Ян Тратник – победитель пролога Тура Романдии-2019

Ян Тратник, Примож Роглич, Том Боли о прологе Тура Романдии-2019

29-летний чемпион Словении в разделке, гонщик команды Bahrain-Merida Ян Тратник одержал первую в карьере победу на этапе гонки Мирового тура, выиграв пролог Тура Романдии-2019. Дистанцию в 3,87 км он преодолел за 5 минут 6 секунд со средней скоростью 45,529 км/ч, опередив ближайшего преследователя, своего соотечественника, гонщика команды Jumbo-Visma Приможа Роглича на три десятых секунды. Тройку лучших на этапе замкнул 25-летний швейцарский гонщик команды UAE Team Emirates Том Боли, проигравший Тратнику шесть десятых секунды.

Photo @Bettiniphoto @Team Bahrain Merida

Ян Тратник: «Сегодняшняя победа для меня особенная. Первая часть сезона была тяжёлой, я проехал много гонок и чувствовал себя довольно уставшим. Но перед этой гонкой был мотивирован, потому что здесь две разделки. Я приехал сюда, готовясь приложить все силы в борьбе за победу, был сфокусирован на этой задаче на сто процентов. Сегодня впервые праздную победу на гонке Мирового тура и очень счастлив.

Если бы вчера мне сказали, что я выиграю, то не поверил бы и ответил, что могу показать высокий результат, но не победить. Я удивил сам себя, хотя на таком типе дистанции был уверен, что смогу выступить хорошо. Мне нравятся взрывные прологи.

Я нацеливался выдать максимум до вершины подъёма, а потом шёл спуск и ровный участок до финиша. Благодаря команде я улучшил свои результаты в разделке. Мы сфокусированы на этой дисциплине, у нас лучшее оборудование, которое предоставляют нам наши партнёры».

Примож Роглич: «Конечно, я разочарован, проиграл три десятых секунды. Всегда хочется выиграть, но разочарование не слишком сильное, потому что победитель - мой близкий друг Ян Тратник. Я только что вернулся из тренировочного лагеря на высоте. После такой работы всегда надо проверять форму. Форма в порядке».

Ян Бовен, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Три десятых секунды – очень маленькая разница. Иногда можно выиграть гонку с небольшим преимуществом, иногда проиграть из-за такого же маленького разрыва. Это часть спорта. Примож великолепно, технически безукоризненно проехал разделку. Он готовился к Джиро д’Италия-2019 на высоте, и второе место здесь подтверждает, что подготовка прошла очень хорошо. Ему просто немного не хватило гоночного ритма. Тур Романдии идеально подходит для работы над этим».

Том Боли: «Я доволен выступлением, хотя также немного разочарован, что проиграл всего 60 сотых секунды. Мне пришлось поменять траекторию на подъезде к повороту перед подъёмом с брусчаткой, потому что на дороге была птица. Она полетела прямо на меня, поэтому я дёрнул головой, чтобы увернуться от неё. Это небольшое происшествие, но и разрыв в шестьдесят сотых очень маленький. Сегодня мне не хватило совсем чуть-чуть».