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Ян Тратник – победитель пролога Тура Романдии-2019

Ян Тратник, Примож Роглич, Том Боли о прологе Тура Романдии-2019

 

 

  29-летний чемпион Словении в разделке, гонщик команды Bahrain-Merida Ян Тратник одержал первую в карьере победу на этапе гонки Мирового тура, выиграв пролог Тура Романдии-2019. Дистанцию в 3,87 км он преодолел за 5 минут 6 секунд со средней скоростью 45,529 км/ч, опередив ближайшего преследователя, своего соотечественника, гонщика команды Jumbo-Visma Приможа Роглича на три десятых секунды. Тройку лучших на этапе замкнул 25-летний швейцарский гонщик команды UAE Team Emirates Том Боли, проигравший Тратнику шесть десятых секунды.

 

Ян Тратник – победитель пролога Тура Романдии-2019

 

Ян Тратник – победитель пролога Тура Романдии-2019

 

Photo @Bettiniphoto @Team Bahrain Merida

 

  Ян Тратник: «Сегодняшняя победа для меня особенная. Первая часть сезона была тяжёлой, я проехал много гонок и чувствовал себя довольно уставшим. Но перед этой гонкой был мотивирован, потому что здесь две разделки. Я приехал сюда, готовясь приложить все силы в борьбе за победу, был сфокусирован на этой задаче на сто процентов. Сегодня впервые праздную победу на гонке Мирового тура и очень счастлив.

 

  Если бы вчера мне сказали, что я выиграю, то не поверил бы и ответил, что могу показать высокий результат, но не победить. Я удивил сам себя, хотя на таком типе дистанции был уверен, что смогу выступить хорошо. Мне нравятся взрывные прологи.

 

  Я нацеливался выдать максимум до вершины подъёма, а потом шёл спуск и ровный участок до финиша. Благодаря команде я улучшил свои результаты в разделке. Мы сфокусированы на этой дисциплине, у нас лучшее оборудование, которое предоставляют нам наши партнёры».

 

  Примож Роглич: «Конечно, я разочарован, проиграл три десятых секунды. Всегда хочется выиграть, но разочарование не слишком сильное, потому что победитель - мой близкий друг Ян Тратник. Я только что вернулся из тренировочного лагеря на высоте. После такой работы всегда надо проверять форму. Форма в порядке».

 

  Ян Бовен, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Три десятых секунды – очень маленькая разница. Иногда можно выиграть гонку с небольшим преимуществом, иногда проиграть из-за такого же маленького разрыва. Это часть спорта. Примож великолепно, технически безукоризненно проехал разделку. Он готовился к Джиро д’Италия-2019 на высоте, и второе место здесь подтверждает, что подготовка прошла очень хорошо. Ему просто немного не хватило гоночного ритма. Тур Романдии идеально подходит для работы над этим».

 

  Том Боли: «Я доволен выступлением, хотя также немного разочарован, что проиграл всего 60 сотых секунды. Мне пришлось поменять траекторию на подъезде к повороту перед подъёмом с брусчаткой, потому что на дороге была птица. Она полетела прямо на меня, поэтому я дёрнул головой, чтобы увернуться от неё. Это небольшое происшествие, но и разрыв в шестьдесят сотых очень маленький. Сегодня мне не хватило совсем чуть-чуть».

 

 

Результаты пролога Тура Романдии-2019

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Теги к статье: Ян Тратник Jan Tratnik Тур Романдии Tour de Romandie гонка Мирового тура многодневная велогонка пролог ITT

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Tour de Romandie

1 мая 2019

Eschborn-Frankfurt

1 - 5 мая 2019

Five Rings of Moscow

2 - 5 мая 2019

Tour de Yorkshire

11 мая - 2 июня 2019

Giro d'Italia

12 мая - 18 мая 2019

Amgen Tour of California


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Комментарии

  • VeloVelo
    Павел Сиваков – победитель Тур ... (8)
    VeloVelo-Фото
    Ланда это другой тип гонщика.
    Ланда точно не генеральщик.
  • rossa2005
    Якоб Фульсанг выигрывает Льеж- ... (7)
    rossa2005-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    3
    Ну а за 4 км. на ЛБЛ, когда велосипед Якуба вместе с ним пошёл в занос (как он его там удержал!?) у меня аж сердце йокнуло. 

    он в андерские годы очень сильно ездил XCO. Не помню точно, но кажется даже чемп Европы выиграл.

  • uran
    Тур Романдии-2019. Пролог (7)
    uran-Фото
    Интересно в кого Мартин перепрофилировался? Он прологом не ездил хорошо. Может нога пошла?
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2019. Цифры и ... (9)
    EL-Fenomeno-Фото

    Выделю (для себя) жирно-красным два этапа №16 и №20. Мне кажется, что там горнякам-антираздельщикам можно будет с лиховй компенсировать все неудачи на раздеках (при добротной ноге на 3-й неделе Джиро, конечно).

    9 этапов протяженностью 200 км и более

    Вроде в последние годы идёт тенденция на уменьшения километража этапов на гранд-турах, а тут аж 3 этапа за 230+ км. и больше 3500+ по общей протяженности.

  • GTX
    Тур Романдии-2019. Пролог (7)
    GTX-Фото
    Тратник ещё тот конь. Роглич в очередной раз второй на этапе, но главное, что генералы берет почти все
  • paziz
    Травма может помешать Алехандр ... (3)
    paziz-Фото
    Жалко если его не будет на гонке, невероятно, один из тех ради кого стоит смотреть велоспорт Помните как Нибали тоже упал на копчик?
  • Starch27
    Травма может помешать Алехандр ... (3)
    Starch27-Фото

    Сейчас попросится на Тур и Мовистар опять поедут составом в 100500 капитанов.

  • Arciv
    Тур Романдии-2019. Пролог (7)
    Arciv-Фото
    Цитата: kwwk
    А должен был?
    Блин,он же не участвует,точно.
  • kwwk
    Тур Романдии-2019. Пролог (7)
    kwwk-Фото
    А должен был?
  • Gonza Golanov
    Тур Романдии-2019. Пролог (7)
    Gonza Golanov-Фото

    Карлитос хорошо как проехал

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