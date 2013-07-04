VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Тур Калифорнии-2019. Этап 7

Тур Калифорнии-2019. Этап 7

 

Тур Калифорнии-2019. Этап 7

 

Santa Clarita - Pasadena, 126 км

1. Cees Bol (Ned) Team Sunweb

2. Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 

3. Jasper Philipsen (Bel) UAE Team Emirates
4. Phil Bauhaus (Ger) Bahrain-Merida 

 

 

Итоговая генеральная классификация:
1. Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 

 

Результаты 1 этапа Тура Калифорнии-2019

Результаты 2 этапа Тура Калифорнии-2019

Результаты 3 этапа Тура Калифорнии-2019

Результаты 4 этапа Тура Калифорнии-2019

Результаты 5 этапа Тура Калифорнии-2019

Результаты 6 этапа Тура Калифорнии-2019

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тур Калифорнии Amgen Tour of California гонка Мирового тура многодневная велогонка Тадей Погачар Сес Бол

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:15 | Регистрация: 4.07.2013

    Вот такой он новый Чемпион Калифорнии - Тадей Погачар. 20 лет парню.
    Фантастика!

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

Реклама

Ближайшие старты

11 мая - 2 июня 2019

Giro d'Italia

12 мая - 18 мая 2019

Amgen Tour of California


ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (29)
    VeloVelo-Фото
    Может вы и правы.
  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (10)
    VeloVelo-Фото

    Скорей всего, Роглич двинет еще минуту-две своим основным соперникам.



    Конти, думаю, останется в розовом. 

  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (10)
    VeloVelo-Фото
    Кампо сказал, что эта разделка ему не очень подходит. Ему нужен плоскач.
  • VeloVelo
    Тур Калифорнии-2019. Этап 7 (1)
    VeloVelo-Фото

    Вот такой он новый Чемпион Калифорнии - Тадей Погачар. 20 лет парню.
    Фантастика!

  • Cristal
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (10)
    Cristal-Фото

    Цитата: Серафим
    Если свернуть от вело, то скажу, что в Сан- Марино не тюрьма, а следственный изолятор, на 12 персон.После приговора суда (судьи итальянские) "зэков" отправляют  сидеть в Италию. Патаму шо на содержание заключенного уходило 6 лет назад 750 евро в день (сейчас больше). Там еще и тренажерный зал неплохой.

     

    Отличное дополнение ) Боюсь спросить, откуда такие глубокие познания hunter

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Стартовый протокол разделки 9 ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Да
  • Alya
    Том Дюмулин: «Борьба за генера ... (18)
    Alya-Фото

    Цитата: Pi-man
    Цитата: Alya

    Тома очень жаль. Красивый гонщик - редкость в велоспорте)

     
    Вот от вас не ожидал!
    Это же неприкрытый сексизм! biggrin
    Дык это прям провокация) только никакой реакции, кроме вашей))

  • Arciv
    Стартовый протокол разделки 9 ... (2)
    Arciv-Фото
    Это по Киеву час вперёд выходит? Конти в 17.13?
  • EL-Fenomeno
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (10)
    EL-Fenomeno-Фото

    Как всегда перед днём отдыха генеральщикам можно, надо и нужно порезвиться тем более, что это первый 4-х **** этап. А для тех горняков у кого индивидуальный ход "хромает ", есть отличная возможность наверстать время на горе Сан-Марино.

    Не знаю уместно ли, но оргам Джиро можно было поставить и 3 отсечку по времени, где то на 30км. (Виа Камелла). Всё-таки подъем длинный, более 12км.

  • Arciv
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (10)
    Arciv-Фото
    Надо Рогличу отрываться от Йетса и Лопеза. Если разрыв будет в общем после этапа за минуту,это хорошо. Интересно будет посмотреть на Оомена, Амадора и Бильбао

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

18 мая

Kevin Reza (Vital Concept - BB Hotels)

Niki Terpstra (Total Direct Energie)

Chris Hamilton (Team Sunweb)

Remy Rochas (Delko - Marseille Provence)

19 мая

Alessandro De Marchi (CCC Team)

Yevgeniy Gidich (Astana Pro Team)

Hayato Yoshida (Nippo - Vini Fantini - Faizane)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Май 2019 (130)
Апрель 2019 (140)
Март 2019 (136)
Февраль 2019 (129)
Январь 2019 (98)
Декабрь 2018 (70)