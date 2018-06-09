Дэрил Импи и Михал Квятковски о 1-м этапе Критериума Дофине-2018

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- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 23:37
Дэрил Импи – победитель 1 этапа Критериума Дофине-2018
33-летний южноафриканский гонщик команды Mitchelton-Scott Дэрил Импи (Daryl Impey) одержал победу на 1-м этапе Критериума Дофине-2018. Финальный из семи подъёмов этапа за 5 км до финиша стал трамплином для многочисленных атак и просеял пелотон, но в итоге победитель этапа определился в общем спринте. Дэрил Импи опередил Жулиана Алафилиппа (Quick Step Floors) и Паскаля Акермана (Bora-hansgrohe).
Михал Квятковски (Sky), возглавляющий общий зачёт, также поборолся в спринте, финишировав 5-м, и сохранил на плечах майку лидера.
Photo © A.S.O /Critérium du Dauphiné/Alex Broadway
Дэрил Импи: «Весь день мне был трудно, чувствовал себя не слишком хорошо. Ещё на собрании перед стартом я сказал Алексу Эдмондсону, чтобы он вместо того, чтобы помогать мне, поработал на себя. Но я удивил сам себя, удержавшись с сильнйшими.
Победа на этапе Критериума Дофине очень значима, потому что это крупная гонка! Многие меня критиковали за то, что с начала года (после победы на Туре Даун Андер-2018) я не показывал результатов. Поэтому приятно одержать такую большую победу. Я пытался выиграть на Вуэльте Каталонии, потом в классиках, но всё шло не так, как хотелось. Поэтому победа на первой гонке после перерыва даёт прилив уверенности в себе.
Когда чувствуешь себя не очень хорошо, не можешь позволить себе ошибиться. Поэтому я просто прятался в группе весь день. В конце этапа мне благодаря первому за день мощному приложению сил удалось сесть на удачное колесо, что мне помогло.
Завтра этап подойдёт чистым спринтерам, хотя здесь в гонке их не так много, поэтому я снова могу попробовать побороться за победу. Сегодня я удивил сам себя, но завтра будет сложно кого-то застать врасплох».
Photo © A.S.O /Critérium du Dauphiné/Alex Broadway
Михал Квятковски: «Финал был технически сложным и нервным. Часть дороги была мокрой, поэтому важно было держаться впереди. Команда отлично меня защищала. Жулиан Алафилипп мощно атаковал на подъёме, но я сел ему на колесо. Думаю, это и просеяло пелотон, спринтеры не смогли удержаться. На последних 500 метрах дорога пошла в тягун, и я даже попытался бороться в спринте за победу на этапе. Импи впечатляюще спринтовал, на его ускорение я ответить не смог. Завтра последний шанс для спринтеров выиграть этап. Конечно, такие ребята как Кокар или Боассон Хаген попытаются снова. Думаю, контролировать пелотон завтра будут команды спринтеров».
Жулиан Алафилипп: «Мы планировали сегодня работать на Фабио (Якобсена), команда отлично защищала его на протяжении этапа. Мы знали, что на финальном круге будет тяжело, поэтому я внимательно следил за ситуацией. Когда Тёнс атаковал, то я решил закрыть просвет, потому что по радио мне сказали, что Фабио выпал. Спринт получился безумным, потому что в нём участвовали горняки, генеральщики, универсалы. Каждый хотел показать результат. Я бы предпочёл победу на этапе, но не разочарован, потому что ощущения отличные. Второе место даёт мне уверенность перед следующими этапами».
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Николай Степаныч
Критериум Дофине-2018. Этап 1 (19)
Кто такой этот Кожатаев, что ему посвящено столько сообщений в этой ветке? Победитель ЧМ по юниорам/андерам, может, Тур де л'Авенир выигрывал или молодежную Джиро? Поделитесь, видно какой-то особенный парень, что ему столько внимания? На Сайклингньюз, наверное, в комментариях во всю обсуждают... пойду пояитаю.
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Николай Степаныч
Сюрприз от организаторов Тур д ... (38)
Может, здесь не очень детально написано, но очевидно же, что это никакая не гонка преследования, а просто старт по решетке как в автоспорте или масс-старты в лыжах и старт в нескольких шруппах на марафонах. Только и всего. Лидеров от второй группы будет отделять пара десятков метров - ничего особенного, на самом деле, просто организаторы заранее анонсировали порядок.
