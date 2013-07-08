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Вуэльта Андалусии. Рута дель Соль-2019. Маршрут и участники
С 20 по 24 февраля 2019 года пройдёт 65-й выпуск велогонки категории 2H.C Вуэльта Андалусии. Рута дель Соль (Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol). Гонка стартует в городе Санлукар-де-Баррамеда провинции Кадис, входящей в состав автономного сообщества Андалусия, а через четыре дня и 687,2 км финиширует в городе Алаурин-де-ла-Торре, в провинции Малага (автономное сообщество Андалусии).
В гонке примут участие 19 команд, из которых 6 – команды Мирового тура: Lotto Soudal, Astana, Bahrain-Merida, Movistar, Jumbo-Visma, Mitchelton-Scott.
На первом же этапе гонщиков ждёт финиш в короткий и крутой подъём Алкала де лос Гасулес (Alcalá de los Gazules), где в прошлом году на 4-м этапе Тим Велленс выиграл этап и взял майку лидера.
2-й этап – равнинный, подходящий для спринтерской развязки.
3-й этап – индивидуальная гонка на время протяжённостью 16,2 км с подъёмом на первой части дистанции – 4,8 км со средним градиентом 3,6%.
4-й этап – королевский, с прохождением четырёх подъёмов, два из которых 1-й категории – Альто дель Пурче (Alto del Purche) 9,5 км со средним градиентом 6,9% и Альто де Азальянас (Alto de Hazallanas) 16,2 км со средним градиентом 5,7%, после прохождения которого гонщиков ждёт долгий спуск к финишу в Гранаде.
5-й этап – среднегорный, с прохождением пяти подъёмов, четыре из которых 3-й категории.
Тим Велленс (Lotto Soudal) будет пробовать защитить титул победителя прошлого года. Но в этом году серьёзную конкуренцию ему составятнедавний победитель Вуэльты Валенсии Йон Исагирре, а также Якоб Фульсанг и Пельо Бильбао (Astana), братья Саймон и Адам Йейтс (Mitchelton-Scott), Дилан Тёнс (Bahrain-Merida), Стевен Крёйсвейк (Jumbo-Visma) и другие.
Этапы Вуэльты Андалусии-2019:
Этап 1. Sanlúcar de Barrameda - Alcalá de Los Gazules, 170,5 км
Этап 2. Sevilla – Torredonjimeno, 216,5 км
Этап 3. Mancha Real - La Guardia de Jaén, 16,4 км, ITT
Этап 4. Armilla – Granada, 119,9 км
Этап 5. Otura - Alhaurín de la Torre, 163,9 км
Предварительный стартовый состав Вуэльты Андалусии-2019:
LOTTO SOUDAL
1 WELLENS Tim (Bel)
2 MARCZYNSKI Tomasz (Pol)
3 MERTZ Rémy (Bel)
4 VAN DER SANDE Tosh (Bel)
5 VANENDERT Jelle (Bel)
6 VANHOUCKE Harm (Bel)
7 WOUTERS Enzo (Bel)
MOVISTAR TEAM
11 ROJAS GIL Jose Joaquin (Esp)
12 BARBERO CUESTA Carlos (Esp)
13 CARRETERO Hector (Esp)
14 ROELANDTS Jürgen (Bel)
15 PRADES REVERTE Eduard (Esp)
16 VALLS FERRI Rafael (Esp)
17 VERONA QUINTANILLA Carlos (Esp)
ASTANA PRO TEAM
21 SANCHEZ GIL Luis Leon (Esp)
22 CATALDO Dario (Ita)
23 DE VREESE Laurens (Bel)
24 FUGLSANG Jakob (Den)
25 IZAGIRRE INSAUSTI Ion (Esp)
26 BILBAO LÓPEZ DE ARMENTIA Pello (Esp)
27 ZEITS Andrey (Kaz)
TEAM JUMBO - VISMA
31 KRUIJSWIJK Steven (Ned)
32 KUSS Sepp (USA)
33 OLIVIER Daan (Ned)
34 VAN POPPEL Danny (Ned)
35 VINGEGAARD RASMUSSEN Jonas (Den)
36 DE TIER Floris (Bel)
37 TOLHOEK Antwan (Ned)
MITCHELTON - SCOTT
41 YATES Simon (GBr)
