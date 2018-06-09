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Команда BMC - победитель командной гонки 1 этапа Тура Швейцарии-2018

Команда BMC  - победитель командной гонки 1 этапа Тура Швейцарии-2018

 

 

  Команда Мирового Тура BMC стала победителем 1 этапа Тура Швейцарии-2018. На командной разделке протяженностью 18,3 км гонщики команды BMC опередили действующих чемпионов мира команду Sunweb на 20 секунд. Первую отсечку времени, расположенную на 8,1 км маршрута, гонщики BMC прошли вшестером, показав лучшее время -  10 минут и 8 сек. Этот пересеченный участок дистанции они прошли со средней скоростью 47,735 км/час.

 

  Заключительный скоростной участок командной разделки гонщики BMC преодолели со средней скоростью 60,445  км/час. Первым из команды BMC линию финиша пересек швейцарец Стефан Кюнг, таким образом став первым обладателем майки лидера генеральной классификации Тура Швейцарии-2018. Команда BMC преодолела 18,3 км дистанции 1 этапа за 20 минут и 18 секунд со средней скоростью 54,07  км/час. Команда Sunweb показала второй результат, проиграв BMC 20 секунд. Третье место заняла команда Quick-Step Floors, уступившая победителям 27 секунд. Можно заметить что все первые три команды действующие или бывшие чемпионы мира в командной гонке разных лет.

 

 

 

  Стефан Кюнг: «Ребята проехали фантастически. Мы ещё раз показали, почему являемся одной из лучших команд мира, если не лучшими в этой дисциплине. Мы очень серьёзно подошли к гонке, два дня назад внимательно изучили дистанцию. Этим утром каждый полностью сконцентрировался, все были готовы к борьбе. С таким сильным составом мы были настроены ехать за победой и можем гордиться нашим выступлением.

 

  Для меня имеет особое значение майка лидера. Спасибо ребятам, что выбрали меня в качестве того, кто первым пересечёт финиш. Работали все, но это моя домашняя гонка, в этих местах я вырос, 14 лет назад проехал первую велогонку. Круг замкнулся. Надеть майку лидера у себя дома – это мечта».

 

  Ричи Порт: «Впервые с 2015 года я проехал командную гонку. Тогда я был гонщиком Sky, которая опередила BMC. Это совершенно невероятно. Перед Стефаном Кюнгом надо снять шляпу, сегодня он работал за десятерых, просто летел. Это впечатлило.

 

  Прошло какое-то время с моей последней гонки, так что я пока не знаю, в какой форме нахожусь. Но просто фантастика, что мы выиграли этап Тура Швейцарии, там, где жил Анди Рис. Мы посвящаем ему эту победу».

 

  Фабио Бальдато, спортивный директор команды BMC: «Ребята проехали потрясающе, проделали невероятную работу. Я не мог бы требовать от них большего. Мы заранее, в четверг, проехали три круга, сегодня сделали перед стартом ещё два круга, так что команда отлично знала трассу. Стефан Кюнг впечатлил, приятно видеть, как он надел майку лидера у себя дома. Мы всегда стремимся выступать как можно лучше, когда гонка проходит в Швейцарии, для нас честь, что мы смогли посвятить победу Анди Рису. Думаю, он бы нами гордился. Для старта гонки мы показали хороший результат, надеюсь, продолжим успешно выступать и на следующих этапах».

 

  Макс Реф, спортивный директор команды Sunweb: «Нашей целью было пересечь два первых подъёма минимум с шестью гонщиками. Это сработало, мы потеряли трёх перед вершиной второго подъёма, в итоге к финальным 12 км у нас осталось четверо гонщиков. Второе место – хороший старт гонки».

