Завал на 3-м этапе Тура Страны Басков-2019

Жулиан Алафилипп, Энрик Мас, Герант Томас, Михал Квятковски среди пострадавших в завале на 3-м этапе Тура Страны Басков-2019

За 6 км до финиша на 3-м этапе Тура Страны Басков-2019 в голове группы, где находились лидеры гонки, произошёл большой завал. Победитель 2-го этапа Тура Страны Басков-2019 Жулиан Алафилипп и его товарищ по команде Deceuninck-Quick Step Энрик Мас; лидеры команды Sky Михал Квятковски и Герант Томас, и их товарищ по команде Джонатан Кастровьехо, гонщики команды AG2R La Mondiale, Адам Хансен (Lotto Soudal), Омар Фраиле (Astana), Маркель Ирисар (Trek-Segafredo) пострадали в числе других гонщиков.

Команда Deceuninck Quick Step приложила все силы, чтобы вернуть Энрика Маса в гонку, на финише он проиграл 1:40. Жулиан Алафилипп также вернулся на велосипед и пересёк финиш через 12 минут после победителя этапа Максимилиана Шахманна (Bora-hansgrohe).

Команда Sky сообщает, что Герант Томас и Михал Квятковски вернулись в гонку, а Джонатан Кастровьехо ударился очень сильно.

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