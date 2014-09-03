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Том Дюмулин удержал майку лидера на 16-м этапе Джиро д'Италия-2017 несмотря на проблемы со здоровьем

Том Дюмулин: «Гонка уже была в самом разгаре, в воскресенье ситуация была совсем другой»

 

 

  Том Дюмулин (Tom Dumoulin) сумел защитить розовую майку лидера Джиро д’Италия-2017 на королевском горном 16-м этапе, однако, утратил большую часть своего преимущества над соперниками. 26-летний голландский гонщик команды Sunweb из-за внезапных проблем с желудком был вынужден остановиться на санитарную паузу, когда группа фаворитов приблизилась к подножию подъёма на перевал Умбраиль за 32 км до финиша.

 

  Том Дюмулин постарался как можно быстрее вернуться в гонку, но помочь ему в погоне за соперниками смог лишь один его товарищ по команде - Лауренс Тен Дам, которому хватило сил лишь на 500 м, а дальше скорости Тен Дама было недостаточно, и Том Дюмулин поехал в одиночку. Голландский гонщик финишировал через 2 минуты 18 секунд после победителя этапа Винченцо Нибали, а в общем зачёте преимущество Дюмулина над ближайшим соперником Наиро Кинтаной (Movistar) сократилось до 31 секунды.

 

Том Дюмулин удержал майку лидерао 16-м этапе Giro d’Italia-2017 несмотря на проблемы со здоровьем

 

Том Дюмулин удержал майку лидерао 16-м этапе Giro d’Italia-2017 несмотря на проблемы со здоровьем

 

Том Дюмулин удержал майку лидерао 16-м этапе Giro d’Italia-2017 несмотря на проблемы со здоровьем

Том Дюмулин удержал майку лидерао 16-м этапе Giro d’Italia-2017 несмотря на проблемы со здоровьем

 

Том Дюмулин удержал майку лидерао 16-м этапе Giro d’Italia-2017 несмотря на проблемы со здоровьем

 

Том Дюмулин удержал майку лидерао 16-м этапе Giro d’Italia-2017 несмотря на проблемы со здоровьем

 

 PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

 

  Том Дюмулин: «Я сохранил майку. И нога шла хорошо, учитывая, что в одиночку я проехал 35 км и проиграл всего две минуты. У меня были силы удержаться за Кинтаной и Нибали сегодня. Поэтому я так сильно разочарован, что проиграл время из-за своих проблем. Когда всё случилось, гонка уже была в самом разгаре. Все шли полным ходом, а Стевен Крёйсвейк находился в отрыве. По сравнению со случаем падения Кинтаны в воскресенье сегодня ситуация была совсем другой. Я не мог ждать, что мои соперники отпустят Крёйсвейка. Гонка определённо ещё не закончена, мне только надо преодолеть свою злость на самого себя.

 

  Мне пришлось остановиться в туалет, я не мог больше терпеть, другого выхода не было. Внезапно мне стало плохо сразу после прохождения вершины Стельвио, когда мы начали спуск, тогда и начались проблемы. Это могло быть вызвано сочетанием высоты и того, что гелей я съел больше обычного, потому что невозможно есть батончики на таком подъёме.

 

  Не знаю, что случилось впереди. Я слышал, что Movistar немного подождали, но гонка продолжалась, они преследовали таких гонщиков как Стевен Крёйсвейк. Я не могу обвинять их за то, что они хотели догонять.

 

Те же проблемы были у меня на Тур де Франс в прошлом году, а потом я выиграл королевский горный этап до Андорры. Надеюсь, что восстановлюсь, что я не заболел. Это означает, что Джиро д’Италия не окончена».

 

 

  Лауренс Тен Дам: «У него возникли проблемы с желудком, диарея. Он искал момент, чтобы остановиться. Когда же он вернулся в гонку, то нога у него шла нормально, потому что он кричал мне, чтобы я ехал быстрее. Я же был уставшим после Мортироло и Стельвио, и не мог ему помочь».

 

Результаты 16 этапа Джиро д’Италия-2017

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Теги к статье: Том Дюмулин Tom Dumoulin Sunweb Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

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  1. explosiveua

    Сегодня, 01:04 | Регистрация: 3.09.2014

    Мда. Вот же как бывает!
    Отлично выглядеть на 15ти этапах, а на 16 - *зов природы* фактически уничтожил все преимущество..

