Критериум Дофине-2018. Маршрут

70-й выпуск Критериума Дофине (Criterium du Dauphine) пройдёт с 3 по 10 июня во Франции и будет состоять из пролога и 7 этапов, включая командную гонку на время на 3 этапе. Французская многодневка входит в календарь Мирового Тура-2018 (UCI World Tour).

Традиционно Критериум Дофине считается генеральной репетицией французского Гран-тура. Полностью равнинными в этом выпуске гонки будут лишь пролог и командная разделка 3-го этапа. Победитель определится на вершине Сен-Жерве-ле-Мон-Блан.

После пролога гонщиков ждёт два этапа с пересечённым рельефом.

1-й этап с семью подъёмами 2-й, 3-й и 4-й категории, и 30-км спуском до финиша после прохождения финального из подъёмов. 2-й этап с пятью подъёмами 3-й и 4-й категории, последний из которых будет пройден за 30 км до финиша, после чего гонщики преодолеют долгий спуск.

После командной гонки 3-го этапа участников ждут 4 горных этапа и все они с финишем в подъём.

На 4-м этапе до Ланс-ан-Веркор основные подъёмы сосредоточены на второй половине дистанции, где гонщиков встретит подъём высшей категории Коль-дю-Мон-Нуар (Col du Mont Noir – 17,5 км со средним градиентом 6,9%). Этап завершится финишем в подъём 2-й категории Ланз-ан-Веркор (4,8 км со средним градиентом 7,5%).

На 5-м этапе сразу со старта участники преодолеют два подъёма 2-й категории, а после равнинной части начнут штурм финального подъёма высшей категории Вальморель (12,7 км со средним градиентом 7%).

Организаторы часто включают в маршрут Критериума Дофине подъёмы или разделку, которые затем будут проходиться на Тур де Франс. Но в этом году организаторы пошли ещё дальше.

6-й этап Критериума Дофине-2018 будет идентичен 11-му этапу Тур де Франс-2018. Это горный этап с прохождением двух вершин высшей категории – Монте-де-Бизанн (Montée de Bisanne – 12,4 км со средним градиентом 8,1%) и Коль-дю-Пре (Col du Pré, 12,6 км со средним градиентом 7,6%), вершины 2-й категории Корме-де-Розелен (Cormet de Roselend – 5,7 км со средним градиентом 6,4%) и финишем в подъём 1-й категории Ла-Розьер (La Rosiere) 17,6 км со средним градиентом 5,8%.

7-й, финальный, решающий для генеральной классификации Критериума Дофине-2018 этап включает в себя прохождение пяти подъёмов, четыре из которых, в том числе и финишный – 1-й категории. На вершине Сен-Жерве-Мон-Блан (7 км со средним градиентом 7,7%) определится победитель гонки. Этот подъём уже встречался в маршруте Тур де Франс-2016, на предпоследнем горном этапе. Тогда победу на нём одержал Роман Барде.

Итоговая генеральная классификация 2017, топ-10:



1 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 29:05:54

2 Richie Porte (Aus) BMC Racing Team 0:00:10

3 Daniel Martin (Irl) Quick-Step Floors 0:01:32

4 Christopher Froome (Gbr) Team Sky 0:01:33

5 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 0:01:37

6 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:04

7 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:02:32

8 Louis Meintjes (Rsa) UAE Team Emirates 0:03:12

9 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 0:04:08

10 Rafael Valls (Esp) Lotto Soudal 0:04:40



Победитель Критериума Дофине прошлого года Якоб Фульсанг (Astana) не будет защищать свой титул. Претендентами на победу можно назвать Эгана Берналя и Геранта Томаса (Sky), Романа Барде (AG2R), Дэна Мартина (UAE Team Emirates), а также Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), Адама Йейтса (Mitchelton-Scott), Ильнура Закарина (Katusha-Alpecin), Марка Солера (Movistar) и других.



03.06. Пролог: Valence - Valence (ITT), 6,6 км



04.06. Этап 1: Valence - Saint-Just-Saint-Rambert, 179 км



05.06. Этап 2: Montbrison - Belleville, 181 км



06.06. Этап 3: Pont-de-Vaux - Louhans-Châteaurenaud (TTT), 35 км



07.06. Этап 4: Chazey-sur-Ain - Lans-en-Vercors, 181 км



08.06. Этап 5: Grenoble - Valmorel, 130 км



09.06. Этап 6: Frontenex - La Rosière, 110 км



10.06. Этап 7: Moûtiers - Saint-Gervais Mont-Blanc, 136 км