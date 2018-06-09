Команда BMC - победитель командной гонки 1 этапа Тура Швейцарии-2018

Команда Мирового Тура BMC стала победителем 1 этапа Тура Швейцарии-2018. На командной разделке протяженностью 18,3 км гонщики команды BMC опередили действующих чемпионов мира команду Sunweb на 20 секунд. Первую отсечку времени, расположенную на 8,1 км маршрута, гонщики BMC прошли вшестером, показав лучшее время - 10 минут и 8 сек. Этот пересеченный участок дистанции они прошли со средней скоростью 47,735 км/час.

Заключительный скоростной участок командной разделки гонщики BMC преодолели со средней скоростью 60,445 км/час. Первым из команды BMC линию финиша пересек швейцарец Стефан Кюнг, таким образом став первым обладателем майки лидера генеральной классификации Тура Швейцарии-2018. Команда BMC преодолела 18,3 км дистанции 1 этапа за 20 минут и 18 секунд со средней скоростью 54,07 км/час. Команда Sunweb показала второй результат, проиграв BMC 20 секунд. Третье место заняла команда Quick-Step Floors, уступившая победителям 27 секунд. Можно заметить что все первые три команды действующие или бывшие чемпионы мира в командной гонке разных лет.

Стефан Кюнг: «Ребята проехали фантастически. Мы ещё раз показали, почему являемся одной из лучших команд мира, если не лучшими в этой дисциплине. Мы очень серьёзно подошли к гонке, два дня назад внимательно изучили дистанцию. Этим утром каждый полностью сконцентрировался, все были готовы к борьбе. С таким сильным составом мы были настроены ехать за победой и можем гордиться нашим выступлением.

Для меня имеет особое значение майка лидера. Спасибо ребятам, что выбрали меня в качестве того, кто первым пересечёт финиш. Работали все, но это моя домашняя гонка, в этих местах я вырос, 14 лет назад проехал первую велогонку. Круг замкнулся. Надеть майку лидера у себя дома – это мечта».

Ричи Порт: «Впервые с 2015 года я проехал командную гонку. Тогда я был гонщиком Sky, которая опередила BMC. Это совершенно невероятно. Перед Стефаном Кюнгом надо снять шляпу, сегодня он работал за десятерых, просто летел. Это впечатлило.

Прошло какое-то время с моей последней гонки, так что я пока не знаю, в какой форме нахожусь. Но просто фантастика, что мы выиграли этап Тура Швейцарии, там, где жил Анди Рис. Мы посвящаем ему эту победу».

Фабио Бальдато, спортивный директор команды BMC: «Ребята проехали потрясающе, проделали невероятную работу. Я не мог бы требовать от них большего. Мы заранее, в четверг, проехали три круга, сегодня сделали перед стартом ещё два круга, так что команда отлично знала трассу. Стефан Кюнг впечатлил, приятно видеть, как он надел майку лидера у себя дома. Мы всегда стремимся выступать как можно лучше, когда гонка проходит в Швейцарии, для нас честь, что мы смогли посвятить победу Анди Рису. Думаю, он бы нами гордился. Для старта гонки мы показали хороший результат, надеюсь, продолжим успешно выступать и на следующих этапах».

Макс Реф, спортивный директор команды Sunweb: «Нашей целью было пересечь два первых подъёма минимум с шестью гонщиками. Это сработало, мы потеряли трёх перед вершиной второго подъёма, в итоге к финальным 12 км у нас осталось четверо гонщиков. Второе место – хороший старт гонки».

Том Стилс, спортивный директор команды Quick Step Floors: «Мы решили пойти на полной скорости прямо со старта, так как на первой половине дистанции были два подъёма, там мы могли выиграть время. Вторая часть дистанции с быстрым спуском и равниной не давала возможности набрать преимущество. К сожалению, Ильо Кейссе выпал рано, потом Фернандо Гавирия пытался закрыть просвет, но это оказалось непросто. В довершение у Тима Деклерка возникли механические проблемы. Поэтому к последним километрам команда сократилась до четырёх гонщиков, мы проиграли время. Учитывая эти факторы, думаю, мы можем быть довольны, 3-е место в сильной компании – это хороший результат»