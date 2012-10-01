VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Критериум Дофине-2018. Маршрут

Критериум Дофине-2018. Маршрут

 

 

 70-й выпуск Критериума Дофине (Criterium du Dauphine) пройдёт с 3 по 10 июня во Франции и будет состоять из пролога и 7 этапов, включая командную гонку на время на 3 этапе. Французская многодневка входит в календарь Мирового Тура-2018 (UCI World Tour). 

 

 

 

Традиционно Критериум Дофине считается генеральной репетицией французского Гран-тура. Полностью равнинными в этом выпуске гонки будут лишь пролог и командная разделка 3-го этапа. Победитель определится на вершине Сен-Жерве-ле-Мон-Блан.

 

После пролога гонщиков ждёт два этапа с пересечённым рельефом.

 

1-й этап с семью подъёмами 2-й, 3-й и 4-й категории, и 30-км спуском до финиша после прохождения финального из подъёмов. 2-й этап с пятью   подъёмами 3-й и 4-й категории, последний из которых будет пройден за 30 км до финиша, после чего гонщики преодолеют долгий спуск.

 

  После командной гонки 3-го этапа участников ждут 4 горных этапа и все они с финишем в подъём.

 

На 4-м этапе до Ланс-ан-Веркор основные подъёмы сосредоточены на второй половине дистанции, где гонщиков встретит подъём высшей категории Коль-дю-Мон-Нуар (Col du Mont Noir – 17,5 км со средним градиентом 6,9%). Этап завершится финишем в подъём 2-й категории Ланз-ан-Веркор (4,8 км со средним градиентом 7,5%).

 

На 5-м этапе сразу со старта участники преодолеют два подъёма 2-й категории, а после равнинной части начнут штурм финального подъёма высшей категории Вальморель (12,7 км со средним градиентом 7%).

 

Организаторы часто включают в маршрут Критериума Дофине подъёмы или разделку, которые затем будут проходиться на Тур де Франс. Но в этом году организаторы пошли ещё дальше.

 

6-й этап Критериума Дофине-2018 будет идентичен 11-му этапу Тур де Франс-2018. Это горный этап с прохождением двух вершин высшей категории – Монте-де-Бизанн (Montée de Bisanne – 12,4 км со средним градиентом 8,1%) и Коль-дю-Пре (Col du Pré, 12,6 км со средним градиентом 7,6%), вершины 2-й категории Корме-де-Розелен (Cormet de Roselend – 5,7 км со средним градиентом 6,4%) и финишем в подъём 1-й категории Ла-Розьер (La Rosiere) 17,6 км со средним градиентом 5,8%.

 

7-й, финальный, решающий для генеральной классификации Критериума Дофине-2018 этап включает в себя прохождение пяти подъёмов, четыре из которых, в том числе и финишный – 1-й категории. На вершине Сен-Жерве-Мон-Блан (7 км со средним градиентом 7,7%) определится победитель гонки. Этот подъём уже встречался в маршруте Тур де Франс-2016, на предпоследнем горном этапе. Тогда победу на нём одержал Роман Барде.

 

 

Итоговая генеральная классификация 2017, топ-10: 


1 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 29:05:54
2 Richie Porte (Aus) BMC Racing Team 0:00:10
3 Daniel Martin (Irl) Quick-Step Floors 0:01:32
4 Christopher Froome (Gbr) Team Sky 0:01:33
5 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 0:01:37
6 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:04
7 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:02:32
8 Louis Meintjes (Rsa) UAE Team Emirates 0:03:12
9 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 0:04:08
10 Rafael Valls (Esp) Lotto Soudal 0:04:40

 

   Победитель Критериума Дофине прошлого года Якоб Фульсанг (Astana) не будет защищать свой титул. Претендентами на победу можно назвать Эгана Берналя и Геранта Томаса (Sky), Романа Барде (AG2R), Дэна Мартина (UAE Team Emirates), а также Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), Адама Йейтса (Mitchelton-Scott), Ильнура Закарина (Katusha-Alpecin), Марка Солера (Movistar) и других.