42 CHAVES RUBIO Johan Esteban (Col)
43 HAIG Jack (Aus)
44 NIEVE ITURALDE Mikel (Esp)
45 TRENTIN Matteo (Ita)
46 YATES Adam (GBr)
47 AFFINI Edoardo (Ita)
BAHRAIN - MERIDA
51 MOHORIC Matej (Slo)
52 GARCIA CORTINA Ivan (Esp)
53 AGNOLI Valerio (Ita)
54 PADUN Mark (Ukr)
55 PIBERNIK Luka (Slo)
56 TEUNS Dylan (Bel)
57 BOLE Grega (Slo)
SPORT VLAANDEREN-BALOISE
61 SPRENGERS Thomas (Bel)
62 WILLEMS Thimo (Bel)
63 VERWILST Aaron (Bel)
64 PLANCKAERT Edward (Bel)
65 WARLOP Jordi (Bel)
66
67 VAN GESTEL Dries (Bel)
WANTY – GROUPE GOBERT
71 DE WINTER Ludwig (Bel)
72 EIKING Odd Christian (Nor)
73 KREDER Wesley (Ned)
74 MARTIN Guillaume (Fra)
75 PASQUALON Andrea (Ita)
76 VAN MELSEN Kevin (Bel)
77 VANSPEYBROUCK Pieter (Bel)
GAZPROM - RUSVELO
81 CHERKASOV Nikolay (Rus)
82 KULIKOVSKIY Alexandr (Rus)
83 RIKUNOV Petr (Rus)
84 ROVNY Ivan (Rus)
85 RYBALKIN Aleksey (Rus)
86 SHALUNOV Evgeny (Rus)
87 VLASOV Aleksander (Rus)
ROOMPOT-CHARLES
91 BOOM Lars (Ned)
92 DE BIE Sean (Bel)
93 VAN DER LIJKE Nick (Ned)
94 VAN STAEYEN Michael (Bel)
95 DE WITTE Mathias (Bel)
96 RIESEBEEK Oscar (Ned)
97 REINDERS Elmar (Ned)
CAJA RURAL-SEGUROS RGA
101 GONZALEZ ARRIBAS David (Esp)
102 RODRÍGUEZ MARTIN Cristian (Esp)
103 CAÑELLAS SÁNCHEZ Xavier (Esp)
104 LASTRA MARTINEZ Jonathan (Esp)
105 SOTO MARTINEZ Nelson Andres (Col)
106 BANASZEK Alan (Pol)
107 CUADROS MORATA Alvaro (Esp)
VITAL CONCEPT - B&B HOTELS
111 GAUTIER Cyril (Fra)
112 LE BON Johan (Fra)
113 MÜLLER Patrick (Sui)
114 PACHER Quentin (Fra)
115 ROLLAND Pierre (Fra)
116 TURGIS Jimmy (Fra)
117 VAN GENECHTEN Jonas (Bel)
RALLY UHC CYCLING
121 ANDERSON Ryan (Can)
122 CARPENTER Robin (USA)
123 ORONTE Emerson (USA)
124 JOYCE Colin (USA)
125 MANNION Gavin (USA)
126 MURPHY Kyle (USA)
127 TUFT Svein (Can)
NIPPO VINI FANTINI - FAIZANE'
131 MOSER Moreno (Ita)
132 BOU Joan (Esp)
133 CANOLA Marco (Ita)
134 HATSUYAMA Sho (Jpn)
135 LOBATO DEL VALLE Juan Jose (Esp)
136 BAGIOLI Nicola (Ita)
137 CIMA Imerio (Ita)
ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC
141 BELLETTI Manuel (Ita)
142 CATTANEO Mattia (Ita)
143 FRAPPORTI Marco (Ita)
144 GAVAZZI Francesco (Ita)
145 MASNADA Fausto (Ita)
146 MONTAGUTI Matteo (Ita)
147 VIEL Mattia (Ita)
BARDIANI CSF
151 ALBANESE Vincenzo (Ita)
152 CARBONI Giovanni (Ita)
153 ORSINI Umberto (Ita)
154 PESSOT Alessandro (Ita)
155 ROTA Lorenzo (Ita)
156 TONELLI Alessandro (Ita)
157 WACKERMANN Luca (Ita)
EUSKADI BASQUE COUNTRY-MURIAS
161 RODRIGUEZ GARAIKOETXEA Óscar (Esp)
162 INTXAUSTI ELORRIAGA Benat (Esp)
163 ITURRIA SEGUROLA Mikel (Esp)
164 LÓPEZ-COZAR Juan (Esp)
165 BIZKARRA ETXEGIBEL Mikel (Esp)
166 SAMITIER SAMITIER Sergio (Esp)
167 SANZ UNZUE Enrique (Esp)
BURGOS BH
171 FERNANDES José (Por)
172 SUREDA MOREY Jaume (Esp)
173 RUBIO HERNANDEZ Diego (Esp)
174 VILELA Ricardo (Por)
175 LÓPEZ PARADA Daniel (Esp)
176 CUBERO GALVEZ Jorge (Esp)
177 MADRAZO Ángel (Esp)
EQUIPO EUSKADI
181 AZURMENDI Ibai (Esp)
182 ZHYHUNOU Dzmitry (Blr)
183 MARTIN SANZ Gotzon (Esp)
184 JUARISTI ARRIETA Txomin (Esp)
185 HIGUITA GARCIA Sergio Andres (Col)
186 SOTO Antonio Jesús (Esp)
187 CUADRADO Unai (Esp)
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