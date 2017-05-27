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Завал на 3-м этапе Тура Страны Басков-2019

Жулиан Алафилипп, Энрик Мас, Герант Томас, Михал Квятковски среди пострадавших в завале на 3-м этапе Тура Страны Басков-2019

 

  За 6 км до финиша на 3-м этапе Тура Страны Басков-2019 в голове группы, где находились лидеры гонки, произошёл большой завал. Победитель 2-го этапа Тура Страны Басков-2019 Жулиан Алафилипп и его товарищ по команде Deceuninck-Quick Step Энрик Мас; лидеры команды Sky Михал Квятковски и Герант Томас, и их товарищ по команде Джонатан Кастровьехо, гонщики команды AG2R La Mondiale, Адам Хансен (Lotto Soudal), Омар Фраиле (Astana), Маркель Ирисар (Trek-Segafredo) пострадали в числе других гонщиков.

 

  Команда Deceuninck Quick Step приложила все силы, чтобы вернуть Энрика Маса в гонку,  на финише он проиграл 1:40. Жулиан Алафилипп также вернулся на велосипед и пересёк финиш через 12 минут после победителя этапа Максимилиана Шахманна (Bora-hansgrohe).

 

Команда Sky сообщает, что Герант Томас и Михал Квятковски вернулись в гонку, а Джонатан Кастровьехо ударился очень сильно.

 

По мере поступления информации данные статьи будут обновляться.

 

Завал на 3-м этапе Тура Страны Басков-2019

 

Завал на 3-м этапе Тура Страны Басков-2019

 

Завал на 3-м этапе Тура Страны Басков-2019

 

Завал на 3-м этапе Тура Страны Басков-2019

 

Завал на 3-м этапе Тура Страны Басков-2019

 

Завал на 3-м этапе Тура Страны Басков-2019

 

Завал на 3-м этапе Тура Страны Басков-2019

 

Завал на 3-м этапе Тура Страны Басков-2019

 

Завал на 3-м этапе Тура Страны Басков-2019

 

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Теги к статье: Тур Страны Басков Itzulia Basque Country гонка Мирового тура многодневная велогонка

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  1. Бакеша

    Сегодня, 19:07 | Регистрация: 1.02.2018

    Прежде всего жаль конечно генеральщиков, которые претендовали на высокие места в генерале: Алапиллифа, Квятковского и Масса

  2. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 19:09 | Регистрация: 27.05.2017

    Всех жаль, они живые люди, вне зависимости от регалий.

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ОПРОС

Кто станет победителем Тура Страны Басков-2019?

Комментарии

  • raspik
    Тур Страны Басков-2019. Этап 3 (7)
    raspik-Фото
    БОРАдяга)
  • Николай Н.
    Тур Страны Басков-2019. Этап 3 (7)
    Николай Н.-Фото

    Сама гонка шла скучновата, а потом завал. Жаль, что в завал попал Алафелипо, финиш был бы гораздо интересней.

  • tds
    Scheldeprijs-2019 (4)
    tds-Фото

    Просто Киттель имеет хороший контракт от немецких спонсоров. Лифейвар держал его в ежевых пкуовицах, да команда была ,,огонь", а в Катюше одни абондоны остались. Какие, что Полит тоже комаду присматривает.

  • Бакеша
    Тур Страны Басков-2019. Этап 3 (7)
    Бакеша-Фото
    Сглазили Алафилиппа
  • uran
    Завал на 3-м этапе Тура Страны ... (2)
    uran-Фото
    Всех жаль, они живые люди, вне зависимости от регалий.
  • Бакеша
    Завал на 3-м этапе Тура Страны ... (2)
    Бакеша-Фото
    Прежде всего жаль конечно генеральщиков, которые претендовали на высокие места в генерале: Алапиллифа, Квятковского и Масса
  • ktilp-12
    Тур Страны Басков-2019. Этап 3 (7)
    ktilp-12-Фото

     Да-а-а, не легко достаются победы. Жаль очень многие получили травмы. Желаю скорейшего выздоровления. Труден путь велогонщиков и всех спортсменов.

  • gaaga777
    Тур Страны Басков-2019. Этап 3 (7)
    gaaga777-Фото

    Максимильян бушует. хорош бродяга)

    так.. как там на счет фаерплей?

  • gaaga777
    Scheldeprijs-2019 (4)
    gaaga777-Фото

    Киттель что-то совсем не прет. шампунь кончился

  • Astanaforever
    Тур Страны Басков-2019. Этап 3 (7)
    Astanaforever-Фото
    Кастровьехо в хлам..как и Алафилипп. Жаль. Бора в этой гонке монстры просто. Вот тебе и Шахман. Ланда слабоват после травмы пока. В Мувистар у него вообще ничего не получается как и в Скай...как будто сглазили. Может в Астане на следующий год возродится как прежде?

    В Астане Йон Изагирре на второе вышел, Бильбао на седьмое в генерале.

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