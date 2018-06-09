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Дубль британских велогонщиков на Критериуме Дофине-2018

Герант Томас – победитель Критериума Дофине-2018, Адам Йейтс – победитель 7 этапа

 

 

  Гонка Мирового тура Критериум Дофине-2018, считающаяся репетицией Тур де Франс2018, завершилась дублем британских велогонщиков, занявших первые два места финального подиума.

 

  32-летний Герант Томас (Sky) впервые в карьере стал победителем общего зачёта Критериума Дофине, а 25-летний Адам Йейтс (Mitchelton-Scott) одержал победу на финальном 7-м этапе и занял в генеральной классификации 2-е место, уступив своему соотечественнику 1 минуту.

 

  7-й этап Критериума Дофине-2018, четвёртый в связке горных этапов с финишем в подъём, подготовил Геранту Томасу испытание. Примерно за 43 км до финиша на спуске у британского гонщика случились два прокола. В погоне за группой соперников Геранту Томасу помогали его товарищи по команде. Вернуться удалось лишь через 14 км, за 29 км до финиша.

 

  Капитан команды Mitchelton-Scott Адам Йейтс не только защитил второе место в общем зачёте, но и взял победу на этапе. Атаковав на финальном километре, Йейтс за 50 м до финиша обошёл Даниэля Наварро (Cofidis), атаковавшего ранее из отрыва дня.

 

  Тройку призёров Критериума Дофине-2018 замкнул французский гонщик команды AG2R La Mondiale Роман Барде, уступивший Геранту Томасу 1:47.  В то время, когда Герант Томас выпал из группы из-за проколов, скорость в голове пелотона задавала команда AG2R. Однако после этапа гонщики французской команды отрицали, что играли не по правилам. Роман Барде сказал, что в процессе гонки они «не собирались останавливаться из-за первого прокола»: «Это гонка. Мы не ускорялись, а продолжали ехать с одной скоростью. Я объяснил Геранту, что мы старались выиграть этап».

 

Дубль британских велогонщиков на Критериуме Дофине-2018

 

  Герант Томас после финиша сказал журналистам, что «не собирается выражать недовольство, но точно не забудет о произошедшем»: «Когда мы, наконец, вернулись после погони, несколько ребят (Адам Йейтс, Дэн Мартин и Боб Юнгельс) сказали, что видели, как после слов, сказанных кому-то по радио группа прибавила скорость. Я подъехал к ним и поблагодарил за это. Я не тот, кто выражает недовольство, но, безусловно, об этом не забуду».

 

Photo © A.S.O /Criterium du Dauphine/Alex Broadway

 

 

  Герант Томас: «Это самая крупная победа в моей карьере. Потрясающе выиграть такую престижную гонку. Я не позволял себе в мыслях забегать вперёд, ехал этап за этапом, и только сейчас осознал, насколько крупную гонку я выиграл. Проколы сегодня усложнили этап, пришлось преследовать, но ребята сработали просто невероятно, благодаря их помощи мне хватило сил вернуться. На финальном подъёме я знал, что могу позволить проиграть Йейтсу около 1 минуты 20 секунд и просто отсчитывал километры. С каждым пройденным километром уверенность прибавлялась. Когда они начали спринтовать за 300 м, я испытал облегчение. Теперь немного отдохну и подожду июля. Эта гонка дала уверенность перед Тур де Франс-2018».

 

Photo © A.S.O /Criterium du Dauphine/Alex Broadway

 

 

  Адам Йейтс: «Это была связка трудных этапов. За эти три дня я всегда был инициатором атак, поэтому сегодня решил подождать и сделать финальный рывок в конце этапа. Я смог взять победу на последнем повороте. Роман Барде старался обойти меня в общем зачёте, но я каждый раз отвечал на его действия.

  Цель всего моего сезона – Тур де Франс-2018. Мы всё ближе, и я доволен, что эта гонка даёт мне уверенность».

Photo © A.S.O /Criterium du Dauphine/Alex Broadway

 

 

  Роман Барде: «Сегодня пытался ехать за победой. Проявил немного великодушия, но Адам Йейтс оказался более хитрым, чем я. Я немного разочарован, потому что всегда хочется большего. В то же время я доволен, что форма улучшалась с каждым этапом Критериума Дофине. Могу дать хорошую оценку по итогам гонки. Конечно, мне очень хотелось выиграть этап, приблизиться к жёлтой майке, но в смысле ощущений я очень доволен. Сейчас я не в 100-процентной форме, наращивал её постепенно во время гонки, которая дала сильную базу для той работы, которую мне ещё предстоит сделать во время подготовки к Тур де Франс».