    По человечески сочувствую Тому. Удачи и здоровья.)

     

    ЗЫ. 10 лет как велики смотрю, никогда такого не видет (сам. пауза на *по большому* :D)

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ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (133)
    VeloVelo-Фото

    Но, Том сегодня один из Героев. Протянул Отлично! несмотря на сбой! 
    Уважение к нему только выросло после сегодняшнего этапа.

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (133)
    VeloVelo-Фото

    Они подождали сколько нужно. Дольше ждать не имело смысла. 
    Иначе вся гонка превратилась бы в фарс,
    потому что генерал возглавили бы Амадор, Хирт и другие.
    А Том ничего бы не потерял (а это было бы не справедливо). 
    Всё правильно сделала группа генералов. 
    Глупо было бы сделать иначе.

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (133)
    VeloVelo-Фото

    Петр, Приветствую! С Возвращением!

  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (11)
    VeloVelo-Фото

    Очень тяжелый этап сам по себе. Но, после того, что было вчера, 
    это превращается в ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛЫЙ ЭТАП. Всем Удачи и Здоровья!

    Генералы будут сканировать состояние соперников. Если кто-то из тройки-пятерки капнет, возможен взрыв. Взорвут те, кто сумеет лучше восстановится после 16-го.



    Победа будет из отрыва.



    Надеюсь на Фолика. 

  • aksbor
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (133)
    aksbor-Фото

    "большинство сходится во мнение, что всё-таки группе фаворитов надо было подождать Тома".

    Правильно сказал Пелиццо,что Тому все сочувствуют,но,извините,у других команд были свои планы на этот этап.

    Тогда и Томаса с Йетсом надо было ждать и т.д. Это жестокий мир спорта,где соперники пользуются и ошибками,и слабостями,и неудачами своих оппонентов. А Дюмулена и так особо не атаковали. Если бы пошел настоящий раскат во второй части Умбраиля,он бы минуты 4 отхватил...

  • Адриен
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (133)
    Адриен-Фото
    Так и думал, что сейчас посыпятся комментарии о "форсмажоре", невезении и везении . Послушайте, все в РАВНЫХ условиях! И от падений, поломок, болезней НИКТО не застрахован!Таков велоспорт в натуральном виде.А форсмажор - это - не дай Бог - обвал, лавина, падение метеорита. Поэтому, то что произошло с Дюмулином - НЕДОРАБОТКА команды - врача, повара, психолога, его самого, в конце концов и такое надо учитывать и, если хотите, ПЛАНОМЕРНО предотвращать еще на уровне подготовки.Скорее всего так и происходит, но вот - случилось, НЕДОСМОТРЕЛИ, НЕДОРАБОТАЛИ! Что же, получите две минуты и не пеняйте на "невезение" , просто строже относитесь к определенным аспектам.
  • Pixinguinha
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (133)
    Pixinguinha-Фото
    И все-таки это был Демар http://road.cc/content/news/124305-video-fdjfr%E2%80%99s-arnaud-d%C3%A9mare-ans
    wers-tdf-call-nature-%E2%80%93-nipping-fan%E2%80%99s-motorhome
  • explosiveua
    Том Дюмулин удержал майку лиде ... (1)
    explosiveua-Фото

    Мда. Вот же как бывает!
    Отлично выглядеть на 15ти этапах, а на 16 - *зов природы* фактически уничтожил все преимущество..

    По человечески сочувствую Тому. Удачи и здоровья.)

     

    ЗЫ. 10 лет как велики смотрю, никогда такого не видет (сам. пауза на *по большому* :D)

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (133)
    VeloVelo-Фото

    В лимит все вписались? Гавирия?

  • Khan
    Винченцо Нибали и Микель Ланда ... (1)
    Khan-Фото

    Пример с Саганом мягко говоря не сильно удачный. В на ЧМ в Джилонге Саган не был ни топ-фаворитом, ни суперзвездой, а всего лишь гонщиком, который второй год гоняется на высшем уровне. Ну пара побед на ПН и на Калифорнии это совсем не повод для пелотона ждать его.

     

    Очень странно, что в таком большом интервью первый выигравший этап итальянец никак не вспомнил Скарпони, тем более этап был по сути его памяти, с вершиной Чима Скарпони, которую красиво отдали ЛуЛу.

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2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
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4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
5 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
6 Саган П. (Svk) (BOH) 1305
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
8 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152
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