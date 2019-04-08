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Жулиан Алафилипп – победитель 2 этапа Тура Страны Басков-2019

Жулиан Алафилипп и Бьорг Ламбрехт о 2-м этапе Тура Страны Басков-2019

 

 

  26-летний французский гонщик команды Deceuninck - Quick Step Жулиан Алафилипп одержал победу на 2-м этапе Тура Страны Басков-2019, завершившимся 600-метровым участком с градиентом в 8%. 22-летний бельгийский гонщик команды Lotto Soudal Бьорг Ламбрехт (Bjorg Lambrecht) атаковал на крутом секторе финишного подъёма, но Жулиан Алафилипп обошёл его.

 

В прошлом году Жулиан Алафилипп тоже начал Тур Страны Басков с победы, но тогда стал победителем и 1-го, и 2-го этапов.

 

  Благодаря победе Жулиан Алафилипп поднялся на вторую строчку общего зачёта и теперь уступает лидеру Максимилиану Шахманну (Bora-hansgrohe) 5 секунд.

 

Жулиан Алафилипп – победитель 2 этапа Тура Страны Басков-2019

 

Жулиан Алафилипп – победитель 2 этапа Тура Страны Басков-2019

 

Photo © Deceuninck - Quick-Step - © Gonzalo Moreno Arroyo / Getty Images - Photo credit: ©Gonzalo Moreno Arroyo/ Getty Images

 

 

   Жулиан Алафилипп: «После победы на Милан-Сан-Ремо-2019 я взял перерыв, поэтому не знал, в какой форме нахожусь. Но нога идёт хорошо, я был решительно настроен взять победу. Этап, несмотря на небольшую протяжённость, проходил быстро и нервно, потому что на дистанции были немощёные сектора дороги. Но мы идеально справились с ситуацией, я мог положиться на сильную команду, которая всё время удерживала меня впереди. Огромное спасибо ребятам за их ценную помощь.

 

  Финиш мне подходил, на последних километрах я ехал на хорошей позиции. За 200 м до финиша увидел просвет и атаковал, как оказалось, момент был выбран верно. Очень рад, что смог одержать победу. Моей целью на эту неделю была победа на этапе. Теперь я выполнил задачу и поеду гонку день за днём. Посмотрим, как будут развиваться события, особенно в отношении генеральной классификации».

 

  Бьорг Ламбрехт: «Думаю, что ехать по этим гравийным дорогам приятнее, когда находишься впереди, а не позади пелотона. Мне  понравилось, потому что люблю такие технически сложные дистанции. После первого длинного сектора пелотон раскололся, но потом мои товарищи по команде вернулись. Команда очень много работала, чтобы удержать меня впереди.

 

  В спринте я хотел застать врасплох  остальных. Когда атаковал, сразу сделал просвет. Я ни разу не оглянулся назад, но понимал, что Алафилипп рядом. Он прошёл меня, а я не сумел сесть ему на колесо. Тем не менее, я просто продолжил свой спринт до финиша, вкладывая все силы. В общем, я доволен вторым местом. Впервые я попал на подиум гонки Мирового тура, поэтому горжусь результатом. Перед стартом этапа даже не думал, что такое будет возможно.

 

  3-й этап похож на сегодняшний, но на финише будет не так круто. Я снова приложу все силы, посмотрим, как будет развиваться гонка. Если смогу подойти к валлонским классикам в этой форме, то смогу помогать Тиму Велленсу и Йелле Ванендерту. Я много тренировался к этому периоду сезона. В Каталонии у меня возникли некоторые проблемы со спиной, что помешало мне выступать в полную силу. Сейчас ситуация лучше, надеюсь, проблемы ушли».

 

 

Результаты 2 этапа Тура Страны Басков-2019

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Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Deceuninck – Quick-Step Бьорг Ламбрехт Тур Страны Басков Itzulia Basque Country гонка Мирового тура многодневная велогонка

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1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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