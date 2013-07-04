Тур Калифорнии-2019. Этап 7

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Вчера, 23:36
Santa Clarita - Pasadena, 126 км
1. Cees Bol (Ned) Team Sunweb
2. Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe
3. Jasper Philipsen (Bel) UAE Team Emirates
4. Phil Bauhaus (Ger) Bahrain-Merida
Итоговая генеральная классификация:
1. Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates
Результаты 1 этапа Тура Калифорнии-2019
Результаты 2 этапа Тура Калифорнии-2019
Результаты 3 этапа Тура Калифорнии-2019
Результаты 4 этапа Тура Калифорнии-2019
Результаты 5 этапа Тура Калифорнии-2019
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