merida хочет выиграть, они должны что-то предпринять, а нам же надо просто держаться».

Роан Деннис: «Конечно, я бы хотел сегодня выиграть, но победа не всегда возможна. Многое шло хорошо на этой неделе, и быть вторым в общем зачёте – это великолепный результат. Думал, что тренировался хорошо, но не осознавал, что настолько».