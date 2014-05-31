Earl57

Тур Альп-2019. Маршрут (7) Организаторы анонсируют дуэль бигов. Но сами дуэлянты как-то к дуэли не особо расположены. Один говорит, что что только с гор спустился, давно в гонках не участвовал, надо найти гоночный ритм и эта прекрасная гонка хорошо подходит в качестве теста. Относительно дуэли между ними не уверен, может быть кто-нибудь другой? Второй говорит, что мало гонялся с начала года и хочет узнать, где он находится в плане формы. Поэтому и добавил эту красивую гонку в свой календарь... Так что на них особо рассчитывать не стоит.

kwwk

Тур Альп-2019. Маршрут (7) Нибали - да, Фрум врядли, у него плановая подготовка к ТДФ и формы пока не будет

Сейтмеметов сейтхалил

Матье ван дер Пул – победитель ... (6) Цитата: Anna P. Подождем пару лет. Есть и другие гонки, кроме классик, где выдаешь все, что есть на этот момент.

Есть недельки, а уж гранд туры...

Мальчик хочет ОИ - возможно, но хочет ли он Тур де Франс?

Гордо заявляю, что была уверена в его победе - в первом посте по Амстелу :-))) Мы знаем))) Мы знаем)))

Сейтмеметов сейтхалил

Якоб Фульсанг и Жулиан Алафили ... (21) Цитата: veloster Цитата: Сейтмеметов сейтхалил И все молчат!!!!!!!.

Ну я позволю себе комментарий, если вы не против.

Помнится, на туре Колумбии было нечно похожее, когда Лопес на одном из ключевых этапов "привез на финиш" Алафилипа, имея свои задачи получить продвижение в ГК. Вы сказали по этому поводу что-то типа (образно говоря) "ну и дурак Лопес" и что-то "надо было заставить работать Алафилипа, про тактику, и у кого крепче нервы".

Почти как под копирку, некоторое время назад, была памятная Страде-Бьянки. Комментарии типа "ну и дурак же Фульсанг, подарил победу Алафилипу" были весьма популярны.

Вчера Фульс и Астана попробовали разыграть другой финал с Алафилипом.

У тех же комментаторов диагноз теперь такой - "ну и дурак же Фульсанг, проиграл второе место".

Тут прям тупик, не находите? Как же быть бедному Фульсангу? Карьеру что-ли пора завершать...

Ну я позволю себе комментарий, если вы не против.Помнится, на туре Колумбии было нечно похожее, когда Лопес на одном из ключевых этапов "привез на финиш" Алафилипа, имея свои задачи получить продвижение в ГК. Вы сказали по этому поводу что-то типа (образно говоря) "ну и дурак Лопес" и что-то "надо было заставить работать Алафилипа, про тактику, и у кого крепче нервы".Почти как под копирку, некоторое время назад, была памятная Страде-Бьянки. Комментарии типа "ну и дурак же Фульсанг, подарил победу Алафилипу" были весьма популярны.Вчера Фульс и Астана попробовали разыграть другой финал с Алафилипом.У тех же комментаторов диагноз теперь такой - "ну и дурак же Фульсанг, проиграл второе место".Тут прям тупик, не находите? Как же быть бедному Фульсангу? Карьеру что-ли пора завершать... а я что сказал о нем? Сегодня или на страде бьянке??? Я даже и не понял к чему вы?)))) То что делал Лопес в той ситуации никак не относится к тому что делалФульсанг .( как по мне он ехал тактически грамотно в сложившейся ситуации , при его возможностях.если бы я считал что он профукал гонку я бы так и сказал)))) Комент о том что все молчат : это все после вчерашних обсуждений ,вот и все .

Бакеша

Тур Альп-2019. Маршрут (7) Цитата: GTX Цитата: Бакеша Реальные претенденты а победу Нибали и Фрум, а также боравские: акерман, майка. А Бильбао не стабилен. Без Мичельтон и Мовистара острой борьбы не будет наверно Если вы об общем зачёте, то аккерман здесь точно лишний Если вы об общем зачёте, то аккерман здесь точно лишний Я к тому, что в боре в этом году гонщики всех удивляет - то Шахман, то бухман, то граншхартер

Серафим

Амстел Голд Рэйс-2019. Результ ... (98) Простите, что с опозданием, заходить сюда приходится нерегулярно. Но привет ОБЯЗАТЕЛЬНО. И Сууну. И Росмяэ помню, тоже эстонца.

А Ааво был просто кумиром юности, из предыдущего поколения. Если бы тогда были фан-клубы, я был бы первым в клубе. Вытворял на гонках нереальные вещи, часто от тренеров попадало за это и даже от товарищей по команде. Если он вдруг заходит на этот сайт - " Ааво, тут тебя многие помнят и любят. Здоровья тебе и еще здоровья."

Salamandra

Саймон Кларк – призёр Амстел Г ... (3) Вот почему же вдруг? У них приличный состав, на этот раз все более-менее сложилось, и лично я очень этому рада.

GTX

Тур Альп-2019. Маршрут (7) Цитата: Бакеша Реальные претенденты а победу Нибали и Фрум, а также боравские: акерман, майка. А Бильбао не стабилен. Без Мичельтон и Мовистара острой борьбы не будет наверно Если вы об общем зачёте, то аккерман здесь точно лишний Если вы об общем зачёте, то аккерман здесь точно лишний

Бакеша

Тур Альп-2019. Маршрут (7) Реальные претенденты а победу Нибали и Фрум, а также боравские: акерман, майка. А Бильбао не стабилен. Без Мичельтон и Мовистара острой борьбы не будет наверно

Zhanzhak

Тур Альп-2019. Маршрут (7) Уже 2 года прошло! Как быстро летит время! Помним.