Единственное серьезное отличие: нет нейтральной зоны и привидегии стартовать впереди не у обладателей маек, а строго по порядке генерала.
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Kozhatayeva
Критериум Дофине-2018. Этап 1 (19)
Цитата: Astanaforever
Да еще, а почему наши ребята должны возить бачки им? А почему они не возят нашим?Вас это устраивает? Нас нет. Если вас это устраивает, то это клиника.
Тогда так.Какая конкретно была поставлена задача Бахтияру Кожатаеву в прологе Критериума? Если вы говорите о строгости выполнения задач тренеров спорсменом. Занять 151 место из 154 х? Да, видимо он ее выполнил на все сто. Респект тогда ему передайте от болельщиков.
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Zhanzhak
Критериум Дофине-2018. Этап 1 (19)
Все правильно! Я тоже за то, что надо поддерживать. Им есть от кого нахлобучку получать, и уж точно это не от нас должно исходить! Есть вещи о которых мы не знаем, что происходит в командных автобусах, там должно и оставаться! Не переживайте, предавайте привет Бахтияру и маленькому Маю! Все победы ещё в перейди! Берегите мужа!
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Kozhatayeva
Критериум Дофине-2018. Этап 1 (19)
Цитата: Astanaforever
Никто не обзывается на Бахтияра.А критику никто пока еще не отменял и не имеет право это отнять у болельщиков.Как им, так другим не видно, что хорошо,а что плохо.Критика бывает полезной для спортсмена , если он к ним прислушивается. Хуже было бы Бахтияру если ему пели сладострастные дифирамбы.Вот это нездорово.Я думаю если вы прочитали отзывы болельщиков о нем и передадите ему все наши комментарии о нем,он подумает и включится, чтобы оправдать надежды поклонников команд бывшего советского пространства и в частности команды Астана.Вы пишете, что у каждого из наших ребят есть лидер на кого они работают.Вы правы, у всех разные задачи, одни бачки привозят, другие куют победы. Но я думаю, что ни у одного из таких подвозящих ребят не было бы чуть чуть собственных амбиций на собственные победы. Я на сто процентов прав. Но если нет амбиций на победы , если настроен только на подвоз бачков лидерам, то этот спортсмен обречен как личность, как боец. Нужно еще не забывать о собственной стране, о ее престиже в мире велоспорта. Вспомнить даже Винокурова, того страшного падения на туре и обьявления о прекращении спортивной карьеры после тяжелейших травм...и возвращении только из за того, что не хватало рейтинговых очков для попадания сборной Казахстана на олимпиаду. Вот пример мужества и чести спортсмена думающий о собственной стране . Все мы недавно видели подвиг Тибо Пино, который ехал этап с температурой, но скрипя зубами доехал до финиша, после которого в обморочном состоянии увезли на скорой в госпиталь. Вот пример отчаянного спортсмена, его невероятного подвига.О нем писал весь спортивный мир. Я думаю Бахтияру нужно осмыслить свой спортивный путь, собраться с духом и показать достойные результаты , а не плестись в хвосте пелотона от гонки к гонке...доезжая его, на лишь бы уложиться в лимит времени. Если это он поймет, то все болельщики будут только рады. А если нет, то пусть уступит место другим молодым талантам, которые будут рвать и метать, чтобы показать свои устремления на будущие победы. Только без обид. Поверьте, никто не хочет болеть за чужих, даже если он Нибали или Лопес, если у нас есть Винокуровы, Закарины, Кириенки.
