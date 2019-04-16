Винченцо Нибали примет участие в Туре Альп-2019

Винченцо Нибали стартует на Туре Альп-2019 после тренировочного лагеря

Двукратный победитель Джиро д’Италия Винченцо Нибали возвращается в гонки после тренировочного лагеря на Тенерифе и 21 апреля стартует на Туре Альп-2019. 34-летний итальянский гонщик команды Bahrain-Merida проверит себя перед стартом на Льеж-Бастонь-Льеж и Джиро д’Италия-2019.

Винченцо Нибали: «Я интенсивно работал, теперь мне необходимо войти в ритм гонки, но до Джиро д’Италия ещё есть время. Уверен в своих силах. После Тура Альп полечу в Бельгию на Льеж-Бастонь-Льеж. Дороги Тура Альп будут идеальны в качестве подготовки к Арденнам. Мне очень нравится формула Тура Альп – этапы короткие, но требующие большого напряжения сил. Таким должны быть и Гран-туры. Борьба на этапах Тура Альп обычно начинается с самого старта, они бросают вызов гонщикам и являются зрелищными для болельщиков.

С этой гонкой чувствую особую связь. Впервые я выиграл Джиро дель Трентино (прежнее название гонки) в 2008 году и повторил успех в 2013, в год, когда выиграл свою первую Джиро. До сих пор помню эмоции от победы в Фольгарии, когда опередил Франко Пеллицотти. А теперь в этом году на Туре Альп он будет сопровождать меня в техничке как спортивный директор.

Это моя первая гонка после Милан-Сан-Ремо и тренировочного лагеря на высоте. С нетерпением жду этой проверки своих сил перед Джиро д’Италия-2019».

Паоло Слонго, тренер Винченцо Нибали: «Почти все гонщики, которые поедут Тур Альп – Винченцо, его брат Антонио, Андреа Гаросио, Валерио Аньоли, Херманн Пернштайнер были в тренировочном лагере на Тейде. Они проехали там почти 1400 км за 11 дней, общий перепад высот составил около 30 000 м. Это хорошая подготовка, которая, надеюсь, поможет достичь высоких результатов на Туре Альп-2019».