Том Дюмулин удержал майку лидера на 16-м этапе Джиро д'Италия-2017 несмотря на проблемы со здоровьем

Том Дюмулин: «Гонка уже была в самом разгаре, в воскресенье ситуация была совсем другой»

Том Дюмулин (Tom Dumoulin) сумел защитить розовую майку лидера Джиро д’Италия-2017 на королевском горном 16-м этапе, однако, утратил большую часть своего преимущества над соперниками. 26-летний голландский гонщик команды Sunweb из-за внезапных проблем с желудком был вынужден остановиться на санитарную паузу, когда группа фаворитов приблизилась к подножию подъёма на перевал Умбраиль за 32 км до финиша.

Том Дюмулин постарался как можно быстрее вернуться в гонку, но помочь ему в погоне за соперниками смог лишь один его товарищ по команде - Лауренс Тен Дам, которому хватило сил лишь на 500 м, а дальше скорости Тен Дама было недостаточно, и Том Дюмулин поехал в одиночку. Голландский гонщик финишировал через 2 минуты 18 секунд после победителя этапа Винченцо Нибали, а в общем зачёте преимущество Дюмулина над ближайшим соперником Наиро Кинтаной (Movistar) сократилось до 31 секунды.

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Том Дюмулин: «Я сохранил майку. И нога шла хорошо, учитывая, что в одиночку я проехал 35 км и проиграл всего две минуты. У меня были силы удержаться за Кинтаной и Нибали сегодня. Поэтому я так сильно разочарован, что проиграл время из-за своих проблем. Когда всё случилось, гонка уже была в самом разгаре. Все шли полным ходом, а Стевен Крёйсвейк находился в отрыве. По сравнению со случаем падения Кинтаны в воскресенье сегодня ситуация была совсем другой. Я не мог ждать, что мои соперники отпустят Крёйсвейка. Гонка определённо ещё не закончена, мне только надо преодолеть свою злость на самого себя.

Мне пришлось остановиться в туалет, я не мог больше терпеть, другого выхода не было. Внезапно мне стало плохо сразу после прохождения вершины Стельвио, когда мы начали спуск, тогда и начались проблемы. Это могло быть вызвано сочетанием высоты и того, что гелей я съел больше обычного, потому что невозможно есть батончики на таком подъёме.

Не знаю, что случилось впереди. Я слышал, что Movistar немного подождали, но гонка продолжалась, они преследовали таких гонщиков как Стевен Крёйсвейк. Я не могу обвинять их за то, что они хотели догонять.

Те же проблемы были у меня на Тур де Франс в прошлом году, а потом я выиграл королевский горный этап до Андорры. Надеюсь, что восстановлюсь, что я не заболел. Это означает, что Джиро д’Италия не окончена».

Лауренс Тен Дам: «У него возникли проблемы с желудком, диарея. Он искал момент, чтобы остановиться. Когда же он вернулся в гонку, то нога у него шла нормально, потому что он кричал мне, чтобы я ехал быстрее. Я же был уставшим после Мортироло и Стельвио, и не мог ему помочь».