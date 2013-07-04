Тур Калифорнии-2019. Этап 7

Как всегда перед днём отдыха генеральщикам можно, надо и нужно порезвиться тем более, что это первый 4-х **** этап. А для тех горняков у кого индивидуальный ход "хромает ", есть отличная возможность наверстать время на горе Сан-Марино.

Не знаю уместно ли, но оргам Джиро можно было поставить и 3 отсечку по времени, где то на 30км. (Виа Камелла). Всё-таки подъем длинный, более 12км.