 

 

Результаты 7 этапа Критериума Дофине-2018

 

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Теги к статье: Герант Томас Geraint Thomas Sky Критериум Дофине Criterium du Dauphine гонка Мирового тура Мировой Тур UCI WorldTour

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Комментарии

  • ARC
    Тур Швейцарии-2018. Этап 2 (10)
    ARC-Фото

    А Сиваков капитанит что ли?

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Rund um Koln-2018 (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Раим тоже сильный гонщик
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Giro Ciclistico d’Italia-2018. ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Филипсен ,ещё в прошлом году, в ВМС когда был. Хорошо сезон провёл,да и этап выиграл сложный . Сегодняшний этап был похож. Отметился Аффини который сегодня проехал в отрыве больше 100 километров, в одиночку. Лонарди сегодня на финише замешкался. Москетти на фоне итальянских гонок бледненько выглядит ,человек с таким количеством побед, но Италия есть Италия, это не гонки в Греции и Турции надеюсь что то ещё покажет. Лидер падал вроде? Завтра супер этап посмотрим как себя проявит.
  • EL-Fenomeno
    Критериум Дофине-2018. Этап 7 (14)
    EL-Fenomeno-Фото

    Снова Британия, снова СКАЙевский человек №1. Но пускай уж лучше так будет на Критериуме Дофине чем на ТдФ.

    Цитата: Андрон
    Скучная Дофине в этом году увенчалвсь самым обидным проигрышем для Наварро. Наверно вообще в карьере.

    Да уж, в прошлом году было намного интересней. Посмотрим чем "ответит" Тур Швейцарии (благо теннис РГ наконец то закончился)

  • Николай Н.
    Критериум Дофине-2018. Этап 7 (14)
    Николай Н.-Фото

    Закарин пока выглядит не очень, до Тура осталось немного, а хода в горах у него нет.

  • Giovani
    Критериум Дофине-2018. Этап 7 (14)
    Giovani-Фото
    Жаль Наварро просто на последних метрах . Эхх он наверно уже думал как отпраздновать
  • ROSt
    Тур Швейцарии-2018. Этап 2 (10)
    ROSt-Фото

    Падун - толи ещё будет ... МАgoodЛАДЕЦ )))

    ukr

  • Андрон
    Критериум Дофине-2018. Этап 7 (14)
    Андрон-Фото

    Цитата: garmincervelo
    garmincervelo Сегодня, 15:58 | Регистрация: 4.06.2018 вы все больны престарелый позер поехал не рассчитав силы и вот закономерный результат
     

      Я, кстати не говорил, что Йейтс намеренно должен был проиграть Наварро. Чтобы выигрывать, надо быть безжалостным. Как Надаль сегодня уничтожил Тима в финале РГ.

      Только вот насчет болезней - у господина доктора есть медицинский диплом и он определяет заболевания на расстоянии? Все больны одним или каждый своей болэзнью?

  • Den0595
    Тур Швейцарии-2018. Этап 2 (10)
    Den0595-Фото
    Ну при всех глупостях Курдюкова, никто не сомневается в его профессионализме и 100% понимании того, что он говорит
    А что касается Елизаветы, в том году в ее защиту говорили, она не опытная, наберется ещё, за год не поднялось ровным счётом ничего, она не знает предмета, пытается выучить, пытается говорить штампами того же Курдюкова, но на выходе слушатель получает Штефана Кёнга и постоянно мечущуюся мысль.
    По мне она может быть и хороший комментатор, но велоспорт это не её предмет, можно просто и со вкусом комментировать
  • VeloCourier
    Тур Швейцарии-2018. Этап 2 (10)
    VeloCourier-Фото

    Падун - позёр! И я его уже абсолютно обожаю!

    by the way - тихой сапой собрали очков почти как за весь прошлый год. Покойтесь с миром Коллс и ИСД.

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Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 1914
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1682
3 Йейтс С. (GBr) (MTS) 1472
4 Вивиани Э. (Ita) (QST) 1397
5 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 1303
6 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
7 Вальгрен М. (Den) (AST) 1215
8 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1211
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1205
10 Барде Р. (Fra) (ALM) 1080

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