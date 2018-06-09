Дубль британских велогонщиков на Критериуме Дофине-2018

Герант Томас – победитель Критериума Дофине-2018, Адам Йейтс – победитель 7 этапа

Гонка Мирового тура Критериум Дофине-2018, считающаяся репетицией Тур де Франс2018, завершилась дублем британских велогонщиков, занявших первые два места финального подиума.

32-летний Герант Томас (Sky) впервые в карьере стал победителем общего зачёта Критериума Дофине, а 25-летний Адам Йейтс (Mitchelton-Scott) одержал победу на финальном 7-м этапе и занял в генеральной классификации 2-е место, уступив своему соотечественнику 1 минуту.

7-й этап Критериума Дофине-2018, четвёртый в связке горных этапов с финишем в подъём, подготовил Геранту Томасу испытание. Примерно за 43 км до финиша на спуске у британского гонщика случились два прокола. В погоне за группой соперников Геранту Томасу помогали его товарищи по команде. Вернуться удалось лишь через 14 км, за 29 км до финиша.

Капитан команды Mitchelton-Scott Адам Йейтс не только защитил второе место в общем зачёте, но и взял победу на этапе. Атаковав на финальном километре, Йейтс за 50 м до финиша обошёл Даниэля Наварро (Cofidis), атаковавшего ранее из отрыва дня.

Тройку призёров Критериума Дофине-2018 замкнул французский гонщик команды AG2R La Mondiale Роман Барде, уступивший Геранту Томасу 1:47. В то время, когда Герант Томас выпал из группы из-за проколов, скорость в голове пелотона задавала команда AG2R. Однако после этапа гонщики французской команды отрицали, что играли не по правилам. Роман Барде сказал, что в процессе гонки они «не собирались останавливаться из-за первого прокола»: «Это гонка. Мы не ускорялись, а продолжали ехать с одной скоростью. Я объяснил Геранту, что мы старались выиграть этап».

Герант Томас после финиша сказал журналистам, что «не собирается выражать недовольство, но точно не забудет о произошедшем»: «Когда мы, наконец, вернулись после погони, несколько ребят (Адам Йейтс, Дэн Мартин и Боб Юнгельс) сказали, что видели, как после слов, сказанных кому-то по радио группа прибавила скорость. Я подъехал к ним и поблагодарил за это. Я не тот, кто выражает недовольство, но, безусловно, об этом не забуду».

Photo © A.S.O /Criterium du Dauphine/Alex Broadway

Герант Томас: «Это самая крупная победа в моей карьере. Потрясающе выиграть такую престижную гонку. Я не позволял себе в мыслях забегать вперёд, ехал этап за этапом, и только сейчас осознал, насколько крупную гонку я выиграл. Проколы сегодня усложнили этап, пришлось преследовать, но ребята сработали просто невероятно, благодаря их помощи мне хватило сил вернуться. На финальном подъёме я знал, что могу позволить проиграть Йейтсу около 1 минуты 20 секунд и просто отсчитывал километры. С каждым пройденным километром уверенность прибавлялась. Когда они начали спринтовать за 300 м, я испытал облегчение. Теперь немного отдохну и подожду июля. Эта гонка дала уверенность перед Тур де Франс-2018».

Photo © A.S.O /Criterium du Dauphine/Alex Broadway

Адам Йейтс: «Это была связка трудных этапов. За эти три дня я всегда был инициатором атак, поэтому сегодня решил подождать и сделать финальный рывок в конце этапа. Я смог взять победу на последнем повороте. Роман Барде старался обойти меня в общем зачёте, но я каждый раз отвечал на его действия.

Цель всего моего сезона – Тур де Франс-2018. Мы всё ближе, и я доволен, что эта гонка даёт мне уверенность».

Photo © A.S.O /Criterium du Dauphine/Alex Broadway

Роман Барде: «Сегодня пытался ехать за победой. Проявил немного великодушия, но Адам Йейтс оказался более хитрым, чем я. Я немного разочарован, потому что всегда хочется большего. В то же время я доволен, что форма улучшалась с каждым этапом Критериума Дофине. Могу дать хорошую оценку по итогам гонки. Конечно, мне очень хотелось выиграть этап, приблизиться к жёлтой майке, но в смысле ощущений я очень доволен. Сейчас я не в 100-процентной форме, наращивал её постепенно во время гонки, которая дала сильную базу для той работы, которую мне ещё предстоит сделать во время подготовки к Тур де Франс».