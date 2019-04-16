VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Винченцо Нибали примет участие в Туре Альп-2019

Винченцо Нибали стартует на Туре Альп-2019 после тренировочного лагеря

 

 

  Двукратный победитель Джиро д’Италия Винченцо Нибали возвращается в гонки после тренировочного лагеря на Тенерифе и 21 апреля стартует на Туре Альп-2019. 34-летний итальянский гонщик команды Bahrain-Merida проверит себя перед стартом на Льеж-Бастонь-Льеж и Джиро д’Италия-2019.

 

 

  Винченцо Нибали: «Я интенсивно работал, теперь мне необходимо войти в ритм гонки, но до Джиро д’Италия ещё есть время. Уверен в своих силах. После Тура Альп полечу в Бельгию на Льеж-Бастонь-Льеж. Дороги Тура Альп будут идеальны в качестве подготовки к Арденнам. Мне очень нравится формула Тура Альп – этапы короткие, но требующие большого напряжения сил. Таким должны быть и Гран-туры. Борьба на этапах Тура Альп обычно начинается с  самого старта, они бросают вызов гонщикам и являются зрелищными для болельщиков.

 

  С этой гонкой чувствую особую связь. Впервые я выиграл Джиро дель Трентино (прежнее название гонки) в 2008 году и повторил успех в 2013, в год, когда выиграл свою первую Джиро. До сих пор помню эмоции от победы в Фольгарии, когда опередил Франко Пеллицотти. А теперь в этом году на Туре Альп он будет сопровождать меня в техничке как спортивный директор.

 

  Это моя первая гонка после Милан-Сан-Ремо и тренировочного лагеря на высоте. С нетерпением жду этой проверки своих сил перед Джиро д’Италия-2019».

 

  Паоло Слонго, тренер Винченцо Нибали: «Почти все гонщики, которые поедут Тур Альп – Винченцо, его брат Антонио, Андреа Гаросио, Валерио Аньоли, Херманн Пернштайнер были в тренировочном лагере на Тейде. Они проехали там почти 1400 км за 11 дней, общий перепад высот составил около 30 000 м. Это хорошая подготовка, которая, надеюсь, поможет достичь высоких результатов на Туре Альп-2019».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Винченцо Нибали Vincenzo Nibali Bahrain-Merida Тур Альп

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

16 - 21 апреля 2019

Presidential Cycling Tour of Turkey

21 апреля 2019

Amstel Gold Race

22 - 26 апреля 2019

Tour of the Alps

24 апреля 2019

La Fleche Wallonne

25 - 27 апреля 2019

Vuelta a Castilla y Leon

28 апреля 2019

Liege-Bastogne-Liege

30 апреля - 5 мая 2019

Tour de Romandie


ОПРОС

Кто выиграет Амстел Голд Рэйс-2019?

Комментарии

  • satanton
    Амстел Голд Рэйс-2019. Превью (6)
    satanton-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Будем болеть за Луценко. Он может это сделать. Верим.Надеемся.

    Надежда умирает последней. Не верю. 

    Почему Луценко упорно записывают претендентом???

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Род Эллингворт переходит из ко ... (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Ой блин, плохо, пятнать им репутацию. Плохо, Эркена с гостишкой словенско,хорватской не хватило, ещё Элингворта. Не карерой единой... Пипец .
  • levonardo
    Состав команды Jumbo-Visma на ... (11)
    levonardo-Фото
    Кройшвайк едет капитаном на Тур, а в остальном-нормальный состав. Очень многое решится на трёх разделках, там команда не главное.
  • Earl57
    Род Эллингворт переходит из ко ... (3)
    Earl57-Фото
    Зато Нибали теряют. Говорят он договорился с Треком. Но официально это будет не раньше 1 августа.
  • Yuriy 17
    Род Эллингворт переходит из ко ... (3)
    Yuriy 17-Фото

    Да, большие деньги могут многое.

    Непоскупился владелец команды Bahrain-Merida принц Бахрейна Нассер бен Хамед аль-Халиф.

    Правильной дорогой ведёт принц свою команду.

     

     

     

  • Astanaforever
    Тур Турции-2019. Этап 4 (3)
    Astanaforever-Фото
    Вот зачем такие доски профили устраивать этап за этапом? И эта гонка еще гонка мирового тура??? Даже смотреть не охота, никакого креатива, никаких развязок. Скука и всего. Орги лоханулись по полной. Поэтому команды генеральщики не все приехали. Им это не интересно раскатывать на ветрах своих гонцов под угрозой падений и травм. Все знают, что этот тур один из самых травмоопасных и больших завалов.

    Перед самыми важными гонками в сезоне.
  • Николай Н.
    Тур Турции-2019. Этап 4 (3)
    Николай Н.-Фото

    Беннетт потихоньку тухнет, нет уже того рывка. А в общем тур скучноватый. Посмотрим, что будет завтра.

  • karlovich
    Крис Фрум примет участие в Тур ... (3)
    karlovich-Фото

    Цитата: Anna P.
    Видимо, перед Джиро домой полетел или на Тенерифе...

    Ну еще есть Романдия. Может туда рванёт...

     

     

     

  • Astanaforever
    Тур Турции-2019. Этап 4 (3)
    Astanaforever-Фото
    Мерхави Кудус на 9 месте. 0.39 отставание. Впереди него горняков как таковых нет. Может он сообразит в горах, что то за генерал.
  • EL-Fenomeno
    Амстел Голд Рэйс-2019. Превью (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    А что если номером 1 на финише будет сам Алекс, чемпион мира, ну а молодого ван дер Пулу такая звёздная компания вряд ли даже на подум доПустит)) Амстел и Брабант это всё-таки 2 разные гонки, даже исходя из статуса вело-классик(и)

    GROUPAMA - FDJ (GFC)

     

    91 MADOUAS Valentin (Fra)    

    92 MOLARD Rudy (Fra)    

    93         

    94         

    95         

    96         

    97

    Как! Ещё не определились?

     

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

20 апреля

Jonas Aaen (Riwal - Readynez Cycling Team)

Gianni Moscon (Team Sky)

Juan Jose Amador Castano (Manzana Postobon)

22 апреля

Anthony Perez (Cofidis)

Quentin Jauregui (AG2R)

Aldemar Reyes Ortega (Manzana Postobon)

Mattia Viel (Androni Giocattoli)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Апрель 2019 (91)
Март 2019 (136)
Февраль 2019 (129)
Январь 2019 (98)
Декабрь 2018 (70)
Ноябрь 2018 (74)