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- Сегодня, 10:20
Тур Альп – 2019. Маршрут и участники
22 апреля стартует 43-й выпуск пятидневной велогонки категории 2 H.C. Тур Альп. В гонке примут участие 20 команд, в том числе 5 команд Мирового тура: Bahrain-Merida, Bora-hansgrohe, Astana, Sky, AG2R La Mondiale.
Бывшая Джиро дель Трентино, велогонка Тур Альп бросает участникам вызов в виде почти 14 км подъёмов, в том числе восхождения на Пассо Монте Джиово (Passo Monte Giovo) -15,1 км с 7,5% градиентом, Форчелла ди Брез (Forcella di Brez) – 5,9 км с 10,2% градиентом, Коллабо (Клобенштайн/Klobenstein/Collalbo) - 17,2 км с 4% градиентом и подъёмом Сан-Дженезио (San Genesio) – 9,5 км с 8,5% градиентом.
1-й этап – единственный среднегорный, с прохождением подъёма 3-й категории 3,6 км со средним градиентом 3,1% и подъёмом 2-й категории – 2 км с 9,9% средним градиентом.
2-й этап – горный, самый протяжённый на Туре Альп-2019, на 178,7 км этапа ключевым моментом будет восхождение на Пассо дель Джиово – 15,1 км со средним градиентом 7,5%, после которого гонщиков ждёт длинный, очень быстрый спуск к окрестностям Мерано. А финальные 4,5 км – подъём к коммуне Шена (Scena) с крутой рампой на последних 500 метрах.
3-й этап – самый короткий в этом выпуске Тура Альп-2019, но за исключением первых 8 км гонщики не найдут ни одного равнинного отрезка до самого финиша. Помимо двух категорийных подъёмов (2-й и 3-й категории) на финише гонщиков ждёт некатегорийный подъём от озера Канцолино до Монтаньяги (Montagnaga) со средним градиентом 10%, который завершится лишь за 3 км до финиша.
На 4-м этапе гонщики штурмуют два подъёма – 1-й и 2-й категории: Форчелла ди Брес – 5,9 км с 10,2% средним градиентом и Пассо Предайя (Pass Predaia) – 10 км со средним градиентом 7,5%. А завершится этап некатегорийным подъёмом за 5 км до финиша.
5-й этап, на котором определится победитель, начнётся с некатегорийных подъёмов, а на второй половине дистанции участников ждёт восхождение сначала на подъём 2-й категории Коллабо (Клобенштайн/Klobenstein/Collalbo) - 17,2 км со средним градиентом 4%, а затем после долгого спуска подъём на вершину 1-й категории Сан-Дженезио – 9,5 км со средним градиентом 8,5%, после которого дорога продолжит идти вверх до Альтопьяно дель Сальто на высоту 1453 м. Долгий спуск с этой высоты приведёт гонщиков к финишу, финальный километр – по равнине.
Участники.
Среди стартующих на гонке двукратный победитель Джиро дель Трентино (прежнее название Тура Альп) Винченцо Нибали (Bahrain-Merida) и Крис Фрум (Sky), в прошлом году занявший на Туре Альп 4-е место. Но оба гонщики на предстартовой конференции отвергли идею о дуэли за победу на Туре Альп-2019.
Крис Фрум: «Здесь есть другие гонщики, которые будут бороться за победу. Мне же необходимо проверить, в какой форме нахожусь, воспринимаю гонку как тест. Для дуэли на Туре Альп-2019 нет серьёзных горных финишей. В то же время гонка взрывная, она поможет мне улучшить форму. Мне не хватает гоночных дней, потому что пропустил ранние гонки, так как не слишком хорошо себя чувствовал.
На данный момент ключевым для меня является набор гоночных километров и прогресс в подготовке. В прошлом году перед Джиро д’Италия Тур Альп пошёл мне на пользу. На этой гонке просто потрясающая красота, только взгляните вокруг. Пейзажи такие красивые, что хочется себя ущипнуть. С удовольствием возвращаюсь на эту гонку.
Это будет моя последняя гонка в форме команды Sky. Даже когда это говорю, звучит странно. Sky был потрясающим спонсором на протяжении десяти лет. И было бы великолепно попрощаться с ним на высокой ноте».