 

  Том Стилс, спортивный директор команды Quick Step Floors: «Мы решили пойти на полной скорости прямо со старта, так как на первой половине дистанции были два подъёма, там мы могли выиграть время. Вторая часть дистанции с быстрым спуском и равниной не давала возможности набрать преимущество. К сожалению, Ильо Кейссе выпал рано, потом Фернандо Гавирия пытался закрыть просвет, но это оказалось непросто. В довершение у Тима Деклерка возникли механические проблемы. Поэтому к последним километрам команда сократилась до четырёх гонщиков, мы проиграли время. Учитывая эти факторы, думаю, мы можем быть довольны, 3-е  место в сильной компании – это хороший результат»

 

 

Результаты 1 этапа Тура Швейцарии-2018

 

 

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Теги к статье: BMC командная гонка на время TTT командная разделка Тур Швейцарии Tour de Suisse гонка Мирового тура Мировой Тур UCI WorldTour

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Комментарии

  • Earl57
    Тур Швейцарии-2018. Этап 1 (18)
    Earl57-Фото

    Еще "грантурщики" есть у Кожевниковой

  • f16
    Тур Швейцарии-2018. Этап 1 (18)
    f16-Фото
    Цитата: Андрон
      Заново открыл для себя названия команд - Алпэ'син, Санвёб. Вон оно значит как.
    Не говоря уже о двухголовых и трехголовых организациях
  • Zhanzhak
    Критериум Дофине-2018. Этап 6 (24)
    Zhanzhak-Фото
    )))) ой, простите , ну правда! Ну вообще мимо.

    P/s: здесь столько болельщиков, которые пишут отличные комментарии, без слов вредителей ;), но, именно мой комментарий сподвигнул вас зарегистрироваться, что бы преподнести мне уроки филологии и лингвистики вместе взятыми. Не трудитесь, уже поздно.

    P/s 2: здесь люди регестрируются исключительно из любви к велоспорту (так навсякий..).

    Прекрасного вам дня! ;-)
  • Roscomsport
    Ричи Порт дебютирует на Туре Ш ... (5)
    Roscomsport-Фото

    Поставил на Ричи.  Если будет в десятке - выиграю $5К, если в тройке $25К, если проедет плохо, все равно буду за него болеть... 

  • Слава Е
    Критериум Дофине-2018. Этап 6 (24)
    Слава Е-Фото
    Вам гугл в помощь. Хамство, зазнайство, и прочее.
  • Sezar
    Критериум Дофине-2018. Этап 6 (24)
    Sezar-Фото

    Это к тому что Правила Сайта для всех, конечно, равны, но для некоторых особенно равны?

  • Zhanzhak
    Критериум Дофине-2018. Этап 6 (24)
    Zhanzhak-Фото
    Ну так вы новичек здесь? А я здесь уже дано и знаю о чем пишу. Может вы не знакомы с этими словами и что они означают, тогда googl в помощь.
  • Слава Е
    Критериум Дофине-2018. Этап 6 (24)
    Слава Е-Фото
    Цитата: Zhanzhak
    Вы знаете, это уже и вправду перебор. Я ярая болельщица Астаны. Я уважаю команду и каждого ее гонца в отдельности. Зачем здесь вы акцентируете внимание на неудачах команды, за которую, как вы утверждаете, что болеете? Для чего разводить лишний хайп? Здесь хватает хэйтеров , а вы ещё добавляете для них почву для стеба и троллинга! Есть претензии напишите Бахтияру в личку. Уверена он ответит. Тем более на просторах интернета найти его не проблема. За своих горой стоять надо и в радости и в поражениях! Как это делает Елена. И правильно. Я ее понимаю. Она блюдёт интересы мужа. Все нормальные жёны, коснись интересов их мужей встанут на их защиту. Да и не пристало настоящим мужчинам спорить так уничижительно с женщиной!
    Специально зарегистрировался для данного коментария: хайп, хейтер, стеб, троллинг. Вам самим не противно от этого набора слов? Или это подчеркивает какой-то определенный образ поведения и???
  • rude_rider
    Критериум Дофине-2018. Этап 6. ... (3)
    rude_rider-Фото
    где то смеются Тони и Роджерс когда слышат слово горняки
  • Бакеша
    Критериум Дофине-2018. Этап 6. ... (3)
    Бакеша-Фото
    Цитата: ktilp-12
      Поздравляю! Молодцы!Теперь выход Чернецского,  Вальгрена или Уля, Вперед!
    К сожалению, все они не горняки

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