Михал Квятковски пропустит Тур Польши-2019

Михал Квятковски не будет защищать титул победителя на Туре Польши-2019

29-летний польский гонщик команды Ineos Михал Квятковски не будет защищать титул победителя на Туре Польши-2019, стартующем 3 августа. После прошлого сезона, в котором Михал Квятковски одержал 9 побед, включая победу в генеральной классификации Тиррено-Адриатико и Тура Польши и титул чемпиона Польши в групповой гонке, в этом году его лучшими результатами были несколько третьих мест, в том числе на Милан-Сан-Ремо-2019.

Михал Квятковски: «Я не из тех, кто любит менять планы. Но, к сожалению, сейчас один из таких моментов. Несмотря на то, что я очень люблю Тур Польши и лелею прошлогодние воспоминания о нём, в этом году я не смогу принять участие в гонке.

Сразу, как только я финишировал на Тур де Франс, понял, что для восстановления мне понадобится очень много времени. Пока что этот сезон идёт совсем не так, как я мечтал. Сейчас настал момент всё осмыслить, подумать о моей подготовке и о том, какой тяжёлый сезон был у меня в 2018, и постараться сделать шаг вперёд. Надеюсь, смогу вскоре вновь ощутить радость от езды на велосипеде. Уверен, что тогда снова начну побеждать на крупных гонках.

Мне было очень трудно принять решение, пропускать это потрясающее ощущение выступления в гонке перед польскими болельщиками. Я буду смотреть гонку и надеюсь, что мои товарищи по команде сделают отличное шоу».