 

 

  03.06. Пролог: Valence - Valence (ITT), 6,6 км

Критериум Дофине-2018. МаршрутКритериум Дофине-2018. Маршрут


 04.06. Этап 1: Valence - Saint-Just-Saint-Rambert, 179 км

Критериум Дофине-2018. Маршрут Критериум Дофине-2018. Маршрут


 05.06. Этап 2: Montbrison - Belleville, 181 км

Критериум Дофине-2018. Маршрут Критериум Дофине-2018. Маршрут


 06.06. Этап 3: Pont-de-Vaux - Louhans-Châteaurenaud (TTT), 35 км

Критериум Дофине-2018. МаршрутКритериум Дофине-2018. Маршрут


 07.06. Этап 4: Chazey-sur-Ain - Lans-en-Vercors, 181 км

Критериум Дофине-2018. Маршрут

Критериум Дофине-2018. Маршрут

Критериум Дофине-2018. Маршрут


 08.06. Этап 5: Grenoble - Valmorel, 130 км

Критериум Дофине-2018. Маршрут Критериум Дофине-2018. Маршрут


 09.06. Этап 6: Frontenex - La Rosière, 110 км

Критериум Дофине-2018. Маршрут Критериум Дофине-2018. Маршрут


 10.06. Этап 7: Moûtiers - Saint-Gervais Mont-Blanc, 136 км

Критериум Дофине-2018. Маршрут Критериум Дофине-2018. Маршрут

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Критериум Дофине Criterium du Dauphine маршрут гонка мирового тура многодневная гонка Франция Мировой Тур UCI WorldTour превью

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Михаил

    ARC

    Сегодня, 16:27 | Регистрация: 13.12.2017

    Интересно Берналь в этом году доедет до 1 места рейтинга UCI или нет, уже 10-й.

  2. Имя: Олег

    levonardo

    Сегодня, 16:34 | Регистрация: 23.05.2017

    Нет конечно, для этого надо выигрывать классики.

  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 17:17 | Регистрация: 30.06.2017

    Составы команд, плииз.

  4. Имя: Олег

    levonardo

    Сегодня, 17:23 | Регистрация: 23.05.2017

    Рано ещё.

  5. Имя: Андрей

    Student

    Сегодня, 18:06 | Регистрация: 1.10.2012

    Только Берналь. А если по факту либо Скай, либо БМС, возможно кто-то из квиков, пока не ясно кто едет. С такой протяжённой командной гонкой.

  6. Бакеша

    Сегодня, 18:16 | Регистрация: 1.02.2018

    А чё, Фульсанг не едет ?

  7. Имя: Юра

    GTX

    Сегодня, 18:38 | Регистрация: 22.05.2016

    Учитывая командную разделку и состав Скай то Берналь, Квято или Томас возьмёт генерал

  8. Имя: Сергей

    doors17

    Сегодня, 18:59 | Регистрация: 23.05.2015

    Обалденный Критериум по маршруту в этом году.

    Уже в нетерпении, чтобы борьба была под стать ожиданиям

  9. Имя: Константин

    porcus91

    Сегодня, 19:20 | Регистрация: 18.05.2015

    А Ричи Порт едет критериум?

  10. Имя: Lada

    LLL

    Сегодня, 20:05 | Регистрация: 15.06.2014

    Дофине замечательная и интересная гонка. И тоже интересуюсь Ричи Портом. Пора ему уже выходить на сцену.

  11. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 20:24 | Регистрация: 7.12.2014

    Порт вроде как Тур Швейцарии едет в этом году. Так же как и Фульсанг, Саган.

    На Дофине едут Нибали, Барде, Закарин.

     

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

Ближайшие старты

30 мая - 3 июня 2018

Skoda-Tour de Luxembourg

3 июня 2018

Gran Premio Citta di Lugano

3 - 10 июня 2018

Criterium du Dauphine


ОПРОС

Понравилась ли Вам Джиро д'Италия - 2018?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

30 мая

Sander Helven (Sport Vlaanderen - Baloise)

Lindsay De Vylder (Sport Vlaanderen - Baloise)

31 мая

Robert Gesink (Team Lotto NL - Jumbo)

Davide Martinelli (Quick-Step Floors)

Michal Schlegel (CCC Sprandi Polkowice)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 1914
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1682
3 Йейтс С. (GBr) (MTS) 1472
4 Вивиани Э. (Ita) (QST) 1397
5 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
6 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1211
7 Фрум К. (GBr) (SKY) 1205
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 1198
9 Вальгрен М. (Den) (AST) 1195
10 Берналь Э. (Col) (SKY) 1063

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Май 2018 (179)
Апрель 2018 (163)
Март 2018 (185)
Февраль 2018 (143)
Январь 2018 (122)
Декабрь 2017 (68)