Винченцо Нибали: «Меня будет поддерживать молодая команда, не самые опытные гонщики, но обладающие ценными качествами. Команда на Джиро д’Италия ещё не составлена, так что у тех, кто поедет здесь, есть шанс завоевать место в команде, включая такого прогрессирующего гонщика как Пернштайнер, для которого эта гонка домашняя.
Тур Альп всегда был важен в подготовке к Джиро д’ Италия. Этапы не длинные, но напряжённые. Не знаю, будет ли дуэль между мной и Крисом, потому что здесь стартуют гонщики, которые подготовлены лучше. Мы можем финишировать третьим и четвёртым».
Среди претендентов также Пельо Бильбао (Astana), Рафал Майка (Bora-hansgrohe) и другие.
Этапы Тура Альп-2019:
Этап 1. Kufstein (AUT) - Kufstein (AUT), 144 км
Этап 2. Reith im Alpbachtal (AUT) - Schenna/Scena, 178,7 км
Этап 3. Salurn/Salorno - Baselga di Pinè, 106,3 км
Этап 4. Baselga di Pinè – Cles, 134 км
Этап 5. Kaltern/Caldaro - Bozen/Bolzano, 147,8 км
Предварительный стартовый состав:
BAHRAIN - MERIDA (TBM) WorldTeam
1 NIBALI Vincenzo (Ita)
2 AGNOLI Valerio (Ita)
3 WANG Mei Yin (Chn)
4 GAROSIO Andrea (Ita)
5 NIBALI Antonio (Ita)
6 PERNSTEINER Hermann (AUT)
BORA - HANSGROHE (BOH) WorldTeam
11 ACKERMANN Pascal (Ger)
12 BODNAR Maciej (Pol)
13 MAJKA Rafal (Pol)
14 POLJANSKI Pawel (Pol)
15 SAGAN Juraj (Svk)
16 SCHILLINGER Andreas (Ger)
17 SELIG Rüdiger (Ger)
ASTANA PRO TEAM (AST) WorldTeam
21 BILBAO LÓPEZ DE ARMENTIA Pello (Esp)
22 BOARO Manuele (Ita)
23 CATALDO Dario (Ita)
24 HIRT Jan (Cze)
25 GREGAARD WILSLY Jonas (Den)
26 STALNOV Nikita (Kaz)
27 ZEITS Andrey (Kaz)
AG2R LA MONDIALE (ALM) WorldTeam
31
32 BIDARD François (Fra)
33 BOUCHARD Geoffrey (Fra)
34 DUPONT Hubert (Fra)
35 GASTAUER Ben (Lux)
36 DENZ Nico (Ger)
37 VUILLERMOZ Alexis (Fra)
GAZPROM - RUSVELO (GAZ) Professional Team
41 VLASOV Aleksander (Rus)
42 SHALUNOV Evgeny (Rus)
43 SHILOV Sergey (Rus)
44 KULIKOV Vladislav (Rus)
45 RYBALKIN Aleksey (Rus)
46 ROVNY Ivan (Rus)
47 KOBERNYAK Evgeny (Rus)
TEAM SKY (SKY) WorldTeam
51 ELISSONDE Kenny (Fra)
52 FROOME Christopher (GBr)
53 GEOGHEGAN HART Tao (GBr)
54 PUCCIO Salvatore (Ita)
55 SIVAKOV Pavel (Rus)
56 BASSO Leonardo (Ita)
TEAM ARKÉA - SAMSIC (PCB) Professional Team
61 LE ROUX Romain (Fra)
62 BOUET Maxime (Fra)
63 FEILLU Brice (Fra)
64 GESBERT Elie (Fra)
65 LEDANOIS Kevin (Fra)
66 MAISON Jérémy (Fra)
67 MOINARD Amaël (Fra)
NIPPO - VINI FANTINI - FAIZANÈ (NIP) Professional Team
71 MOSER Moreno (Ita)
72 SANTAROMITA Ivan (Ita)
73 OSORIO CARVAJAL Alejandro (Col)
74 ACOSTA OSPINA Ruben Dario (Col)
75 CIMA Damiano (Ita)
76 BAGIOLI Nicola (Ita)
77 CANOLA Marco (Ita)
MANZANA POSTOBÓN TEAM (MZN) Professional Team
81 REYES ORTEGA Aldemar (Col)
82 SÁENZ Nicolás (Esp)
83 GARCIA SOSA Jhojan Orlando (Col)
84 JARAMILLO DIEZ Daniel Alexander (Col)
85 SUAZA ARANGO Bernardo (Col)
86 QUINTERO NORENA Carlos Julian (Col)
