 Эган Берналь – победитель Colombia Oro y Paz-2018

Дайер Кинтана, Эган Берналь, Наиро Кинтана, Ригоберто Уран о 6-м этапе Colombia Oro y Paz-2018

21-летний колумбийский велогонщик команды Sky Эган Берналь (Egan Bernal) стал победителем первого выпуска гонки Colombia Oro y Paz-2018. На финальном, 6-м этапе, с финишем в 19-км подъём Манисалес сформировался отрыв из 33 человек, в который вошли товарищи Берналя по команде Себастьян Энао и Тео Геоган Харт, а также победитель этапа Дайер Кинтана (Movistar). Гонщики из отрыва боролись за победу на этапе. Колумбиец Родриго Контерас (Rodrigo Contreras Pinzon) из команды EPM атаковал из отрыва, но на финальном километре его обошёл Дайер Кинтана, который в одиночку пересёк линию финиша, опередив ближайшего преследователя на 10 секунд.

Эган Берналь атаковал за 3 км до финиша и уехал от своих соперников по общему зачёту, а Харт и Себастьян Энао помогли Берналю увеличить преимущество. В итоге Эган Берналь финишировал на этапе 2-м, а в генеральной классификации на 8 секунд обошёл Наиро Кинтану(Movistar) и на 11 секунд Ригоберто Урана (EF Education First).

PHOTO: BETTINIPHOTO.NET / MOVISTAR TEAM

Дайер Кинтана: «Мы планировали отбираться во всех большие отрывы, и нам удалось это выполнить. Педрейро и я присоединились к группе из 30 человек. В отрыве не было особенно опасных для общего зачёта гонщиков, но мы знали, что надо следить за Оскаром Севильей и Себастьяном Энао, особенно, если они попробуют атаковать. На финальных километрах команда попросила Педрейро выпасть из отрыва, чтобы помочь Наиро.

Моей задачей было находиться впереди и ждать брата, но в финальной части этапа радиосвязь не работала, я не знал, что делать. Я почти решился отстать от отрыва и ждать Наиро, но не получил ответа, и тогда сел на колесо Севилье и Энао, которые помогли мне добрать Контрераса. В итоге я выложил в спринте всё, что у меня осталось, чтобы взять победу на этапе, потому что мы должны были что-то взять в этот день. Завтра моей дочке исполняется год, и такой подарок – лучший способ отпраздновать её день рождения!»

Photo © Tim De Waele/Team Sky

Эган Берналь: «Весь день чувствовал себя отлично, говорил ребятам, что я в порядке, но сохранял спокойствие и ждал последних тяжёлых километров. Финальные 3 или 4 км были трудными, и я решил атаковать. Я шёл 4-м в общем зачёте, так что мне особо нечего было терять, но выиграть мог всё.

Я постарался ускориться, выложился по максимуму, и, наконец, набрал небольшое преимущество. В отрыве ехали два моих товарища по команде, они потрясающе отработали. Я сказал Тэо: «Здесь так тяжело, сбавь чуть-чуть скорость». Он помогал мне до последних метров.

Самой важной была победа в генеральной классификации, а не на этапе, хотя было бы лучше взять обе. Мои товарищи по команде ждали моей атаки, поэтому я так рад и горд, что нахожусь в этой команде. Они поддержали меня, работали невероятно.

Победа в гонке важна по многим причинам. Это одна из моих первых гонок в команде, и это первая гонка, которую я выиграл в команде Sky, а ещё победа важна, потому что гонка проходила в Колумбии, это первая велогонка категории 2.1 в нашей стране, и я выиграл её.

Эта гонка дала мне возможность выступить в моей стране, на родине, перед моими друзьями, колумбийскими болельщиками. Для меня это честь. Проведение этой гонки – большой плюс для нашей страны. Надеюсь, в будущем сюда приедет больше команд».

Николя Порталь, спортивный директор команды Sky: «С самого старта нашим лидером был Серхио Энао. Все знают, что Эган становится одним из лучших гонщиков мира, мы хотели прежде всего защитить его. До 5-го этапа мы планировали помогать Серхио, а Эгану дать возможность учиться. Но на финальном этапе всё пошло по-другому.

Мы не лидировали в гонке, поэтому контроль над ситуацией лежал на команде Movistar. Серхио и Эган оба шли на равных. Гонка была далека от завершения, и настало время поменять нашу стратегию, мы повели гонку более агрессивно. У подножия подъёма Эган сказал мне, что чувствует себя очень хорошо, что означало, он хочет атаковать. Мы ответили, чтобы он немного подождал, потому что раз чувствует себя отлично, то будет чувствовать себя ещё лучше. Он дождался, когда начался самый крутой сектор, чтобы создать просвет, где он резко взвинтил темп. Просто фантастика, как он это сделал.

