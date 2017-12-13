Жулиан Алафилипп, Дэн Мартин, Джанни Москон, Дарио Катальдо о 4-м этапе Критериума Дофине -2018

Жулиан Алафилипп – победитель 4 этапа Критериума Дофине-2018

25-летний французский гонщик команды Quick Step FloorsЖулиан Алафилипп одержал победу на первом из горных этапов Критериума Дофине-2018, которая стала его пятой по счёту победой в этом сезоне.

4-й этап решился на финишном подъёме 2-й категории Ланз-ан-Веркор- 4,8 км со средним градиентом 7,5%. За Дэном Мартином (UAE Team Emirates), атаковавшим за 500 м до финиша, поехали Герант Томас (Sky), Роман Барде (AG2R La Mondiale) и Жулиан Алафилипп (Quick Step Floors).

За 300 м до финиша они прошли проехавшего 40 км в одиночном отрыве Дарио Катальдо (Astana), а затем разыграли между собой спринт, где Жулиан Алафилипп обошёл своих соперников. Джанни Москон (Sky), финишировавший на этапе 9-м, перехватил майку лидера у своего товарища по команде Михала Квятковски, который на финише проиграл 17 секунд победителю этапа и 9 секунд Джанни Москону.

Photo credit © Quick-Step Floors Cycling Team - © Tim De Waele / Getty Image

Жулиан Алафилипп: «Я очень счастлив, потому что это победа на гонке высокого уровня, где все участники в очень хорошей форме. Сегодня был единственный этап, который я мог выиграть, и утром я сказал товарищам по команде, что хочу что-то предпринять.

Главным на сегодняшнем этапе для меня было выжить на очень выматывающем подъёме Мон-Нуар. Потом на спуске с него не терял концентрации, держался на хорошей позиции вместе с Бобом Юнгельсом.

После завершения тренировок на высоте чувствовал себя не слишком хорошо, но был предельно мотивирован, чтобы одержать победу на своей домашней гонке. На последних пяти километрах выкладывался полностью так, что ноги жгло. В конце этапа отдал все силы. Я сумел достичь цели, это даёт мне уверенность перед стартом на Тур де Франс-2018. Теперь буду помогать Бобу Юнгельсу, потому что я не чистый горняк, а взрывной гонщик».

Photo © A.S.O /Criterium du Dauphine/Alex Broadway

Джанни Москон: «Команда AG2R старались осложнить гонку и бороться за победу. Мы начали задавать скорость с подножия финального подъёма, чтобы защитить майку лидера. Майка всё ещё в нашей команде. Сегодня был первый из блока горных этапов, впереди ещё много гор. Не знаю, что получится у меня показать в генеральной классификации. Моя роль на этой гонке – помогать Квято и Геранту, в основном Геранту в борьбе за общий зачёт. Алафилипп был сильнейшим на этом этапе с относительно коротким финальным подъёмом, но Герант – сильнейший в борьбе за генеральную классификацию. И, несмотря на майку лидера, моя роль в команде не изменилась. Буду наслаждаться майкой завтра, но Герант и Квято – два сильнейших гонщик, каждый из которых может выиграть гонку».

Дэн Мартин: «Я слышал, что Катальдо почти догнали, после чего стал выжидать. Я был готов атаковать, но мы ехали так быстро, что атаковать раньше, чем там, где я поехал, было бессмысленно. Была мысль, что вот теперь я смогу доехать до линии финиша. В любом случае, если бы я ждал до последних 200 метров, Жулиан всё равно меня бы опередил. Возможно, в следующий раз мне надо будет поехать чуть раньше. Поздравляю Жулиана, мы были с ним товарищами по команде на протяжении двух лет, мы с ним друзья, хотя мне тоже хотелось выиграть.

Сейчас в этой команде у меня период адаптации к новой технике. Весь год на тренировках нога шла хорошо, но в гонках пока что не получается победить по разным причинам, иногда из-за самого себя, иногда из-за неудач».

Photo © A.S.O /Criterium du Dauphine/Alex Broadway

Дарио Катальдо: «Я не планировал сегодня уезжать в отрыв, спокойно ехал в пелотоне первую часть этапа. Но потом гонка пошла более нервно, пелотон разорвался, генеральщики оказались в первой группе. Ситуация осложнилась и для моих товарищей по команде, которые искали возможность для атаки. Помогая им ускориться, я увидел, что, сам того не желая, оказался в первой группе. Раз так получилось, стал думать о победе на этапе. Но скорость в нашей группе была не слишком высокой, и если бы мы так продолжали ехать, то пелотон бы нас точно поглотил.

С середины подъёма я поехал своей скоростью, попутчиков не нашлось, и я продолжил в одиночку. В конце выдал всё, что мог, но этого оказалось недостаточно. За 15 км до финиша я ещё верил, что могу выиграть этап. Но как раз перед финальным подъёмом ветер стал встречным, я начал терять скорость. Понял, что удержаться впереди мне будет сложно. Боролся, сколько мог. Гороховая майка служит небольшим утешением, я доволен, потому что Критериум Дофине – очень важная гонка. Мне бы хотелось удержать майку до конца».