87 OSORIO ARBOLEDA Juan Felipe (Col)
ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC (ANS) Professional Team
91 BISOLTI Alessandro (Ita)
92 BUSATO Matteo (Ita)
93 CATTANEO Mattia (Ita)
94 FLOREZ LOPEZ Miguel Eduardo (Col)
95 MASNADA Fausto (Ita)
96 MUÑOZ GIRALDO Daniel (Col)
97 GAVAZZI Francesco (Ita)
CAJA RURAL - SEGUROS RGA (CJR) Professional Team
101 ARANBURU DEBA Alex (Esp)
102 ABERASTURI IZAGA Jon (Esp)
103 AMEZQUETA MORENO Julen (Esp)
104 CAÑELLAS SÁNCHEZ Xavier (Esp)
105 CUADROS MORATA Alvaro (Esp)
106 IRISARRI RINCON Jon (Esp)
107 SERRANO Gonzalo (Esp)
BARDIANI CSF (BRD) Professional Team
111 WACKERMANN Luca (Ita)
112 CARBONI Giovanni (Ita)
113 COVILI Luca (Ita)
114 ORSINI Umberto (Ita)
115 ROMANO Francesco (Ita)
116 SAVINI Daniel (Ita)
117 SENNI Manuel (Ita)
EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS (EUS) Professional Team
121 BIZKARRA ETXEGIBEL Mikel (Esp)
122 UDONDO SANTAMARIA Gotzon (Esp)
123 BAGUES KALPARSORO Aritz (Esp)
124 LÓPEZ-COZAR Juan (Esp)
125 ITURRIA SEGUROLA Mikel (Esp)
126 BARCELÓ ARAGÓN Fernando (Esp)
127 SAMITIER SAMITIER Sergio (Esp)
NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM (NSK) Professional Team
131 BONGIORNO Francesco Manuel (Ita)
132 GABBURO Davide (Ita)
133 RAGGIO Luca (Ita)
134 QUINTANA ROJAS Dayer Uberney (Col)
135 VELASCO Simone (Ita)
136 VISCONTI Giovanni (Ita)
137 ZARDINI Edoardo (Ita)
TEAM VORARLBERG SANTIC (VBG) Continental Team
141 SCHELLING Patrick (Sui)
142 THALMANN Roland (Sui)
143 BANZER Gordian (Sui)
144 GEISMAYR Daniel (Aut)
145 STÜSSI Colin (Sui)
146 KUEN Maximilian (Aut)
147 DÍAZ GALLEGO José Manuel (Esp)
TIROL KTM CYCLING TEAM (TIR) Continental Team
151 BAYER Tobias (Aut)
152 DALLA VALLE Nicolas (Ita)
153 EL GOUZI Omar (Ita)
154 GAMPER Patrick (Aut)
155 GAMPER Mario (Aut)
156 WILDAUER Markus (Aut)
157 ZIMMERMANN Georg (Ger)
TEAM COLPACK (CPK) Continental Team
161 MEO Felix James (Aus)
162 BOTTA Davide (Ita)
163 DOUBLE Paul (GBr)
164 DURANTI Jalel (Ita)
165 GARAVAGLIA Giacomo (Ita)
166 ROCCHETTI Filippo (Ita)
167 TONIATTI Andrea (Ita)
TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS (RSW) Continental Team
171 BAJC Andi (Slo)
172 BRKIC Benjamin (Aut)
173 KRIZEK Matthias (Aut)
174 LEHNER Daniel (Aut)
175 MANGERTSEDER Matthias (Ger)
176 RABITSCH Stephan (Aut)
177 KIERNER Florian (Aut)
GIOTTI VICTORIA (GTV) Continental Team
181 CRISTA Daniel (Rou)
182 DIMA Emil (Rou)
183 KOBAYASHI Marino (Jpn)
184 ONESTI Emanuele (Ita)
185 STERBINI Simone (Ita)
186 VULCAN Denis-Marian (Rou)
187 ZURLO Federico (Ita)
Italy (ITA)
191 RAVANELLI Simone (Ita)
192 TAROZZO Manuele (Ita)
193 CACCIOTTI Andrea (Ita)
194 SANTORO Antonio (Ita)
195 CORRADINI Michele (Ita)
196 GRODZICKI Cezary (Ita)
197 TIZZA Marco (Ita)
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