В прошлом году вы видели, что он сделал на Ломбардии (где финишировал 13-м), это было невероятно. В этом году мы были с ним на чемпионате Колумбии, и то, как он выиграл разделку, простую плоскую разделку, как отлично распределил свою скорость…. Думаю, он талантлив, но ещё важнее, что он умеет слушать, он очень умный парень. Его тренер Хавьер Арчете (Xabier Artxete) объяснял ему стратегию распределения скорости, и это не просто цифры, надо также уметь чувствовать, и Эган в этом хорош. Он слушает, всегда спрашивает о стратегии.

В нашей команде есть ребята, которые едут за победой, а некоторых мы хотим развивать. Возможно, в других командах Эган мог быть лидером на каждой гонке, но мы хотим дать ему шанс поработать с лучшими, чтобы понять, что он может делать, чтобы когда он станет большим лидером, мы знали точно, чего ожидать».

Picture (c): Dario Belingheri / BettiniPhoto.net

Наиро Кинтана: «Команда работала великолепно, мы держали гонку под контролем, так, как и хотели, но в конце оказалось, что мы настроены слишком оптимистично из-за информации, которую получали о разрывах. Возникла проблема и с бонусами, потому что мы думали, что отрыв их не возьмёт, а они забрали секунды. Досадно, что Эган на финише взял решающие секунды. Но Дайер выиграл этап, и это великолепно. Я больше рад за него, чем если бы сам выиграл этап. Самый важный итог этой гонки для меня, что я в хорошей форме, что наша подготовка идёт в правильном направлении. Мы уезжаем с этой гонки с чувством гордости и огромного удовлетворения от того, что она прошла в Колумбии. Сотни тысяч болельщиков вышли на дороги, чтобы на нас посмотреть, это было прекрасно, это самое дорогое воспоминание, которое сохраним о гонке Colombia Oro y Paz».

Photo © @edergarces7 @fedeciclismocol

Ригоберто Уран: «Иногда результат – не главное. Я искренне считаю, что эти люди, выкрикивавшие во всю силу своих лёгких, приветствовали не только победителей и топовых гонщиков, а всех участников, не важно, какими они финишировали. Эта гонка имеет величайшее значение для колумбийского велоспорта. Велоспорт – спорт, который объединяет страны, я благодарю всех за это проявление безмерной любви. Выступать дома, перед всеми болельщиками, стало для меня величайшим благословением. Именно это мы все и хотели увидеть – такое огромное количество болельщиков, объединённых благодаря спорту, в этом случае, благодаря велоспорту. Спасибо за всё. Думаю, эта гонка показала, что может сделать велоспорт – гонка стала убедительной рекламой страны, представила регионы. Именно это приносит велоспорт – счастье, радость, мир и единение».

Хуан-Мануэль Гарате, спортивный директор команды EF Education First – Drapac p/b Cannondale: «На 56-м километре после старта в спринте разыгрывались первые бонусные секунды. Мы пытались контролировать гонку до этого момента, чтобы спринтовать для Риго. Если бы мы получили максимум секунд, а Наиро ничего бы не взял, мы бы стали лидерами гонки. Но старт получился безумным, мы ничего не смогли сделать, вперёд уехал большой отрыв из 33 человек. Эта группа забрала все бонусные секунды. От нашей команды в отрыв поехали Хулиан Кардона и Нейт Браун. Они сидели на колесе и не выходили работать в голове отрыва.

Проблема была в том, что радио не работало. Я бы сказал, что организаторы должны доработать это в будущем, потому что в финале гонки, в самый решающий момент у нас не было никакой информации о том, кто атаковал, кто где находится. В конце я попросил Дани Мартинеса попробовать закрыть просвет до сильнейших гонщиков, постараться помочь Риго в спринте, чтобы уехать от Наиро.

Когда атаковал Берналь, Наир не отреагировал, поэтому и Риго не поехал. Он ждал до финальных 300 метров, как я ему и говорил. Берналь был слишком силён. Вот и всё. Берналь выиграл генеральную классификацию, Риго финишировал 3-м. Он проиграл одно место.

Также мы проиграли команде Sky в командной классификации, где лидировали с преимуществом в 10 секунд. У Sky в отрыве были два гонщика, у нас тоже два, но потом у Нейта Брауна случился прокол, он не смог удержаться вместе с сильнейшими. В командной классификации мы проиграли Sky 25 секунд».