На ваш вопрос я тоже отвечу по поводу собственных амбиций . Если вы следите внимательно за всеми гонками и слушаете голос комментатора Сергея Курдюкова , который каждую гонку рассказывает и разжёвывает так , что даже человек не из спорта всё поймёт как надо . Насчёт задач в гонке они поставлены чётко , гонщики не имеют право сделать то что вы говорите , у них у каждого гонщика стоит четко своя задача , ещё расписанная до гонки , и каждый знает что должен делать на определённой гонке . Это командный вид спорта ! Они не едут каждый сам за себя , они едут за команду . И если побеждает один из них празднует вся команда которая правильно выполнила свои задачи , это целая схема и подготовка плана по гонке , а не импровизация . Возможна импровизация в том случае если с лидером гонки например произошёл прокол колеса . Если бы каждый ехал как хотел на свой результат , не нужна бы было создавать целые команды . И представьте себе каждый гонщик надеется и верит в свою собственную победу и надеется что когда либо будет шанс проехать лидером на одной из гонок , или получится импровизация на важной гонке . Нет гонщика который едет просто так как вы выразились , у гонщиков в крови побеждать , ради этого они все и тренируются. Надеюсь объяснила доступно вашему пониманию .
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sstasuk
Критериум Дофине-2018. Этап 1 (19)
Да, много видел и читал тут, но родственники еще не регились защищать своих. Лучше расскажите нам какая программа гонок у Бахтияра, и какие цели на сезон. Диванные критики были, есть, и будут есть пока другие работают, забейте.
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Kozhatayeva
Критериум Дофине-2018. Этап 1 (19)
Цитата: Astanaforever
Да еще, а почему наши ребята должны возить бачки им? А почему они не возят нашим?Вас это устраивает? Нас нет. Если вас это устраивает, то это клиника.
Тогда так.Какая конкретно была поставлена задача Бахтияру Кожатаеву в прологе Критериума? Если вы говорите о строгости выполнения задач тренеров спорсменом. Занять 151 место из 154 х? Да, видимо он ее выполнил на все сто. Респект тогда ему передайте от болельщиков.
Я просто скопировала свой комментарий под комментариями Пролога , здесь вам ваш ответ на ответ по Прологу .
Всем привет ! Если уж вы ребята комментируете то будьте с собой честны смотрели ли вы все гонки или нет , ответьте на свой вопрос . Если в каждом интервью говорят об Кожатаеве как вы думаете почему ? Просто за красивые глаза в проф спорте ничего не делается, только за дело . Если говорят значит есть за что . Если вы видели Джиро где Кожатаев помог Нибали чем смог , вы молодцы . Но были и другие гонки , был у него Тур де Франс 2017 где он уезжал в отрыв очень часто и не два три этапа а намного больше , вы точно смотрите все гонки ?! Что касается этого пролога прежде чем критиковать спросили бы у него как дела , поддержали бы , вы же их поддержка , или для чего вы здесь собрались ! Кожатаев провёл сбор на высоте с командой, приехал домой на один день , и уехал за 2 дня на гонку Дофине . Так получилось в аэропорту был беспредел , и он потерял свой рейс , потерял день , и сумка до сих с его вещами летает по миру . Он тоже человек и сильно расстроился , что он готовился на высоте , дома не побыл уехал на гонку чтоб показать хороший результат, но авиакомпании преподнесли сюрприз . Вот читаю я Вас и мне вас всех жалко . Судя по вашим комментариям только и желаете зла своим же соотечественникам , то Кожатаеву , то Чернецкому . Нет бы порадовались что кто что из наших заслуженно ездит под Кз флагом! Ребята будьте добрее , мира вам и добра . И пусть всё у вас будет хорошо , дорога это опасно ! Сегодня Кожатаев ещё и упал , спасибо вам за поддержку .
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Astanaforever
Сюрприз от организаторов Тур д ... (38)
Сейчас команды будут срочно пересматривать составы. А это ломка всего подготовочного сезона для индивидуалов и генеральщиков.
Задумка опять заточена под Скай и конкретно против Мувиков. Ежу понятно.
Фрум уставший, а Ланда, Вальверде с Кинтаной свежи как ландыши.
Из троих никто даже не поехал Критериум.
Британское лобби доминирует в велоспорте.
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Astanaforever
Критериум Дофине-2018. Этап 1 (19)
Да еще, а почему наши ребята должны возить бачки им? А почему они не возят нашим?
Вас это устраивает? Нас нет. Если вас это устраивает, то это клиника.
Тогда так.Какая конкретно была поставлена задача Бахтияру Кожатаеву в прологе Критериума? Если вы говорите о строгости выполнения задач тренеров спорсменом. Занять 151 место из 154 х? Да, видимо он ее выполнил на все сто. Респект тогда ему передайте от болельщиков.
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